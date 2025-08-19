На этот раз Зеленский решил сыграть роль очень, очень хорошего парня, излучающего позитив и желание договариваться.

Иван Шилов ИА Регнум

На предварительной встрече со спецпосланником президента США Китом Келлогом он по-прежнему был в футболке, демонстрируя своей аудитории, что «не прогнулся», но к Трампу прибыл в костюме стиля графа Дракулы, устранив один раздражитель.

Далее демонстрируя изящные манеры, которые так нравятся американскому визави, он передал первой леди Мелании Трамп письмо от своей жены и выразил благодарность, как сообщает украинская пресса, «за то, что она подняла тему похищенных украинских детей». Хотя в её письме в адрес Владимира Путина говорилось о детях вообще, и ни одного слова — о похищенных.

За те 4,5 минуты, что Зеленский обращался к Трампу в течение публичной встречи, он «около десяти раз» сказал «спасибо», ведь в феврале вице-президент ди Вэнс упрекал его за то, что он не сделал этого ни разу. На общих фотографиях — полный восторг: вот хозяин показывает коллекцию брендированных бейсболок, а гости счастливо смеются.

Теплые, искренние рукопожатия. Встреча у порога (хотя европейских лидеров Трамп лично не встречал). Общение у карты Украины, где киевский гость показывал несведущим американцам, как всё обстоит «на самом деле»

Как выразился глава офиса президента Украины Андрей Ермак (которому Келлог демонстративно не подал руки), «беспрецедентная встреча» и «очень подробный, откровенный разговор».

«Как правильно отметил наш президент: «Это была лучшая встреча с президентом США. Хотя я уверен: лучшая еще впереди», - подобострастно цитирует вождя его «серый кардинал», сообщая общественности, что Трамп «подтвердил лично» надежные гарантии безопасности для Украины.

И над этим, по словам Ермака, «наши команды» готовы работать немедленно по возвращении.

Украинские эксперты тоже демонстрируют безудержный оптимизм: никакого публичного принуждения к условиям России не было, Европа не бросает своего дорогого союзника, а Владимир Путин традиционно побежден.

Во-первых, под встречу политтехнологи Банковой изобрели оригинальную подачу о полном провале ВС России: «За последние 1010 дней войны враг оккупировал менее 1 процента территории Украины […] в международно признанных границах». То есть не считая Крыма и территории ДНР и ЛНР, о чём Зеленский со вальяжной гордостью уставшего воина и сообщил на брифинге — «это немного меняет оптику, оптику правды и реальности. Это меняет взгляд на баланс сил».

«И такие вещи у меня в первый раз — в первый! — получилось проговорить с президентом США и его командой. Без бумажек, не читая с карточек. А очень хорошо разбираясь в каждом нашем квадратном километров, залитом кровью наших бойцов… И, мне кажется, президент Трамп услышал», — сообщил он собравшимся.

Во-вторых, то, что российская сторона дала предварительное согласие на двустороннюю встречу, расценивается как огромное достижение. Ведь, как ни крути, без Путина жизнь украинского политикума (как и существование государства Украина) лишена всяческого смысла.

Как подчеркивает видный украинский политолог Вадим Денисенко (бывший журналист, попавший с Майдана в Верховную раду), для Путина встреча с Зеленским будет означать обнуление одного из главных «козырей», «который он вытаскивал, как факир из рукава в нужный момент», а именно тезиса о нелегитимности украинского диктатора.

AP/TASS

Кроме того, у такой встречи, уверен бывший исполнительный директор почившего в бозе Института будущего, очень малые шансы на результат, потому что именно на ней будут обсуждаться территории. А без внешнего давления этот вопрос не может быть решен в двустороннем порядке.

Тем не менее Зеленский подтвердил, что «мы готовы к любым форматам, на уровне лидеров, потому что только на уровне лидеров мы можем решить все сложные и болезненные вопросы».

А таких вопросов, по сути дела, три.

Первый вопрос — территориальный.

Наличие в Белом доме карты Украины (даже двух, поскольку хозяева приготовили свою) однозначно указывает на то, что вопрос границ обсуждался весьма предметно и отталкивался от предложений России. Поскольку базовые параметры мира Путиным и Трампом уже начерчены и согласованы в личной беседе. То есть украинская делегация приехала торговаться предметно, водя пальцами по бумаге.

Поэтому Зеленский во время общения с прессой, наверное, впервые не стал кричать о невозможности каких-либо разменов, а уклончиво ответил, что «вопрос территорий — это то, что мы оставим между Путиным и мной».

«В общем — в сухом остатке — выйти с Донбасса он согласился», — резюмирует политтехнолог Михаил Павлив, и это логично, поскольку иначе нет смысла продолжать разговор.

И в этом плане очень любопытно звучит аргумент о Крыме, что он не был захвачен военной силой. Формально — доказательство слабости российской армии, но с другой стороны — косвенное признание того факта, что полуостров сделал свой выбор через референдум и вошел в состав России вполне легально. А это открывает дорогу к официальному признанию США статуса Крыма и снятия большей части антироссийских санкций.

Второй вопрос — гарантии безопасности.

Самые внимательные комментаторы заметили, что «Трамп в который раз повторил, что Украину не возьмут в НАТО, но пообещал, что «мы предоставим им очень хорошие гарантии безопасности».

Из того, что было вынесено в публичную плоскость и затем дополнительно объяснено госсекретарем Марко Рубио, следует, что основные проблемы поддержки Украины перекладываются на плечи европейских стран (не зря же они приехали), в том числе и соглашения о гарантиях безопасности.

Однако в итоге в них войдут не только страны НАТО, и, возможно, Россия, а также Китай, что предлагал Путин. Сам Зеленский упомянул «коалицию из 30 стран», которые были на связи. А это — то самое «устранение первопричин конфликта», главной из которых является неучастие Украины в Североатлантическом альянсе. С предоставлением взамен комплекса гарантий, о чём шла речь еще в Стамбуле.

«Мы больше не поставляем Украине оружие. Мы больше не даем Украине денег. Теперь мы продаем ей оружие, а европейские страны платят за него через НАТО. Они используют НАТО для покупки оружия и его переброски в Украину»,— подчеркнул госсекретарь США, и это фиксирует позицию Штатов, окончательно выходящих из конфликта как его сторона.

Кстати, на брифинге Зеленский заявил про пакет украинских предложение о закупке американского оружия на 90 миллиардов долларов, что «должно стать частью гарантий безопасности». Однако даже эти надежды упираются в то, что платить теперь должна Европа, а Америка продаст далеко не всё из того, о чем её просят.

Кстати, как обращает внимание одесская журналистка и ветеран грантоедского движения Зоя Казанжи, «следующие раунды, если они состоятся, почему-то исключают европейцев. Двусторонняя встреча Зеленский — Путин; трехсторонняя — плюс Трамп. А где Европа здесь? Похоже, что двое будут ломать Зеленского».

Третья вопрос — выборы со сменой политического режима.

«Политолог» Денисенко рано радуется, поскольку обнародованное согласие Москвы на двух- и трехстороннюю встречу означает для Зеленского конец его политической карьеры, что очевидно для всех. Включая его самого.

Окончание войны неизбежно означает и переформатирование власти как важный этап перехода к другой политике Украины и другой системе отношений в мире. Чего, опять же, добивается Россия.

И это — одна из угроз, способных повлиять на внезапное решение киевского режима «соскочить» с договоренностей, как он это уже сделал в 2019 году после Парижского саммита, на котором этот же самый Зеленский принял обязательство до конца года обеспечить «полное и всеобъемлющее соблюдение режима прекращения огня» в Донбассе, внести в Конституцию его особый статус, содействовать обмену пленными, контроля над границей и т.д.

Всё это подняло такую политическую волну на Украине, что в итоге договоренности были полностью слиты.

То же самое может произойти и сейчас, отчего тема украинских выборов в понедельник стала едва ли не единственной, по которой у Трампа и его гостя возникли не то чтобы разногласия, но президент США позволил себе явную издевку. Зеленский заявил, что для демократического и законного плебисцита нужны определенные условия, обеспечить которые мешает война.

«То есть вы говорите, что через три года, если мы (США. — Прим. ред.) будем в состоянии войны, выборов больше не будет? Интересно, что на это скажут «фейк ньюз», — иронично спросил Трамп, что небритый собеседник попытался превратить в шутку.

А это совсем не шутка, поскольку, как уже отмечало ИА Регнум, любая возможность обвинить просроченного президента в «зраде» немедленно будет использована претендентами на его трон.

Тем не менее и здесь, по всей видимости, было дано согласие провести выборы, и подготовка к ним, которая и так велась в Киеве, явно ускорилась.

Буквально на следующий день после мероприятий в Вашингтоне Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о выплате 50 тысяч гривен за рождение ребенка и ежемесячной помощи беременным женщинам. Заодно назначена помощь по уходу за ребенком до одного года и выплата на «ясли» для детей до трех лет, если один из родителей работает и «набор малыша» сохранен как одноразовая помощь.

Это уже не первые «плюшки», посыпавшиеся на украинцев буквально за последний месяц. Главная из них — разрешение выезд за границу парней младше 22 лет, которое премьер Юлия Свириденко обещает уже до конца этой недели.

Так что, судя по всему, все наши предыдущие прогнозы сбылись: у США достаточно рычагов для того, чтобы испортить Зеленскому остаток жизни, и некоторые из них были использованы: антикоррупционные расследования и аудит выделенной помощи способны похоронить все надежды выйти из этой истории живым и богатым.

Поэтому слёт в Белом доме не был разговором равных — лишь паломничеством ничтожных к «Сияющему граду на холме».