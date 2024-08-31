Луганск, 31 августа, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Луганская спортивная школа по конному спорту собирается внедрить иппотерапию — метод реабилитации при помощи верховой езды, сообщила директор учреждения Дарья Сотникова в интервью Луганскому информационному центру.

Луганский Информационный Центр

По её словам, для реализации такой инициативы в республике есть всё необходимое. Уже сейчас специалисты работают над созданием конкретного плана организации конных прогулок.

«Будет неправильно, если мы не будем этим заниматься, потому что сейчас очень много людей, которые пострадали, как минимум психологически. Мы будем охватывать максимальную часть — детей, инвалидов, участников СВО», — сказала Сотникова.

Директор конной школы отметила, что первый этап подготовки уже выполнен. Специалисты выбрали лошадей, которые будут участвовать в иппотерапии, а также разработали план действий.

Сотникова также напомнила, что ещё в царские времена врачи рекомендовали верховую езду для поднятия духа и настроения пациента.

Ранее ИА Регнум передавало, что на базе центра детско-юношеского творчества в Стаханове открылся первый в ЛНР «Добро. Центр». Он будет оказывать поддержку местным проектам и фондам, предоставлять обучение волонтёрам и организаторам добровольческих сообществ.