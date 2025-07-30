Фатальное решение Зеленского поднять руку на святое — созданную «западными партнерами» ветвь власти в виде антикоррупционных органов — сложилось ещё в июне.

Иван Шилов ИА Регнум

Именно тогда под удар НАБУ попали двое людей из его ближайшей орбиты, его доверенные лица, отвечающие за сбор денег, давние партнеры и даже друзья. Первый из которых — Тимур Миндич, кинопродюсер и бизнесмен, один из совладельцев фирмы «Квартал 95», сохранивший с бывшим актером тесные связи.

Заодно он являлся и одним из главных консультантов главы офиса президента Украины (ОП) Андрея Ермака.

В начале июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали на границе двоюродного брата «кошелька президента» — Леонида Миндича. Ему сообщили о подозрении как организатору схемы хищений на 132 миллиона гривен на закупках энергетического оборудования АО «Харьковоблэнерго» по завышенным ценам.

А потом отпустили под залог в 8 млн гривен, получив от других фигурантов дополнительную информацию о роли и влиянии «главного» брата, Тимура, на коррупционные схемы.

Следующим был вице-премьер Чернышов, бежавший за границу под общий смех (поскольку Алексей Михайлович отвечал за вопросы национального единства), и Миндич, как известно, поехал к нему «уговаривать вернуться».

И не вернулся сам, поскольку, в отличие от своего патрона, чувствует ситуацию гораздо тоньше. А она сильно запахла жареным — помимо пристального интереса НАБУ, САП и прочих антикоррупционных структур к темным делам Миндича, офису президента не удалось продавить на пост главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) своего человека.

В том же неудачном июне в конкурсе на главу БЭБ победил детектив НАБУ Александр Цывинский — исключительно за счет голосов «международных экспертов». Он — человек, близкий грантовым кругам, связанным с Демпартией США, и в 2016 г. был одним из кураторов дела против главы избирательного штаба трампистов Пола Манафорта.

Главная функция этого бюро — расследовать случаи неуплаты налогов, следовательно, оно может привлечь к ответственности за недостоверное декларирование и незаконное обогащение практически всех депутатов, чиновников, судей, бизнесменов — и вообще любого, поскольку на Украине это самое распространенное преступление.

Поэтому кабмин просто отказался назначать Цывинского, но было понятно, что это не выход. И теперь Еврокомиссия выдвигает назначение главы БЭБ как одно из принципиальных требований к украинским властям наряду с восстановлением полномочий НАБУ.

Получается, что Зеленский, уверенный в своих возможностях и устойчивости созданной им тоталитарной системы, внезапно оказался перед угрозой потери власти из-за друга. И еще из-за денег, которые тот собирал как главный кассир со всех государственных структур, где «Харьковоблэнерго» — далеко не самый интересный актив.

president. gov. ua Алексей Чернышов и Владимир Зеленский

Казалось, решить проблему просто: Миндич запустил руки и в НАБУ — упомянутый выше его брат Леонид организовал хищение бюджетных средств на фортификациях в Днепропетровской и Запорожской областях, которые находились в сфере ответственности детектива бюро Руслана Магамедрасулова.

Именно его задержала СБУ по подозрению в «коллаборационизме», апеллируя затем к зараженности ведомства «российскими агентами». Но на Западе решили, что отдельные нечистые на руку сотрудники — не причина для того, чтобы отпускать с поводка украинскую политическую элиту.

А у Зеленского, как и любого другого ее представителя, всегда была целая «грибница», свора «соратников», стремящаяся пожрать всех остальных, захватив всё.

Это в своё время погубило Виктора Януковича с его невероятно беспардонными «донецкими», забиравшими даже мелкие бизнесы. Это же стало главной причиной падения патологически жадного Петра Порошенко*, не сумевшего отказаться ни от бизнесов в России, ни от офшоров, ни от тайных мутных схем (вроде торговли углем с республиками Донбасса), которые прикрывались максимально пафосными лозунгами «Армія. Віра. Мова».

Так что сама политическая культура Украины не оставляла выбора и шестому президенту.

Изначально, как известно, он (вместе со своей компанией «Студия Квартал 95») был частью бизнес-империи олигарха Игоря Коломойского, не брезговавшего ничем и везде запустившего свои щупальца. Туда звезда КВН попала через посредничество братьев Бориса и Сергея Шефиров — последний был директором фирмы, вел финансовые дела и продолжил этим заниматься в 2019 году, став первым помощником президента.

На Шефире замыкались контакты с крупным бизнесом и организация ежедневной работы главы государства, по неподтвержденной информации, он занимался схемой хищений вокруг Одесского припортового завода. Но быстро понял, что жизнь ведет его не туда — и «вышел из темы».

