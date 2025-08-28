Эстонию потрясло громкое ЧП. На территории республики был обнаружен упавший украинский дрон, намеревавшийся атаковать какой-то из объектов на российской территории. И эта ситуация поставила эстонские власти в сложную ситуацию.

Иван Шилов ИА Регнум

По всем обыкновениям международного права эстонцы должны были бы как минимум заявить жёсткий протест украинцам, использующим территорию Эстонской Республики для войны с третьей страной.

Но как же Таллин будет ссориться с Киевом, которого провозгласил ближайшим своим союзником и которому по мере сил помогает?

Поэтому правительство Эстонии принялось по мере сил изворачиваться.

Украинский дрон на эстонском поле

В понедельник, 25 августа, около 15 часов местный фермер на поле близ деревни Аакре в волости Эльва Тартуского уезда обнаружил обломки ударного дрона и воронку от взрыва.

Позже выяснилось, что этот беспилотник упал еще 24 августа.

Местная жительница Аакре Тийу рассказала: «В тот день я услышала странный звук — что-то пролетело над домом. Этот звук напоминал мотороллер. Менее чем через минуту раздался сильный взрыв: так что в доме задребезжали окна. Нас было довольно много — тех, кто это услышал».

При этом спецслужбы Эстонии узнали об упавшем БПЛА лишь спустя сутки.

Генеральный директор эстонский Полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон проинформировал, что люди в инциденте не пострадали. КаПо и прокуратура начали расследование.

«У нас есть основания полагать, что это мог быть украинский дрон, нацеленный на объекты на территории РФ. Но Россия с помощью GPS-глушения и других средств электронной борьбы сбила его с курса, и он отклонился в воздушное пространство Эстонии. В настоящий момент ничто не указывает на то, что это мог быть российский дрон», — сказал Паллосон.

По его словам, это был именно военный беспилотник, к которому было прикреплено взрывчатое вещество — и оно сдетонировало. Паллосон добавил, что, если бы дрон упал на жилой дом, он мог бы вызвать серьезные разрушения.

Еще из примечательного: в департаменте полиции и погранохраны Эстонии сообщили, что ранним утром в воскресенье их сотрудники наблюдали за БПЛА, летевшим над Чудским озером, который позже упал в российской части этого озера.

Как известно, в субботу и в ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали объекты на территории Ленинградской области. Удары наносились как по объектам в Санкт-Петербурге, так и по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга, расположенному недалеко от границы с Эстонией.

Данным происшествием тут же заинтересовалась оппозиционная Центристская партия. Депутат парламента Александр Чаплыгин сказал, что, помимо опасности, которой подверглись жители Эстонии, тут есть еще один очень неприятный момент.

Если этот дрон действительно направлялся в Россию, возникает вопрос: как отреагировал бы Кремль на тот факт, что их атакуют с территории Эстонии?

«На самом деле, это классический casus belli, и это заставляет чувствовать себя очень некомфортно», — подчёркивает оппозиционный парламентарий. По этому поводу Чаплыгин составил обращение на имя министра иностранных дел Эстонской Республики Маргуса Цахкны.

Депутат просит министра ответить на четыре вопроса, а именно: как МИД оценивает данный инцидент с дипломатической точки зрения? Предпринимала ли Эстония какие-либо шаги для предотвращения возможных недоразумений со стороны России и разъяснения своей позиции по данному инциденту? Поднимала ли Эстония вопрос о полётах иностранных боевых дронов над своей территорией перед партнёрами по ЕС и НАТО?

И, наконец, какие шаги планируется предпринять для снижения риска повторения подобных ситуаций в будущем?

По словам же депутата Европейского парламента и бывшего главы Сил обороны Эстонии Рихо Терраса (члена оппозиционной партии «Отечество»), падение иностранного боевого дрона на территории Эстонии было лишь вопросом времени, но правительство продемонстрировало неготовность к таким ситуациям.

«На самом деле мы не определили координацию и зоны ответственности. Мы также не направили дополнительных ресурсы на инновации, чтобы создать в Эстонии реальное средство защиты от дронов по нормальной цене. Должна быть возможность обнаружить дрон, приближающийся к Эстонии, чтобы нейтрализовать его. Теперь мы знаем, что Эстония на это пока не способна. Когда появится эта возможность?»— возмущается Террас.

Россия все равно виновата

Эстонские власти выдвинули версию о том, что якобы украинский дрон изначально не собирался лететь над Эстонией, но был отброшен туда работой средств российской РЭБ.

Паллосон заявил, что «дрон мог попасть в воздушное пространство Эстонии из воздушного пространства как России, так и Латвии».

Против такого предположения бурно запротестовали латыши.

«Мы постоянно наблюдаем латвийское небо. Развёрнутые нами датчики в последние дни не фиксировали нарушений воздушного пространства», — заявили в Национальных вооруженных силах Латвии.

В этой ситуации наибольшее здравомыслие проявили эстонские военные, которые, в отличие от правящих политиков, прекрасно понимают всю степень риска, который несут подобные инциденты.

Начальник разведывательного центра Сил обороны Антс Кивисельг, комментируя ситуацию, специально подчеркнул, что «глушение GPS-сигнала со стороны РФ направлено на защиту российских стратегических объектов и не нацелено непосредственно против Эстонии или других союзников НАТО».

Его слова подтвердил эксперт Эдуард Вайну — сотрудник эстонской фирмы Meridein Group, специализирующийся на производстве беспилотников. «В России пытаются создать такой цифровой щит, который, например, сообщает GPS-приемникам, что север находится, например, на 90 градусов слева, чтобы затем перенаправить эти дроны куда-нибудь в другое место. И зачем направлять их на свою территорию, если можно направить на нашу», — сказал Вайну.

И в конечном итоге власти пришли к предсказуемому выводу: министр обороны Ханно Певкур спихнул вину за падение украинского дрона на Россию. Мол, она «продолжает войну в Украине, а Украина защищает себя».

Также Певкур сообщил, что Эстония начала закупку радаров нового типа, способных обнаруживать низколетящие объекты.

«Можно ли с их помощью создать сплошное покрытие? Теоретически — да, всё зависит от того, сколько ресурсов мы туда вложим. Наши возможности станут значительно лучше. Будет ли это стопроцентное покрытие — покажет время», — сказал министр. По его словам, в понедельник вечером он пообщался на эту тему с коллегой из Украины.

Глава эстонского государства Алар Карис призвал ускорить создание уже давно анонсированной многоуровневой ПВО.

«Это не то, на что у Эстонии есть несколько лет, а то, что необходимо реализовать быстро. Речь идет о безопасности населения. Фокус противодействия дронам больше не ограничивается одной только восточной границей, а требует гораздо более широкого подхода», — отметил Карис, призвав силовые ведомства сотрудничать еще теснее.

Аналогичного мнения придерживается министр внутренних дел Игорь Таро. «Мы снова убедились, что современная эффективная защита от дронов является одной из неотложных задач безопасности Эстонии — как внешней, так и внутренней. Это задача, требующая значительных финансовых и человеческих ресурсов», — заявил Таро.

Инцидент с упавшим украинским дроном эстонские власти используют как довод в пользу продолжения милитаризации страны.

Не первый инцидент

В связи с этой историей следует напомнить, что уже давно высказываются предположения о том, что дроны, которые наносят удары по северо-западным регионам России, запускаются непосредственно с территории стран Балтии.

Впервые такие подозрения прозвучали в августе 2023 года, когда беспилотники ударили по Псковской области. Позже эти предположения повторились в первые месяцы 2024-го, когда дроны несколько раз били по Петербургу и Ленинградской области. Звучат они и сейчас, после очередной серии атак на Ленобласть.

Правда, стопроцентного подтверждения эта гипотеза пока не получила.

Конечно, маловероятно, что БПЛА, падающие на Петербург и окрестности, запускаются непосредственно с украинской земли. Тогда откуда?

Высказываются догадки, что они могут взлетать как с сухогрузов в Балтийском море, так и с самой российской территории.

В целом же Прибалтика уже давно служит ареной борьбы дронов.

В сентябре 2024 года президент Латвии Эдгар Ринкевич громогласно заявил, что на востоке его государства упал российский беспилотник типа Shahed. В министерстве обороны республики сообщили, что 7 сентября БПЛА залетел на территорию Латвии из Белоруссии и разбился в окрестностях города Резекне.

В латвийском минобороны предпочли не нагнетать и заявили, что российский БПЛА «не имел конкретной цели» залететь в Латвию и что его появление не следует расценивать в качестве спланированного нападения.

То есть Россия, конечно, виновата — но не в прямом «акте агрессии», а в «предосудительной небрежности», из-за которой, мол, дрон оказался под Резекне. В латвийский МИД был вызван посол России, которому вручили ноту протеста — тем дело и ограничилось.

Но этот инцидент вызвал многочисленные внутренние разборки.

Представители общественности обрушились на военных, которые допустили, что дрон долетел почти до самого Резекне — города, находящегося в 57 км от границы с Россией. Более того, по некоторым данным, латвийская армия узнала об этом дроне лишь когда он уже упал.

В ответ главком латвийской армии Леонид Калининьш стал настаивать на том, что его подчиненные заметили дрон с самого начала — и «следили за ситуацией, выясняя, насколько она опасна».

Не далее как минувшим летом в Литве имели место два подряд инцидента с дронами, залетевшими в республику со стороны Белоруссии.

Литовские власти использовали эти инциденты как обоснование своих планов по созданию школ для населения, где его будут учить создавать беспилотники и управлять ими.

В целом же поражает отсутствие рефлексии у властей стран Прибалтики. Своей активной помощью Украине, предпринимаемыми в отношении России провокациями они сами словно бы зовут войну в свой регион.

Надо сказать, что большинство населения не в восторге от этого — поэтому люди активно уезжают из Прибалтики. Страны Балтии покидают не только их жители, но и инвесторы.

Те же прибалты, которые успели эмигрировать в предыдущие годы, отметают возможности возвращения на родину — мол, там становится слишком опасно…