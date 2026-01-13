Новый год дал старт знаменитому «соглашению о недрах» с США: 12 января премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила итоги первого конкурса на разработку крупного литиевого месторождения «Добрая» в Кировоградской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Правда, получилось так, что еще накануне газета The New York Times совершенно точно предсказала, кто станет победителем.

А оказалась им специально созданная под проект компания Dobra Lithium Holdings JV, акционерами которой являются фирмы Techmet и The Rock Holdings. Первая связана с правительством США и близким другом Дональда Трампа миллиардером Рональдом Лаудером.

Он наследник косметической империи, знакомый с нынешним президентом США еще со студенческих лет. И, как говорят, именно Лаудер подсказал ему идею покупки Гренландии. А под связью с правительством имеется в виду государственное инвестиционное агентство США (DFC), созданное в первый срок Трампа — оно владеет 15% акций Techmet.

Вторая компания принадлежит еще одному миллиардеру и другу Трампа Дэну Гилберту. И ранее в добыче полезных ископаемых не замечена: это финтех-холдинг с большими интересами в сфере ипотечного кредитования, онлайн-продажи авто, потребительских кредитов и т.п. Самый известный актив в портфеле Гилберта — Rocket Mortgage, крупнейший ипотечный кредитор в США.

А еще Rock Holdings тесно связана с принадлежащим хозяину клубом НБА «Кливленд Кавальерс». Так что украинским литием будут заниматься настоящие профессионалы своего дела.

Вот и по данным The New York Times, два члена комиссии заявили, что тендер был «непредвзятым», а победитель соответствовал большинству критериев.

Настоящий праздник демократии и транспарентности: у других участников конкурса, объявленного 12 декабря, шансов не было в принципе. Хотя они отчаянно за них борются, о чем чуть позже.

Как сообщают патриотически настроенные украинские источники, «разработка участка «Добрая» позволит привлечь «как минимум» $179 млн капитальных инвестиций» (это нижняя планка по условиям конкурса). $12 млн будут направлены на проведение новой геологоразведки и международного аудита запасов, а $167 млн — на организацию добычи и обогащения.

В случае, если наличие промышленных запасов лития будет подтверждено.

Однако решение, открывающее практическую реализацию колониального соглашения (чья содержательная часть по-прежнему засекречена), дает возможность понять, какие условия были реально выписаны в сделке. Точнее, взятке, с помощью которой Зеленский попытался завоевать доверие и расположение президента США.

Во-первых, стартовая позиция.

DFC — классическая госкомпания развития. Она предоставляет госинвестиции для стартапов американского бизнеса по всему миру, и акцент делается на сборе пазла снабжения Америки критическими минералами.

TechMet в этом проекте занимается чисто технической стороной, уже имея опыт в других проектах, например добыче редкоземельных элементов в ЮАР и никеля в Бразилии. Причем инвестирует там $1,2 млрд не просто в рудники, но и в строительство никеле-кобальтового завода.

Причем практически по украинской схеме «взятки».

Все подряды в Бразилии компания получила еще в 2022 году по старым связям Трампа с тогдашним бразильским президентом правого толка Жаиром Болсонару, который взамен получил «дружбу», «поддержку» в последний год своей каденции и статус «союзника США вне НАТО» для страны.

Правда, потом сел в тюрьму на 27 лет за попытку фальсификации президентских выборов, которые он проиграл, и неудавшееся отравление нынешнего президента Лулы да Силвы.

Вполне очевидно, что ипотечный инвестор в общей конструкции выступает как «финансовое плечо» или стратегический партнер, обладающий необходимыми средствами и политическими связями. Бюджетные деньги Трамп предпочитает не трогать и оборот капитала происходит буквально в кругу друзей.

Во-вторых, отношения с Украиной и принципы распределения доходов.

Как мы упомянули выше, на публику было вынесено только рамочное и расплывчатое соглашение о создании совместного украино-американского инвестиционного фонда «восстановления», за которое проголосовала Верховная рада. Однако проголосовала вслепую: по всем важнейшим деталям в соглашении были отсылки к «техническим документам», которые правительство Украины засекретило.

Теперь же появилась конкретика.

В соответствии с постановлением кабмина по конкурсу, его победитель до компенсации всех инвестиций получает 70% продукции. Остальные 30% будут разделены между государством и инвестором. Причем гарантированная доля украинского государства при этом распределении составляет всего 4–6%. Или же менее 2%, если считать от общего объема продукции.

Остальные 98% отойдут инвестору, и, как утверждают эксперты, заявленная сумма в $167 млн — это ничто, в той же Бразилии стоимость проекта составляет $1,2 млрд.

Как указано в постановлении кабмина №1059, соглашение о распределении продукции с победителем конкурса подписывается на 50 лет (если нет других пожеланий) и предусматривает «выдачу спецразрешения для геологического изучения, исследовательско-промышленной разработки с дальнейшей добычей полезных ископаемых».

При этом на изучение недр и аудит запасов инвестор получит 2,5 года. Затем он должен подать отчет в Госинформационный геологический фонд Украины, а также пройти бюрократическую цепочку согласований, в том числе оценку влияния на окружающую среду. Всё это время может идти «исследовательская добыча» в объеме до 5% от учетных запасов, которую инвестор не делит вообще ни с кем.

После в течение полугода ему нужно будет определиться, станет ли он вести промышленную добычу или сворачивает дела. В первом случае на организацию добычи дается еще пять лет.

