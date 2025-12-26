26 декабря стало известно о «новогоднем подарке» для бойцов группировки войск «Восток», которые освобождают город Гуляйполе в Запорожской области. Наши военные захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны ВСУ. Солдаты и офицеры противника столь спешно покинули командный пункт, что оставили там всю документацию в электронном и бумажном виде, оперативные карты, печати, флеш-накопители с ценной информацией и даже незаблокированные мобильные телефоны.

Иван Шилов ИА Регнум

В целости и сохранности остались рабочие места операторов разведывательных и FPV-дронов. Часть офисной техники была включена. Источники противника признали, что это первый подобный случай захвата батальонного штаба с неуничтоженной документацией.

Появилась информация, что командиры 102-й бригады теробороны фактически подтолкнули своих бойцов к оставлению позиций, «дав добро» на отход. Который оказался неорганизованным.

«Трофейный» командный пункт теробороны находится на улице Ленина (Соборной) в восточной части Гуляйполя.

Практически одновременно поступило зримое и символичное подтверждение присутствия ВС России в центре Гуляйполя. Опубликовано видео с пересечения улицы Шевченко и переулка Герцена, где стоит памятник самому известному уроженцу Гуляйполя — Нестору Махно. В этот район вышли подразделения 57-й бригады группировки «Восток».

Бронзовый «батька» у здания Дома культуры был ранее укрыт мешками с песком и накрыт украинским флагом, который забыли забрать — что говорит о поспешном характер отхода украинских подразделений.

Видно, как бойцы-штурмовики срывают с позолоченного памятника украинский флаг и повязывают ему на плечи красное знамя с символом бригады.

«Мы находимся в центре города. Гуляйполе освобождено практически полностью, осталось несколько улиц. Победа будет за нами!» — передаёт ТАСС слова одного из бойцов «Востока».

Продвижение наших войск в городе развивается стремительно. Напомним, 19 декабря Верховный главнокомандующий Владимир Путин отметил, что половина Гуляйполя находится под контролем ВС России.

На данный момент, по сообщениям с мест, под контроль подразделений «Востока» перешло от 75 до 90% территории города.

Для того чтобы спасти ситуацию под Гуляйполем, командование ВСУ перебросило на этот участок фронта три штурмовых полка ВСУ — 1-й, 225-й и 33-й, а также батальонно-тактическую группу из состава 154-й мехбригады.

При этом украинские источники вынужденно признают, что опубликованные кадры из Гуляйполя свидетельствуют о крахе обороны ВСУ в этом районе.

Узел в линии обороны

Присутствие российской армии в Гуляйполе имеет не только историко-символическое значение (поселение известно не только как малая родина батьки Махно, но и как один из рубежей защиты Новороссии от турок и крымских татар в XVIII в.) — но и ценно со стратегической точки зрения.

До 2022 года Гуляйполе было тыловым городом и не использовалось как узел обороны. Но с началом СВО ситуация изменилась.

Российские войска освободили часть территории Запорожской области, подойдя к городу на расстояние до 20-25 км. После этого командование ВСУ начало выстраивать оборонительную линию в этом районе.

Летом 2023 года город использовался как база для «контрнаступа» украинской армии, оказавшегося малорезультативным. Лишившись возможности изменить ситуацию на этом участке фронта в свою пользу, ВСУ в этом районе ушли в глухую оборону.

Город стал частью фортификационной линии обороны ВСУ, растянутой от Степногорска на западе через город Орехов в центре Запорожской области к реке Волчьей.

Штурм с нескольких направлений

Долгое время штурм города с юга оставался для российских войск трудной задачей. Из-за преимущественно равнинного характера местности контроль над многоэтажной застройкой позволял ВСУ держать под огневым контролем подступы к Гуляйполю.

Однако к осени 2025 года российские войска, наступающие с Донбасса, форсировали реки Гайчур и Волчья, выйдя к городу с севера.

В осенних боях российские войска расширили зону контроля в Запорожской области. Киев не подготовил оборонительные рубежи в этом районе. Все боеспособные подразделения ВСУ были переброшены в Донбасс. Поэтому с началом нового российского наступления оборона противника севернее Гуляйполя начала сыпаться.

Анна Рыжкова ИА Регнум

К концу осени под контроль ВС России перешли северная и восточная части города.

Противник попытался стабилизировать линию фронта по течению реки Гайчур, которая разделяет город на две части (большую западную и меньшую восточную), однако это лишь на время притормозило наступление российских войск.

Последние сообщения подтверждают, что ВСУ отступают в том числе из западной части Гуляйполя (где находится центр города).

ВС России закрепляются к северу и югу

Севернее Гуляйполя российские войска продвигаются в направлении села Терноватое, которое рассматривается как один из ключевых объектов для дальнейшего наступления в Запорожской области. На левом берегу реки Гайчур сформированы два крупных плацдарма, создающих условия для развития наступления.

Первый плацдарм был создан севернее населённого пункта Новое Запорожье.

Это позволило закрепиться на местности и сформировать исходные позиции для штурма населённого пункта Братское, что открывает возможность продвижения вглубь оборонительных рубежей Вооружённых сил Украины в направлении Терноватого.

Второй плацдарм сформирован южнее, в районе населённого пункта Доброполье.

Здесь российские подразделения продвинулись примерно на 2,5 километра в глубину обороны противника и вышли к железнодорожной станции Гайчур.

Такое развитие обстановки создаёт угрозу позициям ВСУ в селе Косовцево, которое, по имеющимся данным, может стать следующей целью наступления на этом участке фронта.

Взятие Косовцева обеспечит подразделениям, действующим с южного плацдарма, дополнительную опору для последующего наступления на Терноватое.

Освобождение населённых пунктов Терноватое, Воздвижевское и Рождественское, в свою очередь, позволит группировке войск «Восток» сформировать устойчивую линию опоры для дальнейшего продвижения вглубь Запорожской области.

Запорожье в «зубах дракона»

Предвидя возможность провала обороны, командование ВСУ еще в августе начало строительство трех оборонительных линий. Одна из них прикрывает город Запорожье с востока.

Многоуровневая система укреплений, в том числе противотанковых надолбов, известных как «зубы дракона», опирается на рельеф местности, включая реки, высоты и лесные массивы. За земляными укреплениями заранее подготовлены позиции для пехоты и скрытые артиллерийские и миномётные позиции для огневого прикрытия.

Однако прорыв у Гуляйполя и севернее открывает российской армии дорогу на стратегически важный город Орехов, от которого российские войска смогут выйти к окраинам Запорожья без необходимости преодолевать дополнительные укрепления.

Западные исследователи отмечают, что без укомплектования свежими войсками линия фронта «сама по себе» не удержит российское наступление.

Однако скорее всего, Киев попытается стянуть на этот участок достаточные силы, чтобы попытаться перейти в локальную контратаку и хотя бы на время притормозить российское наступление, выиграв время для стабилизации новой линии фронта.