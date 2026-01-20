Ровно 20 лет назад, в конце января 2006 года, в городе Алчевске Луганской области произошла авария: без отопления остались 677 многоэтажек, в которых жили более 70 тысяч человек, 30 детских садов и школ, а также девять медицинских учреждений.

Иван Шилов ИА Регнум

На улице было минус 20 и снег.

Правительство, которое тогда возглавлял Виктор Янукович, объявило режим чрезвычайного положения. Четыре с половиной тысячи специалистов из всех регионов и 124 единицы техники трудились круглосуточно и менее чем за три недели восстановили всю систему внутреннего теплоснабжения.

Но то была «преступная власть».

Теперь же в Киеве, оказавшемся в ситуации полного блэкаута с отключением систем обогрева, люди упражняются в способах самостоятельного выживания, значительно развив жанр «видео из-под одеяла».

Премьер-министр Юлия Свириденко, отписавшая недра американцам, занята продвижением очередного фантастического проекта в Давосе. Мэр столицы, чемпион мира по боксу в тяжелом весе, ругает Зеленского, который в директивном порядке назначает глав районов, поэтому с самого Кличко как бы и взятки гладки. Поэтому он предлагает киевлянам переезжать за пределы города, в сельскую местность.

Хотя, как справедливо заметил экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, что в Киеве, что в других крупных городах давно можно было озаботиться созданием достаточного количества объектов распределительной генерации. Учитывая богатый опыт прошлых зим.

Однако все «патриотично» продолжали паразитировать на советской инфраструктуре, запас прочности которой казался бесконечным, и имитировать бурную деятельность. 9 января Кличко заявлял об отключении от отопления 6 тысяч домов, что составляет половину от их общего числа в Киеве, после чего начались восстановительные работы.

А 20 января, с его слов, выяснилось, что в городе без тепла 5635 многоэтажек и «почти 80 процентов из них — здания, в которые теплоснабжение было восстановлено с 9 января». Но кто и когда все это успел восстановить — киевляне не заметили: все десять дней столица не могла отказаться от аварийных отключений электроэнергии, в квартирах и домах отсутствует не только свет и отопление, но и иногда и вода.

Особенно тяжко приходится тем, кто живет в «электрических» домах. Собеседники ИА Регнум, молодая пара, проживающая на правобережной окраине, говорит, что в квартире «просто дубак». «На улице минус 16 всё время, света нет по 12 и больше часов, вода горячая и плита у нас подвязаны под свет, так что сказать, что очень весело, это ничего не сказать», — говорят люди, кое-как перебивающиеся за счет газовой туристической плитки.

Видео с Украины иногда напоминают классические сюжеты постапокалипсиса. Люди греются во дворе у костров из новогодних ёлок, развлекают себя приготовлением шашлыка и глинтвейна (чего, конечно, не будешь делать ежедневно), показывают, как можно обогреться в городских квартирах — от простого лежания под одеялом в одежде до более креативных способов.

Киевский тиктокер Андрей Мартыненко наснимал сюжетов о том, как вместе с девушкой живет в просторном туалете, поскольку обогреть 100 с лишним квадратов жилья нереально. А там они постелили ковер, зажгли свечи и отапливают «лаунж» всё той же газовой горелкой. А для сна на двуспальной кровати оборудован импровизированный шатер.

Смотрим, говорит, сериал «Слуга народа», чтобы понять, как докатились до жизни такой. Ведь, по случаю, конечно же, всплыла «пасхалочка», когда президент Голобородько приезжает домой к папе и видит, как он шерудит в мангале, приговаривая:

«Это ритуальный костер. Жечь тебя будем, чучело, за то, что ты из нас первобытных людей сделал. Жрать теперь готовим на костре, моемся в реке, живем как в пещере. Ни воды, ни газа, ни света…»

Всё, что смогла предложить власть не только в Киеве, но также в крупных городах Киевской области и областных центрах, оказавшихся в аналогичной ситуации — это создание очередных «пунктов незламности», в которых можно погреться, попить чаю и зарядить телефон.

Под это дело в столице (и пока только в ней) даже поменяли правила комендантского часа. Теперь людям разрешено пешком или на машине направляться в «пункт несокрушимости» или домой, в том числе с вокзалов, поскольку электропоезда тоже часто стоят в чистом поле, опаздывая на несколько часов.

Правда, мужчинам при этом нужно иметь при себе воинские учетные документы, поскольку для ТЦК появился новый способ найти себе «героев».

Таким образом, креатив и выплеск эмоций в социальные сети остается практически единственным способом «хоть что-нибудь сделать» — если не считать нескольких случаев бессмысленного перекрытия дорог недовольными гражданами.

Популярная в свое время певица Тина Кароль даже решила «хайпануть» на теме. Однако неправильно подумала, что позитив, с которым рассказывают про своё бытие украинцы (и далее разносимый СМИ как примеры «нашей стойкости» и «непобедимости»), — повод сделать мажорную песенку в стиле «гоп-ца-ца». Про то, что нет света, воды и тепла, зато есть добро.

В ответ на неё обрушился поток реакций, в которых люди удивляются, как можно быть такой дурой, а кроме «добра» еще есть «скумбрия по 8», «бабло Миндича», закрытая граница и другие составляющие абсолютного счастья. Известный «в интернетах» клоун Клавдий Петрович, специализирующийся на дурацких песнях, даже специально сделал пародию — с гитарой, в пуховике и перчатках: «Мы греем с тобой на газу кирпичи, но ты не грусти, песню Тины включи».

Так что бедняга уже удалила свежий клип и принесла всем извинения, заверив, что заказа от властей на это творчество не было.

На фоне всего этого катаклизма заявление Зеленского, что он не поедет в Давос и «пока остается на месте», чтобы координировать работу служб из-за ситуации в энергетике, не вызвало ничего, кроме порции очередных проклятий и издевательств. Тем более, что «вождю нации» тут же помогла глава МВФ Кристалина Георгиева, предложившая украинцам оригинальный рецепт «незламности»: отменить государственные субсидии на электроэнергию и отопление.

«Вы должны верить в себя, как лев. Поэтому просыпайтесь утром и говорите: «Ррррррр». И я говорю вам из собственного опыта, болгарского опыта, что это будет нелегко. Но если у вас есть эта уверенность и вы демонстрируете ее день за днем, если вы оставите в стороне внутренние споры, если вы навсегда похороните коррупцию, конечно, вы добьетесь успеха», — со смехом рассказала Георгиева как раз в этом самом Давосе, подчеркнув, что всё понимает, но нужно «сделать распределение налогового бремени более справедливым».

Да, вы там замерзаете, но под новый кредит придется поднять налоги и девальвировать гривну, поскольку шерифа проблемы индейцев как обычно не волнуют.

Таким образом, во всей этой истории хорошо видны три разнонаправленных процесса: жизнь украинцев, которым предоставляется почетное право самим решать свои проблемы; политика власти, не слишком интересующейся страданиями своих граждан; интересы внешних сил, которые не слишком интересуют желания и первых, и вторых.

Какие бы лозунги не провозглашались, в сухом остатке Украина держится на советском наследии и остатках местного самоуправления, давно уже неспособного к каким-то решительным и профессиональным действиям.

К примеру, на фоне очевидной угрозы превращения городов-миллионников в малопригодные для жизни места никто даже не заикнулся о способах эвакуации хотя бы стариков и женщин с детьми, разворачивания каких-то пунктов приёма, обеспечения людей всем необходимым. Правительство рассуждает про очередной «железный купол», но не в состоянии мобилизовать МЧС и создать «оперативные бригады быстрого реагирования» из коммунальщиков и техники — как это было 20 лет назад.

Выбрав однажды войну как единственный смысл существования страны и определив Галичину как регион — носитель «национального самосознания», украинская политическая «элита», несомненно, демонстрирует успех именно в этих точках. Армия в целом обеспечена всем необходимым, а западные регионы меньше всего страдают от отключений.

Теперь осталось только найти тех, кто вдруг поймет, что если захотеть мирного развития и страну для всех — то, может быть, не придется жить в туалете при свечах.