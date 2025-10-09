Вооруженные силы России заняли примерно 70% территории города Купянска в Харьковской области. Об этом 9 октября сообщили в российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона. Известия об успешном продвижении наших военных в Купянске поступали с конца минувшей недели. В том числе сообщалось о том, что штурмовым подразделениям удалось прорвать оборону противника в городской застройке, поставив крупные силы ВСУ под угрозу окружения.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации с мест, в центральных районах города ВС России прорвались к району вещевого рынка и вышли к набережной реки Купянки. Враг попытался оказать сопротивление в районе многоэтажек на улице Первого Мая, но после атак штурмовиков отступил.

В восточных районах города наши бойцы прорвали оборону противника на участке между улицами Харьковской и Кузнечной, продвинулись на несколько километров вглубь городской застройки и вышли к улице Студенческой. Противник в этом районе продолжает удерживать комплекс высотных зданий в микрорайоне Юбилейном.

Эта часть города находится близ основного маршрута снабжения гарнизона противника, автодороги Н-26, которая связывает Купянск и Харьков. Потеря контроля здесь поставит подразделения ВСУ в Купянске на грань окружения. В то же время контуры ещё одного «мини-котла» вырисовываются в центральных районах города. Здесь противник удерживает район железнодорожного вокзала и станции Купянск-Южный. Если наши военные, наступающие из района вещевого рынка, соединятся с подразделениями, продвигающимися вдоль улицы Студенческой, «крышка котла» в центре Купянска окончательно захлопнется.

Анна Рыжкова ИА Регнум

На левом берегу реки Оскол, которая делит город на две половины, линия фронта проходит вдоль улицы Сватовской.

На правом берегу противник также сохраняет контроль над частью частного сектора вдоль улицы Григория Сковороды. Но в случае, если трасса Н-26 будет перерезана российскими войсками, эти силы также окажутся в окружении. В сложившейся ситуации у противника по сути не остаётся шансов удержать город под контролем, — ведь подкрепления, которые командование ВСУ перебрасывает на этот участок фронта, зачастую уничтожаются еще на подходе.

Севернее Купянска ВС России продолжают операцию по созданию буферной зоны вдоль границы с Белгородской областью. Бойцы группировки войск «Север» выбили противника из приграничного села Отрадного в Двуречанском районе Харьковской области.

По данным с мест, противник был вынужден снять часть сил, находившихся в районе границы, и перебросить их к Купянску, в связи с чем у российских войск появилась возможность развить наступление в этом районе.

К Северску — с юга

На севере Донбасса наши войска продолжают успешные действия против группировки ВСУ, удерживающей город Северск. Это наступление стало возможным после завершения прорыва линии обороны противника в районе Серебрянского леса.

На минувшей неделе стало известно и об освобождении села Кузьминовка в Артёмовском районе ДНР, на южном участке северского направления.

Это уже третий населённый пункт, освобождённый войсками, наступающими на Северск вдоль реки Бахмутки. Ранее на этом участке фронта были освобождены населённые пункты Фёдоровка и Переездное.

Наступление ведётся силами 3-й гвардейской Луганско-Северодонецкой общевойсковой армии Южного военного округа, сформированной на базе 2-го армейского корпуса (ранее Народной милиции ЛНР).

По информации с мест, сейчас соединения корпуса продвигаются в направлении сёл Звановка и Свято-Покровское на южных подступах к Северску.

Одновременно бои продолжаются к северу от города, где российские войска также стремятся выйти к реке Бахмутка. Противник стремится организовать оборону в селе Дроновка на берегу Северского Донца, и южнее — в районе станции 444-й километр. Успех наступления на этом участке был достигнут в том числе из-за действий командования ВСУ, снявшего силы с этого направления. Ранее район Серебрянского лесничества удерживали неонацисты из штурмового корпуса «Азов»*. Когда в августе этого года произошёл прорыв российских войск в районе Доброполья, противник экстренно снял эти подразделения и направил их купировать прорыв.

Российские войска смогли перейти в наступление, которое продолжается уже несколько недель. Ещё севернее российские войска форсировали реку Жеребец на нескольких участках и начали наступление на город Красный Лиман и населённый пункт Ямполь.

«Те, кто с первых дней в ополчении, знают, что в 2014 году, когда ВСУ наступали на Славянск, они также зашли в Красный Лиман. Тогда в больнице находились наши раненые бойцы, их убили. Теперь это вопрос принципа — вернуться обратно и отомстить», — подчеркнул информированный источник ИА Регнум.

Освобождение Северска и Красного Лимана создаст возможность для наступления на Славянско-Краматорский укрепрайон ВСУ — один из двух оставшихся оборонительных узлов противника в Донбассе.

Запорожский фронт: на пути к Гуляйполю

В последние дни боевые действия активизировались ещё на одном участке фронта — в районе, где сходятся административные границы ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей. 8 октября стало известно об освобождении населённого пункта Новогригоровка в Гуляйпольском районе. Село было освобождено силами группировки войск «Восток». Новогригоровка — уже второй населённый пункт в Запорожской области, откуда противника выбили с начала октября. Ранее противник также был выбит из соседнего сила Нововасильевского.

Таким образом, наши войска смогли сорвать планы противника по созданию линии обороны вдоль течения реки Янчур. Противник на этом участке фронта сосредоточился на подготовке к обороне населённого пункта Успеновка, стремясь не допустить форсирования реки. С освобождением Новогригоровки перед группировкой войск «Восток» открывается возможность обойти Успеновку с севера и выйти в тыл обороняющимся соединениям ВСУ.

От Успеновки, в свою очередь, открывается прямая дорога на Гуляйполе — центр одноимённого района и стратегически важный «населённик», позволяющий контролировать большой участок преимущественно равнинной местности.

Наступление российских войск продолжается одновременно по всей линии фронта. Ряд западных наблюдателей отмечает, что если бои весенне-летнего периода были нацелены на продавливание обороны противника, то с приходом осени темпы наступления на ряде направлений существенно ускорились.

ВСУ всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда прорыв на одном участке фронта вынуждает снимать войска с других, тем самым создавая условия для нового прорыва. В целом сохраняется тенденция, достигнутая в последние месяцы лета: российское наступление продолжается, в то время как Киев не может стабилизировать линию фронта.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.