Эстонский суд дал шесть лет тюрьмы местной журналистке Светлане Бурцевой. Её признали виновной в государственной измене. Признали на основании сотрудничества с российской прессой и соавторства (предположительного) в написании книги, которую эстонские власти сочли «подрывной».

Сайт Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом Светлана Бурцева

Дело Бурцевой не единственное такого рода. Суммарно в странах Балтии за сотрудничество с российской прессой уже осуждены или пока еще находятся под судом около двух десятков человек.

«Нарушила санкции»

Светлана Бурцева — гражданка Эстонии, жительница Таллина. Ранее она работала журналистом интернет-издания «Спутник Эстония» (Sputnik Eesti), которое являлось структурным подразделением МИА «Россия сегодня».

Издание нанимало местных журналистов, с которыми заключало рабочие договоры, а налоги с зарплат выплачивались в эстонский госбюджет.

Однако в 2019 году эстонский «Спутник» был закрыт под давлением местных властей — «Россия сегодня» вынуждена была пойти на этот шаг после того, как в Таллине пригрозили завести уголовные дела на всех сотрудников Sputnik Eesti.

Как заявляют эстонские спецслужбы, Бурцева и после этого продолжила сотрудничество с «Россией сегодня» — но уже тайно, под псевдонимом. Кроме того, в 2023 году она вступила в партию «Koos/Вместе», один из лидеров которой Айво Петерсон ныне находится в следственном изоляторе и под судом по обвинению в «государственной измене».

1 марта была арестована и помещена в изолятор и Бурцева — причём её наотрез отказались выпустить под подписку о невыезде. А 11 июня суд приговорил ее к шести годам заключения: срок наказания отсчитывается с момента задержания — 28 февраля 2024 года.

Эстонский суд постановил, что Светлана Бурцева «в течение нескольких лет сотрудничала с агентством «Россия сегодня», главой которого является попавший под санкции ЕС Дмитрий Киселёв». В вину ей вменили то, что в рамках этого сотрудничества Бурцева писала статьи и предоставляла фотоматериалы для изданий Baltnews (подразделение «России сегодня») и ria.ru.

Тем самым, по мнению прокуратуры, Бурцева «обеспечила субъекту санкций доступ к экономическим ресурсам — что запрещено регламентом Совета ЕС от 17 марта 2014 года». Этот пункт обвинения может вызвать недоумение — к каким «экономическим ресурсам» могла обеспечить доступ журналистка Бурцева, занимавшаяся написанием текстов?

В прокуратуре это разъяснили тем, что «её статьи были экономически выгодны» для медиахолдинга. Как гневно заметила прокурор Энели Лауритс, «после введения санкций Бурцева действовала с особым рвением».

«Информационная операция»

Также следствие утверждает, что Бурцева имеет отношение к книге «Гибридная война за мир», которую суд признал «пропагандистской и направленной на подрыв доверия к эстонским властям и дестабилизацию общества». К слову, в этой книге, подписанной псевдонимом А. Б. Свет, Эстония не упоминается вообще.

В ней автор предлагает свои ответы на такие вопросы, как сущность коллективного Запада, будущее доллара, причины тех или иных действий государств Евросоюза, возможность установления многополярного мира и дальнейшая судьба России, Белоруссии, Ирана, Турции, Китая и Индии. Ну а поскольку все эти рассуждения не соответствуют эстонской официозной пропаганде, книга была признана «подрывной».

«Книга по сути была пособием по ведению гибридной войны против Эстонии», — заявила прокурор Лауритс. По ее мнению, деятельность Бурцевой «можно расценивать как информационную операцию, цель которой — усиление общественных конфликтов и подрыв суверенитета».

В мае 2024-го шесть с половиной лет тюрьмы получил другой эстонский журналист, Аллан Хантсом, также «изобличённый» в работе на «Россию сегодня». В тюрьме Хантсом не отчаивается, продолжает работать. Например, он нарисовал обложку к книге российской журналистки Галины Сапожниковой. «Сейчас в тюрьмах Прибалтики сидит лично мне знакомых семь журналистов. А вообще политзаключенных — общественных деятелей и журналистов около тридцати», — сообщила она.

В одном из свежих писем на волю Хантсом сообщает, что устроился в тюрьме библиотекарем, а по вечерам и по выходным занимается спортом, читает и рисует.

«Уже больше месяца нет воскресных православных служб в тюремной часовне… Боимся, что, усиливается давление правительства на Эстонскую православную церковь с целью склонить ее отказаться от канонической связи с Московской патриархией и перейти в подчинение Стамбулу. Возникают разные печальные версии», — пишет заключенный журналист.

Он сообщил и еще одну плохую новость — этим летом тюремная администрация не будет проводить традиционный День семьи, когда к заключенным могут прийти родные, навестить их и пообщаться, посмотреть: «Причина банальная: нет денег и не хватает персонала».

«Процесс четырнадцати» продолжается

Тем временем в соседней Латвии продолжается процесс четырнадцати местных журналистов, обвиняемых в том, что с 2015-го по 2020-й они сотрудничали с порталами «Спутник Латвия» и Baltnews — их также обвиняют в «нарушении европейских санкций».

При этом в 2019-м, когда начался процесс, санкции на МИА «Россия сегодня» наложены ещё не были.

«Цель власти — нанести сокрушительный удар по свободе слова. Под свободой слова я понимаю не дискуссии о велодорожках в Риге и т.п., а право на политические суждения, отличные от мнения правительства. Этого права нас уже почти лишили, но хотят лишить окончательно», — заявил Владимир Линдерман, один из обвиняемых.

Перед оглашением приговора другой обвиняемый, Владимир Дорофеев произнёс полагавшееся ему последнее слово. Он напомнил, что его работа на «Sputnik Латвия» никак не противоречила местному закону, ибо законодательного запрета на сотрудничество с российскими СМИ не было. При этом Дорофеев абсолютно прозрачно получал свои гонорары и выплачивал с них налоги в латвийский бюджет.

«Правовой статус агентства — государственное унитарное предприятие, собственность которого неделима и не может быть разделена на акции. У агентства собственник только один — государство», — подчеркнул подсудимый.

Тем не менее его риторика латвийский суд не убедила. На данный момент вынесен приговор в отношении журналистов Владимира Дорофеева (ему присудили штраф в размере 14 400 евро), Людмилы Прибыльской (штраф 7700 евро), Елены Кирилловой (240 часов принудительных работ), Юлии Румянцевой (280 часов).

Валентину Роженцову, работавшему главным редактором «Спутник Латвия», суд дал два года тюрьмы, но он успел уехать в Россию.

Также прокурор требует дать два года тюрьмы Владимиру Линдерману, приговор в отношении которого пока ещё не вынесен. Ему предъявлены обвинения по двум статьям: «Оправдание российской агрессии и военных преступлений» и «Возбуждение ненависти к латышам и украинцам».

Линдерман находится в Латвии и вполне может оказаться в тюрьме. «Идет борьба за свободу слова. За право говорить и писать то, что думаешь. Тюрьмы я не боюсь. Но боюсь, что вся наша жизнь превратится в тюрьму», — так он характеризует то, что происходит сегодня в Прибалтике.