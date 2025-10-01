Если попробовать комментировать посты в украинских пабликах в Facebook* под видом венгра, то каждый экспериментатор тут же услышит о том, что у мадьяр нет своей истории, они презренные гунны, предатели Европы и вообще играют на стороне Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум

Война с Венгрией на Украине еще официально не объявлена, однако уже вовсю идет на культурно-информационном фронте, до боли повторяя сценарий отношений с Россией вплоть до 2022 года.

Другими словами, Украина считает, что получать от соседней страны многие блага, торговать с ней, получать оттуда денежные переводы своих граждан можно. Но при этом совершенно нормально (и даже обязательно) презирать её, ненавидеть, оскорблять, напрямую угрожать и всячески ущемлять связанное с ней нацменьшинство на своей территории.

По той простой причине, что это сопредельное государство имеет своё мнение по поводу происходящего на Украине и в мире, собственные интересы, а также считает, что права своих соотечественников следует защищать.

Ну, а то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан никогда не стесняется говорить что думает, вызывает у «патриотов» пароксизмы дикой ярости и извержение проклятий, способных испепелить объект ненависти, если бы их можно было превратить в какой-нибудь лазерный луч.

К примеру, 30 сентября Орбан в эфире национальной радиостанции он сообщил, что донес до Дональда Трампа своё мнение по поводу уже состоявшейся победы России в войне с Украиной.

«Это свершившийся факт. Вопрос в том, когда и кто договорится с россиянами. Он заключит мир, будет ли сделка США — Россия или Европа наконец начнет переговоры?»— заявил премьер, добавив позже, что его страна с Россией точно не воюет и никакого вреда Европе та нанести не может.

Наряду с высказываниями о том, что украинская государственность держится только на иностранной финансовой помощи, без которой полностью несостоятельна, это спровоцировало невероятной красоты украинскую истерику.

К примеру, уже почти забытый, а некогда весьма деятельный лидер «Правого сектора»** Дмитрий Ярош сообщил, что венгры нанесли украинцам «наибольший ущерб» во Вторую мировую войну, а Орбан и его «московский холуй» Петер Сийярто (министр иностранных дел) «едва ли не каждый день делают очередные антиукраинские заявления» и постоянно подыгрывают Владимиру Путину.

А глава МИД Украины Андрей Сибига пришел к однозначному выводу, что премьер-министр Венгрии «отравлен» (intoxicated) российской пропагандой.

И добил его в интервью «Радио Свобода»**:

«Нам будет интересно услышать его мнение относительно государственного суверенитета и независимости, когда он избавится от зависимости от российских энергоносителей, на чем неоднократно настаивали президент США Дональд Трамп и европейские партнеры».

Правда, ирония момента состоит в том, что ненавистный сосед обеспечивает 30–40% импорта энергоносителей на Украину. В частности, из Венгрии и Словакии ведется закупка природного газа российского происхождения, идущего по трубопроводу «Турецкий поток». Только за июль 2025 г. импорт из Венгрии вырос на 13% — до 300 млн кубометров, а из Словакии — на 140%, до 268 млн кубов.

В том же месяце посол Украины в Венгрии Федор Шандор в интервью украинским СМИ заявил, что главными составляющими двусторонней торговли являются также фармацевтика и аграрная продукция.

В 2022 г. венгры вошли в десятку крупнейших покупателей, забрав у Киева товаров (преимущественно кукурузы и подсолнечника) на 883 млн долларов. В 2023 г. украинский экспорт в Венгрию превысил $1,18 млрд, в 2024 г. общий товарооборот составил $4,3 млрд.

А за первую половину 2025 г. украинцы продали венграм товаров на $652 млн.

Будапешт выделяет Киеву десятки миллионов евро гуманитарной помощи, которые поступают через благотворительные фонды и Венгерскую реформатскую церковь. В Венгрии получили убежище более 30 тыс. украинцев, хотя эта цифра не учитывает беглецов, которые нигде не регистрируются, а просто идут работать.

Наконец, не стоит забывать, что именно Венгрия — главный коридор украинской контрабанды в страны ЕС, особенно сигарет. Контрабандные потоки приносят сотни миллионов долларов ежегодно, и если Орбан захочет прикрутить этот краник — будет очень больно.

Но когда объективная реальность останавливала украинских патриотов?

На фоне словесных пикировок происходят и практические боевые действия. 29 сентября правительство Венгрии приняло решение заблокировать 12 украинских онлайн-изданий. Естественно, вызвав на Украине волну общественного возмущения вплоть до призывов к атакам территории соседней страны беспилотниками.

При этом, как обычно, умалчивается, что этот шаг стал лишь зеркальным ответом на действия самого Киева.

17 сентября СБУ заблокировала восемь венгерских медиаресурсов. По мнению украинских «безпекарей», они распространяли информацию о террористических атаках украинцев (обстрелах гражданских объектов), высмеивали поддержку Украины, критиковали НАТО и санкционную политику западных стран, транслировали «нарративы Кремля».

Там показывали насильственную украинскую мобилизацию, рассказывали о тотальной коррупции, критиковали американскую Демократическую партию и ЕС. К примеру, на сайте Origo была опубликована не просто новость о том, как во Львове во время насильственной мобилизации сотрудник ТЦК применил огнестрельное оружие, но и комментарий очевидца:

«Бандит ТЦК стреляет в мирного украинца во Львове в попытке незаконного похищения. Военные, стреляющие в своих, — оккупанты. Зеленский, допустивший всё это, стал врагом народа».

Или другая новость на этом же ресурсе: Волынская областная военная администрация закупила у частной компании некачественные шлемы и бронежилеты на более чем 28 млн гривен. Всё это, конечно, по мнению СБУ, является таким же проявлением «враждебности», как и мнение Орбана о том, что Украине не стоит вести себя как суверенное государство.

В свою очередь на заблокированных украинских сайтах размещалась информация явно антивенгерской направленности. Например, на попавшем под блок сайте «Закарпаття онлайн» утверждалось, что венгерское население региона быстрыми темпами сокращается, венгерские школы стоят полупустые, а этнические венгры на самом деле поддерживают Зеленского.

А сайт медиахолдинга NV, теперь запрещенный в Венгрии, имеет прямо отношение к структурам Сороса, против которого венгры давно объявили крестовый поход.

Но тут можно сказать, что нынешнее обострение было неизбежным: стороны шли к ему еще с 2014 года, когда резкая смена внутренней политики на Украине, направленная на ущемление прав нацменьшинств и тотальную украинизацию, резко обострили двусторонние отношения.

А блокирование на этом фоне украинских евроинтеграционных устремлений и членства в НАТО точно не добавило любви.

Поэтому в ответ был запущен сценарий, отлично отработанный на русском населении. Показательной тут можно назвать деятельность заслуженного учителя истории из львовской СШ №34 Игоря Федыка (его сын преподает на историческом факультете Университета им. И. Франко). Он годами транслировал тексты, в которых вдоль и поперек разносил «недоразвитую венгерскую нацию».

Вот один из них от 11 апреля 2023 г.:

«Венгрия, прочь из НАТО и ЕС! Сийярто ездит в Москву, мадьяры торгуют с Россией, имеют территориальные претензии к соседним странам. Пропагандируют, и в том числе в Украине, идею Великой Хунгарии — и ничего, а Украина защищает всю Европу, потеряла лучших своих сыновей и дочерей и должна ждать, как нищая.

Давайте подумаем, кто бы мог принести больше пользы НАТО — Венгрия или Украина? После войны надо обязательно передислоцировать несколько бригад на Закарпатье, чтобы эти азиаты из-под Урала немного потрясли свои ж. ы от страха. Из Второй мировой войны известно, какими воинами были мадьяры. От УПА** убегали, как стадо баранов».

А в мае 2025 г. разразился настоящий шпионский скандал. Стало известно, будто бы спецслужбы Украины задержали двух агентов военной разведки Венгрии, собиравших информацию про обороноспособность Закарпатской области, изучали общественно-политические взгляды местных жителей, в частности, как отреагирует население, если в Закарпатье войдут венгерские войска.

По этому поводу скандальный украинский журналист Богдан Буткевич (недавно к своему огромному удивлению мобилизованный в ВСУ) метал громы и молнии:

«Много лет говорю, что Венгрия — это прямой враг, который 24.02.2022 вел свои войска на захват Закарпатья, как в 1939 году. И если бы Киев не удержался — мразота Орбан начал бы против Украины агрессию, назвав это «миротворческой операцией по спасению венгерского населения».

22 августа 2025 г. командующий силами беспилотных систем ВСУ майор Роберт Бровди (позывной «Мадьяр») сообщил, что украинские БПЛА нанесли удар по крупнейшему узлу нефтепровода «Дружба» — производственно-диспетчерской станции «Унеча» в селе Высокое Брянской области.

Били вроде бы по России, но попали по Венгрии — именно по этому нефтепроводу она получает большую часть нефтепродуктов. Акция, конечно, вызвала в Будапеште предельное возмущение.

А 27 сентября украинские власти заявили, что в воздушное пространство Закарпатской области вторглись венгерские разведывательные дроны. Зеленский провел совещание с военными и приказал адекватно реагировать на нарушение воздушного пространства Украины.

Общество чутко реагирует на политическую позицию руководства: согласно результатам соцопроса, проведенного Центром Разумкова, более 59% граждан Украины относились к Венгрии негативно.

Как следствие, пограничникам и сотрудникам спецслужб дана негласная команда «кошмарить» венгров: при пересечении ими границы происходит процедура тщательной проверки с изучением содержимого телефонов, для ЕС ситуация немыслимая.

Чаще всего такие случаи происходят с госслужащими, работниками бюджетной сферы, представителями органов местного самоуправления и журналистами венгерской национальности, причем им даже не выдают протокол проверки.

Несмотря на такие формальные визиты, какой совершила недавно еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос в ужгородские лицеи имени Дойко Габора с венгерским языком обучения и №4, где преподавание ведется на словацком, продолжается силовая украинизация: «на языках ЕС» обучать можно только параллельно с государственной мовой.

Ну, а этнические венгры Закарпатья, само собой, подпадают под силовую мобилизацию: в июле 2025 г., сотрудники закарпатского ТЦК забили насмерть местного жителя Иосифа Шебештеня. После чего посол Украины был вызван в министерство внешней экономики и иностранных дел Венгрии.

Учитывая, что тормозов у украинской стороны давно уже нет, а венгры имеют в Европе репутацию опасных и упёртых людей, вся эта история явно катится к нехорошему. При этом мало кто на Украине задаётся мыслью, что выпады в сторону Венгрии грозят громадными неприятностями — что тоже является уже наработанной психологической моделью.

Поскольку если даже дело дойдет до прямой войны, виноваты будут все вокруг, но только не безгрешные и миролюбивые украинцы.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

**Организация признана террористической и запрещена на территории России

**иностранное СМИ, выполняющие функции иноагента