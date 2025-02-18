Среди грустных для украинской элиты международных новостей явно не хватало капли позитива — и тут правительство страны зашло с козырей. Верховная рада в целом приняла законопроект про закупку оборудования для двух ядерных реакторов в Болгарии (точнее, про разрешение НАЭК «Энергоатом» это сделать), а также про начало работ на двух площадках Хмельницкой АЭС в Нетешине.

Иван Шилов ИА Регнум

В планах профильного министерства — быстро нарастить мощность станции. «Без атомной энергетики у нас не будет света. Если мы можем построить ХАЭС-3 и ХАЭС-4 — это 2,2 гигаватта в систему. И мы это будем делать», — цитируют СМИ министра энергетики Украины Германа Галущенко, который даже свозил на место событий «потужного» постоять у плакатов с красивыми лозунгами.

Тем временем политическая оппозиция на все лады клянет преступный замысел режима Зеленского забрать у болгар оборудование российского производства «во время войны с Россией», потом еще, возможно, и покупать у неё же ядерное топливо. И это в то время, когда нужно крепить украинскую независимость и, наоборот, отказываться от советских и российских технологий.

Правда, в этом марафоне патриотического угара как обычно выпадает самое главное. Поскольку «Энергоатом» подписал с американской компанией Westinghouse контракт на строительство двух энергоблоков еще в 2022 году — и с тех ничего не произошло, хотя стороны сообщили о планах достроить первый из них в 2027 году, а второй — в 2029-м.

Тот же самый Галущенко тогда пафосно объявил про окончание «эры создания атомной генерации по советской технологии». А теперь этим же ртом рассказывает о достройке блоков, заложенных в советское время, как о жизненно необходимом. При этом в текущем веке ни в Евросоюзе, ни в США ни один энергоблок не был построен быстрее, чем за 12 лет.

И что бы на Украине ни предпринималось в данной связи, это заведомо связано с одним: возможностью украсть еще немного денег безо всякого «увеличения мощностей энергогенерации». Точнее, много.

Растущая готовность

Начнем с самого смешного: в отношении двух недостроев на ХАЭС принято оперировать официальными данными, согласно которым степень готовности блока №3 составляет 75%, а блока №4 — 28%. Однако свежие заявления украинского минэнерго повысили готовность третьего блока уже до 85%, а скорость его достройки оценили всего в 2,5–3 года

Социальные сети Президент Украины Владимир Зеленский посетил Хмельницкую АС

«Только вот по советским стандартам на момент прекращения работ по их сооружению (в конце 80-х годов) их готовность оценивалась в 27% и 8% соответственно», — отмечает киевский эксперт-экономист, специалист в области атомной энергетики Александр Рябоконь.

Последнее полноценное обследование зданий и сооружений двух недостроев производилось в далёком 2010 году. Делали это специалисты-проектировщики ОАО «Киевэнергопроект» (которые тогда ещё были) по заказу минэнерго и Госатомрегулирования. Они постановили, что при условии проведения комплекса ремонтно-восстановительных работ и замены отдельных конструкций надёжная эксплуатация сооружений блоков 3 и 4 возможна в течение полувека.

С того времени прошло ещё 15 лет, в течение которых то, что советские строители начали сооружать в сентябре 1985 года (и остановили в 1990-м), разрушалось солнцем и водой. Но согласно рапортам получается, что за время независимости Украины готовность стоящих под открытым небом бетонных и металлических конструкций лишь неуклонно росла, повысившись на 10% только за последний год.

Теперь, согласно логике властей, достаточно купить у болгар за сумму от $600 млн до миллиарда оборудование, оставшееся от незавершенного российским «Атомстройэкспортом» проекта на АЭС «Белене», — и через три года Украина получит дополнительное электричество. Кстати, сам НАЭК и лично его глава пан Петр Котин хотели купить лишь один реактор для блока №3. Болгария уперлась — или два, или ни одного. Так что взяли оба.

Но во всех этих мечтах есть нюансы. Например, такой, что все то же самое могло случиться еще десять лет назад и гораздо дешевле.

Ведь первое совещание, посвященное началу подготовительных работ по достройке энергоблоков №3 и №4 ХАЭС, состоялось еще 1 июля 2008 г. Победителем конкурса по отбору проекта реакторной установки вполне ожидаемо стал все тот же российский «Атомстройэкспорт», представивший реакторную установку ВВЭР-1000.

Ровно такую, какая и должна была быть изначально по советскому проекту: сама ситуация просто не имела других разумных альтернатив.

В конце года «Энергоатом» вместе с «Киевэнергопроектом» обнародовал официальное заявление о намерении сооружения 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, было ратифицировано межправительственное соглашение с Россией, прошли общественные слушания, в Нетешин приехала миссия технической поддержки Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные станции.

В 2012 году Верховной радой был принят закон, кабмин принял техусловия. Денег на стройку тоже давали: «Сбербанк России» предоставил украинцам кредит в 1 млрд долларов для разработки технического проекта реакторной установки, производства дополнительного оборудования и подготовительных работ.

Однако случился Майдан, объявивший о срочной необходимости бежать от России со всех ног в объятия родной западной цивилизации — и все замерло.

Тариф повысят, ничего не построят

Десять лет спустя, досыта накормив компанию-банкрот Westinghouse, не построившую без скандала и срыва сроков ни одного энергоблока в своей истории, Украина всё равно вернулась к покупке российского оборудования. Поскольку в любом другом случае основную конструкцию энергоблока придется строить с нуля.

Оперирует она теперь условно своими деньгами, но законсервированного реакторного оборудования все равно недостаточно.

Кадр из видео Недостроенный энергоблок Хмельницкой АЭС

«В Болгарии недостаточно парогенераторов, трубопроводов первого контура большого диаметра и т.д., — говорит бывший руководитель подразделения ЗАЭС Олег Дударь, теперь раздающий комментарии. — Россия настаивала, что они не только построят АЭС «Белене», но и будут выполнять пусконаладочные работы, поэтому постепенно пришлют необходимое оборудование. …Проект свернули и оборудование там некомплектное. Где брать то, чего не хватает — неясно».

Проще говоря, привезти какое-то железо и засунуть его в ржавую бочку, торчащую из бетонной коробки, недостаточно. Нужно оборудование, требующее длительного цикла изготовления, специалисты по монтажу, комплексные работы по единому проекту. И это даже вынося за скобки регулярность поставок ядерного топлива.

Таких специалистов на Украине попросту нет — действующим АЭС не хватает персонала для поддержания нормальной работы, поскольку многих мобилизовали в ВСУ. Хотя в 2021 году президент «Энергоатома» Котин забавно потешался над «фейкометами» в заказной статье, мол, «на самом деле именно за украинскими атомщиками охотятся и пытаются переманить для работы на строящихся атомных объектах хедхантеры со многих стран мира».

Да, именно «со многих». Ведь для власти, полностью живущей на иностранную матпомощь в своем дивном мире, нет ничего невозможного.

Пока, конечно, речь идет только о «распиле» денег на оборудование. Плюс после повышения тарифов для населения в загашнике НАЭК оказалось около 27–28 млрд грн., которые можно оперативно освоить. А главный бюджет (а это не менее $10 млрд) переброшен на лето, когда кабмин должен подготовить новый проект закона о достройке ХАЭС. В нем будет представлено обновленное технико-экономическое обоснование и информация об источниках финансирования.

Но уже сейчас можно сказать, что первым из них снова станет население, которое, как считают специалисты, ждет двукратный рост тарифов на электроэнергию. А вторым, скорее всего, дань на еще работающую промышленность. Это — план-максимум на тот срок, который еще могут себе позволить прогнозировать украинские власти.

А если дело когда-то дойдет до реальной достройки, то выполнить её могут только две страны, у которых на это есть технологии, деньги и интерес: Россия и Китай. Но когда и при каких обстоятельствах дело в принципе может дойти до их участия — вопрос слишком сложный, и задумываться на эту тему на Украине точно никто не будет.

Поскольку прямо сейчас нужно успеть украсть денег и сбежать.