Чем дальше расходятся круги от вброса о том, что бывший «железный генерал» и главком ВСУ, а ныне лоснящийся от красивой жизни посол Украины в Британии Валерий Залужный идет на выборы, тем всё более жалкой выглядит эта затея.

Иван Шилов ИА Регнум

После того, как «дядя Валера» гламурно подпирал дверь в фотосессии для журнала Vogue и дал там свои программные тезисы, в принципе все было предельно понятно. ИА Регнум даже давал подробный разбор генеральской заявки на президентство.

И, как по часам, 19 августа американская журналистка, питомец структур Сороса Кэти Ливингстон, которая пишет для изданий из США и Украины, в соцсети Х опубликовала сенсацию. По её словам, в Лондоне начал работать предвыборный штаб Залужного.

По информации Ливингстон, возглавил штаб генерал-лейтенант Сергей Наев, кум Залужного, в феврале 2024 г. уволенный с поста командующего Объединенными силами ВСУ и сосланный командовать тактической группой «Угледар» на Донбассе. А в конце июня текущего года уволенный и оттуда, а также, судя по его последним постам, и из армии.

Главным политтехнологом генерала якобы стала нардеп от порошенковской «Европейской солидарности» Виктория Сюмар, имеющая богатый опыт в политике, журналистике и работе в грантовых организациях. Ответственной за медиа-кампанию назначили журналистку украинской редакции Би-Би-Си Оксану Тороп (которая числится советницей посла), а международную составляющую поручили курировать заместителю директора НАБУ Полине Лысенко, ранее руководившей Центром по борьбе с дезинформацией.

Причем все трое находятся в Киеве, а не в Лондоне, и две из трех барышень так или иначе опровергли своё участие в качестве сотрудников штаба.

Однако Ливингстон настаивает, что кампанию активно поддерживает народный депутат нескольких созывов, бывший и. о. главы Администрации президента экс-председатель наблюдательного совета АО «Укроборонпром» Сергей Пашинский (сейчас у него в руках крупная оружейная ассоциация). Например, по данным журналистки, при его поддержке скоро в Лондоне пройдет «форум ветеранов».

«Несмотря на прежние опровержения, теперь, похоже, Залужный готов к серьезной президентской кампании — и опросы показывают, что именно он является явным фаворитом, чтобы бросить вызов Зеленскому. Сроки могут измениться в зависимости от того, как будут разворачиваться переговоры. Но процесс уже запущен», — написала автор скандального заявления, спровоцировав массовый интерес к теме.

Особенно после того, как ее информацию подтвердил американский политтехнолог Джейсон Джей Смарт, который, как и Ливингстон, сотрудничает с изданием Kyiv Post.

А далее включились весьма солидные издания, которые начали разбираться, идет Залужный в президенты или всё-таки не идет.

Спустя пару дней после новости об организации штаба в британской The Guardian была размещена публикация о том, что «Залужный планирует идти в политику и отказался присоединиться к партии Зеленского».

Efrem Lukatsky/AP/TASS За время жизни в Лондоне генерал привык к красивой жизни

Что выглядит весьма похоже на публичное позиционирование. При этом издание сообщило еще несколько важных для восприятия образа политика деталей.

Например, что в украинское посольство в Лондоне не прекращается поток политических паломников, среди которых депутаты, гражданские активисты, посланцы крупных бизнесменов. Среди них даже был Пол Манафорт — известнейший политтехнолог, работавший с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и президентом США Дональдом Трампом.

Ныне опальный Манафорт предлагал свои услуги в качестве политического консультанта, но его предложение Залужный отклонил.

Или о благородстве генерала: сообщается, что в первых числах марта, через три дня после публичной перепалки в Овальном кабинете между Трампом, Зеленским и Джей Ди Вэнсом, команда вице-президента США пыталась организовать звонок Залужному.

Американцы искали альтернативы «проблемному Зеленскому», но честный вояка не взял трубку. Потому, что не мог перейти на сторону команды Трампа против своего собственного президента, несмотря на все проблемы в отношениях.

«И то, что пишет The Guardian, ему к чести, что он это никогда не использовал в своих медийных историях, он не вступал в политические распри. Я думаю, что он остается в сердцах украинцев. Он может пойти на выборы, может не пойти, но у людей будет просто банальная человеческая благодарность за ту работу, которую он делал, за ту работу, которую делали Вооруженные силы Украины»,— истекая патокой итожит эпизод в интервью «соросячьему» медиа-холдингу NV политолог Николай Давидюк.

Наконец, сообщает газета, избрана генеральная линия кампании: «он будет позиционировать себя как жесткого лидера военного времени, который пообещает «кровь, пот и слезы» украинскому народу в обмен на спасение нации, как Уинстон Черчилль».

И тут же как по графику 26 августа в сети появилось подкаст-интервью Залужного, в котором он говорит об… образовании — нелепо жестикулируя, периодически пытаясь залезть пальцем в нос и с огромным количеством речевых ошибок, выдающих в нем русскоязычного человека.

Судя по тому, насколько кадровый офицер ВСУ косноязычен и с каким трудом формулирует мысли, создавать ему образ тонкого интеллектуала-эстета и виртуозного политического управленца кому-то очень нелегко.

Обороты вроде «это очень огромный аспект» достойны золотого цитатника. Или, рассуждая о трех китах военного образования, Валерий Федорович не просто путает кита и кота (которые по-украински звучат похоже, но не одинаково), но и уверенно заявляет: «патриотическое воспитание — это второй важный кит, который не позволит ему [украинскому офицеру — ред.] самое главное сделать — не побояться там с солдатами пойти в окоп».

А в плане идей слушателей весьма потешил, например, его тезис о том, что основой украинского лидерства является «наша религия» (уничтоженная и замененная политической имитаций). Или предложение построить военно-патриотическое воспитание на подвигах «Азова»* и «защитников Волновахи», но сделать это надежно, по-советски: с табличками на партах в школе и присвоением им имени героев.

Потому, что «советская пропаганда правильно делала».

Но, в общем и целом, становится понятно, что идеологически «украинский Черчилль» и дальше намерен эксплуатировать тему вечной войны и подготовку к ней с младенчества. Других достойных целей ни он сам, ни его эфемерный штаб, ни британские кураторы Украине предложить явно неспособны. Тем более, что и Залужный вряд ли разбирается в чем-то, кроме подсчета количества боекомплектов к автомату Калашникова, что и продемонстрировал в подкасте.

Нетрудно заметить, что и власть, и «оппозиция», и «гражданское общество», и «журналистское сообщество» плотно сидят на теме бесконечной войны, которая является источником их насыщенной, интересной жизни и резко выросшего благосостояния.

Общество давно уже смирилось с тем, что предыдущие «национальные идеи» — построение государства социальной справедливости, движения в Европу и НАТО, борьбы с коррупцией, — изжили себя. Осталась только война, как универсальный смысл, дающий простые и понятные цели, вектор движения, смыслы для формирования внутренней и внешней политики, определенный месседж-бокс и деньги на поддержание штанов.

Залужный же условно выглядит лучшим вариантом из тех, кто предлагает себя в качестве лидера в этих узких рамках. И социология продолжает показывать его популярность.

Как свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного по заказу Международного республиканского института (США) Зеленский получил бы 31% голосов респондентов, если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье. Залужный — на втором месте с 25%, а это означает второй тур, в котором генерал уверенно бьет актера во всех опросах последнего года.

Соцопросы стабильно показывают, что Залужный — главный конкурент Зеленского

На парламентских выборах за гипотетическую партию Залужного проголосовали бы 22% опрошенных украинцев, а за «блок Зеленского» — лишь 14%. Учитывая, что выборы на Украине будут проводить британцы (поскольку украинская Центральная избирательная комиссия и надзорный избирательный орган Великобритании подписали соответствующий меморандум), то очевидно, что они продвигают своего мальчика, а американцы следят за тем, как у него в целом дела.

Ставку на него, как в один голос утверждают украинские источники, делают и «бывшие», в первую очередь, экс-президент Петр Порошенко**, рассматривающий генерала как своё спасение от постоянного жесткого пресса со стороны Офиса президента. Партийную структуру в помощь предлагает и «бабушка украинской политики» Юлия Тимошенко.

Но генерал пока до конца ничего не решил. Поскольку для него вхождение в политический процесс означает конец синекуре в Лондоне, а понимая его психотип, мы можем вполне уверенно утверждать, что она ему нравится куда больше.

Огромные шансы взять власть у Залужного были, когда он в основном молчал, но в глазах общественности был «легендарным командующим», который «отстоял Киев», провёл осеннее наступление 2022 года, а после провального летнего «контрнаступа» 2023 года говорил о том, что из войны нужно искать выход.

ИА Регнум рассказывало, что тогда в его распоряжении было всё: уже сформированный штаб с медийными персонами в поддержку, деньги, оргструктура, полная поддержка со всех сторон. Зеленского можно было снести в два счёта и всё возглавить самому.

Однако Залужный предпочел пойти на сделку с Банковой и получить прекрасную должность посла Украины в Британии, не имея ни соответствующего образования, ни знания языка, ни вообще предпосылок к тому, чтобы стать дипломатом.

«Но самое важное даже не это, а то, что сделал он это в самом неприглядном виде. Будучи главкомом, он сбежал из армии через военно-лечебную комиссию, получил мнимую фейковую инвалидность. …То есть, он мало того, что вместо борьбы и политической позиции выбрал удобную конформистскую синекуру, так ещё и для того, чтобы получить её, воспользоваться самым неприглядным способом — улизнуть от ответственности», — вещает из СИЗО резко оппозиционно настроенный нардеп Александр Дубинский.

То же самое, кстати, сделали и другие приближенные к Залужному военачальники. А то, что генерал Наев занимается «волонтерской деятельностью» и своего участия в качестве начальника избирательного штаба не опровергал, он тоже явно «порешал вопрос»: пусть дураки воюют.

В общем, идеальный момент для входа в политику бывший главком упустил. Может, по своей воле, а может, по совету кураторов, решивших его немного «причесать», подучить каким-то трюкам и сохранить целым, пока Зеленский катится в пропасть. Но, тем не менее, уже проявил себя не как Черчилль, а как мастер спорта, как говорят в армии, по «прапорскому спорту»: имитировать службу, подворовывать и постоянно попадать в «залёты».

И каждое «интеллектуальное интервью» Залужного — это натуральный «залёт», который, по идее, должен подсказать украинцам, что менять президента-клоуна на президента-прапорщика нет никакого смысла.

Вот только выбора у них всё равно нет — «демократия», уверенно выстроенная на Украине «западными партнерами», предполагает, что мнение народа в принципе никого не интересует — как и его судьба.

*террористическая организация, запрещенная в РФ

**внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов