Требования Международного валютного фонда повышать налоги, отменить субсидии и сворачивать социальные выплаты на фоне гуманитарной катастрофы, в которой живет Украина, могут показаться абсурдными и жестокими. На первый взгляд.

Иван Шилов ИА Регнум

Тем не менее возражений никаких не поступает и из дырявого бюджета, не покрывающего даже потребности на армию, были выделены средства на покрытие кредитных обязательств. Украина в январе отдала около $172 млн в счет погашения долгов перед МВФ.

Всего в 2026 году эта сумма составит около $2,6 млрд.

Одновременно правительство готовит беспрецедентное ужесточение налогового законодательства для малого бизнеса, чтобы выполнить условия Фонда, без чего новое финансирование на более чем $8 млрд может быть заблокировано.

Министерство финансов Украины, как сообщается, уже завершает подготовку законопроекта, предполагающего брать деньги с продажи даже личных бывших в употреблении вещей на онлайн-барахолках. Однако Зеленский изображает заботу о людях: инициатива вызвала сопротивление с его стороны, со стороны премьер-министра Юлии Свириденко и значительной части народных депутатов, поскольку драть с людей последнее — вполне очевидно является «политически и социально чувствительным» действием.

Странно только, что все делают вид полного непонимания происходящего: вся эта история была заложена давным-давно.

Поэтому и простые, но одновременно мудрые слова директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой тоже не жестокость. Как мы помним, она заявила прямо:

«До сих пор субсидируется электроэнергия, отопление… Мы понимаем, почему страна это делает, но от этого нужно избавиться». И предложила рычать как львы, повышая уверенность в себе.

И это — классический пример сделки с дьяволом, очень распространенный в европейской литературе — от Гёте до Булгакова. Она всегда строится по одной схеме: человек получает желаемое, но платит за это слишком высокую цену — причём платит не сразу. Дьявол никогда не торопится. Он терпелив, умеет ждать и всегда приходит за своим строго в соответствии с контрактом.

Потому что именно так, шаг за шагом, последние тридцать лет развивались отношения Украины с МВФ. И вот настал момент, когда дьявол пришел забрать своё: в новостях это было названо «официальный визит главы МВФ в Киев».

2014: точка невозврата

До переломного во всех отношениях 2014 года сотрудничество Украины с МВФ было прерывистым и частичным: кредиты выделялись под конкретные задачи, а взамен фонд требовал ограниченных рыночных реформ.

В 90-е МВФ поддерживал страны, которые осуществляли «переход от плановой экономики к свободному рынку».

То есть здесь изначально прослеживается определенная связь: «помощь» организации, далекой от благотворительности, всегда появлялась на фоне политических решений, связанных со сломом экономических связей и потерей привычных рынков. Далее это будет видно весьма ярко.

На первом этапе независимости Украины, прощающейся с советским прошлым, было снижение темпов инфляции, уменьшение разницы между официальными и рыночными обменными курсами валют, повышение реальных процентных ставок.

На страну обрушились дикие 90-е, массы людей лишились работы и сбережений, предприятия встали, новая валюта стоила не дороже резаной бумаги. Понятно, что живые деньги от Фонда стали единственной возможностью перекрыть платежный баланс и поддержать курс гривны.

Взамен иностранные «партнеры» очень сильно хотели приватизации средних и крупных предприятий, ликвидации госмонополий во внешней торговле, введения доллара как платежного средства и единого рыночного курса. И, конечно, новых налогов — в том числе внедрения НДС.

До 2000 года набрали в долг не так уж и много — $3,5 млрд. «Красный директор» Леонид Кучма взял курс на восстановление кооперации с Россией, газ был дешевый, ситуация в экономике стала выравниваться, и украинское правительство решило обойтись без лишних обязательств.

Поэтому, как только власть снова сменилась на «демократические силы» в лице проамериканского Виктора Ющенко, тут же возник и МВФ, готовый поддержать разворот Украины к Западу в период мирового финансового кризиса. И предложил программу уже сразу на $16,5 млрд.

Конечно же, под условие ограничения роста заработных плат в бюджетном секторе и пенсий на уровне прогнозируемой инфляции, повышения цен на газ для населения, «рыночного курса» доллара, «стресс-тестов» для крупнейших банков — с исключением ненадежных.

Здесь украинские власти задачу опять провалили, будучи не в силах преодолеть инерцию зависимости от настроений общества и желания ему нравиться. Поднятию тарифов «оранжевые» вяло сопротивлялись, а «донецкие», пришедшие им на смену, отменили старые договоренности с МВФ и стали формировать новые. Снова пошла нормализация на российском треке, маячили крупные кооперационные проекты, возможности отлично зарабатывать — брать в долг без особой нужды не было смысла.

Кризис и смена власти в 2014 году стали переломным моментом. Новое руководство под давлением катастрофического дефицита бюджета и потрясений буквально упало в объятия Фонда. Естественно, представляя это как мега-позитив и внимание сильных мира сего к «украинской свободе».

Хотя Украину искусственно загнали в ситуацию, когда без МВФ уже нельзя было обеспечить даже базовую финансовую устойчивость.

Тогда были приняты условия, которые стали реальной миной замедленного действия: выплаты по кредитам и программам были привязаны не к реальной эффективности экономики, а к номинальному росту ВВП и другим макроэкономическим показателям.

Платить надо, даже если этот рост будет инфляционным или вызван военными расходами — как теперь.