Миндич же был совладельцем студии «Квартал 95» и, как утверждается, доверенным человеком Коломойского, через которого тот коммуницировал и давал указания по контенту, рекламации и предложения.

«Помимо того, Миндич занимался у Коломойского весьма деликатными и даже личными делами, от организации кухни и заканчивая формированием гардероба и организацией мероприятий. А вот с Зеленским у Миндича были партнёрские, доверительные отношения. Поэтому на Миндича и оформлена часть корпоративных прав на студию «Квартал 95», — говорит источник украинского издания «Страна».

Еврейская община города Днепр Тимур Миндич

Выйдя на конфликт с Коломойским и нейтрализовав его влияние (олигарх в настоящее время сидит в СИЗО), Зеленский сохранил доверительные, дружеские отношения с его помощником. И доверил ему контроль над основными денежными потоками в рамках коррупционных схем, которые Банковая загоняла под себя.

При этом, как пишет ряд СМИ и политиков, важным обстоятельством является то, что НАБУ установило прослушку в квартире Миндича, записав и голос самого Зеленского.

«Я был в квартире, которая находилась рядом с квартирой Миндича. Поэтому «засверлиться» НАБУ могло — и, вполне вероятно, это сделало. Тем более что в квартире Миндича проводил свои конфиденциальные переговоры Ермак. Одна из таких встреч была со мной», — делится своими мыслями сидящий в СИЗО еще один «человек Коломойского», нардеп Александр Дубинский.

Пикантности ситуации добавляет то, что операция могла быть организована с помощью бизнес-партнера днепропетровского олигарха, Геннадия Боголюбова. Он выскользнул из-под удара, и за границу его вывозили детективы НАБУ, сопровождавшие его даже в поезде на польский Хелм, в соседнем купе. Как предполагается, в обмен на услугу: около трех месяцев объект прослушивали через квартиру Боголюбова этажом ниже.

Согласно утверждению порошенковского нардепа Алексея Гончаренко, квартира Миндича — «это как теневой офис президента, там обсуждали контракты на продажу оружия, взятки по энергетике, отжим бизнеса и кого из крупных бизнесменов еще бы отправить под санкции».

И это удар не просто по коррупции — это удар лично по Зеленскому, которого обложили со всех сторон.

Ведь НАБУ одновременно ведет расследование, в котором фигурирует другой близкий к президенту человек — уже бывший замглавы ОП Ростислав Шурма. В 2024 году представители Госдепа США всерьез рассматривали введение против него санкций за чрезмерное влияние. Как пишет грантовое издание «Украинская правда», Шурма был «куратором офиса Зеленского над всей экономикой Украины».

Из-за этого он ушел в отставку и уехал жить в Германию, а 25 июля в его доме прошли обыски при участии немецких правоохранителей в рамках дела, которое ведут украинские антикоррупционные органы.

Еще один «кошелек», Максим Криппа, который курирует весь гемблинг, включая нелегальные онлайн-казино, сильно засвечен, и, предчувствуя скорые проблемы, тоже бежал за границу. Он обустраивается в Барселоне: здесь им на свое имя зарегистрированы девелоперские фирмы с капиталом свыше 5 млн евро.

Получается, что Миндич (который далеко не убежит) был последним, на кого мог опереться потерявший всяческое чувство реальности Зеленский. И если в расследовании фигурирует лично Владимир Александрович — то это уже прямой путь к его «обнулению».

Тем более что «бизнес-партнер», как утверждают отдельные источники, владеет американским паспортом и может воспользоваться лазейкой в законодательстве США. Она позволяет избежать ответственности за участие в коррупции за рубежом, если гражданин первым добровольно дает показания и начинает сотрудничать с американскими властями.

Закон FCPA предусматривает возможность отделаться штрафом, а Миндич, если окажется в трудной ситуации, приобретает статус информатора, который добровольно сдал международную коррупционную сеть, и получает защиту.

Так что цель всей операции, которую власти попытались сломать с помощью СБУ и принятия нового закона, загоняющего антикоррупционные органы под генпрокурора, отнюдь не «борьба с коррупцией» как таковой.

Началась целенаправленная работа по сносу Зеленского: его вынуждают либо отказаться от своих диктаторских полномочий, либо уйти. Хорошо уйти или плохо — зависит уже от него самого. И, в общем-то, именно для таких целей в свое время эти силовые структуры и создавались: лично Трампу они могут не нравиться, но американский deep state интересует эффективность.

А Майдан со студентами — всего лишь декорация для смены власти в ручном режиме.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов