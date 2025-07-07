«Налога на старые туфли», когда украинские граждане должны платить налог с продажи на интернет-барахолках своих поношенных вещей, оказалось мало. Денег на содержание страны власти отчаянно не хватает, минфин Украины уже сейчас дает прогноз на 2026 год: непокрытая потребность бюджета в деньгах может достичь 1 триллиона гривен, что составляет почти 24 миллиарда в долларах США.

Иван Шилов ИА Регнум

В нынешнем году ситуация выглядит пока не так катастрофично. Несмотря на недостаток в 400 миллиардов гривен на оборону, все остальные гражданские расходы страны в этом году обеспечены с запасом. Это случилось благодаря кредиту на 50 миллиардов долларов, который страны Большой семерки предоставили Украине под залог замороженных российских активов (Extraordinary Revenue Acceleration Loan или ERA).

Кроме того, страна на днях получила около 500 млн долларов очередного транша от МВФ. Но когда украинским властям дают деньги — одновременно выписывают под них и новые условия.

В этом Международный валютный фонд силен как никто: новые структурные маяки требуют фактической отмены банковской тайны, увеличения поступлений от налогов с бизнеса и граждан, отмены упрощенного налогообложения для малого бизнеса и повышения коммунальных тарифов.

Список, само собой, неполный, и Верховная рада уже взялась выполнять кое-что, начав с цифровых платформ.

«Из существенных изменений по налогам на ближайшее время намечается разве что введение сбора с продаж на цифровых платформах: OLX, Rozetka и др. Но планируется усилить общий фискальный надзор и требовать выполнения норм, которые уже давно есть в украинском законодательстве. Сдаешь в аренду квартиру, таксуешь, подрабатываешь репетитором — будь добр, заплати 18% НДФЛ и 5% военного сбора»,— поясняет глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Здесь стоит сделать небольшое отступление и напомнить, что прямо сейчас Украине всё равно надо платить по старым счетам.

Еще в 2015 году, когда гражданка США Наталья Яресько «успешно реструктуризовала» внешний долг, посадив Украину на крючок, — тогда победившему Майдану казалось, что впереди еще много времени и тащить за губу их будут не скоро. Страна находилась в преддефолтном состоянии и тоже хотела кредит МВФ. За это правительство Арсения Яценюка согласилось поднять цену газа для населения до цены импорта, повысить пенсионный возраст и налоги.

А лично Яресько, поставленная на пост министра финансов американцами, договорилась на прекрасную схему: из 15 млрд долларов долга будет списано три, а погашение еще 8,5 млрд перенесено на срок после 2020 года.

При этом кредиторы получили новые ценные бумаги на 2,9 млрд долларов, привязанных к динамике ВВП: чем больше он растет — тем больше выплаты. А в прошлом году минэкономики Украины оценило рост ВВП в 3,6%, так что кредиторы достали свои акции и потребовали платить — пришлось срочно объявлять дефолт по ценным бумагам.

В то время как Яресько, она же Натали Энн, давно уже переехала наладить такой же грабеж в Пуэрто-Рико, а оттуда домой, в Штаты.

Отличился по полной программе и Зеленский. При нем государственный долг страны вырос почти на 74 млрд долларов. Примерно столько же (почти 70 млрд) Украина заняла за предыдущие 28 лет своей независимости при первых пяти президентах. То есть Зеленский установил антирекорд, и именно при нём долг впервые превысил ВВП.

По прогнозу МВФ, к концу года он достигнет 106,6%, а в следующем, 2026 году дорастет до 107,6% ВВП.

При этом в 2026-м щедростей в виде грантов, помощи, кредитов, оружия в прежних объемах от «стратегических партнеров» ждать не стоит. Поэтому несмотря на то, что до нового календарного и бюджетного года еще шесть месяцев, правительство «95 квартала» пытается найти выход из ситуации. Но думает не о том, что производить и продавать, где найти точки роста, а использует старый проверенный способ: выжать еще немного из граждан, которым всё равно умирать.

Так что желания власти несчастливым для «простого украинца» образом удачно совпадают с интересами МВФ.

