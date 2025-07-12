11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своём традиционном выступлении в эфире «Радио Кошут» заявил, что насильно мобилизованный на Украине закарпатский венгр с двойным гражданством был недавно забит до смерти.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

Орбан подчеркнул, что поскольку погибший был гражданином Украины и Венгрии, он «принадлежал к нашему сообществу в публично-правовом смысле», находился под защитой Конституции Венгрии, поэтому нет необходимости проявлять осторожность в подборе слов.

«Он не умер, он погиб в результате принудительного призыва. Его забили до смерти. Гражданина Венгрии забили до смерти, вот в чём дело», — сказал венгерский премьер. По словам Орбана, помимо заботы о семье погибшего, что уже происходит, необходимо расследовать произошедшее и допросить представителей украинских властей.

Накануне Виктор Орбан на своей странице в социальной сети выразил соболезнования семье погибшего. Вскоре после этого замминистра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр сообщил: «Сегодня мы немедленно вызываем посла Украины в Будапеште после того, как на Закарпатье во время принудительного призыва избили венгра, который впоследствии скончался от полученных травм».

12 июля в память о погибшем прошла акция у посольства Украины в Будапеште: около 500 человек у ограды зажигали восковые и электронные свечи. Некоторые участники пришли с венгерскими флагами и флагом Украины с надписью «Убийцы», который по окончании собрания был прикреплен к воротам посольства. В мероприятии принял участие вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен.

МИД Украины на слова Орбана не отреагировал, но затем появилось сообщение Сухопутных войск ВСУ, в котором погибшего закарпатского венгра обвинили в самовольном оставлении части, а его смерть назвали следствием… стресса.

«Командование Сухопутных войск выражает искреннее соболезнование родным и близким погибшего военнослужащего Шебештеня Иосифа Иосифовича, который проходил службу в составе одного из подразделений Вооруженных сил Украины. Мы глубоко сопереживаем потере каждого воина, который пополнил ряды Вооруженных сил Украины», — пафосно начиналось сообщение.

Далее в нём было сказано, что в конце июня мужчина якобы самовольно покинул расположение воинской части без оружия, что зафиксировано в официальном акте служебного расследования. После этого он обратился в медицинское учреждение, где был установлен диагноз «острая реакция на стресс» и проведена госпитализация.

«Вывод судебно-медицинской экспертизы подтверждает, что причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии, без признаков телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насилии», — утверждают в войсках.

У семьи Йожефа Шебештеня совсем другая версия его смерти. 9 июля его брат написал в социальной сети, что парня схватили сотрудники ТЦК на улице родного Берегова, откуда сначала доставили в Ужгород, а потом в лес рядом с Мукачевом. Там мужчину избили железными прутьями.

На следующий день его отправили в тренировочный лагерь, где он потерял сознание. Из лагеря его доставили в больницу в Ужгороде, где, по словам брата, врачи заверили семью, что всё будет хорошо. В конечном итоге Йожефа перевели в психиатрическую больницу Берегова, где он и скончался.

Примечательно, что уже 10 июля профиль брата погибшего в соцсети был недоступен. Чиновники и СМИ Закарпатской области произошедшее упорно не замечали, и лишь после выступления Орбана появилась реакция венгерской общины Закарпатья.

Её лидер, депутат областного совета и член Совета по вопросам этнополитики Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Юдита Петеи обратилась к руководству страны с просьбой объективного и беспристрастного расследования.

Лишь вечером 11 июля появилась официальная реакция МИД Украины. Примечательно, что украинское дипломатическое ведомство не опровергло заявлений Виктора Орбана о том, что насильно мобилизованного забили до смерти, а обвинило венгерскую сторону в манипуляциях. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий сказал, что Будапешт фактически использует трагедию в политических целях и «подыгрывает российской пропаганде».

Он также подчеркнул, что «в условиях российской агрессии все граждане Украины, в том числе венгерского происхождения, должны защищать свое государство», что можно перевести как «бусифицировали, бусифицируем и будем бусифицировать».

Закарпатские венгры, подавляющее большинство которых имеет гражданство Венгрии, задолго до начала СВО оказались «на растяжке» между Киевом и Будапештом. К примеру, предшественник госпожи Петеи на посту лидера венгерской общины Закарпатья, Василий (Ласло) Брензович, в ноябре 2020 года стал фигурантом дела о сепаратизме и с тех пор вынужден скрываться в Венгрии.

Если до февраля 2022 года венгерские организации Закарпатья позволяли себе осторожную критику Киева, то с началом СВО они вынуждены полностью соответствовать официальной позиции Украины, в том числе в антивенгерской её части.

В частности, лидеры закарпатских венгров регулярно критикуют Виктора Орбана за то, что Будапешт тормозит вступление Украины в ЕС и пытается блокировать сотрудничество этой страны с НАТО.

Точное число венгров, мобилизованных в вооружённые формирования Украины, неизвестно. Называют цифры от 350 до тысячи с лишним человек, при этом более 50 человек с традиционными венгерскими фамилиями уже убиты в ходе боевых действий. Йожеф Шебештень стал первым мобилизованным венгром, погибшим на территории родного Закарпатья.

Сами закарпатские венгры, особенно из смешанных семей, являются классическим примером двойной лояльности. С одной стороны, практически все они имеют паспорта Венгрии, однако на попытки защиты со стороны Будапешта реагируют не всегда адекватно.

Напомним, в июне 2023 года пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ) сообщила, что по благословению патриарха Кирилла в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе Будапешта состоялась передача Венгрии группы из 11 военнопленных этнических венгров из Закарпатской области, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Вице-премьер Шемьен назвал тогда передачу украинских военнопленных «заботой обо всех гражданах Венгрии и венграх», а тогдашний глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что это было сделано «в политических интересах премьера Виктора Орбана».

Киев потребовал передачи всех освобождённых пленных Украине, Будапешт формально отказал, но уже к концу июня 2023-го пятеро мужчин снова оказались в Закарпатье. По слухам, они вернулись сами из-за шантажа оставшихся на Украине родственников со стороны СБУ, хотя власти Венгрии гарантировали всем предоставление статуса беженца.

Судьбы возвращенцев сложились по-разному. Поначалу их отправили в реабилитационные центры, а после лечения и отдыха — опять в войска. Правда, на фронте оказался только один бывший пленный, двое выведены за штат, получают всего несколько сотен гривен в месяц и пытаются уволиться со службы, четвёртый лечится в психиатрической больнице, а пятый — умер от пневмонии.

Власта Рейпаши, которая в 2026 году работала представителем уполномоченного по пропавшим без вести в Закарпатской области, позже подтвердила журналистам, что бывшим пленным выдвинуто условие — не возвращаться на Украину до окончания войны, «иначе таких освобождений больше не будет».

Действительно, после того, как пятеро освобождённых жителей Закарпатья (один венгр и четверо из смешанных семей) сорвали пиар-кампанию Виктора Орбана как «защитника всех венгров», Будапешт больше не занимался украинскими пленными, а в вопросе принудительной мобилизации закарпатских венгров ограничивался риторическими заявлениями. Скорее всего, смерть Йожефа Шебештеня принципиально ничего не изменит.