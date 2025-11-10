Раскаты грома над головами соратников Зеленского, о которых регулярно рассказывало ИА Регнум, 10 октября отнюдь не внезапно полыхнули молниями: детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками на квартиру к одному из ближайших людей «первого» — Тимуру Миндичу.

Иван Шилов ИА Регнум

Одновременно Бюро заявило, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) проводит «масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики».

Название говорящее — «Мидас», в честь легендарного царя, чье прикосновение превращало любой предмет в золото.

В ее рамках нагрянули и к бывшему министру энергетики, а ныне министру юстиции Украины Герману Галущенко, а также в компанию «Энергоатом», в которой Галущенко трудился с 2013 по 2021 год. В том числе на позиции вице-президента, с которой и был направлен руководить всей энергетикой.

Причем настолько удачно, что на свежих фотографиях с обысков уже показывают традиционные золотые унитазы и огромные пачки наличных денег.

Народный депутат Ярослав Железняк из фракции «Голос», совершенно очевидно выступающий инструментом американских менеджеров, управляющих процессом, конечно же, узнал обо всем первым. И на данный момент является единственным источником, оперативно публикующим конкретные подробности.

Он же немедленно инициировал в Верховной раде увольнение Галущенко, а также текущего министра энергетики Светланы Гринчук. Первого — «за системную коррупцию, провал подготовки к защите энергетики и связи с предателем Деркачом» (бывший народный депутат Украины Андрей Деркач возглавлял НАЭК «Энергоатом» в 2006–2007 гг. и сохранял влияние на компанию), вторую — за связи с Миндичем и работу в его интересах.

Сам Миндич успел покинуть страну за несколько часов до визита к нему правоохранителей.

НАБУ пока сообщило о расследовании лишь кратко, заявив, что была задокументирована «деятельность высокоуровневой преступной организации».

«Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО НАЭК «Энергоатом»,— рассказали в бюро, пообещав предоставить больше деталей позже. В НАБУ утверждают, что на разоблачение схемы понадобилось 15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей.

Срочно выехали с Украины и компаньоны влиятельного человека, Михаил и Александр Цукерманы, которые фигурируют и в свежем деле, в рамках которого также разрабатывается теневая персона, получающая невероятный гешефт на закупках дронов для нужд ВСУ, «схематозе» на энергорынке и даже ведении бизнеса в России.

К слову, по этой теме неутомимый Железняк подал заявление в СБУ, которое сообщило, что проводит расследование в рамках уголовного дела, которое уже внесено в Единый реестр досудебных расследований. Так что «лучший друг президента», с которым тот мог пожарить шашлыки, отдохнуть душой и украсть еще миллиард-другой, уже собрал практически «бант» из трех правоохранительных органов, синхронно роющих под делишки элиты страны, «борющейся за выживание».

Как именно они помогают бороться, НАБУ начало показывать уже к полудню, выложив часть анонсированных записей участников коррупционных схем. Они касаются кражи денег на строительстве фортификаций, призванных остановить российскую армию. Также люди с условными именами «Рокет», «Тенор», «Карлсон» и «Профессор» обсуждают строительство объектов в энергетической сфере, распределение «откатов» и возможные кадровые изменения в Минэнерго и «Энергоатоме».

НАБУ и САП пока не называют имен фигурантов, хотя изначально понятно, что это люди, к которым пришли с обысками: «Карлсон» — это грузный любитель дорогих костюмов Миндич, а «Профессор» — седой, брутально небритый и в очках Галущенко.

Кстати, на пленках они говорят по-русски и ругаются матом.

Где-то там имеется и человек, умело укравший 200 из 220 миллиардов гривен на оборонительных сооружениях в Донецкой области — нынешний глава Госфинмониторинга Филипп Пронин, одногруппник и друг вице-премьера Алексея Кулебы. Оба — из пула главы Офиса президента и правой руки Зеленского Андрея Ермака.

Так что ниточки, как и показывало ранее ИА Регнум, в итоге тянутся к самому Зеленскому, который вряд ли в состоянии остановить фактически месть НАБУ и САП, которых он неумело попытался подмять под себя летом этого года.

Тогда голосование за скандальный закон, уничтожавший самостоятельность выстроенных американцами антикоррупционных органов, было настолько принципиальным для властей, что под его принятие собирались фактически все доступные резервы в сессионном зале. Теперь можно в полной мере оценить, что пытался предотвратить Зеленский.

Тема про дроны и ракеты, о которой мы недавно подробно рассказывали, — это откровенные махинации с деньгами иностранных спонсоров, отчего (в том числе, но главным образом) в этой истории появилось американское ФБР.

Вкратце — бывшее кастинговое агентство «Fire point» из орбиты Зеленского вдруг превратилось в оборонную компанию, которая начала получать миллиардные контракты от государства на производство дальнобойных дронов и ракет. Только в ноябре прошлого года с ней было подписано два контракта на сумму более семи миллиардов гривен.

И, хотя это всячески отрицается, бенефициаром этого масштабного освоения денег является Тимур Миндич, работающий «карманом» Зеленского.

Вторая масштабнейшая тема — это бесконечное восстановление объектов энергетики, под что тоже выделяются иностранные деньги, и доение госкомпаний, первой из которых является «Энергоатом».

На данный момент известна информация по эпизоду, когда должностные лица министерства энергетики (а конкретно — советник Галущенко) под чутким руководством Миндича получали откаты от контрагентов госкомпании в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. В принципе, ничего нового, так НАЭК доили все и всегда. Другое дело, что здесь это происходило «в условиях полномасштабной войны».

Подрядчикам навязывались условия выплаты мзды во избежание блокирования платежей за предоставленные услуги и поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Фактически управление бюджетами «Энергоатома», предприятия с годовым доходом более 200 млрд гривен (почти 400 млрд руб), производилось не формальным руководством, а «смотрящими», которых благословили свыше.

При этом, чтобы защитить деньги и направить их в нужный карман, НАЭК до лета 2025 года использовал мораторий на принудительное взимание долгов через судебные решения. С большим трудом он был отменен — и исполнительная служба тут же забрала у компании 126 млн гривен на погашение долгов Запорожской АЭС.

В целом по разным схемам в области энергетики детективы НАБУ задокументировали убытки минимум на $100 млн. Не бог весть что, поскольку это только верхушка огромного коррупционного айсберга, уверенно плывущего по волнам бесконечной истерики о необходимости «поддержать Украину». Однако, как мы верно спрогнозировали, начавшийся процесс уничтожения друзей Зеленского неизбежно будет растекаться, охватывая все больше людей и все больше схем.

Тем более что упомянутые вскользь братья Цукерманы проходят по делу о хищении средств крупнейшего химического завода страны АО «Одесский припортовый завод» и АО «Объединенная горно-химическая компания» еще в 2019-21 гг., когда Миндич только входил в разбег. Конкретно ФБР занимается той частью расследования, которая касается офшорной компании с Британских Виргинских Островов: ее зарегистрировал некто Sugarman.

Нет никаких сомнений в том, что пан Миндич, находящийся, как говорят, в Вене, пошел на сделку со следствием и с ним ничего не случится. Он — всего лишь ступенька к Ермаку и Зеленскому. А дальше неизбежно дойдет и до всех инициатив лично Владимира Александровича и его супруги — «Большого строительства», высадки миллиарда деревьев, строительства новых мощностей энергогенерации и т.д.

Никто не утверждает, что денег не воровали до Зеленского или что коррупции нет в других странах. Только при Зеленском этот процесс достиг таких масштабов, что «преступная власть» Виктора Януковича, снесенная Майданом в борьбе за светлое будущее, кажется, докладывала свои. А «Квартал 95» цинично зарабатывает на том, что призвано на словах сохранить жизни украинцев, обеспечить их текущее существование, защитить страну и даже обеспечить её победу.

«При этом «собачек» (имеются в виду «собаки Павлова». — Прим. ред.) кладут нещадно штабелями за возможность хоть на денек еще стырить хоть полено, которое можно потащить в Ниццу, где уже давно жена, дети и розовощекие бабушка с дедушкой. Вот от чего волосы дыбом стоят. Я не понимаю, как можно быть настолько бессовестными, кончеными, нечувствительными, без малейшей капли эмпатии, тварями, тупо убивающими свой народ, от которого зависит их же благосостояние. Высшая форма социальной дегенерации. Высшая», — негодует в пустоту один из самых цитируемых украинских блогеров и журналистов Юрий Романенко.

Хотя, возможно, и не совсем в пустоту.

Ведь невероятная статистика дезертирства из ВСУ, откуда только за октябрь официально сбежали 21 185 человек, а всего более 300 тысяч военнослужащих, говорит о том, что украинцы бесплатно защищать бизнес Зеленского перехотели. И любая развязка для них будет выгоднее, чем этот бесконечный аттракцион со злыми, но очень богатыми клоунами.