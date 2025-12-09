* запрещённая в России организация

В начале месяца пресс-служба МВД ДНР сообщила о задержании в Мариуполе боевика бригады «Азов»*. Ещё во время боёв за город (которые завершились в мае 2022-го) член этой запрещённой в России террористической организации предпочёл сбежать от «побратимов» и после освобождения города более 3 лет скрывался от возмездия.

За убийства мирных жителей «азовец»* получил такой же срок, что и те, кто попался раньше — 22 года за решёткой.

Случай выглядит уникальным, но по сути он напоминает биографии нацистских пособников, которые прятались (и весьма успешно) от советского правосудия — но не ушли от ответственности за военные преступления. Многие из них были идеологическими предшественниками «азовцев»*, украинскими националистами.

Алекс Лютый: поэт, предатель и убийца

Судьба Александра Юхновского, он же Алекс Лютый, он же Александр Мироненко, — один из самых показательных примеров.

Юхновский родился чуть более ста лет назад, в июне 1925-го, в деревне на западе УССР близ тогдашней польской границы. С детства владел, кроме украинского и русского, польским и немецким языками. Писал патриотические стихи.

В июне 1941-го выяснилось, что украинский патриотизм у 16-летнего Сашко довольно своеобразен. Впрочем, как и у его семьи.

Старший Юхновский, Иван, после прихода немцев сформировал из «надёжных» односельчан местную полицию, куда пристроил и сына. Грамотный и знавший языки Сашко (или Алекс на немецкий манер) сначала служил писарем и переводчиком, но уже скоро попал в распоряжение подразделения GFP-721.

GFP — Geheime Feldpolizei, «тайная полевая полиция», но чаще эту службу в составе РСХА сами немцы называли «полевым гестапо» или «гестапо вермахта». Уже в 16 лет Алекс Юхновский стоял в оцеплении во время казней, и довольно скоро был переведён в расстрельную команду. Кроме того, он участвовал в карательных акциях «полевого гестапо» и допросах, сопровождавшихся пытками.

В 1942-м был награждён Знаком отличия для восточных народов I степени без мечей, а в январе 1943-го премирован поездкой в Рейх на целый месяц.

В отчётах GFP Алекса называли исполнительным и инициативным. Прозвище «Лютый», которое он заслужил, так просто не давалось. На совести коллаборациониста — более 2 тысяч убитых мирных жителей.

Но в 1944 году, при наступлении Красной армии на Украине, Юхновский не ушёл с хозяевами, а исчез. Он уничтожил документы, переоделся в гражданское и придумал себе новую жизнь.

В сентябре он явился в Красную армию под фамилией своей мачехи — Мироненко. Придумал историю о погибших родителях, сгоревших документах и желании отомстить фашистам. Военкомат не стал проверять глубоко: 19-летний парень выглядел ещё моложе своих лет (что мог натворить мальчишка?), наступавшие части требовали пополнения.

Так появился боец Красной армии Александр Мироненко, идеальный солдат, пулеметчик, писарь штаба 191-й стрелковой дивизии. Его ставили в пример, печатали стихи в фронтовых газетах, награждали медалями. Он участвовал в освобождении Варшавы, взятии Кенигсберга, штурме Берлина.

Всё шло идеально, пока на одной из стоянок в Польше его случайно не узнал бывший земляк по фамилии Шумейко. Узнал — и высказал прямо всё о его прошлой биографии.

Мироненко предложил идти к командиру «разобраться». По дороге он вынул нож и убил свидетеля. Командование поверило ему (Шумейко на почве личной неприязни неожиданно напал), и легенда продолжила жить.

После войны он стал журналистом, переводчиком, автором патриотических стихов, членом Союза журналистов. Печатался в центральных газетах. Пригодился и талант к языкам: Мироненко работал в издательствах, переводил Ярослава Гашека.

Десятилетиями никто не подозревал, кто такой этот уважаемый литературный работник и фронтовик.

Разоблачили его, как это часто бывает, случайно.

Бывший разведчик, заметив знакомые черты, сообщил в органы. Проверка началась с пустяка — вопроса о членстве в партии. А завершилась сверкой данных по архивам. В 1976 году Юхновский был признан пособником массовых убийств и приговорен к расстрелу.

Приговор исполнен в 1977-м.

Алексей Кот: «невинно пострадавший» дважды шпион

В военных архивах сохранился крайне любопытный документ. Это письмо от 25 апреля 1952 года, которое глава отдела военной контрразведки МГБ при воинской части 44 345 отправил начальнику управления МГБ Киевской области полковнику Роману Сараеву.

