14 октября Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства на том основании, что у того якобы нашли российский паспорт.

Иван Шилов ИА Регнум

Сканы документа опубликовал печально известный активист Сергей Стерненко, который, как считается, тесно сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ). Впоследствии те же документы СБУ обнародовала уже официально, что само по себе как бы намекает, откуда эти сканы попали к «соросовскому националисту».

Надо сказать, — это уже не первый российский паспорт, который якобы находят у Труханова. Первый датировался 2003 годом, но тогда Труханову вроде бы удалось доказать, что этот документ не существует в реальности.

Новое удостоверение личности выдано 15 декабря 2015 года. Это по меньшей мере странно: для получения документа Труханову пришлось бы лично посетить Россию (если точнее, город Ладушкин Калининградской области), что действующему мэру Одессы втайне сделать было бы затруднительно.

Поэтому заявления о том, что документ — банальная подделка, звучат вполне убедительно. Но это мало на что влияет: даже если Труханов, как он уже пообещал, попытается обжаловать указ о лишении гражданства в суде, то разбирательства займут в лучшем случае несколько лет. Даже если в итоге суд встанет на его сторону, пост мэра Одессы это уже не вернёт.

Таким образом «трухановская эпоха» в одесской истории, продлившаяся с 2014 года, когда он впервые был избран мэром Одессы, закончена. И самое время подвести её итоги.

Начало карьеры Труханова похоже на сериал про ментов и бандитов телеканала НТВ и типично для украинского политика его возраста.

Уволившись из Советской армии в 1992 году в звании капитана, он вернулся в родную Одессу, где с головой окунулся в мутные воды общественно-экономических отношений той эпохи. В Одессе говорят, что отставной офицер присоединился к одной из самых могущественных криминальных группировок города, став в 1993 году директором охранной фирмы «Капитан и Ко».

В середине 1990-х группировка прошла жесточайшую криминальную войну (оппоненты привлекали к ней даже боевиков террористической Ичкерии) за контроль над перевалкой нефти в Одесском порту. После победы лидеры преступного синдиката решили с криминалом завязать и уйти в легальный бизнес.

Труханов принимал во всём этом активное участие, укрепляя свои позиции в деловом мире Одессы, а потом и за её пределами. В 2001 году он занимает важный пост заместителя директора по безопасности в ООО «Лукойл-Украина», контролирующего крупнейшее предприятие города — Одесский нефтеперерабатывающий завод.

К началу нулевых Геннадий Труханов был уже респектабельным девелопером, владельцем дорожно-строительного бизнеса, почетным президентом федерации тайского бокса и учредителем телерадиокомпании. В совокупности всё это открывало прямой путь в политику.

В неё Труханов пришёл на волне событий, последовавших за Оранжевой революцией.

В 2005 году он впервые избрался депутатом Одесского горсовета от умеренной центристской «Народной партии» бывшего главы администрации президента Кучмы и спикера Верховной рады Владимира Литвина, вовремя переметнувшегося в стан «оранжевого» президента Ющенко.

В 2010 году после избрания президентом Виктора Януковича Труханов перешёл в Партию регионов и даже возглавил её фракцию (самую влиятельную в горсовете). Мэром Одессы тогда же, в 2010 году, стал другой «регионал» Алексей Костусев (родной отец Алексея Гончаренко — нынешнего одиозного соратника Порошенко*), однако отношения между двумя однопартийцами были, мягко говоря, сложными: оба политика активно интриговали друг против друга в борьбе за власть и влияние.

Победителем в итоге вышел именно Труханов. И тоже благодаря революционному катаклизму.

Труханов всецело демонстрировал лояльность тогдашнему высшему руководству страны: в дни начала Евромайдана ему, к примеру, не без труда, но всё-таки удалось организовать принятие Одесским горсоветом заявления в поддержку Януковича и против организаторов беспорядков. Также он отправлял автобусами спортивных молодых людей на киевский антимайдан.

А после победы Евромайдана и бегства Януковича Труханов был одним из первых, кто вышел из Партии регионов 22 февраля 2014-го и сразу же стал негласно поддерживать одну из группировок майданных активистов, засветившихся спустя несколько месяцев в массовом убийстве одесситов 2 мая.

На выборах мэра Одессы в мае 2014-го Труханов выступал как беспартийный и добился блестящей победы: растерянное и шокированное трагическими событиями 2 мая одесское общество уверенно предпочло «регионала», пусть и бывшего.

Ведь Труханов на протяжении политической карьеры подчёркивал приверженность традиционным одесским ценностям: любил пощеголять в советской военной форме на 9 мая и День освобождения Одессы 10 апреля, открыто носил георгиевскую ленточку, демонстративно говорил на русском языке, публично выступал против украинизации и переписывания истории, а также не упускал возможности напомнить, что он вообще-то — капитан Советской армии!

Внутренне Труханов действительно был совершенно обычным «постсоветским одесситом» со всем полагающимся набором взглядов и убеждений. Однако в постмайданной Украине на подобных взглядах далеко было не уехать, и он это всегда понимал.

С первых дней в кресле мэра Труханов не забывал подчёркивать полную лояльность новому правящему режиму и лично президенту Порошенко.

Почти каждый визит главы государства в Одессу сопровождался какой-то унизительной для одесситов демонстрацией этой лояльности: мэрия то закрывала драпировкой имена Героев Советского Союза на Стене славы на Театральной площади, то организовывала — специально для Порошенко — сценку с исполнением одетыми в вышиванки детьми неофициального гимна Одессы «Жемчужина у моря», переведённого на украинскую мову.

Вряд ли Труханов получал удовольствие от всех этих перформансов, но, поскольку они помогали ему сохранять власть, он легко шёл на них.

И ему было ради чего стараться.

С первых дней избрания мэром Труханов проявил недюжинные административно-хозяйственные таланты, направленные в первую очередь на превращение Одессы в машину по зарабатыванию денег. Для себя лично и своих бизнес-партнёров.

Одной из таких схем была фактическая приватизация системы ЖКХ: вместо традиционных коммунальных ЖЭКов в городе создавались частные управляющие компании, которым оптом (целыми районами) передавались в управление многоквартирные дома.

Надо ли говорить, что конечными бенефициарами этих компаний были люди, входящие в окружение Труханова, а после передачи тарифы на коммунальные услуги ощутимо возрастали без какого-либо улучшения их качества?

Визитной карточкой правления Труханова были масштабные махинации с землёй и коммунальной собственностью.

Например, ушла в частные руки и в дальнейшем была превращена в гигантский торгово-развлекательный центр знаменитая одесская Аркадия: тенистые аллеи, на которых прошло детство десятков тысяч одесситов, превратились в бетонные джунгли с бутиками, кафе и аляповатыми аттракционами.

Однако при всём этом Труханов действительно принадлежал к постсоветскому типу политика — «крепкого хозяйственника».

Впервые со времён СССР были приведены в порядок парковые зоны вокруг знаменитой Потёмкинской лестницы, а сама достопримечательность была капитально отремонтирована. Расчистили, благоустроили и привели в порядок окрестности не менее знаменитого одесского Привоза, реконструировали отдельные памятники архитектуры, обновлялся общественный транспорт.

За всё это Труханову прощали многое: и коррупцию (мол, воруют все, а этот хотя бы ещё и что-то делает), и чрезмерную гибкость позвоночника в идеологических и культурных вопросах (мол, что поделаешь, время такое).

И хотя по поводу многих аспектов деятельности городского головы одесситы откровенно ворчали, большинство горожан всё-таки искренне считали его меньшим из возможных зол. Именно это обеспечивало Труханову убедительные победы на мэрских выборах.

А вот взаимоотношения со столичными властями и их ставленниками на местах у градоначальника складывались, мягко говоря, непростые.

