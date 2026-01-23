Поздним вечером 22 января президент России Владимир Путин встретился в Кремле со Стивеном Уиткоффом, спецпосланником президента США Дональда Трампа. Переговоры начались в 23:25 по московскому времени и продлились около четырёх часов. О формате встречи и ряде обсуждавшихся вопросов рассказал на брифинге 23 января помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков, который участвовал в переговорах.

Нашу сторону также представлял глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Вместе с Уиткоффом в Москву прибыли инвестор, зять Трампа Джаред Кушнер, а также комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Ушаков проинформировал: на 23 января намечено первое заседание в Абу-Даби трехсторонней рабочей группы РФ — США — Украина по вопросам безопасности. Площадкой для встречи стал город Абу-Даби, столица Объединённых Арабских Эмиратов.

Стало известно, что с российской стороны делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.

«Наряду с этим там же, в Абу-Даби, встретятся и руководители двухсторонней группы по экономическим делам. Это уже двухсторонняя группа, то есть Россия-США, Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф», — сообщил помощник президента России.

На встрече в Кремле российская и американская стороны подтвердили обоюдное стремление к диалогу.

Ранее, 22 января, Уиткофф заявил: при наличии политической воли с обеих сторон договоренности по установлению мира на Украине можно достичь. Спецпосланник Трампа отметил, что в целом оптимистично настроен по поводу урегулирования украинского конфликта.

Ушаков на утреннем брифинге 23 января также подчеркнул: Москва искренне заинтересована в политико-дипломатическом урегулировании.

Дональд Трамп, беседуя 22 января с журналистами на борту Air Force One по пути с форума в швейцарском Давосе в Вашингтон, назвал намеченную встречу в Абу-Даби хорошим шагом.

То, что нашу делегацию на переговорах в столице Эмиратов возглавит представитель Генерального штаба адмирал Костюков свидетельствует о серьёзности заявленного уровня работы и о нацеленности Москвы на достижение практических результатов.

Очевидно также, что Вашингтон со своей стороны принудил представителей Киева к участию в переговорном процессе. Напомним, что ранее Москва предлагала создать рабочие группы для двусторонних переговоров с Украиной. Но киевский режим и его европейские покровители, желающие продолжения конфликта, игнорировали или саботировали эти предложения.

Но планы «победить Россию на поле боя» потерпели крах, наши ВС демонстрируют очевидные для всего мира успехи в зоне СВО, а политическое руководство эффективно отстаивает позиции России в глобальном противостоянии с Западом.

В ситуации, когда администрация США предпочла политический путь решения конфликта (и подталкивает к этому Киев), главной проигравшей стороной оказывается покровители Владимира Зеленского в Брюсселе. Из-за своей деструктивной позиции, Евросоюз по сути сам лишил себя места за столом переговоров, которого он вроде бы, так добивался.

Предыдущие демарши Зеленского, пытавшегося навязать киевскую (а на деле брюссельскую) повестку провалились.

В этом смысле показательной стала истерика, которую глава киевского режима устроил в Давосе (куда Зеленский прилетел по первому сигналу от президента США). 22 января после встречи с Трампом, киевский гость — которого в Швейцарии, похоже, не ждали — назвал европейские власти слабыми и нерешительными. Таким образом, фактически, была подведена черта под всеми попытками евро-руководства во главе с Урсулой фон дер Ляйен как-то повлиять на процессы вокруг Украины.

Москва же — судя в том числе по результатам встречи в Кремле — уверенно ведёт линию, которая соответствует российским национальным интересам. «Главное, что в ходе переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», — подчеркнул Ушаков на брифинге 23 января.

На встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске в августе 2025 года российская сторона чётко сформулировала позицию: мир может быть достигнуть только при решении территориальных вопросов в пользу нашей страны.

Стивен Уиткофф заявил, что план урегулирования из 20 пунктов, который выдвинул Трамп, «более чем на 90%». Но, как следует из слов помощника президента России, сколько бы — с точки зрения американской стороны — условных «процентов» не осталось до окончательного согласования плана, Москва не отступит от главного требования: мир может быть достигнут только на условиях, нужных России.

«Мы, как подчёркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами, — подчеркнул Ушаков. — Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские Вооружённые Силы владеют стратегической инициативой».

Российская сторона дала понять представителям Вашингтона: искусственное форсирование политико-дипломатического процесса без учёта нашей позиции не конструктивно, и приведёт в лучшем случае к заморозке, а то и к остановке переговоров. Ни о какой передаче русских земель не может быть и речи.

Пока справедливые цели СВО не будут достигнуты, Россия будет добиваться их различными средствами, в том числе и военными, «на земле». И окончательные условия урегулирования должны учитывать реальную ситуацию, которую формируют наши ВС.

При этом Москва демонстрирует волю к диалогу, к открытости к обсуждению тем, волнующих сейчас администрацию США (от гренландского вопроса до формирования Совета мира). Из слов Ушакова следует: Россия предлагает американской стороне деловой разговор, предполагающий обсуждение обоюдных выгод и новых возможностей.

«Особо хотел бы отметить, что вопросы дальнейшего развития двухсторонних российско-американских отношений обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях, — рассказал Ушаков. — Американские представители уже строят определённые планы, которые можно было бы реализовать после урегулирования украинского конфликта».

Сделанное Москвой приглашение к диалогу двух держав выгодно отличается от линии, которую избрали Брюссель, Париж, Берлин и Киев — пытаться диктовать Трампу условия. Что учитывая несоразмерность политического и экономического веса, и военного потенциала выглядит как детская истерика, и свидетельствует о том, что Зеленский и его менторы в руководстве ЕС живут в некоей альтернативной реальности. Европейцы не в том положении, чтобы пытаться «зажать» российско-американский диалог только тематикой украинского урегулирования.

Москва же предлагает команде Трампа разговор по существу — и не только по украинскому направлению. О чём свидетельствовало участие во встрече в Кремле комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума.