«Матюки превращают тебя в москаля», поэтому настоящий украинский патриот должен использовать для ругани только расово верные выражения, избегая русской обсценной лексики.

Иван Шилов ИА Регнум

На самом деле эта идея будоражит лучшие умы Украины не первый год. И то, что на днях известная украинская телеведущая и актриса Наталья Сумская в интервью «Украинскому радио» предложила внедрить на уроках украинского языка и литературы минуты «украинской нецензурщины» — лишь возвращение к проблеме, которую никак не получается решить.

Еще в «нулевых» грантовые организации проводили уличные перформансы, где предлагались батлы — кто больше вспомнит «традиционных украинских проклятий» без слов на «б», «п» и «х».

Движущая идея что тогда, что в изложении Сумской неизменна: русский мат является угрозой для украинской ментальности, разрушает её, поэтому, по словам актрисы, «для того чтобы избавиться от этой привычки, стоит найти ей достойную замену».

Вопрос только в том, что замена по своей эмоциональности и глубине вряд ли равноценна — такое ощущение, что украинское общество сознательно взяло курс на то, чтобы «превратиться в москалей».

Причем началось это еще на заре независимости, в 90-е и 2000-е новое дыхание матерным оборотам дал драматург, писатель и художник Лесь Подервьянский, который обильно употреблял различные ругательные выражения в своих литературных произведениях и пьесах. До какого-то времени они носили характер «самиздатовских», распространялись на записанных кустарным образом магнитофонных плёнках.

И имели огромный успех в среде очкастой интеллигенции.

«Я не разделяю слова на плохие и хорошие. Сама жизнь наша ненормативная, и поэтому разговоры о ненормативной лексике — это абсурд», — кокетничая, как это он любит делать, утверждал сам Подеревьянский. А чем дальше, тем больше мат проникал в украинскую культуру и политику.

Просто до определенного момента это считалось скорее забавными выходками, чем каким-то массовым явлением. Массовым оно стало после 2014 года, а с 2022-го — новой нормой.

После Майдана у его ярых последователей считалось хорошим тоном произносить фамилию российского президента вместе с одним из известных ругательств. Был даже эпизод 15 июня 2014 г., когда протестующие у посольства России в Киеве активисты заставили это повторить тогдашнего министра иностранных дел Андрея Дещицу.

Официально выпускались плакаты и вывешивались транспаранты с этой фразой, она звучала с экранов телевидения и на стадионах в исполнении ультрас, вызывая в соцсетях радостное возбуждение от массового патриотизма. В период избирательной кампании 2014 года Радикальная партия Олега Ляшко тоже использовала такой слоган на рекламных плоскостях.

А в 2022 г. уже вся Украина была заставлена огромными билбордами с другой известной фразой про «русский корабль». Правда, во Львове эти надписи накануне Пасхи стали убирать — духовенство города обратилось к мэру Садовому с замечаниями, что это, мягко говоря, неэтично.

Однако в устах разного рода лидеров мнений русский мат в оригинальном исполнении не утихал. Украинские певцы, телеведущие и деятели культуры регулярно записывали (и записывают) видео с гневными обращениями к россиянам, употребляя целый арсенал ругательств.

Эпатажная украинская певица Оля Полякова, для которой вульгарность, хамство и сквернословие давно стали визитной карточкой, как-то в августе 2022 г. публично сожгла кокошник (отрекаясь таким образом от русской культуры), приговаривая «… [отстаньте] от нас».

А в июле 2024 г. певица из Львовской области, обладательница ангельского голосочка Хрыстына Соловей, выступая на фестивале в Черноморске, решила обсудить с местными жителями прошлое название города — Ильичевск и прямо со сцены заявила:

«А скажите, пожалуйста, только пообещайте, что никто сейчас не будет обижаться, я с добром: как назывался ваш город до того, как его переименовали? И что, вам это нравилось? Полная … [фигня]».

Кстати, про соловьев — в своих «Записках» известная еще с советских времен поэтесса и «шестидесятница» Лина Костенко отметила: «Наверное, чего-то подобного в целом свете нет. Мова соловьиная, а щебечут черт знает что».

В наши дни огромные психологические потрясения и специфическая свобода слова привели к тому, что на Украине ругаются матом все — военнослужащие, чиновники и политики, деятели культуры, а также дети. Тем более что у них всегда перед глазами пример для подражания в виде блогеров, не умеющих обходиться без мата. Да что там блогеры: даже Зеленский время от времени позволяет себе что-то очень энергичное.

В современных украинских телешоу «Супер мама», «Мастер-шеф» и прочих стоит густой перемат, который «запикивают», но не делают никаких усилий, чтобы его вообще там не было, тем самым способствуя введению нецензурщины в норму речи.

Оппозиция же явно слаба и не слишком убедительна.

К примеру, доктор филологических наук, профессор Леся Ставицкая, в 2008 г. издавшая книгу «Украинский язык без табу. Словарь нецензурной лексики», утверждает, что мат на Украине никогда не был настолько публичным, как в соседней России.

А директор Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины Николай Жулинский указывает следующее:

«Надо понимать, почему это нашествие захватило нас, хотя в традициях украинского народа таких грубых нецензурных ругательств в принципе не было. Конечно, есть определенные народные изречения — от проклятий и до разного рода оскорблений, но такой грубой матерщины, которая пришла в Украину из России, не было. Ранее, до колонизации Украины Московией, этого не наблюдалось».

Но раз от нецензурной лексики никуда не деться, надо попытаться ее возглавить. Заменить русскую ненормативную лексику «исконными» словами-синонимами, о чём в очередной раз и напомнила пани Сумская.

По мнению украинских филологов, мат носит ярко выраженный отгенитальный и сексоцентрический характер. За основу ругательства чаще всего берется половой акт, часто извращенный, репродуктивные органы и лица, «награжденные» разными сексуальными характеристиками.

А вот украинская обсценная лексика, уверены специалисты, более «европейская» — анального-фекального направления и чаще всего связана с областью ягодиц. Она там же, где правят бал французское merde, немецкое Scheisse и польское gówno: еще один признак принадлежности к западной цивилизации.

Кроме того, имеется набор слов-заменителей; диалектизмов этнических субстратов (гуцулов, бойков, лемков и других); слова, имеющие немецкое, польское, румынское и другое не местное происхождение.

Социальные сети Обложка книжной новинки нынешнего года

Мужской орган в конструкции вопроса «зачем?» следует заменять на странненькое «на хіба?», где «хіба» в оригинале означает «разве».

В отношении плохих людей советуют употреблять такие слова как, «вышкребок», «погань», «падлюка», «сволочь» и любимое польское kurwa. Для речевого аппарата, который нужно срочно отключить, есть призывы «закрыть грызло» и «стулить пысок» (то есть морду). Самым же известным проклятием является типично западноукраинская калька с немецкого: «най бы тебя шляк трафил» (schlag treffen — удар хватил).

Ну а лидером по числу «альтернативных» проклятий, безусловно, является «срака», она же «дупа», с которой можно совершать всякие разные действия, причем не только с человечьей, но и с собачьей.

Как бы прислушиваясь к рекомендациям борцов за очищение речи от чужеродных элементов, книжные издатели подхватывают тренды. Так, нынешний год издательство «Моя книжная полка» начало с переводного издания «Детектив Дупка». Хозяйка этой фирмы Наталья Моспан аргументировала выбор с тем, что в Японии книга невероятно популярна, поэтому обязательно должна попасть и к украинским деткам:

«Наш герой — детектив Дупка буквально чует запах неприятностей и виртуозно использует дедуктивный метод. В любых ситуациях он ведет себя как настоящий английский джентльмен. Для него самое запутанное дело — легко, как один раз пукнуть!».

И обезвреживает он разных злодеев задорным испусканием кишечных газов. Цена такой книжечки кусается — 390 гривен (приблизительно 760 рублей), но она раскупается. А на популярной площадке книгопродаж Yakaboo до сих пор можно приобрести замечательное издание «Дерьмо. Темная материя».

Правда, здесь можно предположить, что в условиях запрета на ввоз и продажу книг на русском языке, полном отсутствии достойной украинской литературы и общем падении культурного уровня бизнес пытается выехать хотя бы на эпатаже. Что может вызвать интерес и желание купить книги в переставшем читать обществе.

Так что на самом деле издание матерных произведений может быть выходом. Тем более что в защиту мата выступают куда более энергично, чем за его отмену. Например, писатель и переводчик Илья Стронговский уверен, что как раз запрет как функция куда более опасен и является признаком «зросийщення». А матюки, уверен он, «это старые арийские слова, и нечего отдавать их на растерзание нашему заклятому врагу».

Очевидно, так же рассуждает и собирающая аншлаги украинская хип-хоп группа «Курган & Agregat» из Харьковской области. В своих текстах молодые люди стараются быть ближе к аудитории — используют не только обсценную лексику, но также суржик и «слобожанский говор». То есть нарочито безграмотны.

Конечно же, никогда не откажутся от привычного языка и военные, которые не особо себя сдерживают и в интервью в уютных студиях: они же «заслужили такое право». И вместе с обществом, уже переставшим обращать внимание на потуги с очищением мовы, матерятся скорее от безысходности, чем из политических соображений.