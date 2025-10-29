Поскольку вся публичная политика Украины строится на тик-токах, командующий новосозданных штурмовых войск полковник Валентин Манько тоже решил быть в тренде.

Иван Шилов ИА Регнум

Раньше он гремел по всему Укрнету своими роликами, где военный танцует под песню российской группы «Пневмослон», а также через «маску» TikTok узнаёт, какой он персонаж из российского сериала «Слово пацана».

А теперь широко прославился благодаря кадрам из некоего командного центра, где бородато-камуфлированный штурмовик расположился с французским бульдогом прямо на оперативных картах, относящихся к категории «для служебного пользования». При этом в кадр попала часть планшета с системой боевого управления «Крапива» и обстановкой на линии боевого соприкосновения.

Пришедшие в ужас юзеры наперебой начали комментировать «реальное положение дел», грубое нарушение режима секретности и внешний вид полковника, больше похожего на дежурного дурачка. На что Манько сильно обиделся и заявил, что карты никакие не секретные, выложив их в более крупном разрешении, и поэтому все должны перед ним извиниться.

И даже вышел в очередном тик-токе с указкой к ситуационной схеме и глубокомысленно поблагодарил хейтеров за поддержку: они делают то же, что и Путин — «он нас соединил, объединил, и благодаря этому мы станем только сильнее».

Потому что Валентин Николаевич знает: ему всё как с гуся вода и для нынешней Украины именно такие, как он, являются истинной элитой. Ведь Манько — фигура из того же ряда, что и аферист Мадьяр, «великий полководец» Андрей Билецкий** или разного рода «матери дронов» и прочие проходимцы всех мастей и калибров.

Типаж, весьма востребованный в нынешних условиях, где слово «элита» превратилось в карикатуру: бывший мошенник и бандит, несколько раз попадавшийся правоохранителям, в 2014 году почуял новые перспективы.

Тогда Манько, родившийся в 1981 году в селе в Днепропетровской области, где у его родителей было сельхозпредприятие, вступил в «Правый сектор»*, набрав людей в собственный отряд.

Это позволило ему козырять участием в боях у Карловки, в донецком аэропорту, Дебальцево и других местах. Что невероятно гармонично сочеталось с рэкетом и вымогательством, когда банда «правосеков»* в Донецкой области нападала на фермеров — у людей забирали имущество, их похищали, избивали и требовали выкуп.

Как выходец из этого бизнеса, Манько знал, что брать и у кого, а главное — куда потом девать награбленное, в первую очередь зерно и сельхозтехнику. Одной из жертв ОПГ стал фермер из с. Великоновоселовка Александр Потуга. По его словам, во время визита «защитников» «нас положили на землю, связали руки, отвели в подвальное помещение. Первичный допрос там Манько проводил. Пока меня держали в подвале — ограбили предприятие мое «Скиф».

Захваченных таким образом людей держали в заложниках, требуя выкупа, а сам Потуга тогда получил пулевое ранение ноги, проходил долгое лечение.

В 2015 г. «герой» Манько даже был объявлен в розыск, ему инкриминировали ч. 4 статьи 197 УК — «Разбой, учиненный группой лиц». Преступнику грозило более 10 лет с конфискацией. 11 мая 2015 года Интерпол тоже объявил Валентина в розыск, показав ему так называемую «красную карточку».

Но подельники сели в тюрьму, сам Манько сбежал в Израиль, а затем в дело вмешалась… генеральная прокуратура.

Как утверждают информированные источники, энергичного молодого человека вывели из-под уголовного дела в обмен на показания против Геннадия Корбана — соратника олигарха Игоря Коломойского**, с которым поссорился тогдашний президент Пётр Порошенко**. «Правосек»* стал главным свидетелем в деле Корбана, и 12 ноября 2015 года его данные исчезли из базы Интерпола.

Так случилось потому, что будущий полковник был связан с корбановской партией «УКРОП» (Украинское объединение патриотов. — Прим. ред.) и очень хотел в политику. Даже трижды баллотировался в Верховную раду как мажоритарщик: в 2014 г. — от Донецкой области, в 2016-м — от Полтавской и в 2019-м — от Днепропетровской.

Социальные сети Валентин Манько

Все три раза неудачно, но для нашего повествования самым интересным будет такая деталь: в наглядной агитации новообращенный «патриот» пользовался исключительно русским языком.

А, вот еще что: у сестры Корбана, проживающей в Тель-Авиве, он взял взаймы 10 тысяч долларов для своей жены на операцию по увеличению груди и ввиду новых обстоятельств не отдал.

Учитывая, что в новую стаю «героя АТО» переманивал лично Игорь Кононенко, первый зампредседателя «Блока Петра Порошенко» и бизнес-партнер Зеленского, 15 января 2018 года Нацагентство по вопросам госслужбы объявило о победе Манько в конкурсе на должность главы Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО.

Однако затем поднялась такая буря возмущения общественных организаций и «атошников», что новый начальник так и не смог приступить к исполнению обязанностей. А зачем его туда вообще тащили — рассказал в том же году журналист и «расследователь» Денис Бигус, тесно сотрудничающий с СБУ.

В указанной службе «крутились» громадные деньги — из бюджета каждый год выделяли десятки миллионов гривен, и понятно, что к ним следовало приставить лояльного человека.

По словам Бигуса, у Манько была солидная «крыша» — упомянутый депутат Кононенко, депутат от БПП Александр Третьяков, а также Виталий Кропачев — владелец нескольких телеканалов и крупный добытчик угля и газа. При этом Кропачев в интервью «Украинской правде» утверждал, что их с Манько связывают исключительно деловые контакты — бизнесмен якобы пользовался услугами охранных фирм «ветерана».

Правда, согласно поданным им декларациям, никаких охранных фирм у Валентина не было — только семь земельных участков в Днепропетровской области, 200 тысяч гривен наличными и старенький «Мицубиси Паджеро».

Социальные сети Мародёр из ВСУ на фоне «Пятерочки» в Судже, 2024 год

По предыдущему опыту деятельности Манько нетрудно догадаться, из кого состояли «охранные фирмы» и чем фактически занимались.

Однако сам будущий герой Украины отрицал все обвинения, настаивая, что негативную информацию о нем распространяет «Кремль и политические силы, те, кто боится потерять политвес».

Февраль 2022 года открыл перед Манько новые возможности: он подтянул старую братву, создал добровольческий отряд и бросился воевать. Что было высоко оценено украинским руководством: 30 сентября 2024 г. ему была вручена Золотая звезда героя «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета».

Главным его достижением, очевидно, следует считать причастность к формированию на базе своей братвы 33-го штурмового полка, который участвовал во вторжении ВСУ на территорию Курской области как раз в сентябре 2024 г.

Бойцы Манько одними из первых вошли в Суджу, принимали участие в уничтожении мирных жителей и мародерстве, в частности, именно они грабили знаменитую «Пятерочку».

А когда в сентябре 2025 г. Владимир Зеленский публично заявил о создании штурмовых войск, никогда не получавший военного образования и не служивший в армии Манько стал целым полковником и возглавил эту контору. По информации источников ИА Регнум, фактически не существующие как род войск отдельные штурмовые подразделения рассматриваются как «личная гвардия» главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

С Манько они знакомы еще со времен «АТО», когда Сырский был начальником штаба «антитеррористической операции». А сейчас задача подчиненных «полковника» — работать как пожарная команда, ликвидируя прорывы и восстанавливая утраченные позиции. Примерно так же использовались во Второй мировой войне танковые дивизии СС, которые швыряли по всем фронтам по необходимости.

Так что неслучайно, наверное, что на шевроне 33-го ОШП изображена шестиногая свастика.

И сам командир это подтверждает. «Что такое силы штурмовых войск? В первую очередь это стабилизационные подразделения и войска, которые проводят специальные операции по стабилизации, штурмовым действиям, где-то мы также отрываем плацдармы для работы других военных соединений, например подразделений десантно-штурмовых войск других бригад», — заявил Манько в интервью ВВС News Украина.

Он снова нашел себе сильных покровителей, он востребован и уверен в прочности своих позиций. Даже критикой в отношении любви к песням российских исполнителей его не проймешь: в ответ на нее главный штурмовик опубликовал видео в TikTok, где танцует и подпевает под композицию украинского эстрадного исполнителя Степана Гиги «Золото Карпат».

Авантюрист и вольный разбойник явно пребывает в эйфории от вседозволенности, так что фото с собачкой на столе с картами — это лишь малая часть возможного креатива. Другие люди в такой ситуации выкладывают фото с «Порше» и золотыми унитазами. И конечно, такие люди, как Манько, будут совершенно искренне убеждать всех, что Украину нужно защищать до последней капли крови и последнего человека: ведь когда речь идет про «наши ценности» и «нашу культуру», которую идет уничтожить злая Россия, это всегда ценности и культура «штурмовых полковников».

*Террористическая организация, запрещенная в России

**Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов