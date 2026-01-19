На текущей неделе в киевских министерствах и ведомствах никого из начальства нет на месте — все укатили в Давос на стартовавший 19 января Всемирный экономический форум.

Иван Шилов ИА Регнум

Задача — «обеспечить представительную делегацию», поскольку главным смыслом этой бессмысленной массовки является создание декорации для возможного подписания соглашения об «экономическом восстановлении» Украины, которое предусматривает привлечение около 800 миллиардов долларов инвестиций в течение десяти лет.

Этот «План процветания» (название официальное) предполагается как основа будущих гарантий безопасности, и окончательный договор могут подписать во время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа «на полях Давоса». Другие подписанты — G7 и Евросоюз.

Состоять сладкая сумма должна из средств частных инвесторов, грантов, займов и акционерного капитала. Но, по всей вероятности, «план» является классическим пиар-проектом, который должен произвести впечатление на обитателя Овального кабинета и еще — на украинское общество, у которого «не будет другого такого президента».

А сам Зеленский цементирует эту идеологему, одну за другой проводя напоказ встречи со всеми, кто может дать какой-то плюс в карму. Заодно договариваясь с ЛОМами об информационной поддержке «непростых решений», которых следует ожидать в том числе после Давоса.

Вслед за назначением рейтингового и авторитетного террориста-убийцы главой Офиса президента, туда один за другим потянулись другие «авторитеты». По всей видимости, получавшие интересные предложения, поскольку немедленно забыли всё, что они говорили и делали раньше. В том числе совсем недавно.

Так Зеленского посетили два известных волонтера — шоумен Сергей Притула, ворочающий многомиллионными бюджетами, и Сергей Стерненко, профессиональный «активист» и бывший представитель «Правого сектора в Одессе»*, переквалифицировавшийся в блогера и «срочносборщика».

Именно сторонники Стерненко, которого закрыли в СИЗО за убийство человека, в 2019 году устроили акцию протеста на Банковой, обстреляв здание администрации петардами и файерами. Потом разбили стекла одних входных дверей, подожгли вторые и оставили знаменитую надпись «ЛОХ» под табличкой «Президент Украины».

В августе прошлого года Стерненко в материале британской газеты The Times пригрозил, что, если Зеленский «отдаст хоть какую-то незанятую землю, он станет трупом — политически, а затем реально». А в середине января текущего года они уже обмениваются любезностями: первый благодарит, уверяя, что «прямая и откровенная коммуникация важна»; второй тоже благодарит волонтера за его благородный труд и обещает «законодательную поддержку».

Притула буквально недавно рассказывал, как Зеленскому следует ублажить немецкую овчарку его мамы, а после встречи в кабинете вдруг понял, что «совместная цель — Перемога требует синхронизации усилий!».

Так что пёс остался без ласки, зато фонд Притулы неожиданно получил донат от Запорожской военно-гражданской администрации в сумме 50 млн гривен «на борьбу с «Шахедами». Таким образом, схема легализации коррупционных доходов заработала с новой силой, бизнес ГУР и СБУ на дронах собран в одних руках вместе с организующими его «волонтерами», а популярные медийные персоны фактически согласились на обслуживание ОП.

По крайней мере, полностью прекратив критику.

В общую копилочку внимательные наблюдатели положили также важные встречи с главным конкурентом на возможных президентских выборах — Валерием Залужным, которого вызвали из Лондона, бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и бывшим вице-премьером по восстановлению Украины — министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым.

Все трое работали в системе власти, взаимодействовали с Зеленским — и им же были убраны за излишнюю самостоятельность и политические амбиции.

В частности, Кубраков строил отношения с американским посольством «через голову» Банковой, за что и пострадал. А вместе с Кулебой и двумя видными волонтерами составляют целую компанию, близкую к грантовой либеральной среде, ранее жившей от финансирования Демпартии США, а сейчас переключившейся на евроструктуры.

Именно эта среда и является питательной для формирования «антизеленской коалиции», которая накручивает антирейтинг власти через коррупционные скандалы, взаимодействие с НАБУ и САП и собственный пул медиа, неподконтрольный ОП.

«Президент Украины, возможно, маневрирует, чтобы укрепить свои позиции в послевоенной политике. Как отметил один аналитик, всех недавних собеседников Зеленского объединяет их популярность и роль потенциальных соперников на выборах», — говорится в статье агентства Bloomberg, интересующегося украинскими делами.

Все это так подробно рассказывается для того, чтобы далее показать логику событий после встреч в Давосе, которая укладывается в общую логику процесса. Поскольку 800 млрд долларов — цифра очень красивая, однако никакой концептуально новой стратегии «развития Украины» не существует и освоить такие деньги (даже если их дадут) попросту негде и некому.

Если только речь не идет о том, чтобы просто всё взять и поделить между заинтересованными сторонами.

В Киеве же считают, что активное участие США в послевоенной реконструкции Украины может заинтересовать Трампа и увеличить его готовность предоставить надежные гарантии безопасности, которых другими способами добиться не удалось.

По данным The Telegraph, соглашение придумано в развитие предыдущих договоренностей по полезным ископаемым, заключенных в прошлом году, — про уникальный раздел прибылей 98% на 2% ИА Регнум подробно рассказывало.

Так что новый креатив очевидно предполагает предложение «развивать отношения» в том же духе.

Тем более что костяк переговорной группы по экономическому сотрудничеству составляют «девочка Трампа» — премьер Юлия Свириденко и министр экономики Алексей Соболев, которые долгие годы только тем и занимались, что продуцировали невыполнимые планы и стратегии. Тогда как состояние экономики Украины вообще не предполагает, что деньги можно куда-то вкладывать, рассчитывая на окупаемость.

«ВВП составляет только 78% от уровня 2021 года. Ключевые факторы низких темпов экономического роста — высокие риски в сфере безопасности, жесткая монетарная политика, дефицит энергогенерации, нехватка трудовых ресурсов, низкие темпы инвестиций. На этот момент ни одна из базовых отраслей экономики не восстановила свой довоенный уровень. Промышленность потеряла значительную часть собственных производственных мощностей и формирует наибольший негативный вклад в уровень ВВП», — скупо набрасывает картину бедствия академик НАНУ Богдан Гаврилишин.

Проще говоря, промышленные товары составляют жалкую четверть экспорта бывшей индустриальной и космической державы, а агросырье — почетные 75%. Для сравнения, в 2005 году эта пропорция составляла 71% к 29% соответственно.

Еще в конце 2022-го министерство экономики Украины, готовя правительственную инвестиционную инициативу Advantage Ukraine, оценило инвестиционный потенциал в 460 млрд долларов, указав при этом, что полная реализация невозможна, это потолок.

А в 2025-м минэк уже издал каталог из 250 конкретных инвестиционных проектов общей стоимостью в 40 млрд долларов.

Что и является реальной емкостью украинской экономики.

«Проще всего это понять на примере ОПК. В потенциальном плане его инвестиционный потенциал целых 43 млрд долл., в портфеле инвестиционных проектов — жалкие 0,2 млрд долл., размазанные тонким слоем по 13 проектам»,— пишет в прошлом авторитетный еженедельник «Зеркало недели».

В 2025 году в украинский ОПК зашло 1,8 млрд долл. инвестиций на производство оружия по «датской модели» (то есть когда деньги на закупку оружия собираются партнерами или берутся из доходов от замороженных российских активов). Еще Украина подала собственные проекты в рамках механизма SAFE (программа ЕС, предоставляющая странам-членам, а также Украине долгосрочные льготные кредиты до 150 млрд евро на совместные оборонные закупки и проекты), ожидая общей суммы финансирования в 5 млрд долл.

Итого — почти 7 млрд долларов, что тоже, очевидно, является потолком.

Следовательно, для выполнения «Плана процветания» Украине требуется какая-то другая экономика, даже не 2021 года.

Тем не менее, повторимся, этот проект — ключевой элемент новой стратегии Киева: обменять доступ к природным ресурсам (которые и так уже отданы «Американо-украинскому фонду восстановления»), большие инфраструктурные проекты и послевоенное восстановление на гарантии безопасности от США. А заодно «продать» это как главное преимущество Зеленского украинскому избирателю: через 10 лет тут будет «город-сад».

К слову, Добровеличковскую общину, на территории которой расположено литиевое месторождение «Добра» и которая должна получать налоги на собственное развитие, центральная власть систематически «вырезала» из всех этапов подготовки условий 50-летнего контракта с инвестором.

Таким образом, к 35-й годовщине своей независимости украинское государство и его «элита» по-прежнему не понимают, какую страну они хотят построить и, главное, за какие деньги. Никакой идеи, кроме вечной войны с Россией, в итоге рождено не было: все инвестпроекты, предполагавшие развитие передовых отраслей, остались в 2013 году, когда начался разворот Украины в сторону «великой аграрной державы» и «части цивилизованного мира».

Тем более, без ключевого условия — пресловутых гарантий безопасности и прочных оснований для долгого мира — ни один инвестор не пойдет в страну, где в один момент можно потерять всё.

Профессиональный анализ, предполагающий поиск места Украины на мировом рынке, её полезности для него и существующего спроса, определения конкретных проектов и этапности их воплощения, оценки финансовых инструментов существующей рабочей силы и т.п., навсегда покинул эту территорию. Или по крайней мере очень надолго.

Зато публично представлена «команда» людей, для которых существующая система является суперудобной и приносящей невероятную прибыль. Всех их публично призвали сплотиться вокруг Зеленского, чтобы вместе продавать «800 миллиардов» и «гарантии США» остаткам населения — чтобы ничего ни в коем случае не менялось.

*экстремистская организация, запрещенная в РФ