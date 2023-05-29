По результатам состоявшихся весной этого года в Эстонии парламентских выборов в стране утвердилось новое правительство, которое возглавил, впрочем, «старый» премьер-министр — глава национал-либеральной Партии реформ Кая Каллас.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Новый кабинет подтвердил план, утвержденный предыдущим правительством, — предполагается в ближайшие годы фактически ликвидировать в стране русскоязычные школы и детские сады, переведя их на государственный язык. Чиновники утверждают, что моноязычие необходимо для обеспечения «безопасности государства». Таким образом, скоро русский язык исчезнет из образовательной сферы Эстонии.

Иван Шилов ИА REGNUM Кая Каллас

Русские «должны раствориться»

Сейчас в Эстонии насчитывается около 25% русскоязычных жителей, дети которых пока ещё имеют право учиться до девятого класса на родном языке. В старших же классах школ нацменьшинств более 60% учебной программы дается на эстонском языке и около 40% — на русском.

К началу 2022 года в стране насчитывалось 106 русскоязычных детских садов, где учились более 11,2 тыс. воспитанников. В основной школе («девятилетке») на русском обучались 22,1 тыс. детей, по программе для нацменьшинств с «погружением» в эстонский — свыше 7 тыс. Из 24 с лишним тысяч лиц, посещающих профессиональные училища, на русском предметы постигали свыше 5 тыс. человек.

Многие эстонские политики давно уже предлагали унифицировать и школы, и детские сады, полностью переведя их на госязык. Но с конца 2016-го по начало 2022-го подобные поползновения блокировала мощная Центристская партия, состоявшая в тот период в правящей коалиции. Эта партия во многом держится на голосах русскоязычных жителей Эстонии, в ней самой есть мощное «русское крыло» — и поэтому она не давала расправиться со школами нацменьшинств.

Но в 2022 году премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) инициировала смену правящей коалиции, добившись исключения из неё «центристов». После этого руки у Каллас, давно настаивавшей на том, что русское образование для Эстонии нежелательно и даже вредно, оказались развязаны. Быстро был подготовлен соответствующий законопроект.

Эстонские власти вдохновлялись примером соседней Латвии, где русское образование добили в ходе «школьной реформы» 2018 года, а сейчас ликвидируют последние его остатки.

19 декабря 2022 года президент Эстонии Алар Карис утвердил план перехода русских школ на обучение на эстонском языке. Согласно этому плану, в 2024–2025 учебном году первыми откажутся от родного языка детские сады нацменьшинств, а также ученики первых и четвертых классов основной школы.

С 1 августа нынешнего года руководители учебных заведений должны владеть эстонским языком на высшем уровне, а педагоги и вспомогательные специалисты — с 1 августа 2024 года. Полный переход завершится к началу 2029/2030 учебного года.

Закон о ликвидации русских школ подвергается множественной критике. Оппозиция указывает, что такая школьная «реформа» обойдётся в крупные суммы. Необходимо, в частности, подготовить большое количество учителей, способных преподавать на эстонском, так как наличествующих кадров не хватает.

Пока что далеко не все учителя школ нацменьшинств знают эстонский язык на высшем уровне C1, да у них не было такой нужды — ведь они преподавали русским детям на общем для них языке. Однако премьер Каллас настаивает на том, что необходимо вкладывать большие деньги в дело ликвидации местной русской общины. Сделать это предполагается путем ассимиляции, и школам здесь отводится главная роль.

Как рассчитывают правящие, лишившись механизмов своего культурного воспроизводства, русская община постепенно исчезнет, растворится среди этнических эстонцев. По их мнению, существование в Эстонии русской общины является угрозой для существования государства.

«Расколотое общество — заманчивая добыча для агрессора. А единство — сдерживающий фактор, который заставит агрессора колебаться, бояться и воздерживаться от нападения», — подчёркивает Кая Каллас.

«Каллас заявила, что перевод образования на эстонский язык — вопрос государственной безопасности. Поскольку учебная программа в русских и эстонских школах общая, можно сделать вывод, что премьер-министр считает угрозой безопасности русский язык, Пушкина и Толстого», — констатирует парламентарий Александр Чаплыгин, выбранный по списку оппозиционной ныне Центристской партии.

Тысячи педагогов могут оказаться на улице

Александр Чаплыгин оказался одним из тех, кто не опасается во весь голос критиковать ассимиляционные планы правительства. «Правительство тратит миллионы, чтобы воспитать русское меньшинство в «правильном» ключе», — полагает оппозиционный депутат. Чаплыгина беспокоит то, что власти проталкивают «реформу» ударными темпами, не считаясь с потребностями ни детей, ни педагогов.