Поэтому буквально с 1 июля правила игры поменялись сразу в нескольких направлениях.

Уже введенный налог с продаж на маркетплейсах личных вещей усилили ограничениями по выплатам через «Укрпочту», которой пользовалось множество мелких продавцов, избегающих уплаты налогов. Максимальная сумма платежных операций наличными за один календарный месяц теперь составляет 100 тыс. гривен, и в месяц их можно провести только десять.

Через банковскую карту можно гонять денег в 2,5 раза больше, только есть нюанс: комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики уже одобрил законопроект №13 233, подготовленный кабмином, отменяющий банковскую тайну. Осталось только проголосовать.

Для обывателей новости грустные: каждый, кто откроет банковский счет или возьмет в аренду индивидуальную ячейку, сразу попадет в реестр Госналоговой службы. Реестр будет единым для всех типов счетов: карточных, текущих, депозитных, для ценных бумаг (при покупке гособлигаций или других бумаг), электронных кошельков.

Причем данные в него будут передавать не только банки, но и небанковские финучреждения, в том числе платежные организации и администраторы электронных денег. Как, например, NovaPay «Новой почты», которая в последнее время особенно активно открывает счета людям. ГНС наделяют правом штрафовать все эти организации за несвоевременную передачу или отказ от передачи информации в реестр.

А «Новая почта», через которую тоже совершалась масса операций мелкой торговли, с 1 июня уже внедрила новые ограничения на прием и выплату наложенных платежей. Если переводы делаются регулярно и превышают лимиты, физлицам, не являющимся зарегистрированным предпринимателями, придется подтверждать легальность происхождения средств. То есть посылку примут, а когда придет наложенный платеж — спросят, за что, собственно, денежки.

Реестром вне суда, кроме налоговой, могут пользоваться силовики, Госфинмониторинг, НАБУ, НАПК и АРМА (агентство по управлению отнятой у кого-либо собственностью).

Усиление контроля над деньгами граждан начнется и в таких видах деятельности, как репетиторство, подвоз и грузовые перевозки, аренда квартир, пошив на дому, мелкие ремонтно-строительные услуги и т.д. Поскольку такого статуса, как «самозанятый», принятого в России, на Украине до сих пор не существовало — все указанные виды деятельности находились в тени, и это была одна из степеней свободы, мирившей украинцев с несправедливостью окружающего мира.

Теперь им предлагается заплатить 23% налога.

«Вишенкой на торте» в законопроекте является так называемый институт информаторов («стукачей»), то есть людей, которые доносят в силовые и налоговые органы о «сомнительных» действиях граждан. Вот где поле для личной мести, шантажа, да и просто для удушения любого социального протеста в зародыше.

Заодно ужесточили контроль за временно перемещенными лицами, то есть беженцами, людьми, которые бросили свое жилье в прифронтовой зоне и переехали в более безопасные места.

Теперь минфин ежемесячно будет проверять, не находились ли они за пределами страны более 90 дней. Если факт долгого нахождения за границей подтвердится, то справка, подтверждающая их статус, может быть аннулирована. Между тем именно она дает право на некоторые соцвыплаты и иные виды помощи.

И это не просто декларация о намерениях, а уже закрепленный в бюджетной декларации кабмина курс на ближайшие три года.

Властями поставлена конкретная цель — повысить долю налогов от физлиц в ВВП до 9,1%, что существенно больше прошлогодних показателей. К примеру, в 2024 году таковой показатель был 7,6%, а до войны он составлял 6,6% ВВП. А МВФ заодно требует и отмены упрощенной системы налогообложения, введения системы накопительных пенсий (когда копишь себе на пенсию сам), усложнения системы предоставления социальных льгот.

И да, важная деталь: к законопроекту привязана международная помощь и даже процесс евроинтеграции. Мол, нечего Украине делать в Европе, если не будут введены такие нормы.

