С начала января российские войска установили контроль над 17 населёнными пунктами и территорией площадью более 500 квадратных километров в зоне СВО.

Иван Шилов ИА Регнум

Об этом 27 января сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что наступление наших военных продолжается сразу по нескольким направлениям.

По словам генерала, в ДНР боевые действия продолжаются в городской черте Константиновки — важного опорного пункта противника в южной части Славянско-Краматорской агломерации.

После того как ВС России установили контроль над Красноармейском и прилегающей территорией, урбанизированная территория на севере и северо-западе ДНР осталась, по сути, последним рубежом обороны ВСУ в Донбассе.

Здесь, по линии, идущей на юг, а затем «сворачивающей» к юго-востоку, расположены города Славянск, Краматорск, Дружковка, посёлок Алексеево-Дружковка и самый южный центр этой агломерации — город Константиновка.

Российские войска, используя опыт предыдущих лет, избегают лобового штурма обороны противника, стремятся рассечь группировку ВСУ на несколько изолированных узлов сопротивления.

Как продвигается освобождение

Украинский гарнизон находится в невыгодном положении, учитывая то, что городская застройка расположена в низине.

За предыдущие несколько недель бойцы российской Южной группировки войск последовательно взяли под контроль высоты севернее и юго-западнее города и закрепились на северных его окраинах.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Бои продолжаются в районе железнодорожной станции Константиновка и в восточной части города. В то же время враг плотно удерживает под контролем городскую промзону, а также районы плотной многоэтажной застройки, сообщил фронтовой источник ИА Регнум.

«Промзону готовили к боям не один месяц, это известно. Тут, в общем-то, ничего нового со времен Мариуполя и Авдеевки. Пытаются создать «фестунг» — мощное укрепление и вокруг него строить оборону. То, что эта тактика не работает, они, наверное, так и не поняли», — подчеркнул наш собеседник.

По его мнению, можно предположить, что и эта очередная «фортеця» — крепость будет, «как все прошлые, окружена и взята манёвром, а не напором».

Ранее в открытых источниках появились кадры, продемонстрировавшие, как по украинским позициям в одной из многоэтажек Константиновки «работают» ФАБ-3000 — тяжелые фугасные авиабомбы с УМПК (унифицированным модулем планирования и коррекции).

В уничтожении укреплений противника в застройке отдельную роль играет наша тактическая авиация, подчеркнул собеседник ИА Регнум.

Противник сталкивается с нехваткой боеприпасов и живой силы, а также не может организовать эвакуацию раненых.

Поступает информация, что в Константиновке происходят столкновения между военнослужащими отдельных формирований ВСУ, которые пытаются бросить позиции, и подразделениями, выступающими в роли заградотрядов.

Обстановка вокруг города

По данным с мест, наши войска перехватили маршруты снабжения, после чего гарнизон ВСУ в Константиновке и оказался в сложных условиях. Основные дороги в городе находятся под наблюдением операторов беспилотников.

Активные бои идут в юго-западном и южном районах — сёлах Ильиновка и Бересток и северо-восточнее города, у села Новодмитровка.

В районе восточнее Константиновки и южнее ранее освобождённого города Часов Яр подразделения Южной группировки очистили бывшую «серую зону» в сёлах Предтечино и Ступочки.

Это позволяет расширить фронт охвата Славянско-Краматорской агломерации.

Наши военные продвигаются малыми манёвренными группами, закрепляясь на занятых рубежах. Так расширяется плацдарм для дальнейшего давления на оборону ВСУ.

Западные аналитики отмечают, что бои за Константиновку позволят повлиять на организацию обороны по всему фронту.

Продвижение в районе Ступочек и севернее — у села Веролюбовка Крематорского района — может позволить российским войскам выйти в район Алексеево-Дружковки, перерезав снабжение между Дружковкой и Константиновкой. Тем самым южная часть группировки ВСУ оказывается под угрозой попадания в котёл.

Запорожское направление: наступление на Орехов

Пока Южная группировка войск ведёт успешные бои за Константиновку, подразделения группировок «Днепр» и «Восток» развивают наступление на запорожском направлении.

После взятия города Гуляйполе ВС России начали продвижение на стратегически важный город Орехов, прикрывающий юго-восточные подступы к Запорожью.

Передовые подразделения российской армии уже находятся на удалении 12–14 км от южных и юго-восточных окраин областного центра, сообщил 27 января начальник Генштаба Герасимов.

Как и в Константиновке, в районе Орехова главной задачей наших войск становится нарушение системы снабжения и ограничение возможностей украинского гарнизона города.

Основное внимание уделяется перерезанию транспортных и логистических маршрутов. Это призвано затруднить ротацию личного состава, подвоз боеприпасов.

Северо-западнее Орехова российские военные развивают наступление в районе посёлка Камышеваха на трассе Орехов — Запорожье.

Сообщается о столкновениях в районах населённых пунктов Магдалиновка, Новобойковское, Новояковлевка и Павловка. Здесь наши бойцы стремятся установить контроль над лесополосами и господствующими высотами.

Установление контроля над Камышевахой позволит российским войскам перерезать трассу Н-08, которая используется для снабжения украинских подразделений в Орехове.

К юго-западу, югу и юго-востоку от Орехова боевые действия продолжаются в районе Новоандреевки, Нестерянки, Новоданиловки и Малой Токмачки.

Штурмовые группы, при поддержке авиации и артиллерии, стремятся сковать гарнизон города в боях и не позволить противнику вызволить силы для купирования российского прорыва к Камышевахе.

Восточнее Орехова российские войска, наступающие из района Гуляйполя, форсировали реку Гайчур.

Боевые действия продолжаются у села Цветковое и посёлка Зализничное. Взятие Зализничного может позволить ВС России продвинуться по маршруту Гуляйпольское — Омельник и также выйти к Орехову, в данном случае с северо-востока и востока.

С мест сообщают: противник сталкивается с острой нехваткой сил, что не позволяет организовать оборону сразу на нескольких направлениях.

Из-за преимущественно равнинного характера местности в этом районе контроль над крупными «населённиками» приобретает стратегическое значение. При потере контроля над Ореховом, на южных подступах к Запорожью не останется укрепленных рубежей.

Сейчас ВСУ стремятся выстроить линию фронта вдоль реки Конка, южнее Запорожья. Однако сам факт начала фортификационных работ свидетельствует о том, что в украинском генштабе допускают потерю контроля над Ореховом.

Харьковская область: взят Купянск-Узловой

В Харьковской области российские войска выбили противника из посёлка Купянск-Узловой южнее города Купянска.

По словам начальника Генштаба Герасимова, на восточном берегу Оскола подразделения 1-й танковой армии продолжают бои. ВСУ несут потери в районах сёл Ковшаровка и Глушковка.

Купянск-Узловой рассматривается как значимый элемент оборонной и логистической системы ВСУ на востоке Харьковской области.

Ранее железнодорожный посёлок использовался неприятелем как база для разведки и диверсий в районе Купянска.

Здесь находятся переправы, которые использовались для переброски сил и средств через Оскол. Также этот район мог использоваться как плацдарм для возможного контрнаступления ВСУ.

В целом ВС России продолжают удерживать инициативу на всех направлениях, делая ставку на перехват маршрутов снабжения противника и окружении его подразделений.