В письме шла речь об одном из вольнонаёмных этой в/ч по имени Алексей Кот, которого разрабатывали по подозрению в… шпионаже в пользу США.

До этого момента он считался законопослушным гражданином, участником войны, пережившим фашистский плен, но без проблем прошедшим фильтрацию перед возвращением на родину.

Однако изучение трофейной карточки военнопленного, к которой и было приложено письмо Сараеву, свидетельствует: контрразведка не сидела сложа руки и, хоть и спустя 7 лет после войны, выявила не просто скрывшегося предателя, а действующего шпиона.

Красноармеец Кот, уроженец села Власовка Ирпеньского района Киевской области, попав в плен, согласился сотрудничать с немцами. Оказался ценным кадром.

В 1944-м был завербован в Арбайтскоммандо-900, также известную как «Особый украинский лагерь». Эта «рабочая команда» военной разведки (абвера) была создана годом ранее для подготовки агентов-контрразведчиков и пропагандистов для работы в лагерях военнопленных и «остарбайтеров».

Сотрудников Арбайтскоммандо-900, прошедших школу в городе Мюнстер, отправляли в том числе на оккупированную территорию Украины. О Коте известно, что он, выдав себя за военнопленного, прошёл фильтрацию, смог доказать свою непричастность к работе на врага и репатриировался в СССР.

При этом, как выяснили в МГБ, в 1945-м Кот, ещё находясь у союзников, был завербован американской разведкой. Дальнейшая судьба предателя теряется, за исключением одного примечательного факта: в 1991-м, уже на фоне распада СССР, Кот получил юбилейный Орден Отечественной войны II степени как «пострадавший» от репрессий украинский ветеран.

Григорий Васюра: палач Хатыни и тихий бухгалтер

История Григория Васюры — одна из самых страшных и в то же время показательных. Это не просто коллаборационист, а соучастник одного из крупнейших военных преступлений Второй мировой войны.

Уроженец Чигирина (ныне Черкасская область) Васюра в июне 1941 года во время боёв за латвийскую Лиепаю добровольно перешёл на сторону нацистов. К 1943-му дослужился до начштаба 118-го батальона шуцманшафта, набранного из военнопленных и украинских националистов, добровольно пошедших служить немцам.

В качестве начальника штаба Васюра был фактическим координатором «акции» 118-го батальона в белорусской деревне Хатынь. Действуя совместно с зондеркомандой СС «Дирлевангер», подручные Васюры убили 149 жителей Хатыни, в том числе 75 детей. Беззащитных людей, обвинённых в помощи партизанам, сжигали заживо или расстреливали.

Васюра отдавал приказы, контролировал движение подразделений, лично участвовал в выборе «подозрительных» домов.

После войны казалось, что судьба таких людей предрешена, — но нет.

В 1945 году Васюру арестовали. Он получил 15 лет лагерей… однако не за Хатынь. На тот момент следствие не имело всех материалов и преступления квалифицировали лишь как «службу у немцев».

Коллаборационист тщательно скрывал свое участие в карательных акциях, перекладывал ответственность на других, путал следователей в показаниях.

И это ему удалось. В начале 1960-х он вышел на свободу. Не просто вышел — получил должность, стал уважаемым работником. Устроился бухгалтером в совхоз, вступил в ветеранскую организацию, участвовал в публичных мероприятиях, носил медали, вел себя как человек с безупречной биографией.

Соседи вспоминали его как интеллигентного, спокойного, аккуратного мужчину, который «не любил говорить о прошлом». Он прожил так двадцать с лишним лет.

Разоблачение началось с того, что в конце 1970-х в СССР усилили поиск фашистских преступников. Новый заход следствия по хатынскому делу привел оперативников к пересмотру старых картотек — и внезапно всплыло имя человека, который в 1945 году давал явно неполные и противоречивые показания.

Когда следствие подняло немецкие документы, стало понятно: Васюра был не просто участником — он был одним из ключевых организаторов трагедии.

Арестовали его в 1985 году. На допросах он снова пытался запутать следствие, отрицал причастность, ссылался на плохую память, но документы, свидетельские показания и немецкие протоколы не оставили ему шансов. В декабре 1986 года Верховный суд БССР отправил Васюру на смертную казнь. В 1987-м приговор был приведен в исполнение.

Похожие процессы, конечно, шли не только на Украине, но и в Белоруссии, и в РСФСР. Достаточно вспомнить ставший хрестоматийным случай Антонины Макаровой, она же «Тонька-пулемётчица», которая до конца 1970-х скрывалась под именем Антонины Гинзбург.