На протяжении всего своего мэрства Труханову приходилось регулярно отбивать разного рода «наезды» со стороны властной вертикали.

К примеру, настоящая война развернулась между Трухановым и назначенным Порошенко губернатором, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Войну эту Труханов, кстати, тоже выиграл аналогично тому, как в своё время выиграл противостояние с Костусевым: он просто «пересидел» своего оппонента, дождавшись, пока Саакашвили испортит отношения с Порошенко и отправится в отставку.

Пережил Труханов и ещё одного своего оппонента — крупного застройщика Аднана Кивана, персонажа не менее экзотического. Его отец некогда был союзником, а потом заклятым врагом сирийского диктатора Хафеза Асада, а сам осевший в Одессе бизнесмен поддерживал вооруженную оппозицию Башару Асаду.

Другой целью финансовых вливаний сирийского девелопера были информационные кампании с обвинением мэра Одессы в коррупции и «недостатке патриотизма»: первый вброс информации про наличие у Труханова российского паспорта связывают именно с ним.

Причём если Саакашвили Труханов пережил фигурально, то Кивана — вполне буквально: тот скончался в октябре 2024 года.

Причина постоянных конфликтов Труханова с властями Украины проста и тривиальна: ни для Порошенко, ни для сменившего его Зеленского одесский политик не был по-настоящему своим, и в окружении каждого из них хватало людей, которые предпочли бы видеть во главе одного из крупнейших городов Украины не просто лояльного, а искренне, корпоративно преданного человека.

Впрочем, именно эта «равноудалённость» Труханова от властных команд и сфер влияния успешно позволяла ему сохранять свой пост при смене властей в столице.

С началом специальной военной операции в 2022 году Труханову пришлось нелегко: даже его умеренная «пророссийскость» и «одесскость» в новых условиях стала крамолой, которая запросто могла стоить ему кресла.

Мэр Одессы демонстративно перешёл на украинский язык, а 29 декабря 2022 года подчинённые Труханову коммунальные службы снесли памятник Основателям Одессы на Екатерининской площади.

Подчиненный мэру горсовет массово принялся переименовывать одесские улицы, носившие неполиткорректные названия: Екатерининская площадь стала Европейской, Александровский проспект стал Проспектом украинских героев, проспект Гагарина стал проспектом Леси Украинки и так далее.

Ещё недавно Труханов был большим противником подобных топонимических манифестаций, однако отчаянные времена требуют отчаянных мер, и ему пришлось в очередной раз наступить на горло собственным предпочтениям ради демонстрации политической лояльности и сохранения власти.

Однако плата за это была высокой: в Труханове оставалось всё меньше от того Труханова, за которого все эти годы голосовали одесситы.

Впрочем, они за него хотя бы голосовали.

О том, кто займет пост руководителя Одессы сейчас, этого же говорить не приходится. Зеленский уже по сути анонсировал создание в Одессе городской военной администрации, которая возьмёт на себя функции мэрии.

Такие администрации находятся в прямом подчинении Офиса президента, и таким образом Одесса перейдёт по сути под полный контроль Киева в ручном режиме, лишившись остатков самоуправления, и без того весьма скудных в условиях военного положения.

Притом что фактических оснований для такого решения нет: Одессу от линии фронта отделяют сотни километров, и ни о каких реальных военных угрозах, требующих мер военного характера, речи пока не идёт.

Зеленский вообще не считает нужным даже делать вид, что действует в рамках закона или хотя бы военной целесообразности. Он делает то, что может, потому что может.

«Трухановская глава» в истории Одессы — это прежде всего повесть о контрастах, в которой разухабистая коррупция сочетается с вполне реальными делами на благо города, а остатки принципов и собственных убеждений вступают в конфликт со стремлением сохранить власть любой ценой.

И очень показательно, что, поступившись в конечном итоге принципами, Геннадий Труханов лишился и власти. И похоже, что это лишь начало его злоключений. Вот только мало кто теперь ему в надвигающихся бедах хотя бы посочувствует.

*Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов.