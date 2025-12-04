Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Сериал «Слуга народа» стал для его главного героя практически аналогом «Симпсонов», где мультфильм напророчил будущее. Так что эпизод, где беглый премьер-министр возвращается в Киев под фамилией Миндич порядком всех позабавил.

Иван Шилов ИА Регнум

Веселая шутка, которой в далеком 2017 году кэвээнщики потроллили совладельца «Студии «Квартал 95», спустя восемь лет стала правдой. И хотя настоящий Миндич пока где-то в Израиле, его возвращение абсолютно по тому же сценарию более чем возможно.

Ведь дальше смешного кусочка, разлетевшегося по Telegram-каналам, ему предлагают дать показания против президента Голобородько, чтобы объявить ему импичмент.

Но до этого не доходит. Испуганный Зеленский (то есть скромняга и бессребреник Василий Петрович в сериале) заявляет о добровольной отставке. После чего в стране начинается адский маскарад под названием «президентская предвыборная кампания». Кстати, этот цирк уродов авторы сериала показали очень качественно.

Честно говоря, я «Слугу» не смотрел. Ни одной серии.

И потому относился к тому абсолютному большинству политических экспертов, кто всерьез Зеленского не воспринимал, рассуждая о шансах основного пула кандидатов и их способах найти отклик в сердцах украинских избирателей.

Припоминаю только одного дядечку-политолога, совершенно никому не известного и взятого в непопулярный у медийных личностей дневной эфир, чтобы заполнить дырку в вещании. На совершенно серьезных щах он поведал ведущему, что «Слуга народа» — это политическая технология, четко работающая на целевую аудиторию. К которой совершенно точно не принадлежали его коллеги, прохлопавшие ушами важное событие.

А потому следующим президентом однозначно будет комедиант из Кривого Рога.

В курсе были и европейские товарищи, стоявшие в очередь в предвыборный штаб «зелёных» с разного рода предложениями о сотрудничестве в будущем. Так доносили на хвосте знающие киевские сороки, но и их никто особо не слушал.

Теперь вот задним умом мы совершенно точно знаем, что весь этот телепродукт был одним большим рекламным роликом, растянутым во времени так, чтобы третий сезон пришелся точно на президентские выборы 2019 года.

Комитет избирателей Украины еще даже требовал оформить это как предвыборную агитацию, которая соответствующим образом промаркирована и оплачена из избирательного фонда кандидата. Кстати, там же был впервые показан и формат, ставший фирменным стилем Зеленского — записанные на телефон ролики с прямым, без посредников, обращением к народу.

Но вот что важно: показав украинцам всю мерзость политики и противопоставив ей лучшие надежды и чаяния людей на «честного президента», сценаристы «Квартала» во многом написали судьбу своего руководителя. Роль делалась под него, он её «прожил» как актер и в 2019 году победил не Вова, а Вася.

Не Зеленский обещал посадить всех коррупционеров, защитить русский язык и вообще дать людям жить — это делал Голобородько, шагнувший из телевизора сразу к зрителю. И зритель верил: в то счастливое время, чтобы стать народным депутатом, достаточно было поставить три брендированных борда партии «Слуга народа» со своей фамилией.

А потом началось ровно то, что и показывали в кино, про которое как-то очень быстро забыли. Принципиального Василия Петровича разводили как простофилю мастера подковерной борьбы. Его инициативы по очищению власти и наказанию воров умело саботировались. Могущественные олигархи плели интриги и крутили карманными политиками, как цыган солнцем.

Он очень сильно хотел помочь своей стране стать лучше, но быстро спёкся. Как и живой Зеленский, которому показали пару страшных вещей — и он принял правила игры. Стал Порошенко 2.0, если не хуже. Его экранный персонаж свалил в отставку — а живой политик самоустранился от своих обещаний.

Смешной пейсатый «Миндич» уехал из страны с деньгами по личной договоренности с Голобородько — и был вызван его врагами, чтобы утопить всем надоевшего активиста. Настоящий Миндич, издевательски фотографировавшийся в вышиванке, убыл за несколько часов до обыска, тоже с деньгами, и как гражданин Украины санкции от Зеленского не получил.

Его дело стало козырной картой, которая уже вышибла власть из рук «лидера нации» и тащит его к пропасти, а Украину — к очередному цирку уродов.

Ведь знаете, с чего начинается третий сезон «Слуги народа»? Новый президент, негодяй, подлец и интриган, принимает присягу, а потом стремительно перемещается на Мальдивы, в то время как Василий Петрович чалится в колонии строгого режима в Киевской области.

По обвинению в госизмене.

При очередном новом президенте (им стал аватар Юлии Тимошенко — «Жанна Борисенко») резервы страны опустошены, процветает кумовство и коррупция, а сама она ликвидирует антикоррупционные ведомства — НАБУ и САП.

Еще одно несколько запоздавшее совпадение с настоящим.

Потом «Тимошенко» ссорится с олигархами — предлагает легализовать продажу украинской земли иностранцам в ущерб местным магнатам, те же в ответ провоцируют еще один майдан. Страна погружается в окончательный хаос, а Верховную раду захватывают симпатичные националисты из «Военной национальной дружины» и устраивают военный переворот.

Вводят фашистский режим прямого действия. Голобородько переводят в карцер после того, как тот процитировал Салтыкова-Щедрина: «Если начинают говорить о патриотизме, значит проворовались».

Постоянно орут лозунги и решают, сидеть людям в тюрьме или нет в зависимости от фамилии — украинская она или русская.

Украина несется в пропасть и на саммите «Большой семерки» приходят к выводу, что только Голобородько — «украинский де Голль» — может успокоить страну. Правда, «под нашим контролем». Так что «смотрящим» от Запада становится «Миндич» — в фильме Юрий Иванович Чуйко. Он освобождает Васю из тюрьмы, и оказывается, что за время майданов страна распалась на 28 независимых государств, где «Легитимная Украина» сохранилась в пределах Киевской области.

Правда, левобережный спальный район столицы, бывшее село Троещина, стал независимым королевством — «нашим отечественным Монако».

Любопытно, что и здесь криэйторы угодили в десяточку: объединенный Донбасс на карте, которую с ужасом озирает сериальный президент, называется SSSR, а бывшая Херсонская область делится на Северную Херсонщину и Южную Херсонщину, примерно по нынешней ЛБС.

«Вам знакома теория большого взрыва? Все концентрировалось, сжималось, давление увеличивалось, напряжение росло, температура зашкаливала — и бах! И на молекулы. Перед вами территория полураспада в хаотичном движении», — с некоторым даже радостным удовлетворением поясняет бодрый Чуйко-«Миндич».

Так что крупнейшие страны мира собираются вводить на Украине внешнее управление.

И на самом деле такой вариант развития событий очень даже возможен — за исключением того, что никто Зеленского из тюрьмы вынимать не будет и «сшивать развалившуюся страну» не доверит.

В своем опусе хорошо знающие, чем взять простой народ, авторы задвигали несколько идеологем: старые политики должны уйти; майданы Украине больше не нужны, они могут привести к диктатуре националистов и распаду государства; стране нужно прекращение идеологических войн с обеих сторон.

Всего этого не случилось, скорее наоборот.

Дурная сила, овладевшая Украиной, как засевший где-то глубоко бес, только усиливает всё плохое, что только может быть в этом мире. Крутится черно-фиолетовым вихрем, высасывая жизнь и деньги, деньги, деньги. На самом деле как-то остановить его и если не направить эту территорию по пути хотя бы минимального развития, а хотя бы остановить распространение метастаз, может только внешнее управление.

Но чтобы до этого дошло — потребуется всё то, что напророчил «Слуга народа». Когда все вокруг поймут, что любой формат оккупации будет дешевле, чем дальнейшие попытки найти хоть один проблеск разума и доброй воли.

Ну, а тюрьма за русскую фамилию — это вообще практически дело на мази. Невзирая на происходящее со страной и полное отсутствие денег на её содержание, условная «Военная национальная дружина» проголосовала в парламенте исключение русского языка из европейской Хартии языков нацменьшинств и бегает с этой победой, как нанюхавшийся кокаина Безумный Шляпник.

На её фоне всё остальное представляется им чем-то мелким и незначительным.

А значит, пророчество сбывается.