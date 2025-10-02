С приходом осени Вооружённые силы РФ начали масштабную кампанию по выведению из строя транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ для переброски подкреплений и боеприпасов на фронт.

Иван Шилов ИА Регнум

Только за последнюю неделю российские войска нанесли серию ударов по тягловым подстанциям, локомотивным депо и другим объектам железнодорожной инфраструктуры в прифронтовой зоне.

В результате серии атак движение на железнодорожных ветках в регионах, близких к фронту, было частично или полностью парализовано. Ряд украинских ресурсов сообщил об остановке десятков составов. Информация по движению военных эшелонов в открытых источниках не появлялась, однако тотальный блэкаут не мог затронуть только пассажирские поезда.

Удары по инфраструктуре оставляют подразделения ВСУ на передовой без подвоза боеприпасов и подкреплений, что помогает российской армии продвигаться вперёд по всей линии фронта.

На этой неделе 67-я мотострелковая дивизия группировки войск «Запад» сил России освободила город Кировск (Заречное) в Донецкой Народной Республике. Об этом 29 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

По данным Минобороны, с 20 по 26 сентября штурмовые подразделения выбили противника из 2,5 тысячи зданий в городской застройке. В ведомстве отметили, что для обороны города ВСУ стянули к Кировску до 19 батальонов и создали на подступах мощные фортификационные рубежи. Однако военнослужащие ВС РФ сумели использовать эффект внезапности и, с ходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника.

Позднее стало известно об освобождении населённого пункта Шандриголово. Наступление на этом участке фронта не прекратилось, и 30 сентября российские войска освободили населенный пункт Северск Малый. Таким образом, в течение одной недели фронт придвинулся вплотную к двум стратегически важным населённым пунктам в северной части ДНР — Лиману и Северску.

Прорыву вглубь обороны противника предшествовали длительные бои за район Серебрянского леса. Освобождение лесного массива открыло для российских войск несколько направлений для развития наступления.

«После прорыва севернее Покровска украинский Генштаб увёл из района Серебрянского леса часть сил, в том числе мотивированных «нациков». Фронт ожидаемо просел, ресурсов на его восстановление, судя по всему, нет. Сейчас линия боевого соприкосновения вплотную приблизилась к посёлку Ямполь, откуда открывается прямая дорога на Лиман. В то же время возникает возможность начать наступление на Северск», — сообщил собеседник ИА Регнум, владеющий ситуацией.

По данным различных источников, российская армия может начать наступление на Лиман с трёх направлений — от населённых пунктов Колодези, Торского и со стороны Шандриголово. Столкновения продолжаются в районе Новоселовки и Дерилово.

Освобождение Лимана, в свою очередь, может создать серьёзную угрозу для Славянско-Краматорского оборонительного узла ВСУ. Город Лиман находится всего в 5-10 км севернее Славянска, что позволит российским артиллеристам и операторам дронов наносить удары вглубь обороны противника.

За последние месяцы украинцы предприняли ряд мер по укреплению обороны Славянска и Краматорска. В промзоне были созданы обширные склады боеприпасов, а подступы к заводским цехам тщательно минируются. В связи с этим российским войскам необходимо будет оперативно выявлять очаги обороны противника.

Поэтому контроль над Лиманом приобретает стратегическое значение. Украинские источники полагают, что линия фронта может достигнуть города в самом ближайшем времени. При этом ВСУ придётся осуществлять снабжение гарнизона города через реку Северский Донец, что ещё более осложняет организацию обороны.

В районе Северска ситуация для противника складывается ещё хуже. Линия фронта уже проходит вдоль западных окраин города. Прорыв со стороны Серебрянского леса позволит прорваться к укрепрайону ВСУ с севера и взять его в полуокружение. И это не единственный участок фронта, где противник рискует попасть в «кольцо».

Окружить окружающих

Боевые действия также продолжаются южнее, в районе Покровска. Ранее на этом участке фронта сложилась следующая картина. В конце августа российские войска прорвали оборону противника и вышли к населённому пункту Доброполье, после этого командование ВСУ экстренно подтянуло штурмовой корпус «Азов»*.

Переброшенные резервы противника попытались отрезать прорвавшиеся соединения российской армии, но не достигли в этом успеха. По информации с мест, российские войска продолжили наступление и освободили населенный пункт Дорожное.

Освобождение армией России этого населённого пункта лишило ВСУ возможности снабжения войск в соседней Никаноровке, которые пытались окружить наступающие подразделения российской армии.

Таким образом, неонацисты из «Азова»*, стремящиеся окружить российские войска южнее, в районе Новоторецкого, рискуют сами оказаться в окружении.

В то же время украинские источники отмечают, что продвижение российских войск на этом участке в ближайшее время может привести к тому, что трасса Доброполье — Родинское — Покровск может быть перерезана.

Таким образом, у гарнизона Покровска останется единственный маршрут снабжения — дорога на Павлоград. Перехват и этой дороги приведёт к полному окружению противника в Покровской агломерации, втором по величине узле обороны противника в Донбассе.

Купянск: наступление продолжается

Наступление российских войск также продолжается на севере Харьковской области. Ряд источников по обе линии фронта сообщает, что ВСУ были выбиты из центральных районов города Купянска. Под контроль Вооружённых сил РФ перешла территория вещевого рынка, а также район железнодорожной станции.

По данным других источников, бои за центр города продолжаются, однако в любом случае ВСУ продолжают сдавать один оборонительный рубеж за другим.

Противоречивые данные поступают из района станции Купянск-Южный и городского вокзала. Украинские власти продолжают заявлять, что «российских войск в городе нет». Однако обозреватели вынуждены признавать очевидное. «Ситуация критическая, русские все-таки находятся в городе», — сообщил аналитический портал DeepState.

Украинские источники также признают, что обрушение обороны ВСУ севернее Купянска произошло в считаные недели. Перебрасываемые на этот участок фронта подкрепления либо уничтожаются на подходе, либо стираются в упорных городских боях.

Отдельные сообщения позволяют предположить, что линия фронта приблизительно проходит вдоль улиц Харьковской и Кузнечной. В западной части города столкновения продолжаются в микрорайоне Юбилейном, где противник пытается замедлить российское наступление, закрепившись в семиэтажных жилых домах.

Район расположен в непосредственной близости от трассы Н-26, связывающей Купянск и Харьков. По сути, речь идёт о последнем маршруте снабжения купянской группировки ВСУ.

В целом российская армия не теряет темпы наступления, взятые в конце лета, повсеместно тесня противника. В теории Киев может сделать ставку на скорое изменение погоды и осеннюю распутицу, однако прогнозы обещают сухое «бабье лето», так что рассчитывать на климат ВСУ не приходится.

Сейчас российская армия нависает сразу над несколькими стратегически важными населёнными пунктами, и в случае, если противник не найдёт ресурсов для стабилизации линии фронта, положение для него может стать из «критического» катастрофическим.

* Организация признана террористической и запрещена в России