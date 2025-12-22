22 декабря в Санкт-Петербурге прошло заседание неформального саммита стран СНГ. Президенты и премьер-министры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана вместе с Владимиром Путиным прошли по залам Государственного Эрмитажа. Затем за круглым столом в Александровском зале Зимнего дворца лидеры обсудили будущее самой представительной организации постсоветского пространства.

Александр Казаков/ТАСС

Содружество Независимых Государств — как и другие организации, созданные при участии России — выгодно отличается от любых западноцентричных объединений. В СНГ нет вертикальной иерархии, как в НАТО или ЕС.

Как подчеркнул президент Путин, «страны-участницы выстраивают отношения на принципах подлинного добрососедства, равноправного партнёрства, взаимной выгоды, уважения и учёта интересов друг друга».

Кто-то, конечно, утверждал, что отсутствие вертикальной иерархии ослабляет интеграционное объединение, ведет к внутренним раздорам. Однако на фоне разворота стран к суверенитету и защите национальных интересов выяснилось, что именно такие организации, как Шанхайская организация сотрудничества, группа БРИКС и СНГ, имеют будущее в многополярном мире. Просто потому, что для эффективной работы таких структур нужно всегда находить точки и области совместных интересов, и страны — члены СНГ их находят.

В частности, находят в области взаимных инвестиций и синергии возможностей. Проще говоря, бизнес заинтересован работать на знакомых, соседних рынках.

Поэтому, как отметил Путин, при участии предпринимателей из стран СНГ реализуются крупные промышленные и инфраструктурные проекты, формируются новые евразийские производственные и транспортные цепочки, модернизируются и обустраиваются трансконтинентальные логистические коридоры — такие как «Север — Юг» и «Восток — Запад».

Ну и, конечно, важна взаимная торговля. Введенные Западом санкции против России рассматривались многими партнерами по Содружеству не столько как препятствия, сколько как новые возможности. Отчасти поэтому за 2025 год товарооборот между Россией и странами СНГ превысил 90 млрд долларов.

Речь не только о количественном, но и о качественном улучшении. Россия и её партнеры на постсоветском пространстве активно внедряют и всё шире используют собственные валютно-финансовые инструменты, в том числе суверенные платёжные системы. При этом доля национальных валют в коммерческих расчётах на пространстве СНГ составляет уже 96%.

Проще говоря, страны СНГ находятся в общемировом тренде, где развивающиеся страны всё меньше и меньше доверяют доллару как единой валюте — а также институтам глобализации как якобы «инструментам всеобщего блага».

Вместо этого упор делается на единые региональные рынки, региональную интеграцию и технологический суверенитет. При этом мотором всех этих процессов выступает Россия. Она задает темп и ритм интеграции, формирует единый контур социально-экономических решений.

Помимо экономических вопросов, СНГ занимается и решением совместных проблем в области безопасности — такими, как борьба с международным терроризмом и иными радикальными течениями, целью которых является дестабилизация всего пространства Содружества.

«Важным направлением взаимодействия государств Содружества была и остается борьба с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией. В этих целях налажены плотные оперативные контакты по линии силовых структур и компетентных органов. Реализуется программа действий на антитеррористическом направлении до 2028 года и план охраны внешних границ стран СНГ до 2030 года», — подчеркнул Владимир Путин.

И речь идет не только о проблемах, исходящих из Афганистана (которые Россия помогает решать правительству этой страны — и через инструменты ШОС, и через ОДКБ, и через СНГ).

Так уж получилось, что многие страны СНГ расположены в неспокойном Центрально-Азиатском регионе, где проблемы радикализации накладываются на часть нерешённых социально-демографических проблем, создавая опасную для стабильности всего СНГ политико-экономическую ситуацию.

Ситуацию, которой активно пользуются внешние игроки, стремящиеся превратить Центральную Азию в главный рассадник экстремизма на всем евразийском пространстве. Именно извне идет финансирование, а также информационное сопровождение центральноазиатских террористических движений и отчасти даже ОПГ.

В отличие же от этих игроков Россия жизненно заинтересована в поступательном и бескризисном развитии своих соседей. Москве нужно, чтобы эти государства имели предсказуемые политические режимы, дееспособные спецслужбы и органы безопасности, работающие на предотвращение радикализации и распространения экстремистской и террористической идеологии.

Именно поэтому российские спецслужбы рука об руку с коллегами из СНГ защищают безопасность и стабильность всего Центрально-Азиатского региона — а значит, и самой России.

При этом спецификой СНГ является то, что экономические и оборонные совместные интересы цементируются единым историческим наследием.

Мы долгое время жили в одном государстве, росли и развивались вместе — и сейчас должны продолжать существовать в едином цивилизационном пространстве, которое нужно защищать и продвигать. Именно поэтому президент Путин всегда на саммитах СНГ обращает внимание на вопросы сохранения единого пространства смыслов и исторических интерпретаций нашего общего прошлого.

«Нужно продолжать совместные усилия по сохранению памяти о нашей общей истории и недопущению её фальсификации, делать всё, чтобы молодёжь знала о героических подвигах наших отцов, дедов и прадедов, ценой неисчислимых жертв одержавших победу в Великой Отечественной войне, восьмидесятилетие которой мы все отмечали в текущем году», — подчеркнул президент России.

Именно поэтому в России реализуется масштабный научно-просветительский проект по изданию сборников документов, посвященных вкладу каждой бывшей союзной республики в дело общей Победы над нацизмом 80 лет назад.

Как отметил президент Путин, это не просто дань памяти павшим, но еще и способ скрепить наши узы сотрудничества в настоящем, создать прочный фундамент для построения единой культурно-гуманитарной политики.

Наше единое прошлое является лучшим гарантом единого будущего и лучшей защитой от сил глобализма, которые пытаются растащить страны по своим местным национальным «квартирам», уничтожить потенциал для интеграции и тем самым сделать эти государства куда более уязвимыми к враждебной внешней эксплуатации и использованию в чужих интересах.