В ДНР разворачиваются события, которые могут кардинально изменить расстановку сил на фронте. Советник главы республики Игорь Кимаковский 12 августа сообщил: наши военные перерезали трассу Т0514, которая соединяет занятые ВСУ города Доброполье и Красноармейск.

Подразделения ВС России продвинулись до села Новоалександровка и посёлка Шевченко, в обход города Родинское, в черте которого уже идут бои. В этом городе российские войска заняли административные здания шахты «Краснолиманская» и блокировали противника в районе террикона. Группировка ВСУ в Родинском оказалась под нашим огневым давлением с трёх сторон.

Ранее, 11 августа, Минобороны России подтвердило, что неприятель был выбит из села Луначарское.

Одновременно с той стороны линии фронта стали звучать заявления: российским военным удалось проломить линию фронта севернее Красноармейска (в украинских источниках город именуется Покровском) и продвинуться на 10-12 километров вглубь обороны ВСУ. В публикации киевского портала Deep State утверждается: ВС России наступают в районе сёл Кучеров Яр и Золотой Колодезь Красноармейского района. Эти населённые пункты расположены к северу от города Красноармейск.

Также звучат сообщения, что от Кучерова Яра и Золотого Колодца наши военные развивают наступление севернее — в направлении трассы Т0514. Она связывает город Доброполье с Краматорском. Эта трасса критически важна для ВСУ, так как через неё идёт снабжение Славянско-Краматорской группировки с территорий Харьковской и Днепропетровской областей.

Мрачный прогноз для ВСУ делает немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке. По его оценке, российские войска совершили значительный прорыв к северу от Красноармейска, продвинувшись вглубь украинской обороны примерно на 18 километров.

Рёпке утверждает, что этот прорыв был осуществлён с использованием лёгкой техники, включая мотоциклы, и позволил российским силам обойти Доброполье и выйти к стратегически важной трассе, соединяющей Днепропетровск со Славянском и Краматорском.

У ВСУ есть лишь небольшое окно возможностей для контратаки, прежде чем российские войска закрепятся и перекроют важный логистический путь, считает Рёпке. Он предупреждает: если прорыв не будет ликвидирован, это может привести к серьёзным последствиям. При сохранении таких же темпов прорыва ВС России могут обойти основные узлы обороны противника в северной части ДНР (наподобие того же города Доброполье) и выйти на территорию Харьковской области, перерезав маршруты снабжения ВСУ.

Так может возникнуть угроза Славянско-Краматорской группировке ещё и с северо-запада, полагает немецкий журналист.

О прорыве на два десятка километров — ещё раз отметим — заявляют западные и киевские аналитики. Притом что официальные структуры противника — Стратком ВСУ и командование группировки войск «Днепр» — называют заявления о «коллапсе фронта» преувеличенными.

Заявления о продвижении ВС России коррелируют с данными с нашей стороны — об активности российских военных в районах Доброполья, Красноармейска и Родинского.

«Наши штурмовые подразделения действительно выработали тактику прорывов фронта противника, обходя отдельные очаги обороны на лёгкой технике. Это не секрет. Как вариант — у противника могли принять действия ДРГ за прорыв фронта и разбежаться. Но в целом возможность какого-то прорыва не исключена», — рассуждает источник ИА Регнум.

«Дела так себе»

Даже если противник по каким-то своим соображениям и преувеличивает масштабы прорыва под Красноарамейском, положение ВСУ в самом городе объективно резко ухудшается с каждым днем. Резкие изменения могут произойти в считанные дни и даже часы.

По мнению наших источников, в пользу этого говорит переброска на Красноармейское направление 1-го корпуса Нацгвардии «Азов»*, сформированного в апреле 2025 года на основе известного полка неонацистов.

Эта информация подтверждается как украинскими, так и российскими источниками, включая официальные ресурсы самого подразделения. Решение подчёркивает, насколько серьёзно воспринимается угроза на этом участке фронта, отмечают источники ИА Регнум.

«Мы хорошо все помним, что значит появление «Азова»* на фронте. Что дела идут так себе, — подчёркивает собеседник ИА Регнум. — Их, собственно, на передовой не видно, держатся в резерве как «пожарная команда».

Так, в частности, было в Авдеевке — «азовцев»* перебросили туда только тогда, когда ситуация для ВСУ стала критической. «Националисты организовали отступление и прикрытие маршрутов обхода, а потом ретировались и сами. Повторится ли такое в Красноармейске — увидим, но, скажем так, это не исключено», — сообщил источник издания.

В состав корпуса «Азов»* входят пять бригад: 1-я президентская бригада оперативного назначения и ещё четыре бригады из бывшей «гвардии наступления» — мотивированные и подготовленные части, которые могут усилить оборону города. По информации источников ИА Регнум, сейчас боевые действия идут на южных окраинах Красноармейска. Иными словами, город окружен с севера, востока и юга.

Под контролем ВСУ остаётся дорога на Днепропетровск, на которой висит всё снабжение группировки. Сделают ли «азовцы»* попытку пойти в наступление с целью оттеснить наши войска или займутся организацией отступления, станет понятно в ближайшее время.

Откровенное враньё

Пока что очевидно, что на фоне неудач в Донбассе противник решил включить информационный «антикриз».

Официальные ресурсы опубликовали фотографии поездки руководителя Главного управлением разведки (ГУР) украинского Генштаба Кирилла Буданова** в действующую армию. Правда, визит, был максимально далёк от фронта — Буданов* встретился с бойцами «Спецподразделения Тимура» на острове Змеиный и газодобывающих платформах в Черном море.

В украинских источниках Буданова* раскритиковали за «нелепые попытки пиара» на фоне тревожных новостей из Донбасса. Говорилось, что он вместо того, чтобы руководить войсками из штаба ГУР, по сути, устроил себе отпуск на Чёрном море.

А реляции об успехах ВСУ в Сумской области и вовсе оказались курьёзными. Согласно украинским заявлениям, ВСУ «освободили» приграничное село Бессаловка. Правда, довольно скоро выяснилось, что российских войск в Бессаловке мало того, что не было, — наши военные даже не брали это село под контроль.

На подтасовку указала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая — дабы в очередной раз потроллить командование ВСУ: «Уже давно нет смысла читать отчеты Генштаба по оперативной обстановке, ведь они стали пропагандой, а не информированием».