Эта схема изначально была долговой ловушкой. Как поясняли самые трезвые головы, кредиты МВФ были не инвестициями в развитие, а приспособлением для обслуживания долгов: фонд не давал денег на реформы — он давал деньги, чтобы оплатить предыдущие долги.

Однако тогдашний министр финансов гражданка США Наталья Яресько представляла соглашения с фондом как «единственный ответственный выбор». Мол, кредиты — самый дешевый ресурс для страны (ставка менее 3% против рыночных 8%), который позволяет избежать дефолта и стабилизировать финансовую систему.

Ну а встречные обязательства были практически стандартными: снижение расходов бюджета на социальные выплаты, повышение тарифов на газ для населения как «экономически правильный подход», урезание адресных субсидий для бедных и т.д.

С 2014 по 2021 год Украина получила от МВФ в общей сложности около 19 млрд долларов. И каждый новый транш сопровождался очередным пакетом «непопулярных, но необходимых» мер.

«Новый курс»

Нетрудно заметить, что весь указанный период власть Майдана и пришедший на лозунгах мира и борьбы с прогнившей системой коллектив «Квартала 95» и свадебных фотографов продолжали курс «прочь от Москвы».

Системно рвались любые связи, была целенаправленно заблокирована торговля с Крымом, Украина декларировала интеграцию в европейский рынок. Поэтому денег было всё меньше и меньше, а платить по долгам требовалось больше и больше. Страна выходила и на пик: по подсчетам НБУ, в 2019–2020 годах плановые валютные выплаты с процентами составляли $17 млрд.

В 2020 году ради того, чтобы получить очередные деньги, Верховная рада пошла на многое, наступив на горло своей песне: приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, запустила рынок сельскохозяйственной земли, что боялись сделать все предыдущие составы парламента. И даже в обход стандартной процедуры проголосовала за банковский (или так называемый «антиколомойский») закон, который депутаты завалили поправочным спамом — у олигарха забрали «Приватбанк», и «партнерам» нужны были гарантии, что он не вернет его через суд.

Резко возросла роль «международных экспертов» при принятии решений по стратегическим предприятиям и госбанкам, по назначению судей и директора Национального антикоррупционного бюро.

Всё это называлось «структурными маяками» фонда.

В результате Украина оказалась в ситуации, когда внешнее управление было фактически легализовано, новые кредиты берутся для обслуживания старых, а социальная цена этой схемы растёт год от года.

А когда Зеленский сумел дотащить ситуацию до прямого военного столкновения с Россией, МВФ использовал это на полную катушку. Деньги украинцы брали без оглядки на условия, поэтому вслед за экстренной помощью в $2,7 млрд Фонд в 2023 году утвердил беспрецедентную программу EFF на $15,6 млрд.

А под эти деньги требовалось дальнейшее подчинение всех ключевых отраслей внешнему управлению: отмена налоговых льгот, возврат проверок, реформа таможни, перезагрузка Бюро экономической безопасности, усиление контроля над «лишними» расходами.

Зеленский опомнился только после того, как запекло лично у его друзей — именно тогда и случилась знаменитая атака на антикоррупционные органы, успешно отбитая.

А дальше деваться было некуда. США прекратили финансовую помощь, расчет на использование замороженных российских активов не оправдался. Так что птенцы Кристалины Георгиевой и стали тем самым дьяволом, который пришел за обещанным по контракту. МВФ объявил, что достиг соглашения с правительством Украины о финансировании на $8 млрд в течение четырех лет. И там полагают, что новая программа позволит стране «восстановить устойчивость внешней и долговой ситуации».

При этом госдолг Украины в 2025 году составлял 108,6% ВВП, в 2026-м вырастет до 110,4% ВВП и потом будет медленно снижаться. Но это не точно.

По этой простой причине Евросоюз не сможет выделять Киеву макрофинансовую помощь в виде регулярных кредитов и придумывает другие схемы, когда, например, покупает оружие сам у себя.

Брать в долг можно только у одного хозяина, с которым уже деньгами не расплатиться. Поэтому дьявол и предлагает порычать вместе с ним: «вот так — ррррр». МВФ может диктовать любые условия — и он их диктует: его интерес состоит в обеспечении финансовой дисциплины.

Ему нужен жесткий налоговый законопроект для увеличения внутренних доходов бюджета и самый острый момент — налоги для физлиц-предпринимателей. Включая тот самый НДС, время которого настало и для мелкого бизнеса. Госбюджет фактически утверждает Фонд. Он же берет под контроль таможню и закрывает все лазейки.

Наблюдательные советы в госкомпаниях и госбанках будут еще независимее от своего государства — как и суды, куда будут назначать только после утверждения «где надо».

Роль НАБУ и САП возрастает многократно — ИА Регнум про это подробно рассказывало. Контроль над госзакупками берут на себя специально обученные люди, и они же будут следить за госинвестициями в восстановление.

Как и в классическом литературном сюжете, дьявол не обманывал напрямую. Он просто исполнил желание не так, как его себе представляли. Украина хотела «европейского будущего» — и получила его в форме «рыночных» тарифов, заоблачных налогов, внешнего управления и вечного долга.

Теперь, когда срок сделки подходит к концу, кредитор открывает контракт и требует обещанное.

И в этот момент становится ясно: самая страшная часть истории начинается не при подписании договора, а тогда, когда оказывается, что в обмен на исполнение желания приходится отдавать нечто гораздо более ценное, чем казалось сначала: свою душу, своё будущее, своё право на самостоятельное развитие.