В Литве создадут сеть центров по развитию навыков управления и конструирования БПЛА, ориентированных на обучение не только взрослых, но и школьников.

Иван Шилов ИА Регнум Довиле Шакалене

По расчетам властей, в ближайшие годы в них будут заниматься 22,5 тыс. граждан, в том числе несовершеннолетние. Этот проект — лишь часть широкомасштабных приготовлений. Ведь литовские власти стараются прогнать как можно больше населения через разнообразные курсы «выживания» и «сопротивления».

«Опыт Украины показывает, что подготовку молодежи к различным ситуациям необходимо начинать как можно раньше», — заявил по этому поводу бывший глава министерства обороны Лауринас Кащюнас.

Но степень энтузиазма литовцев вызывает сомнения.

«Укрепить компетенцию»

Первые три таких центра уже в этом сентябре заработают в городах Йонава, Таураге и Кедайняей. В 2026 году аналогичные заведения появятся в Шяуляе и Паневежисе, в 2027-м — в Утяне и Тельшяе, в 2028-м — в Клайпеде и Мариямполе.

Как сообщили в Минобороны Литвы, цель проекта — «укрепить компетенцию населения в области управления беспилотными летательными аппаратами». Инструкторами выступят представители «Союза стрелков» (добровольческая военизированная структура, комплектуемая по территориальному признаку) и государственного агентства неформального образования.

По словам министра обороны Довиле Шакалене, они запланировали, что к концу 2028 года через эти центры пройдут 15,5 тысячи взрослых и 7 тысяч детей — все они приобретут навыки управления дронами. При этом в военном ведомстве подчеркивают, что содержание программы будет адаптировано для разных возрастных групп.

Так предполагается, что самые младшие слушатели этих курсов, ученики 3–4-х классов, будут заниматься сборкой и пилотированием самых простых дронов — в «игровой форме» и «посредством практических экспериментов».

В свою очередь, старшеклассников допустят к проектированию FPV-беспилотников — посредством 3D-программирования. Те, кто покажут наилучшие результаты в конструировании и пилотировании, будут допущены к участию в соревнованиях на региональном и общенациональном уровнях.

Помимо центральных и местных властей в программе по созданию учебных центров участвуют и некоторые «патриотичные» представители бизнеса. Общий объем инвестиций составит более 3,3 млн евро, из которых доля минобороны — 600 тысяч. Средства пойдут, в частности, на закупку разного специализированного оборудования: систем управления, передачи видеоизображения, программного обеспечения для FPV-дронов и мобильных приложений.

На эти действия одобрительно смотрят из Брюсселя.

Ранее уроженец Литвы, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал родное государство и прочие страны НАТО балтийского региона создавать «дроновый заслон» и наладить массовое производство беспилотников.

По мнению Кубилюса, Литве нужно не столько производить или закупать дроны и хранить их на складе, сколько обучать и готовить команды специалистов, которые могли бы очень быстро производить большое количество беспилотников и управлять ими.

Болезненная фиксация

У литовских властей сложилась своего рода фиксация на беспилотниках или даже патологическая дронофобия. За последнее время в Литве было много трагикомических инцидентов, связанных с данными устройствами.

Так, минувшей осенью в этой стране наблюдалось настоящее нашествие беспилотников, посредством которых контрабандисты переправляли через внешнюю границу ЕС дешевые белорусские и украинские сигареты.

Громкая история приключилась 10 июля, когда в Литву, предположительно с территории Белоруссии, влетел некий объект. Его появление вызвало панику. В частности, неприятные минуты пришлось пережить премьер-министру Литвы Гинтаутасу Палуцкасу и спикеру сейма Саулюсу Сквернялису, которых срочно эвакуировали в укрытие.

Однако летательный аппарат упал всего в километре от границы.

По утверждению минобороны Литвы, это была «пустышка», которые применяют для введения в заблуждение сил ПВО противника. Но как такой объект оказался в Литве — это вопрос: литовские военные и спецслужбы так и не дали на него внятного ответа.

Похожий инцидент имел место 28 июля, когда литовское минобороны сообщило, что в воздушное пространство страны на высоте 200 метров вторгся «летательный аппарат неизвестного типа», опять якобы прилетевший со стороны Белоруссии.

На поиски аппарата подняли армию и гражданские структуры, но обнаружить его смогли лишь через пять дней — он лежал на территории военного полигона Гайжюнай под Каунасом.

Литовские СМИ написали, что беспилотник принадлежит к российскому типу «Гербера», но официальных подтверждений этому не последовало. Начальник штаба ВВС Дайнюс Пашкявичюс сообщил, что в дроне обнаружено два килограмма взрывчатки.

Сопротивление и устойчивость

Власти Литвы планомерно ведут к превращению своего государства в единый вооружённый лагерь, где каждый человек должен знать свои обязанности в случае войны.

Правительству мало радикального расширение численности ежегодного призыва, теперь практически любой гражданин должен стать помощником армии.

Поставлена задача прогнать как можно больше литовцев через специфические курсы «сопротивления», в ходе которых их учат выживать в зоне боевых действий и чинить всевозможные помехи «оккупантам».

Несколько месяцев назад министерство обороны отчиталось о том, что уже 190 тысяч жителей Литвы прошли курсы «по гражданскому сопротивлению и устойчивости». Эти курсы состоят из трех основных модулей — «базового» (восемь часов обучения), «устойчивости к гибридным угрозам» (восемь часов) и собственно «гражданского сопротивления» (8–9 часов).

Директор департамента мобилизации министерства обороны Виргиниюс Вилкялис рассказал, что после прохождения курса граждане начинают различать, что такое вооруженное и невооруженное сопротивление, у них появляется понимание, как действовать и выжить в случае оккупации.

«Мы собрали опыт Украины, а также нашей армии, сил специальных операций — то, что больше всего нужно всем силам гражданского сектора. А нужно очень многое — ссыпать песок в мешки, плести сети, что очень важно при борьбе с дронами», — поделился Вилкялис.

Он считает, что в том случае, если Литву атакует российская (а возможно, и белорусская) армия, враг первым делом выведет из строя систему энергоснабжения.

«Мы живем не в Африке, и человеку нужно знать способы выжить — как многослойно одеваться, как с помощью свечей получить не только свет, но и согреться», — поучает Вилкялис. По его словам, на курсах они учат литовцев, как собирать «эвакуационный рюкзак» и какие вещи должны в нем содержаться, если его владелец хочет выжить в зоне боевых действий, как передвигаться в городе под обстрелом.

Люди, окончившие курс по обучению навыкам выживания, потом могут перейти на другую «платформу» и пройти курс обучения навыкам военного сопротивления.

Например, их обучат рецепту приготовления «коктейлей Молотова» и способам их применения против бронетехники.

Вечный враг

190 тысяч прошедших курсы для Литвы, чье нынешнее население не превышает 2,6 млн человек, — очень большое количество. Но все же и оно не устраивает власти. Поэтому все местные СМИ день и ночь облучают население рассказами о том, что война практически на пороге, и что наибольший шанс на выживание получат те, кто пройдут спецподготовку.

Так, дополнительно к «курсам сопротивления и устойчивости» минувшей весной были организованы бесплатные восьмичасовые курсы для работников сорока крупнейших литовских компаний: их там учили опять же «невооруженному сопротивлению», навыкам выживания в экстремальной обстановке и оказания первой помощи, кибербезопасности и «распознаванию дезинформации».

Литовская армия призывает сограждан к всеобщей мобилизации — представители вооруженных сил раздают интервью и распространяют брошюры, в которых рассказывается о том, что каждый патриотичный литовец обязан быть готов отдать жизнь за родину.

«Нужно готовиться», внушают литовским гражданам. Военные пытаются навязать им представление о том, что Россия всегда была вековечным врагом Литвы — и что так будет и впредь.

«Иначе никогда и не было. Угроза, исходящая от России для Литвы — это константа с XV века, когда произошла первая война между великими княжествами Литовским и Московским. Нам просто нужно научиться с этим жить», — призывают в армии.

Однако эти призывы в значительной степени падают в пустоту — большинство литовцев воевать откровенно не желает.

Ухилянты по-литовски

Министр обороны Шакалене жалуется, что литовские призывники часто пытаются «откосить», вводя военкоматы в заблуждение липовыми справками о самых разных заболеваниях.

В конце прошлого года минобороны провело опрос, итоги которого обескуражили чиновников: свыше половины опрошенных (61%) сообщили, что не намерены участвовать в обороне страны. 10% респондентов поделились, что рассматривали такую возможность, но отказались от нее.

Всего 4% однозначно готовы оборонять Литву, а остальные еще лишь размышляют над такой возможностью.

Согласно еще одному недавнему соцопросу, почти 56% граждан категорически против появления своих кадровых военных на территории Украины. Лишь 3,5% опрошенных полностью поддерживают участие литовцев в украинском конфликте, а остальные, опять же, колеблются.

Жители страны втихомолку (ибо это чревато неприятностями) рассуждают, что действия государства, стремящегося милитаризовать свое население, глубоко безнравственны.

Ведь при современной высокотехнологической войне гражданские, которых наскоро прогнали через «курсы сопротивления», превращаются в пушечное мясо, обреченное на гибель. Главная возможность выжить для гражданских — своевременно эвакуироваться подальше от зоны боевых действий, а не пытаться в них участвовать.

По доброй воле становиться пушечным мясом хотят немногие. Но их мнение не слышно, ибо все медийное пространство Литвы отдано немногочисленным, но громогласным «патриотасам».