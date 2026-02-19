Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который после провала контрнаступления 2023 года был отправлен послом в Лондон подальше от претензий на политическую карьеру, пошел в новый контрнаступ.

Иван Шилов ИА Регнум

Но на сей раз не на российские войска, а на своего начальника — Владимира Зеленского, которому буквально в середине января жал руку и на камеру демонстрировал дружеские отношения.

«Поблагодарил его за работу в команде Украины. И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей. Обсудили дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут укрепить всех нас», — написал Зеленский 15 января.

А 18 февраля генерал дал скандальное интервью агентству Associated Press, в котором рассказал о том, что Зеленский оказывал на него давление, запугивал и вообще виноват в провале контрнаступления 2023 года — потому что не дал для него достаточно ресурсов и распылил силы.

Как передает AP, «между двумя мужчинами часто вспыхивали споры о том, как лучше защитить страну», и напряженные отношения достигли критической точки уже в сентябре 2022 года, когда десятки агентов СБУ совершили обыск в офисе главкома.

Причем в тот самый момент, когда там было «более дюжины британских офицеров». Тогда Залужный, мол, едва не поднял бунт — запретил сбушникам рыться в документах, позвонил главе Офиса президента Андрею Ермаку и заявил: «Я буду сражаться с вами и уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки».

Также он позвонил главе СБУ Василию Малюку, и тот якобы заявил, что ничего не знает о происходящем, и пообещал разобраться.

Позже выяснилось, что спецслужба получила судебное разрешение на обыск по тому же адресу в рамках расследования, связанного с криминальной группировкой и принадлежащим ей стриптиз-клубом.

«В тот период происходили следственные действия в рамках другого уголовного производства, связанного с борьбой с организованной преступностью по большому количеству адресов»,— заявили Украинской службе «Би-би-си» в пресс-службе СБУ.

И как-то так совпало, что законспирированный запасной командный пункт «генерала Валеры», большого любителя «клубнички», находился именно в стриптиз-клубе. К счастью, «ситуация прояснилась сразу в прямом контакте между Малюком и Залужным».

Ну, а самые острые разногласия возникли из-за украинского контрнаступления 2023 года, которое не принесло ожидаемых результатов.

Теперь экс-главком ВСУ обвиняет в провале этой операции Зеленского. По его словам, первоначальный план, согласованный с партнерами по НАТО, предусматривал сосредоточение основных сил для наступления в направлении Запорожья и выхода к Азовскому морю — с целью перерезать российский сухопутный коридор в Крым.

Для успеха операции, как считает Залужный, требовались большая концентрация сил и тактическая неожиданность. Однако, по его словам, войска были рассредоточены по фронту, что значительно снизило их ударную мощь — и это решение «верховного».

В общем, несмотря на чрезвычайную популярность Залужного среди населения, в феврале 2024 года Зеленский отправил его в отставку, а затем назначил послом в Великобритании. И это, вне всякого сомнения, было попыткой уменьшить влияние потенциального конкурента, на что отважный генерал трусливо согласился.

Хотя, как наперебой утверждали источники ИА Регнум в Киеве, вокруг него уже фактически был сформирован избирательный штаб и в кампанию были готовы вложиться все, кто ненавидел Зеленского и мечтал о реванше, начиная, конечно, с обиженного экс-президента Петра Порошенко*.

С тех пор косноязычный и совершенно не харизматичный Залужный «учился на политика» и время от времени демонстрировал знаки того, что в президенты всё-таки собирается. Тем более что за ним однозначно стоит британский истеблишмент, который рассматривает генерала как «своего парня».

«Генерал Валера» участвовал в гламурных фотосессиях, раздавал интервью, запускались таинственные слухи о том, что он готовится покинуть пост посла в январе. А социология стабильно показывала высокие рейтинги: согласно ей, во втором туре «британский связной» уверенно побивает нынешнего нелегитимного президента.

Откровения AP почти все эксперты расценили однозначно. «Эти заявления придают новый контекст потенциальному соперничеству, которое давно охватывает политический класс Киева», — пишет Reuters.

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал интервью даже «вызовом системе» — хотя это, конечно же, вызов лично Владимиру Зеленскому. Удар по выстроенному украинской и западной пропагандой образу «потужного», то есть сильного, главы государства, который консолидирует население и ведет его к победе.

«Это снятие запоздалого табу на критику главного автора провалов. Давно пора было — может, культ личности не успел бы разрастись до четвертой стадии метастаз», — пишет видный львовский пропагандист Остап Дроздов.

При этом критика Залужного в адрес «потужного» поставила того в очень непростое положение. Никак не отреагирует — проявит слабость; уволит с должности — переведет борьбу в следующую стадию.

Казалось бы, Зеленский нашел третий вариант — не молчать, не увольнять, а попытаться загнать схватку под ковер, и призвал генерала не мутить воду.

«Мы все в Украине работаем на то, чтобы Украина выстояла, защитила себя, достигла достойного мира. Любая другая политика в Украине сейчас абсолютно лишняя… Личное — на потом», — сказал глава киевского режима.

Проблема, однако, в том, что интервью — это не выплеск личной обиды и уж тем более не какая-то случайность. Многие эксперты считают, что это первый шаг Залужного к новому статусу. Абсолютное большинство экспертов расценивает его как самый настоящий старт предвыборной кампании генерала, претендующего на должность президента страны.

Еще четыре месяца назад Залужный говорил об отсутствии каких-то политических амбиций. «Любой, кто получит предложение от якобы моего имени присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом правоохранительным органам. Я не создаю штаб-квартиры или партии и по сути не связан ни с одной политической силой», — писал он в октябре 2025 года.

Сейчас же, по словам депутата от «Слуги народа» Лизы Богуцкой, он уже начал формировать свою новую команду. И первым номером там будет бывший замглавы Совета нацбезопасности и обороны генерал Сергей Кривонос, которого Зеленский выгнал со своего поста в конце 2020 года за то, что тот критиковал популизм главы государства — в частности, обещание провести тотальную мобилизацию в случае нападения со стороны России.

«Можно уволить человека с должности, но человека из человека не уволить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок», — прокомментировал тогда Кривонос свое увольнение. А кроме него под рукой у кандидата имеется целая пачка уволенных генералов, с которыми у Залужного давние отношения.

Казалось бы, версия с предвыборной кампанией абсолютно логична.

Залужный рассматривается многими как вариант №1 на смену Зеленскому, как человек, который куда более предсказуем, управляем и лишен горящей во лбу звезды. Который готов пойти на какие-то компромиссы с Россией, завершить войну и при этом удержать в руках военных, а значит и контроль за тем, что останется от Украины.

В его победе на честных выборах никто не сомневается.

Уже сейчас рейтинги генерала выше, чем у его начальника: в январе международная исследовательская компания Ipsos показывала, что, если бы президентские выборы в стране состоялись в ближайшее воскресенье, за него проголосовали бы 23% избирателей. Тогда как «за действующего президента Украины» — 20%, и это уже в первом туре.

Второй тур на протяжении двух лет все соцопросы единодушно показывают разгромным для Зеленского. Тем более что у него никаких козырей не осталось — только гипотетическое вступление в ЕС (о котором прямо было сказано, что его в 2027 году не случится) и теоретические деньги под «план восстановления».

На выборы он идет с разрушенной экономикой, проигранной войной и испорченными отношениями с Западом, тогда как «посол» будет олицетворять очередную надежду на светлое будущее (каковую олицетворял сам криворожский актер на выборах 2019 года).

«Люди будут голосовать не только за Залужного, но и против Зеленского — обвиняя его в неудачах его президентства», — уверен украинский политолог Владимир Фесенко.

Однако для того, чтобы всё это случилось, нужно, чтобы выборы были объявлены.

Да, Москва и отчасти Вашингтон требуют их проведения для того, чтобы мирный договор с Россией подписывал законно избранный президент. Однако до проведения всенародного голосования далеко по целому ряду технических и политических причин.

Депутаты Верховной рады должны каким-то образом разработать механизм проведения президентских выборов в условиях военного положения, исполнительная власть — решить, как проводить их на неподконтрольных ей территориях.

Ну и, наконец, Зеленский привязал проведение выборов к режиму прекращения огня в ходе всей избирательной кампании (на что по понятным причинам Россия пойти не может).

Однако всем понятно, что с этого пути уже не свернуть — и интервью генерала можно назвать полноценным стартом кампании. Что очень обеспокоило Офис президента.

Вероятно, Зеленский снова попытается как-то нейтрализовать Залужного, выключить его из игры и «оставить личное на потом». Однако его проблема в том, что генерал — это лишь новое направление атаки, цель которой — снятие надоевшего начальника.

Лондон считает падение нынешнего главы киевского режима неизбежным, поэтому пытается заменить Зеленского своей марионеткой. Американцы же, не имея под рукой готового кандидата уровня Залужного, давят черед НАБУ на проблему коррупции, занимаясь посадкой ближайших соратников Зеленского.

Последним их «сигналом» стал арест бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и информация о способах отмывания денег и вывода их за границу. Эти аресты должны отрезвить Зеленского, который позволяет себе прямую критику действий американской администрации и отказывается заключать мир с Москвой.

Внешние игроки посылают Зеленскому сигнал: если он продолжит упорствовать, если откажется проводить выборы и уходить законным путем, то консолидированная ими украинская политическая и военная элита снимет его путем не совсем законным.

*Внесен в список террористов и экстремистов