Почти случайно выяснилось, что гражданка Гинзбург, контролёр швейного цеха Лепельского промкомбината, — та самая «Тонька-пулемётчица», которая «работала» палачом в карательной бригаде Бронислава Каминского и лично расстреляла около 1,5 тысячи человек — партизан и мирных жителей.

Сергей Маслов: каратель, лжегерой и бизнесмен

История Сергея Маслова — пример того, как предатель не только успешно выстроил легенду, но и прожил в статусе уважаемого ветерана рекордно долгий срок, пережив распад СССР, и был разоблачён уже в наше время.

Маслов действительно начал войну в составе 11-го кавалерийского корпуса Калининского фронта. И действительно попал в плен. Но дальше начинается то, что десятилетиями тщательно скрывалось.

Архивы показывают: Маслов выдал немцам расположение группы советских командиров, которые также оказались в плену. После этого его взяли на службу, сначала в качестве помощника в полицай-командах, затем как участника карательных «акций» в Белоруссии.

Его путь напоминает карьеру многих коллаборационистов: проявил «инициативу», понравился руководству, получил полномочия. Его отправили во Францию воевать против Сопротивления, а затем против союзников.

И снова ему повезло. Он попал в плен не к Красной армии, а к американцам.

Там Маслов попытался устроить бунт, убеждая, что выдача на родину означает смерть. Он не просто отрицал свою принадлежность к СССР — он отказался от гражданства. Но всё же в конце 1945 года его передали советским властям. Военный трибунал приговорил Маслова к десяти годам лагерей — причём он не вышел на свободу по бериевской амнистии 1953-го, а отсидел от звонка до звонка, до 1955-го.

После освобождения Маслов лёг на дно, устроился на работу, женился и стал выстраивать биографию. Он старался связаться с писателями и публицистами, работающими над книгами о войне, и рассказывал им детали своих подвигов — о том, например, как участвовал в параде 1941-го. Одна из этих баек позже попала в одну из книг писателя-перебежчика Виктора Резуна («Суворова»): о том, как Маслов якобы в 1945 году подбирал коня для самого Сталина.

Но это было потом, а в 1960-е, подчищая биографию, Маслов ссылался на публикации заслуженных советских публицистов и военных историков. Он добился получения медалей «За победу над Германией» и «За оборону Москвы». В 1968 году военкомат Можайского района Московской области выдал орден Славы III степени — уникальный пример, когда солдатская награда была вручена человеку, осужденному за службу врагу.

В 1980 году «герой» смог выправить себе ветеранское удостоверение.

После распада СССР и связей между республиками (что в том числе затрудняло работу с архивами в той же Белоруссии) Маслов осмелел. В 1990-е он стал главой Совета ветеранов подмосковной Мамонтовки близ города Пушкино, куда он переехал в 1991 году. В преклонном возрасте занялся бизнесом и продолжил «активничать».

Он готовил мемуары, выступал перед школьниками и в прессе, писал тогдашнему мэру Москвы Юрию Лужкову (предложил создать памятную книгу «Парад парадов» о тех, кто прошёл по Красной площади 7 ноября 1941 года) и Борису Громову — на тот момент губернатору Подмосковья. Последнему ветеран-бизнесмен-общественник предложил провести конный пробег по местам боевой славы. Ветеранский статус позволил получить «Ладу Калину».

Лжеветерана подвело тщеславие.

Маслов подал документы на вступление в Союз ветеранов 1-го Гвардейского кавалерийского корпуса. У одного из членов Союза, ветерана войны Сергея Бутурлина, закрались сомнения в подлинности рассказов «однополчанина». Маслов путал фамилии командиров и обстоятельства боёв, участником которых якобы был.

Бутурлин подал запрос в Центральный архив Минобороны России. Расследование начали журналисты «Вечерней Москвы», были поданы запросы в архив КГБ Белоруссии — и правда всплыла: Маслов — каратель батальона «Митте», служивший под началом самого оберштурмбанфюрера Отто Скорцени.

27 ноября 2014 года суд города Пушкино вынес приговор 91-летнему Маслову. Учитывая то, что бывший эсэсовец уже отбыл срок за военные преступления, наказанием стало лишение наград, включая орден Славы, и (пафос здесь вполне уместен) развенчание лжи и оглашение правды.

Как показал недавний случай с разоблачённым «азовцем»* в Мариуполе, история повторяется: служба не просто в регулярной армии, а в «идейных» нацистских подразделениях, бегство от своих, попытка скрыться, которая рано или поздно заканчивается одним и тем же — расплатой за преступления. Это было верно и в 1952-м, и в 1987-м, и в 2014-м, и в 2025-м.

*Организация признана экстремистской и террористической и запрещена в России