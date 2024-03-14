Материалы с тегом «Совет безопасности РФ»
Медведев заявил, что Запад занимается прямым грабежом российских компаний
Давление на российские компании усилилось до максимальных пределов, западные противники занимаются прямым грабежом, заявил 14 марта зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии. «Мы видим, как обстоят дела. Видим, что давление на российские компании...
14 марта 2024
Медведев призвал к консолидации для победы над нынешними фашистами
Россия даёт отпор нынешним фашистам, для победы нужна консолидация, заявил 12 марта зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на митинге-концерте «Вместе! За Россию!». Он назвал Волгоград, где проходит митинг, святым местом. Именно отсюда, подчеркнул он, Красная армия начала гнать фашистских...
12 марта 2024
Патрушев: Запад участвует в конфликте на Украине, поставляя Киеву оружие
Западные страны реально участвуют в конфликте на Украине, продолжая поставки оружия Киеву. Об этом 7 марта заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа в Магасе. По словам Патрушева...
7 марта 2024
В Совбезе назвали беспорядки в Махачкале попыткой раскачать ситуацию
Беспорядки в Махачкале в конце октября прошлого года — это пример предпринимаемых Западом попыток раскачать обстановку на Северном Кавказе, заявил 7 марта секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа...
7 марта 2024
НАТО отрабатывает сценарий конфликта с Россией, заявил Патрушев
Североатлантический альянс на военных учения в Европе отрабатывает сценарий вооружённого конфликта с Россией, что способствует усилению напряжённости и дестабилизации ситуации в мире. Об этом 7 марта заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам национальной...
новость часа
7 марта 2024
Патрушев: 16 терактов предотвратили на Северном Кавказе в 2023 году
На Северном Кавказе в 2023 году предотвратили 21 преступление террористической направленности, в том числе 16 терактов. Об этом на выездном совещании по вопросам нацбезопасности в Ингушетии 7 марта заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «Предотвращено двадцать одно...
7 марта 2024
В Совбезе России напомнили Германии о 1945 годе
Москва не прекращает дипломатическое общение с Берлином, но Германии следует помнить, что произошло в 1945 году, заявил заместитель председателя Совета безопаности России Дмитрий Медведев 4 марта, выступая с лекцией «Географические и стратегические границы» в ходе марафона «Знание. Первые»...
4 марта 2024
Медведев: «русская угроза» стала «омерзительной константой» англосаксов
«Русская угроза» превратилась в «омерзительную константу» англосаксонского мира, но эти представления устарели. Об этом 4 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе лекции на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые». «Так называемый...
4 марта 2024
Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией
Германия готовится к войне с Россией, заявил 3 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале, комментируя слитую в Сеть аудиозапись немецких военных об ударах по Крымскому мосту. «Думаю, что сейчас начнётся обеление правящего в Германии политического альянса...
3 марта 2024
Путин по видеосвязи провёл оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщает 1 марта пресс-служба Кремля. «Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в...
1 марта 2024
Патрушев и Рауль Кастро обсудили сотрудничество в сфере безопасности
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Гаване с лидером Кубинской революции Раулем Кастро. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе Совбеза РФ. «Обсуждены различные вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности. Николай Патрушев заверил Рауля Кастро, что...
27 февраля 2024
Патрушев встретился с президентом Кубы Диас-Канелем
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провёл переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Совбеза России. «В Гаване секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева принял президент Республики Куба Мигель Диас-Канель...
27 февраля 2024
Путин на неделе огласит послание парламенту и проведёт совещание с Совбезом
На следующей неделе президент Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, а также проведёт совещание с членами Совета безопасности, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля пресс-служба Кремля проинформировала о том, что...
25 февраля 2024
Медведев назвал отстранение россиян от Олимпиады «паскудной историей»
Лишение российских спортсменов праздника Олимпиады ― это «паскудная история». Так в интервью российским СМИ оценил действия международных спортивных организаций заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. «Мне очень жаль наших профессионалов, спортсменов. Они всю жизнь этому...
22 февраля 2024
Медведев: Путин может озвучить часть предвыборной программы в послании
Кандидат в президенты России Владимир Путин может озвучить часть идей из своей предвыборной программы в ходе выступления с посланием Федеральному собранию. Об этом 22 февраля в интервью российским СМИ заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он добавил, что...
22 февраля 2024
Медведев допустил, что России в рамках СВО придётся дойти до Киева
Для достижения целей специальной военной операции России может потребоваться дойти до Киева. Такое мнение в интервью российским СМИ высказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. «Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам ещё придется много...
22 февраля 2024
С начала года на службу в зону СВО приняли свыше 53 тыс. человек
С 1 января текущего года на службу в Вооружённые силы России в интересах спецоперации приняли более 53 тыс. человек. Об этом 19 февраля во время совещания с руководителями Северо-Кавказского федерального округа в Грозном сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев...
новость часа
19 февраля 2024
Медведев уверен в скорой победе России в спецоперации
Россия в ближайшее время сможет одержать победу в специальной военной операции. Такую позицию на встрече с командирами чеченских подразделений, которые принимают участие в СВО, выразил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. «Я уверен, она [победа] скоро придёт в результате...
19 февраля 2024
Медведев призвал подсчитать ущерб от колониальной политики Запада
Россия считает необходимым подсчитать ущерб, который был причинён различным странам из-за колониальной политики Запада, заявил 16 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на форуме «За свободу наций». «Важно систематизировать сведения о совершенных в колониальный...
16 февраля 2024
Действия Израиля привели к катастрофе в секторе Газа, заявил Патрушев
Действия руководства Израиля привели к гуманитарной катастрофе для более чем двух миллионов палестинцев, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его словам, международная обстановка беспрецедентно обострилась из-за стремления западных стран любой ценой удержать своё глобальное...
16 февраля 2024