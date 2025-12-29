Пока Зеленский с делегацией кушал торт в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, на Украине шел параллельный процесс, «усиливающий переговорную позицию».

Иван Шилов ИА Регнум

Подозрение от Национального антикоррупционного бюро (формальное сообщение о причастности кого-либо к преступлению) получили сразу несколько депутатов от «Слуги народа». Один из которых, Юрий Кисель, как утверждается, фактически занял опустевшее место Тимура Миндича и отвечал за выдачу коллегам зарплат в конвертах.

Их подозревают в «получении неправомерной выгоды должностным лицом».

Также по делу, как утверждается, проходят нардепы Юрий Корявченков, давний партнер Зеленского по КВН, известный как Юзик, и Тарас Мельничук. Первый на всякий случай немедленно покинул пределы родины.

Стал фигурантом расследования и очередной близкий друг «первого» — Сергей Шефир, первый помощник президента Украины (2019—2024), директор и основатель «Студии Квартал-95». Но прослушивало НАБУ не его, а Киселя, так что пока уважаемый человек напрямую ни в чём не обвиняется.

Но это только пока.

Естественно, многочисленные комментаторы восприняли происходящее как непосредственный удар по «слугам», поскольку в случае, когда четыре депутата будут выведены из игры, монобольшинство прекратит свое существование. Следовательно, придет пора «коалиции национального единства» и нового правительства, на которое строят планы все недовольные Зеленским.

«Это попытка «антизеленской коалиции» (ориентированные на Демпартию США и европейцев грантовые структуры, близкие к ним политики и СМИ, ключевые сотрудники и руководители НАБУ и САП, а также Порошенко*, Коломойский* и ряд других обиженных Зеленским фигур) сделать то, что у нее не получилось после отставки Ермака. А именно — выбить из-под Зеленского контроль над парламентом, а значит, и над правительством. То есть — забрать у него реальную власть (по конституции у президента меньше полномочий, чем у кабмина)»,— пишет издание «Страна».

Однако источники ИА Регнум в Киеве уверены, что такие утверждения не соответствуют сути процесса: «команда зачистки» работает по прямому указанию действующей администрации США и под руководством ФБР. Поскольку цель этой работы — не просто сменить шило на мыло, а обеспечить принятие нужных решений безо всяких референдумов — решением Верховной рады.

Когда Трамп заявлял, что готов «приехать на Украину и обратиться к парламенту, если это поможет заключить сделку», это совершенно очевидно не предполагает разговора только с фракцией «Слуга народа». Поскольку противников решений, которые на данный момент являются камнем преткновения (и первое из них — вывод ВСУ с Донбасса), достаточно и без «зеленых».

«Трамп ни разу не упомянул никаких «двадцати пунктов», никакого «плана Трампа и Зеленского» — ничего этого не было. Никакая бредовая идея об остановке боевых действий на время проведения референдума, и создания такой себе «закладочки» в виде выигранного времени, не прокатила. И заявление по итогам общения Трампа с Путиным перед встречей, и заявление Трампа на самом брифинге однозначны: это не имеет смысла и этого не будет.

А мы по инсайдам, скажем так, знаем, что в прошлую пятницу Давид Арахамия на первой встрече рабочей группы, посвященной выборам, сообщил, что если надо будет — совместят референдум с выборами президента Украины. Но не факт, что вообще какой-либо референдум состоится. Совершенно очевидно, что американская администрация фактически продавила Зеленского на принятие всех изменений по части территории. В первую очередь, что касается Донбасса»,— поясняет ИА Регнум украинский политтехнолог Михаил Павлив.

Еще одно условие украинской стороны фактически удовлетворено. По словам Зеленского, обсуждаемые гарантии безопасности от США, согласованные и утвержденные, рассчитаны на 15 лет с возможностью продления. Только основные гарантии безопасности Украины, как следует из слов президента США, возьмут на себя европейцы.

Какие гарантии возьмет на себя Америка, пока не уточняется, но здесь мы видим продолжение логической линии их фактического отхода от НАТО и перекладывание украинской проблемы на плечи ЕС.

В свою очередь буквально по горячим следам председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (один немногих профессионалов в «Слуге народа») заявил, что парламент сможет принять «непопулярные, но нужные решения» для прекращения войны.

«Думаю, не все, но большинство ВРУ, уверен, осознает свою ответственность перед историей и народом в сохранении независимости страны и обеспечении ее будущего. Поэтому возможность принять непопулярные, но нужные решения есть», — написал он, а сам Зеленский уже уточняет, что для подготовки мирного плана нужна четырехсторонняя рабочая группа.

То есть с участием российской стороны.

Пока он, правда, пытается сохранить лицо и рассказывает про работу над планом из 20 пунктов, который должны подписать Украина, Европа, Америка и Россия. Однако вполне очевидно, что в настоящий момент идет техническое согласование куда более короткого варианта, который тактичнее было бы назвать «российско-американским».

Впрочем, глава киевского режима, которого обложили со всем сторон, утверждает, что «мы ни от кого не прячемся, открыты к любым вариантам, форматам, которые могут нас приблизить к окончанию войны».

Что, естественно, вызывает негодование в патриотической среде, которая уверена, что дела на фронте не так плохи и соглашаться на всё подряд нельзя. Однако нотки принятия ситуации звучат вполне отчетливо: все более-менее отдают себе отчет в том, что удерживать Славянско-Краматорскую агломерацию некем, ВСУ испытывают дичайший дефицит живой силы.

На самом деле решение об отводе войск не требует решения парламента — для этого достаточно приказа армейского начальства, полностью лояльного «первому лицу» главкома Александра Сырского и Генштаба ВСУ.

Поэтому пока проблема ставится так, что Киев обсуждает с США создание «свободной экономической зоны» в Донбассе, а не «демилитаризованной». То есть, формально — без вывода войск. Ведь, как нетрудно понять, тема «заморозки по ЛБС» снята с повестки дня.

И сейчас весь торг идет вокруг того, кто возьмет на себя непосильную ношу «зрады». Поскольку именно она будет определять течение выборов.

К слову, особую пикантность моменту придает слух о том, что Валерий Залужный готовится покинуть пост посла в Британии в январе. Со ссылкой на четыре источника в политических и дипломатических кругах Radio NV сообщает, что на Банковой ему предлагались варианты — от премьера и до главы офиса президента, но «генерал Валера» заинтересованности не проявил.

При этом социология стабильно показывает, что в случае выхода с Зеленским во второй тур Залужный его по-прежнему уверенно побеждает, а «оппозиция» рассматривает экс-главкома ВСУ в качестве своего лидера-объединителя и главы коалиционного правительства.

Действительно ли он вернется в Киев, станет известно только в начале января. Но общее настроение таково, что из ситуации неизбежной катастрофы нужно выходить. «Восстанавливать Украину», копить силы и строить планы на реванш.

Именно исходя из такой идеи, как считают наши собеседники, и может быть оформлена подача возможного референдума (или решения ВРУ): не отказ от территорий, а «победный выход» с постановкой вопроса «вы за мир или за продолжение войны?»

При максимальном упрощении проблемы даже специфическая среда, которую представляет остающееся на Украине общество, вряд ли выберет второе. Тем более, как известно, неважно, что выберет украинский народ — весь механизм подсчета голосов полностью в руках властей. Соответственно, для Зеленского это шанс (как он думает) остаться у власти в качестве гаранта мирного соглашения.

*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов