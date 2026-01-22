Российская сторона получила личное обращение Дональда Трампа с приглашением присоединиться к Совету мира — новой международной структуре, создаваемой по инициативе президента США. МИД России изучит предложение Трампа.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Как сообщил президент Владимир Путин на прошедшем вечером 21 января оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России, «мы всегда поддерживали и поддерживаем любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности».

При этом российский лидер поблагодарил президента США за предложение и отметил вклад действующей администрации «в поиски решения по урегулированию украинского кризиса».

Как известно, о формировании Совета мира по Газе как «самой престижной» из когда-либо собиравшихся международных организаций Трамп заявил 15 января.

Объявлено, что в состав Совета в том числе вошли госсекретарь Марко Рубио, бывший британский премьер Тони Блэр, а также люди из ближайшего окружения президента США, участвующие в контактах с Москвой — спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и зять Трампа инвестор Джаред Кушнер.

Президент России также приглашен в Совет, поскольку, подчеркнул Трамп, является одним из мировых лидеров.

Проект устава организации предусматривает выплату государствами, участвующими в этой структуре, более 1 млрд долларов за постоянное место в совете. В данной связи на заседании Совбеза России Путин отметил, что наша страна готова направить указанную сумму из российских средств, замороженных в США, что является оригинальным решением: вернуть эти средства вряд ли удастся.

Президент также указал, что тематика оперативного совещания Совбеза 21 января (выстраивание российско-американских контактов и ближневосточное урегулирование, во имя которого создан Совет мира) имеет прямое отношение к двум важным международным встречам 22 января.

«Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым завтра у нас состоятся переговоры, а также с американскими представителями — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые тоже завтра приезжают в Москву для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования», — отметил Путин.

На проходившем одновременно с этим совещании президент особо подчеркнул: в предложении США по Совету мира речь идет прежде всего об урегулировании палестино-израильского конфликта.

Главное — найти решение возможных путей решения проблем палестинского народа, включая разрешение острейшей гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Показательно, что оперативное совещание Совбеза прошло вечером 21 января — в те часы, когда в Вашингтоне разгар рабочего дня. У Белого дома и Госдепа была возможность столь же оперативно получить и проанализировать сигналы из Москвы.

Таким образом, президент России дал понять американской стороне, что Россия проявляет заинтересованность к новому проекту Трампа — Совету мира. Это особенно выигрышно выглядит на фоне поведения европейских партнёров Вашингтона (напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался от предложения включить свою страну в новую структуру).

Одновременно российская сторона подчёркивает, что будет исходить сугубо из своих интересов, о чём свидетельствует упомянутое выше предложение внести членский взнос. Также важно, что Путин дал понять: по поводу вступления России в Совет мира наше руководство будет консультироваться со странами-партнёрами, будут изучены все возможные «подводные камни» такого решения.

Тем не менее Россия подтверждает свой интерес к усилиям США на ближневосточном «треке», к решению проблем между Израилем и Палестиной. Напомним, что в сентябре 2025 года администрация Трампа опубликовала план по завершению конфликта в секторе Газа из 20 пунктов.

При этом — о чём свидетельствует приглашение президента Аббаса — Москва вновь подчеркнула, что российское руководство поддерживает палестинский народ и продолжит отстаивать его интересы в разрешении застарелого конфликта.

А выделение средств в помощь разрушенной Газе Россия будет обсуждать не только с Соединёнными Штатами, но и с теми, с кем Вашингтон не контактирует — с палестинским руководством.

При этом российский лидер высказался не только по поводу ближневосточного вопроса (к которому проявляют стабильный интерес и США, и наша страна), но и по вопросу, волнующему Трампа — о Гренландии.

«Нас не касается совершенно то, что с Гренландией происходит», — отметил Путин, но добавил, что у России есть опыт решения подобных проблем с США.

Президент напомнил о том, как в 1867 году Российская империя продала свои владения на Аляске — и даже сопоставил стоимость аляскинской покупки и гипотетической сделки по Гренландии в переводе на современные доллары: $158 млн против $200-250 млн.

Но, добавил Путин, «если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду». И эту сумму США потянут, заметил российский президент.

Он также напомнил о менее известной сделке XX века — как раз c Данией (которая владеет Гренландией): в 1917 году американцы купили карибское владение королевства, Датские Виргинские острова.

«Так что такой опыт тоже существует. Кстати говоря, Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, и довольно жёстко, если не сказать жестоко, к ней относилась»,— отметил президент России, добавив, что «это уже дело другого порядка, вряд ли это сейчас кого-то интересует».

«Подаренная» историческая аналогия (о которой, заметим, Трамп не упоминал в своих претензиях на датскую Гренландию — как, к слову, не вспоминает он и об аляскинской покупке), с одной стороны, даёт нынешнему президенту США козырь в разговоре с Европой. С другой стороны, это, вероятнее всего, подольёт масла в огонь разгорающегося спора Вашингтона с европейскими партнёрами по НАТО — к очевидной выгоде для нашей страны.

При этом Путин обозначил базовую позицию Москвы в гренландском вопросе — это не наше дело, Россия от этого спора дистанцируется, мы решаем собственные геополитические задачи. Что тем более выгодно, поскольку является внутренним спором, ослабляющим и разрушающим НАТО.

В том, что касается ключевого направления — украинского, Москва обозначила заинтересованность в переговорном процессе, о котором заявляет администрация Трампа.

Подтверждением этого и стала очередная встреча с Уиткоффом и Кушнером.

«Отмечаем также и вклад действующей администрации США в поиски решения по урегулированию украинского кризиса»,— подчеркнул Путин на совещании Совбеза 21 января.

15 января российский лидер указывал: Москва стремится к долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого.

Однако в Киеве и поддерживающих его столицах, отметил Путин, к такому миру пока не готовы.

Россия надеется, что все стороны рано или поздно поймут его необходимость, а пока Москва продолжит последовательно добиваться поставленных целей.

«Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной», — отметил глава государства, намеренно оставляя пространство для маневра — не указывая, каких территорий.

Путин пояснил, что такая возможность уже обсуждается российской стороной с представителями официального Вашингтона. Таким образом, Россия добивается дипломатического преимущества: заблокированными активами можно управлять для достижении своих целей. К тому же такое решение выкручивает руки Европе и Киеву, которые планировали направить замороженные российские средства на вооружение ВСУ.

При этом было прямо указано на тех, кто срывает мирный процесс, о чём говорит и Трамп. Как заявил 22 января директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, эти попытки предпринимает «коалиция желающих», собранная по инициативе Британии и Франции.

Таким образом, Москва политически переигрывает и киевский режим, и поддерживающей его Лондон и страны Евросоюза. Путин добивается максимально эффективного диалога с американской стороной, публично поддерживая гуманитарные инициативы Вашингтона. Российский президент предлагает то, что явно заинтересует его американского визави — в отличие от явно недоговороспособной Европы.