В общем, в чистом виде то, что в мае прошлого года газета The Washington Post назвала легендарными потемкинскими деревнями, которые были построены в регионе в 1780-х годах. В течение ближайших пяти-семи лет американская сторона может делать практически всё, что ей вздумается, никак не пополняя «фонд восстановления Украины». И какие схемы прокручивания денег под всю эту историю придумали три друга-миллиардера, остается только догадываться.

Тем не менее и это будет третий пункт, внутри Украины на заход таких серьезных людей возлагаются большие надежды со стороны так называемого бизнес-сообщества. Которое само давно пыталось присвоить лакомые месторождения и теперь пытается зайти «в тему» через заднюю дверь.

Как сообщает издание «Страна», на встрече американского бизнеса с Владимиром Зеленским в июле прошлого года компанию TechMet представлял некто Владимир Игнащенко. Человек Петра Порошенко*, контролировавший компанию «Петро-Консалтинг», которая через порошенковского бизнес-партнера уже получала спецразрешение на разработку участка «Добрая». Впоследствии аннулированное, что обжаловано в суде.

Непосредственным руководителем «Петро-Консалтинг» тогда был Егор Перелыгин, на данный момент — замминистра экономики, как раз курирующий разработку соглашений о распределении продукции в рамках сырьевой сделки.

Здесь легко складывается комбинация, при которой «кого надо фирма» предлагает американцам партнерство: мы вам переуступаем формально наши права, добавляем опыт GR, своего человека в правительстве, а вы нам даете долю в проекте.

Вполне логично, что «Петро-Консалтинг» опосредованно участвовала в конкурсе, ныне — как часть структуры австралийско-американской компании Critical Metals Corp и под новым названием «Европейский литий Украина». Ее директором является тот же человек, что в 2019 году стал единственным собственником «Петро-Консалтинг».

Еще один местный участник — компания «Укрлитийдобыча», связанная с известным львовским полукриминальным деятелем Игорем Кривецким по кличке Пупс. Кстати, главный финансист и идеолог правой партии ВО «Свобода».

В июле 2021 года он официально вошел в состав собственников компании, выкупив долю в 10%, и является ее фактическим владельцем (при наличии формального арабского хозяина).

Пупс на сегодня владеет спецразрешением на разработку Полоховского месторождения лития — тоже в Кировоградской области. На 2025–2026 годы компания даже заявляла о планах по финальному технико-экономическому обоснованию для начала промышленной добычи.

Кривецкий остается одним из немногих украинских игроков, контролирующих значительные запасы лития параллельно с заходящими в страну крупными американскими дядюшками.

И, конечно же, у него аналогичное предложение — только подкрепленное действующими документами.

Никаких предложений нет только у американской Privateer Capital Management, инвестиционной фирмы из Остина, штат Техас, которая явно была формальным участником «для массовки» и операционным партнером. Ее директор Риган Реод является членом Американо-Украинского делового совета (USUBC) и одновременно входит в организацию Business Executives for National Security (BENS) — влиятельную группу, которая консультирует правительство США по вопросам безопасности и экономики.

Так что на выходе всё предельно просто.

Американские дельцы хотят прийти и забрать всё практически бесплатно. Тем более что Зеленский и подконтрольное ему правительству сами предложили сделать именно так — почему-то рассчитывая, что взамен Украине разблокируют военные поставки.

Украинские дельцы, которым наплевать на судьбы Родины, пытаются урвать свой кусок, поскольку понимают, что сильные мира сего царювать им всё равно не дадут — есть у них под контролем то или иное месторождение или нет. Именно поэтому в прошлом году, когда уже активно обсуждалась сырьевая сделка, выдачу спецразрешений среди своих не поставили на стоп — нужно было успеть застолбить территорию до захода американцев.

Участок «Добрая» — один из крупнейших по залежам критически важных минералов, оставшихся на подконтрольной Украине территории. Он имеет площадь порядка 1,7 тысячи гектаров, предварительно разведаны запасы литиевых руд и — в меньших количествах — ниобий, олово, рубидий, тантал, цезий, бериллий, вольфрам и золото.

Которые уплывают из страны в интересах США.

«Добыча ценного минерального сырья не увязывается правительством с концепцией создания на Украине высокотехнологичных кластеров на базе переработки нашего сырья. Национальной программы кластерного промышленного развития как не было, так и нет. То есть не будет у нас никакого титанового кластера с производством хотя бы полуфабрикатов, как раньше. Скорее всего, Запорожский титано-магниевый комбинат порежут на лом, как когда-то Запорожский алюминиевый комбинат»,— сетует известный киевский экономист Алексей Кущ.

Конечно же, не будет и литиевого кластера с производством аккумуляторов на украинских предприятиях, не будет производства электромобилей совместно с ведущими мировыми компаниями на промбазе Запорожья, Днепропетровска, Кременчуга и Кривого Рога.

Инвестиции в добычу сырья (если она реально начнется через пять лет) не принесут Украине ни значительных капитальных вложений, ни новых рабочих мест, ни роста ВВП или бюджетных поступлений. Которые ей нужны прямо сейчас.

Весь профит будет переноситься в места производства сложной продукции за рубежом, что и было понятно с самого начала. Производственная кооперация была возможна только с Россией, но Украина сама выбрала «путь на Запад».

И теперь может с удовольствием продолжать по нему идти.

*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.