Нужно понимать, что лишиться работы из-за недостаточных знаний эстонского могут около 2300 педагогов. При этом в школах и детских садах Эстонии и без того на сегодняшний день не хватает 700 воспитателей и учителей. Ещё около 1500 учителей, как ожидается, в ближайшие годы выйдут на пенсию.

«Цифры говорят сами за себя — система образования Эстонии из-за острого дефицита кадров столкнётся с очень серьёзными проблемами. <…> Проект закона предусматривает штрафы до 9600 евро за несоответствие языковым требованиям. Понятно, что учителям будет проще заранее озаботиться поисками новой работы, чем платить государству огромные деньги за то, чтобы обучать детей», — считает глава таллинского муниципалитета Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В начале мая назначенный министерством образования руководитель процесса перевода на эстоноязычное обучение Ингар Дуболазов сообщил, что из 2300–2400 работников образования, чьи знания государственного языка не соответствуют новым требованиям, около 1500 работают в Ида-Вирумаа. Это северо-восточный регион Эстонии (главный город Нарва) где русскоязычные проживают компактно, а этнических эстонцев очень мало.

Министр образования и науки Кристина Каллас, посетившая городские управы и школы Ида-Вирумаа, успокоила: перевод русских школ на обучение на эстонском языке будет происходить постепенно. Это, по словам Каллас, означает, что работникам, не владеющим пока эстонским на требуемом уровне, не придётся увольняться с работы в одночасье — у них будет время на то, чтобы подтянуть язык.

Однако мэр Нарвы Катри Райк отнеслась к этим посулам скептически. Она отмечает, что большинство городских учителей, будучи полностью погружены в русскоязычную среду, десятилетиями толком не изучали эстонский. Мэр сомневается, что педагоги теперь сделают это за несколько лет.

«Наша система образования явно не готова к тотальному переходу на эстонский язык», — делает вывод Чаплыгин.

В поисках «оккупантов»

Однако неготовность учителей — это лишь часть проблемы. Не готовы к этому переходу и русские школьники. О том, что их ждет при переходе на обучение на чужом языке, свидетельствует опыт соседней Латвии, где успеваемость русских учащихся резко снизилась и их начинают отчислять из учебных заведений. Но проблемы русских учащихся волнуют эстонских политиков в наименьшей степени, поскольку изгнание «вражеского» языка из школ — вопрос, как уже указывалось, чисто политический. Министр образования сообщила, что часть русских первых классов закроется уже в следующем учебном году.

«Дефицит учителей скажется на всей системе образования, так что качество обучения может пострадать и в эстонских школах. А это явно не то, к чему стремятся авторы нынешней реформы. Впрочем, есть ощущение, что их больше волнует политический, а не образовательный аспект этой проблемы», — отмечает депутат Чаплыгин.

Один из немногих более или менее влиятельных эстонских политиков, возражающих против «школьной реформы», — мэр Таллина Михаил Кылварт (Центристская партия). Он уже много лет доказывает, что ничего хорошего ликвидация русских школ государству не принесет, так как превратит значительную часть населения в полуграмотных люмпенов.

В марте большинство депутатов горсобрания Таллина, где заправляют «центристы», демонстративно проголосовали против предложения о переименовании находящихся в разных городских районах пяти муниципальных школ, в названиях которых есть слово «vene» («русский»).

Подобная позиция Кылварта навлекает на него гнев правых политиков. Так, депутат Рийгикогу и руководитель фракции Партии реформ в горсобрании Таллина Пяртель-Пеэтер Пере опубликовали в официозном издании Postimees статью под названием «В Таллине под руководством Кылварта продолжается русификация».

Пере обвинил Кылварта в том, что он «работает против эстонского образования точно так же, как оккупанты». Пере отмечает, что его сопартийцы считают Кылварта «угрозой безопасности». Политик от правящей партии уличает мэра Таллина в том, что Кылварт, ни больше не меньше, хочет сделать всю Эстонию русскоязычной.

«Всё это — работа во имя «Русского мира» и шовинистического мировоззрения. В школах вместо русского языка нужно учить немецкий, французский и скандинавские языки», — призывает Пере.

На руку правящим оказывается капитулянтская позиция многих русских педагогов, которые не только не позволяют себе ни малейшей критики властей, но и, напротив, стараются идти навстречу их пожеланиям. В частности, это выразилось в том, что руководство некоторых учебных заведений нацменьшинств само выразило желание избавиться от слова «русский» в их названии.

Так, например, поступила дирекция русской основной средней школы в городе Йыхви. «Мы хотели изменить название еще в прошлом году, потому что после начала войны на Украине слово «русская» нас очень беспокоит», — заявила директор учебного заведения Ирина Шульгина. Люди, подобные Шульгиной, полагают, что только безусловная покорность власти может спасти их от увольнений.