Зато вне зоны внимания финансового мониторинга остаются авантюристы разных мастей, который сейчас бесконтрольно собирают многомиллионные суммы пожертвований «на ВСУ», «на побратимов» и т.д. Среди них — известнейшие на Украине люди: экстремист Сергей Стерненко, банкир Олег Гороховский, блогеры Игорь Лаченков и Михаил Лебига, комедиант и политик Сергей Притула.

Кстати, последний недавно отказался назвать журналистам свой доход, заявив, что его заработки — это его личное дело, они никого не касаются. «Вообще никого не волнует. Я никому в карманы не заглядываю и к себе не запускаю», — заявил Притула, фонд которого в 2024 году собрал 2,1 миллиарда гривен. При этом он на голубом глазу уверяет, что живет на дивиденды от ценных бумаг, монетизации канала в YouTube и заработки от мелкого бизнеса жены.

Каждую копейку — на армию.

Хотя по закону «волонтер» является публичным лицом, и поэтому его доходы не могут представлять тайну для общества. Как не представляют тайну заработки львовского инвалида Назария Гусакова, который вел сбор денег на лечение и, как он заявлял, на помощь таким же, а потом сбежал за границу с пятью миллионами долларов, собранными на донатах.

Ничего не слышно и про увеличение налогов для крупного бизнеса. Хотя ферросплавные заводы Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, ныне главной опоры американских демократов на Украине, в пять раз увеличили доходы от экспорта, заместив санкционный экспорт из России в страны Европы и Африки. За что «топили» принадлежащие им телеканалы 1+1 и ICTV, призывавшие к войне на протяжении всех восьми лет с 2014 года, очевидно.

Но максимум, что грозит олигархам по новому закону — введение реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований. Он нужен для контроля властей над передачей активов в управление третьим лицам на опыте с фокусами Петра Порошенко*, который еще в 2016 году передал свои активы в траст банковской группе Rothschild Trust.

Никого особо не беспокоит и красочная информация про картинную галерею семьи министра обороны Украины Рустема Умерова в США: дома с бассейном во Флориде и прочих прелестей в его декларации нет.

Зато глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев с умным видом рассуждает о нормах прожиточного минимума, который составляет всего 2900 гривен (около 5,4 тыс. рублей). Оказывается, в стране, где принято потешаться над «совковым дефицитом» и нормированием, существует расчет, что подростку положены всего одна зимняя куртка и одна демисезонная куртка на три года. И никого не волнует, что молодой человек быстро растет. А женщинам с барского плеча выделили два платья или два костюма на семь лет.

По словам Гетманцева, внесенный в бюджет прожиточный минимум является «абстрактной категорией», поскольку на эти деньги невозможно прожить. «Даже на фактический прожиточный минимум, который выше в 3,5 раза, прожить нельзя. Это что-то из воображения чиновника», — отметил парламентарий, добавив, что на его повышение денег всё равно нет.

И если раньше украинские гастарбайтеры спасали ситуацию, перечисляя свой заработок на «поддержку штанов» родни, то с начала 2025 года переводы валюты на Украину уже упали на 15% — с 4,1 млрд долларов до 3,5.

Народный депутат Александр Дубинский, нещадно клеймящий режим из Лукьяновского СИЗО, охарактеризовал сложившуюся ситуацию так: «Сначала они введут налоги на продажу б/у сандалей… затем — акциз на газировку… потом — налог на воду. Далее — на воздух. Контролируя правительство и внешний долг в 180 млрд долларов, эту территорию можно эффективно обезлюдить даже после войны. Вот как выкорчевывают лес, чтобы засадить поле, так отсюда уберут украинцев. Они лишнее звено в пищевой и бизнес-цепочке глобалистов».

Прямым доказательством бесперспективности будущего страны стало и недавнее решение компании BlackRock прекратить поиск инвесторов для вложений в Украинский фонд развития. Что лишний раз подтверждает прогноз: Украину после войны ждет нищета, разруха, высокие цены, тарифы и налоги, а также социальная беззащитность.

«Стратегические партнеры» умоют руки, а «маленький украинец» останется с ворохом долговых обязательств, разоренной страной и громадными кладбищами.

*Физическое лицо, внесённое в список террористов и экстремистов