Одолевший врага в рукопашной сержант Григорьев: «Тот нож я подарил другу»
Младший сержант Андрей Григорьев с позывным «Тута» стал известен на всю Россию после того, как в Telegram-каналах распространилось видео его ножевого боя с вэсэушником в ДНР. На шлеме украинца была установлена камера, которая записала схватку. Григорьев победил. Умирая, украинец назвал противника лучшим бойцом в мире. Тута также получил много тяжёлых ранений и попал в госпиталь.
Президент Владимир Путин 11 января подписал указ о присвоении российскому бойцу звания Героя России. Боец признался, что был в шоке, узнав о награждении. 23 февраля глава государства вручил Григорьеву Звезду Героя России.
О той самой схватке и о том, что было дальше, Андрей Григорьев рассказал главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.
— Андрей, практически каждый человек в нашей стране посмотрел видео вашего ножевого боя с украинским военнослужащим, из которого вы вышли победителем. До рукопашных схваток на СВО доходит редко, там в основном пользуются дронами. Это был первый такой случай?
— Нет. Первая схватка была 8 мая 2024 года. Просто она не была зафиксирована на видео. А то, что все посмотрели — вторая моя схватка от 16 ноября.
— В первой схватке вы, естественно, тоже победили.
— Да.
— Она была примерно такой же?
— Тогда было даже хуже.
— Чем хуже? Было тяжелее убить противника?
— Не в этом дело. Их было больше, нас меньше. Мы подошли к вэсэушникам слишком близко, поэтому пришлось пойти на рукопашку.
— Почему? Не было автоматов?
— Автоматы были, но мы не успели отреагировать, не успели перезарядить. Поэтому пошли на рукопашку.
— Они, наверное, не ожидали, что у вас ножи и вы умеете с ними хорошо обращаться.
— Не только в ножах дело. И мы, и они сражались тем, что под руку попалось: ножи, магазины от автомата, даже кружки в ход пошли. Это была самая страшная схватка. А во время второго боя мы уже были один на один.
— Чем была страшна первая схватка? Тем, что врагов было больше и они были сильнее вас?
— Любая схватка — это страшно. Неважно, какое у тебя оружие.
— Когда появилось видео с вами и все о нём говорили, я не стала его смотреть. Подумала, если посмотрю это видео вдобавок к тому, что видела до этого, оно навсегда останется со мной. Я решилась его посмотреть только для подготовки к интервью, чтобы увидеть ваш подвиг. Это было очень страшно.
— Я ни разу не смотрел это видео.
— Боялись еще раз пережить эти впечатления?
— Да. Второй раз их пережить было бы очень трудно.
— Что вы тогда чувствовали?
— Хотел лишь всё быстро сделать, не умереть и пойти дальше.
— Вам было страшно, что вас могут убить? Или страшно убить человека ножом?
— Было страшно, что к нему подойдёт подкрепление. Поэтому хотел, чтобы схватка побыстрее закончилась. Когда начался бой, мы оба знали, что в живых останется кто-то один. С Божьей помощью я это преодолел.
— Вы сказали: «С Божьей помощью». В тот момент, когда вы сражались, вы помнили о Боге?
— Нет. Я сосредоточился на поединке, больше ни о чём не думал.
— Был адреналин и больше ничего?
— Да. Автоматически адреналин включается.
— Становишься просто существом, которое нацелено на то, чтобы выжить?
— Да. Выжить и выполнить задание.
— Вэсэушник ещё постоянно что-то кричал. Он звал своих? Вроде бы он кричал «Гроза».
— Не помню точно, что он кричал. Он пытался позвать подкрепление. Я не кричал, потому что наши были далеко и мне бы никто не пришёл на помощь. Не нужно было тратить силы на крик, нужно было сосредоточиться на другом. Выполнить задание и выйти оттуда живым.
— Когда вы с ним потом заговорили, у вас в голосе не было никакой злости, ненависти. Вы с ним говорили так, будто он ваш простой знакомый («Ну, всё, всё, хватит»).
— Он уже по сути умер. Попросил меня отпустить, попрощаться с небом и с мамой. Я ему говорю: «Всё, давай, брат, прощай». В любой ситуации надо оставаться человеком.
— Я согласна с вами. А почему вы назвали его «братом»?
— Потому что и он, и я были на задании.
— То есть вы просто два человека, поставленные в эти обстоятельства? Если бы не эти обстоятельства, вам бы никогда не пришло в голову убивать друг друга?
— Нет, конечно. Просто у нас работа такая.
— А когда вы встали и увидели, что он уже раскромсанный и скоро умрёт, у вас было к нему чувство жалости?
— Хотелось побыстрее уйти оттуда, чтобы другие не пришли.
— А когда он сказал вам: «Ты лучший боец», вы серьёзно к этим словам отнеслись? Или он просто уже был в аффекте?
— В аффекте был. Поэтому так сказал.
— Вы сказали, что боялись, что к нему могла подойти подмога, потому что он переговаривался с ними по рации. При этом вы дали ему попрощаться с небом и с мамой. Почему? Разве не логичнее было бы его добить, чтобы замолчал?
— Не знаю. Всё произошло слишком быстро. Хотелось просто выполнить задание и уйти. На остальное я внимания не обращал.
— А ради чего вы хотели выполнить задание? Ради чего воюете?
— Если решился контракт подписать, надо идти до конца.
— За что идти до конца?
— За свою Родину.
— Но ведь до Якутии не долетает.
— Всё равно. Если решился контракт подписать, надо идти.
— Почему вы решились подписать контракт?
— Из чувства долга. Мы — последнее поколение, которое застало живыми ветеранов Великой Отечественной войны. Мы росли на их рассказах, как они честно сражались за Родину. Я всю жизнь был патриотом. Скажут идти, пойду.
— Вы общались с ветеранами, когда учились в школе? Или у вас дедушка был фронтовиком?
— Дедушек я не застал, они умерли. Но у нас в деревне жили старики, которые воевали. Когда они ходили в клуб или стояли в очереди за хлебом, рассказывали про войну. Я внимательно слушал и гордился ими. Потом захотел, чтобы мои дети тоже мной гордились. Так и подписал контракт.
— Что-то помните из их рассказов?
— Без комментариев. Лучше не надо.
— Это были грустные рассказы?
— Да, грустные тоже бывали.
— Может быть, с ними происходили такие же ситуации, как с вами, но тогда не было камер.
— Тогда дронов не было.
— Просто мы этого не видели и нам говорили «подвиг», нам казалось, что это что-то торжественное. А теперь я посмотрела, как он машет своей разодранной ногой. Я понимаю, что это подвиг, только выглядит он страшно. Наверное, в то время тоже было страшно. И я не знаю, хорошо или плохо, что тогда не было камер.
— Я тоже не знаю, как проходила Великая Отечественная война. Знаю только на словах.
— А как бы вы описали сегодняшнюю войну? Вы ожидали, что она будет такой?
— Когда подписал контракт, думал, что мы всё равно будем из автоматов стрелять. Не думал, что по нам столько дронов будет прилетать. Я даже не заметил, что у моего противника GoPro (камера — Прим. ред.) была и что видео по всему миру разойдётся. Я об этом узнал 3 января. Пошли всей семьёй в гости к младшему брату, он показал: «Смотри, Андрей, это же ты. Это видео по всему телеграму разлетелось».
— Вы, наверное, были потрясены. Мы-то потрясены тем, что это ужасно. А вы говорите, что это не первая такая ваша схватка.
— Я об этом даже никому не рассказывал. Зачем травмировать людей?
— А вы сами травмировались? Я имею в виду душевно.
— Конечно. Мы все травмировались.
— А как вы изменились? Стали меньше радоваться, всегда помните, что происходило?
— Сначала не мог спать. Потом, когда приехал домой и обнял семью, боль начала постепенно проходить.
— Хотела уточнить: на видео видно, что вэсэушник несколько минут стоял перед двором разбитого деревенского дома, будто чего-то ждал. А вы находились там. Выходит, он знал, что вы там?
— Он ждал, пока FPV-дрон прилетит. Но когда дрон ударил, я уже был внутри здания.
— Он вас увидел и вызвал дрон?
— Да.
— Вы были с двумя товарищами, которые погибли?
— Нет. Они ещё до этого погибли. Я один остался.
— А почему вы начала драться на ножах? У вас автомата не было?
— Автомат был. Просто я вышел из дома и сразу же на него наткнулся. Ну, и пошла рукопашка без всяких автоматов.
— Он был сильным?
— Да.
— Он вам ещё говорил «Ты зачем на мою землю пришёл?» Наверное, он это говорил, потому что знал, что у него GoPro. Он думал, что вас убьёт и потом будет показывать всем видео.
— Не могу знать.
— А вы вообще этот вопрос слышали от него?
— Слышал. Но ничего не сказал.
— А сейчас бы что сказали?
— Всё равно ничего не сказал бы.
— Почему? Он считает эту землю украинской, а вы из Якутии. При этом все мы считаем, что это наша земля.
— Я не политик. Мне дали приказ и я его выполняю.
— А после того, как его одолели, куда вы пошли?
— Дальше воевать.
— В каком смысле?
— На нас началась контратака. Шесть человек пришли.
— Которых он вызвал?
— Да.
— И как вы сражались?
— Автоматы и гранаты.
— Вам тяжело об этом вспоминать?
— Да.
— Простите меня, пожалуйста. Если бы ваш подвиг не должен был бы остаться в истории, я бы вас не мучила. То есть эти шесть человек пришли. А как вы выжили?
— Я в подвале находился. У подвала два выхода было, с левой и с правой стороны. Еще была капиталка бетонная, там спрятался. Они как пришли, сразу стали кидать гранаты, а я за этой стеной стоял. Граната взорвалась — ещё одну бросили. Потом они спросили: «Живой или не живой?» А я молча сидел, ждал. Потом они отправили человека, чтобы проверить. А я его ждал и уже автоматом встретил его. Потом ещё раз гранату бросили. Потом ещё одного человека отправили. Я его тоже встретил автоматом. А потом они ушли.
— А те двое остались?
— Одного они с собой забрали.
— А второй был убит?
— Я не подходил, не смотрел. Он меня ждал, сидел до утра. Часов в 5 я вышел, но их уже не было. Я вышел и спрятался в другом месте. Позицию менял. Я там шесть дней был.
— Шесть дней прятались?
— Пять дней прятался, на шестой день откатился.
— А что вы ели в это время?
— Ничего. Ползком вышел оттуда.
— Тяжело было переносить чувство голода? Вы же, наверное, и не пили?
— Почему не пил? Пил: у меня было много воды и компота.
— А когда вы через пять дней оттуда вышли, куда пошли?
— Я знал, где наши находятся. Ползком туда пошёл. Сначала попытался уйти ночью 19 ноября, но меня через FPV вычислили. Очень много дронов на меня напали, я 14 осколочных получил. Но, слава Богу, выжил.
— А когда дроны полетели, вы были в поле? Или они просто так прилетели?
— Один меня сразу нашел, после этого дрон прилетел. Они же координаты знали. Слава Богу, успел в этом же подвале спрятаться. Потом решил ночью не двигаться, потому что у них дроны с тепловизором — человек сразу белым светится. Днём человека так просто не рассмотреть, если только очень близко не подлететь. Они мимо пролетали, но меня не видели.
Я сначала где-то три километра ползком шёл. Потом увидел нашу сгоревшую «Мотолыгу» (бронированный тягач МТ-ЛБ). Там спрятался и переночевал.
— Там мёртвых не было?
— Был один наш.
— И вы рядом с ним ночевали? Не боялись?
— Он лежал сверху на «Мотолыге». Тогда уже ночь была, когда меня дроны могли увидеть. Что мне оставалось делать? Пришлось терпеть до утра. Ночь прошла спокойно. Только очень холодно было.
— А он? Как-то ощущалось его присутствие?
— Я сам верующий человек. К «Мотологе» я подошёл часов в 8, когда уже стемнело. Я устал и проспал часов до 12. Потом проснулся. Мне показалось, что кто-то ходит вокруг бронетехники и стучит («Тум, тум, тум»). Я ощущал присутствие человека. Понятно, что это был он. Я ему сказал: «Брат, я устал. Пожалуйста, дай поспать. Если я с Божьей помощью отсюда выберусь, обязательно скажу, что ты тут лежишь». После этого он исчез.
— Он хотел, чтобы его забрали?
— Да.
— А его забрали?
—Забрали. Сейчас всех забирают. Как только вышел к своим — сразу про него сказал.
— Парень был якут или русский?
— Я не понял. Он уже давно там лежал — растерзанный.
— Вы сказали, что верующий человек. Вы с детства верующий?
— Да. Якуты в основном язычники. Но мы и в Иисуса верим.
— Насколько я знаю, якуты православные, но заодно верят в срединный мир, нижний мир и верхний мир. Это всё сочетается и одно другому не противоречит?
— Нет. Бог есть Бог. Как бы он ни назывался: Аллах или Иисус. Я в него верю.
— Вы говорите, что мы всех забираем. А он тогда почему там лежал?
— Пока позицию не взяли, они могут лежать.
— Как верующий человек вы могли бы объяснить, почему погибшим бойцам так важно, чтобы их забрали? Мёртвым разве не всё равно?
— Всё равно нужно, чтобы родные забрали своего брата, мужа или отца. Чтобы всё было честно, дома, по традиции. Все хотят на родную почву.
— То есть для него важно, чтобы с ним честно поступили. А вы считаете, что честность — это для человека важное качество?
— Очень важное. Тем более на войне.
— А как на войне можно быть нечестным?
— На самом деле мы друг с другом близки, серьёзно друг к другу относимся. С друзьями никто не ругается. Сегодня вы поссорились, а завтра вам нужно друг другу спину защищать. Поэтому лучше без ссор.
— Мне кажется, ваша честность распространилась не только на российских бойцов, но и на украинских. Вы же могли добить противника, чтобы он не орал.
— Как я уже сказал, меня с детства учили в любой ситуации оставаться человеком. Главное — не потерять человечность. Даже если это враг.
— Когда все обсуждали эту историю, то говорили: «Украинский боец сказал российскому, что ты лучший солдат, а тот не стал его добивать. Мы теперь можем преодолеть вражд». Понятно, что мы всё преодолеем и сможем жить как братья. Но ведь этот вэсэушник — не просто враг. Он специально хотел вас убить, вызвал на вас дрон. Он был со специальной камерой и говорил вам слова, чтобы похвастаться, как он вас убьёт. Тем не менее, даже с ним вы поступили честно.
— Я же туда не играть пришёл. Я пришёл его убить.
— И всё-таки, почему после этой жёсткой схватки вы с ним говорили так, будто делали одно мирное дело (рубили дрова или таскали воду) и просто запыхались?
— А что мне с ним было делать? Я же видел, что он уже всё.
— Кто в детстве научил вас человечности?
— Родные: мама, папа, сёстры, братья.
— Как эта человечность проявлялась в их поступках?
— Они умели прощать.
— А вам в детстве было, за что прощать людей?
— Конечно. Сначала подрались, потом пошли на санках кататься. Всегда нужно прощать людей.
— А если бы война закончилась, вы могли бы с этим вэсэушником пойти на санках кататься?
— Наверное. Пошли бы дальше.
— А когда вы были маленьким и дрались, вы всегда побеждали? Или вас — тоже?
— Конечно, меня тоже побеждали. Сегодня мне повезло, завтра ему. Прощаем друг друга и дальше играем (смеётся).
— Можно ли сказать, что эти детские игры подготовили вас к войне?
— Меня к ней подготовила вера, постоянная вера в душу человека. Конечно, нам нужно мирное небо. Постоянно. Чтобы никто ни с кем не сражался. Но если скажут идти воевать, значит надо.
— После того, что вы пережили, вам об этом больно говорить.
— Больно. Очень больно.
— И после того, что вы пережили, вы всё равно готовы идти сражаться?
— Если верховный главнокомандующий скажет идти воевать, пойдём дальше.
— А Путин что говорил, когда вручал вам Звезду Героя?
— Поблагодарил всех.
— Он, наверное, тоже смотрел это видео?
— Не знаю.
— Ещё кое-что уточню: вы переночевали в «Мотолыге», а куда дальше пошли?
— Потом ползком вышел к своим. У меня в рации крайняя батарейка осталась, а преодолеть нужно было еще три километра. Но я вышел к своим по рации. Боец говорит: «Брат, ты где находишься? Давай я тебя на квадроцикле заберу». Говорю: «На квадроцикле опасно. Я сам выберусь. Правда, у меня батарейка садится. Так что ты будешь два раза стрелять каждые полчаса, чтобы я ориентировался». Так я к ним и вышел.
— Они были где-то в окопе?
— Нет, в деревне под Угледаром. Там много домиков и подвалов.
— А как вы поняли, в какой домик заходить? Там же могли быть украинцы.
— Я ж говорю, он стрелял, а я на это ориентировался.
— И вы так к домику подползли?
— Да. Я пришёл, прислушался. Там кто-то внутри разговаривал. Сначала не понял, на каком языке. Подумал, что это враг и пошёл в другой домик. Но они вышли навстречу. Оказывается, это они разговаривали в соседнем доме по-якутски.
— Вы не знаете якутского языка?
— Знаю. Просто на стрессе был, поэтому родной язык не узнал. Хейка меня встретил. Я заплакал сразу, как только его увидел. Потом меня отвезли к командиру, «Бишкеку». Там меня сразу забрала эвакуационная группа и увезла в больничку.
— Скольких врагов вы за эти дни одолели?
— Не знаю.
— А командир «Бишкек» — он якут или действительно из Бишкека?
— Киргиз.
— Я просто подумала, что у вас свой отряд только из якутов.
— Нет. У нас много национальностей: русские, буряты, алтайцы, тувинцы, якуты. Между собой по-русски общаемся. Все очень дружелюбные. Мы же не знаем, вдруг сегодня его последний день или мой последний день. Я его завтра могу спасти или он может спасти меня.
— Значит, если у человека каждый день может быть последним, к нему нужно по-доброму относиться, чтобы он без обид ушёл и чтобы тебе не было больно, что ты его обидел?
— Да. А зачем ссориться? Мы же на общее дело идём. Все друг другу помогаем чем можем. И дарим что-нибудь. Вкусняшку, например.
— А что вы любите? Что для вас вкусняшка?
— Мясо, конечно. Я сам по жизни охотник. В тайге даже жил. В нашей семье, когда я был маленьким, мы в Сайылыке жили. Это очень далеко, там цивилизации нет. Мы там жили с природой: рыбачили и на утку ходили.
— А как ваши родители учили вас обращаться с природой?
— Уважительно. Убирать за собой.
— А были случаи, когда, например, вам нужно было две утки, а вы перебили десять?
— Нет. А зачем? Сколько тебе надо, столько и возьмёшь.
— А если возьмёшь больше, никто не увидит и никто же не накажет.
— Зачем? Потом испортится. Лучше это не делать.
— Вас с какого возраста стали брать на охоту?
— Со 2-3 класса нас с собой отец и старшие братья возили. А с 4 класса уже один с ружьём ходил.
— То есть вы один ходили далеко куда-то? Вы же могли заблудиться.
— Ориентировался по солнцу. Мы же в основном ходим в два-три знакомых места. Ты точно знаешь, где дом находится.
— Я была у вас в Якутии несколько раз. Там очень холодно.
— Да. В Якутии зимой холодно, а летом жарко.
— А как зимой можно было эту охоту выдержать? Вы маленький, вам холодно, да ещё и по солнцу ориентироваться.
— Охотничий азарт греет (смеётся).
— Получается, если вы привыкли к такому холоду, то на Украине вам всегда было тепло. А вы говорите, вам в «Мотолыге» холодно было.
— Ночью очень холодно.
— А почему? Я думала, вы как-то специально умеете согреваться.
— Во-первых, в Якутии мы носим соответствующую одежду. Во-вторых, в Якутии нет перепадов температур: если летом днём жарко, то и ночью жарко. А на Украине наоборот: днём может быть жарко, а ночью холодно. Когда воюем, днём мы легко одеваемся. А ночью температура может упасть до нуля. Из-за этого холодно.
— Вам какая природа больше нравится? Якутская или степная?
— У каждого своя родина. Я привык к якутской погоде и природе. Мне лучше дома.
— А дома у вас сейчас сколько градусов?
— Сейчас уже более-менее тепло, минус 20 с лишним.
— А вы помните какой-нибудь момент из детства, когда были счастливы?
— Я постоянно был счастлив.
— Как можно быть постоянно счастливым?
— Всё, что надо, у меня есть: мама, папа, братья, сёстры. Зачем расстраиваться?
— А как понять, что ты в этот момент счастлив? Ведь счастье — это же момент, когда ты понимаешь, что тебе хорошо, спокойно, радостно.
— Не могу сказать. Просто у меня было хорошее детство. Я и своим детям пытаюсь дать счастливое детство, чтобы они его запомнили. Хотелось бы мирного неба и воспитать детей счастливыми, чтобы они ни в чём не нуждались.
— Пережив всё это, вы хотели бы, чтобы ваши сыновья тоже пошли на войну?
— Нет.
— А если случится, что делать?
— Это их долг Родине. Если случится, то пойдут. Отговаривать не буду.
— И всё-таки, какой момент из детства вам представляется самым радостным? Может, когда вы ходили на охоту или с родителями сидели где-нибудь? Там же не было никакой цивилизации, как вы говорите. Вы, наверное, в юрте жили?
— Нет, в обычном деревянном доме.
— А какой момент вам самым радостным вспоминается из детства?
— Праздники: Новый год, день рождения… Когда подарки дарили. Ещё есть якутский новый год, который празднуют летом. Вся деревня поёт, танцует и борется на лошадях — такой национальный вид спорта.
— А когда вы были маленьким, вы на охоту тоже нож с собой брали?
— Да. Мужик обязательно должен быть с ножом.
— А когда вам доверили нож?
— Точно не помню. Когда в 1-2 классе нас стали брать на охоту, давали и нож, и ружьё.
— А вы кроме уток каких еще зверей добывали?
— Зайца и сохата (лось).
— Прямо с детства?
— Нет. Когда были маленькими, ходили на утку и на зайца. А когда школу окончили — на крупную добычу: сохат и олень.
— А какого первого большого зверя вы добыли?
— Лося, когда ходили со старшим братом. Убили его из ружья. Он мне запомнился. Было радостно.
— Не боялись его потом разделывать?
— Почему? Ты же его потом кушать будешь.
— Для вас это нормально, потому что вы родились в таких условиях. Но для нас страшно разделывать животное, потому что оно ещё теплое.
— Наоборот, так лучше. Мы же его есть собирались. Разделали, поделили. Мяса много было. В этот момент я гордился собой, что мясо добыл.
— Можно я задам вам ужасный вопрос? Когда поражаешь врага, у вас нет чувства, что собой гордитесь?
— Нет. Там уже срабатывают самозащита и адреналин.
— То есть понимаешь, что этого делать не надо, но ты в безвыходной ситуации, потому что иначе тебя убьют. И ты, в конце концов, за Родину сражаешься, нужно дойти до победы. Поэтому гордости нет?
— Нет.
— А какое чувство есть?
— Обычное. Трудно тебе или нет, ты просто выполняешь свою работу.
— Получается, охота подготовила мальчиков к войне. Потому что вы уже были выносливым человеком.
— Я бы не сказал, что нас с детства к войне готовили. Нас просто учили самостоятельно добывать себе пищу. И из-за этого с детства выносливость появляется.
— А в чём проявлялась любовь ваших родителей к вам? Ведь с точки зрения горожанина кажется жестоким отправить 7-летнего ребенка в лес с ружьём и с ножом. Мы своих детей даже во двор боимся одних отпустить, а у вас это нормально.
— Отец умер, когда я был в шестом классе. Мама, слава Богу, жива. Она всех нас любит.
— А как вы это понимаете?
— Нас в семье девять детей. Когда были трудные времена и денег не хватало, они всё равно пытались нас баловать. Один раз даже в долги залезли, чтобы купить гору сладостей. Так им хотелось выразить свою любовь.
— Они знали, что вы хотите сладостей.
— В детстве сладости очень любил. Сейчас вообще не ем.
— А на СВО какой момент был для вас самым морально тяжёлым?
— Все эти рукопашные схватки. Да и любое задание — это очень тяжело. Тяжело решиться пойти на него. Это всегда страшно.
— Страшно уже на задании? Или страшно, когда нужно себя вытолкнуть пойти на задание?
— Да, вытолкнуть. Тяжело решиться идти на это. А когда на задании находишься, автоматически эффект адреналина включается.
— А как вы себя убеждаете, что нужно идти?
— Не знаю. Задание есть задание. Командир сказал — надо делать.
— А вы до войны кем работали?
— Тракторист-машинист.
— Вы живёте в Улусе?
— Да.
— Красиво там?
— У нас везде красиво. Своя природа.
— Вы говорите о любви к Родине. Вы патриот России или патриот Якутии?
— Конечно, России. Я в армии служил, меня верховный главнокомандующий награждал. Сражался за чистое небо.
— Всё-таки вы же какую-то часть души принесли в жертву. Она же, наверное, не восстановится теперь. Как думаете, чистое небо стоит этих жертв?
— Не могу за всех сказать. Хочу, чтобы война закончилась и все жили как братья. Вот это мне очень надо.
— И с Украиной?
— С кем угодно, лишь бы чистое небо было.
— А как у вас появился тот самый нож?
— Я перед уходом на войну купил у одного мастера три ножа. Два ножа подарил друзьям, один себе оставил.
— Якутский нож — особенный?
— Конечно. Мы привыкли к узким ножам. Он лёгкий и острый.
— Он сохранился у вас?
— Нет. Я его другу подарил перед отправкой в госпиталь. Говорю: «Я типа домой собираюсь, а вы тут остаётесь сражаться. Вам он нужнее. А я себе еще куплю».
— Если вы не вернётесь в СВО, чем будете заниматься дальше?
— Работать.
— Трактористом?
— Да.
— То есть вы получили Героя России и вы считаете, что можно вернуться к старой работе на тракторе?
— Вообще я хотел бы открыть маленький бизнес — станцию по ремонту и покраске техники. Ещё хотел бы держать коров и лошадей.
— Зачем вам коровы — понятно: творог, молоко и мясо. А лошади что дают?
— Тоже мясо, конина. У меня пятеро детей. У них будут свои семьи. Позвонят мне и скажут: «Папа, привези мяса».
— Сами будете ухаживать за животными?
— Да.
— То есть от того, что вы стали Героем России, в вашей жизни ничего не поменялось? Вы будете заниматься таким же трудом на земле? Не почувствовали себя, простите за вопрос, большим человеком?
— Мне уделяется много внимания. Честно говоря, я устал.
— Вы хотите вернуться к себе домой, сесть за трактор, тогда будете счастливы?
— Да. Вот это счастье.
— Вы при этом по Москве ходили. Куртка на вас была сверху, но это же здорово, что вы в форме. Мы же должны видеть своих героев. Это очень хорошо, когда люди ходят в военной форме.
— Но это и очень опасно.
— Почему? Вы считаете, что в Москве не все согласны с тем, что идёт СВО? Мы же живём у себя в стране и защищаем свою страну.
— Конечно, защищаем, но везде же опасно всё равно.
— Но это не вы должны бояться, а они должны бояться проявлять свое такое отношение.
— Не могу сказать.
— А вас узнавали?
— Да, узнают. Подходят фотографироваться. Узнают, даже если я в гражданской одежде.
— Вы не хотели бы, чтобы это видео вообще попадало в сеть?
— Да. Это жестоко. Не хочу, чтобы дети и всё наше поколение запомнило меня жестоким человеком.
— Вы там не выглядите жестоким человеком. Вы просто боретесь за свою жизнь.
— Всё равно это жестокость.
— А дети видео посмотрели?
— Младший сын не смотрел, старший посмотрел. Я ему запрещал, но он у друзей его нашёл.
— Это как-то на него повлияло?
— Нет. Сказал, что гордится мной.