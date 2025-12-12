«Очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьёзно», — заявил в начале сентября 2025 года президент Владимир Путин.

ИА Регнум

О серьёзности угрозы с украинской стороны свидетельствовала, например, предотвращённая в августе беспилотная атака на Смоленскую АЭС, многочисленные массированные обстрелы промзоны Запорожской АЭС. Также одной из целей случившегося годом ранее вторжения ВСУ в курское приграничье был захват Курской атомной электростанции.

В первые годы СВО наши контрудары по системам энергоснабжения были, скорее, точечными (их отсчёт следует начать с ответных «прилётов» после атаки ВСУ на Крымский мост 8 октября 2022 года). К 2024-му терпение кончилось, и работа стала системной, а в 2025 году её масштаб для противника оказался угрожающим.

В последние годы Россия не просто давала симметричные и асимметричные ответы на украинские атаки. Удары по энергетической инфраструктуре Украины стали одним из ключевых элементов стратегии, направленной на подрыв боеспособности противника.

Приоритетными целями оказывались энергосистемы, которые поддерживали логистику и производство вооружений — что выводит из строя ВПК противника.

Систематическая работа ВКС России осенью 2024-го — зимой 2025-го велась в ответ на непрекращающиеся террористические действия Украины.

В течение 2025 года ВС России провели множество волн ударов — которые, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) привели к потере Украиной около половины довоенной генерирующей мощности. Она упала с 56 ГВт до примерно 13-18 ГВт.

В течение года интенсивность ударов не снижалась. Так, в октябре–ноябре зафиксировано не менее восьми крупных волн, включая атаку 29–30 октября с использованием баллистических ракет и дронов «Герань», повредившую объекты в Киеве, Запорожье и других регионах.

Примечательно, что незадолго до этого Владимир Зеленский пообещал «блэкаут» Москве.

Всё случилось с точностью до наоборот: отключения электричества в Киеве теперь достигают от 8 до 18 часов в день. Ущерб энергетике оценивается в более чем 11,4 млрд долларов для электроэнергетики и 2,4 млрд для отопления, а полные затраты на восстановление — до 30 млрд долларов.

Эти удары напрямую влияют на военно-промышленный комплекс Украины. Повреждения подстанций и сетей замедляют производство вооружений, логистику и поставки по железным дорогам.

Например, атака 5–6 декабря 2025 года с использованием 704 ракет и дронов поразила железнодорожные узлы и энергосистемы в восьми регионах, вызвав транспортный коллапс.

Это подрывает боеспособность ВСУ, создавая значительное преимущество для России на фронте. Такие операции уничтожают способность киевского режима к сопротивлению, чему доказательство — постоянные перебои с энергией, которые даже изобретательное на ложь украинское руководство уже не может отрицать.

Параллельно «выбивался» собственно украинский ВПК. Так, например, 30 мая 2025 года в ответ на атаки с украинской стороны были нанесены ответные удары по инфраструктуре «оборонки» и военных аэродромов. Были выбиты позиции ЗРК Patriot, укрытия реактивных систем залпового огня HIMARS, склады вооружений и боеприпасов. Последствия атак ощутили на себе в Харьковской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Хмельницкой областях

Аналогично, 31 августа 2025 года удары затронули портовую инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ, и зенитную ракетную систему NASAMS производства Норвегии. Судя по реакции украинской стороны, «прилетело» по объектам в Черноморске (Ильичёвске) в 20 километрах юго-западнее Одессы.

28 сентября Минобороны сообщало о массированном ударе по предприятиям ВПК и инфраструктуре военных аэродромов с использованием оружия большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударных БПЛА.

Тогда Владимир Зеленский был вынужден признать поражение объектов в Киеве и области, на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области, а также на западе (в Хмельницкой области), на севере (в Сумской области), и на юго-западе Украины, в Николаевской и Одесской областях.

Все военные и связанные с ВПК цели были поражены. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В отличие от противника, ВС России не считают мирные городские кварталы целями.

5 октября ВС России нанесли один из самых массированных ударов в течение года (были задействованы 700 БПЛА и 52 ракеты). На сей раз по большей части были поражены объекты ВПК, логистики и энергетики на Западной Украине: во Львове, Ивано-Франковске, Луцке и Черновцах.

На 7 октября пришлись очередные удары по энергетической и транспортной инфраструктуре, а также хранилищам горючего ВСУ. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, дроны, ракеты и артиллерия. Украинская сторона констатировала повреждения энергообъектов и железнодорожных узлов в Полтаве и Сумах.

16 октября после очередного контрудара в ответ на атаки ВСУ выбыли из строя объекты в Харьковской области: Червонодонецкая дожимная компрессорная станция близ Балаклеи и предприятие по переработке газового конденсата в Шебелинке.

Были поражены станции Южной железной дороги. Второй комбинированный удар был направлен на Полтавскую область. Его последствия зафиксировали, в том числе, американские партнёры Киева, использовавшие данные со спутников NASA. По их сведениям, пожары охватили Яблоновское отделение переработки газа и газовый промысел Яровка.

Третьей целью стали склады «Новой почты» в Нежине (Черниговская область). По почтовым складам, отметим, прилетало не в первый раз. Значимость этих логистического объектов не надо недооценивать: ВСУ используют их для складирования и транспортировки военных грузов.

3 декабря с помощью более чем сотни «Гераней» и других беспилотников поражались газовые, транспортные и энергетические объекты, связанные с ВПК. Как тогда сообщили в Минобороны, цели поражены в 145 различных районах Украины. С мест сообщалось о «прилётах» по энергетической системе Кривого Рога, по объектам в Павлограде Днепропетровской области и в самом Днепропетровске.

С 6 по 12 декабря ВКС России нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия, в том числе с применением комплекса «Кинжал». Тогда, как перечисляли в Минобороны, целями стали объекты транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, склады горючего и военно-технического имущества.

Серия волн беспилотников 6 декабря была одной из самых масштабных: появлялись сообщения о поражении объектов от Львова и Луцка до Чернигова и Сум, взрывы наблюдались почти в двух десятках регионов Украины.

Постоянно возрастающее разрушительное воздействие на украинскую инфраструктуру уже привело к её необратимой деградации, вызвало транспортный коллапс и разрыв логистических цепочек ВСУ.