Сегодня в Верховной Раде Украины состоится голосование за законопроект, возвращающий полномочия антикоррупционным органам. Однако вне зависимости от его исхода колесо смены власти уже завертелось.

Zuma\TASS

И хотя пока оно наматывает на себя второстепенных персонажей, участвовавших в травле Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), главной целью остается Владимир Зеленский.

Если депутаты пойдут на принцип и голосование провалят — политический кризис, вызванный попыткой подмять под себя выстроенную Западом вертикаль власти усугубится вплоть до самого страшного удара — прекращения финансирования и политической поддержки.

Если же все вернется на круги своя, то детективы методично и хладнокровно продолжат раскручивать масштабное коррупционное дело, направленное конкретно против первого лица и его окружения, о чем ИА Регнум подробно рассказывало.

Классический цугцванг.

Так что сам собой возникает вопрос, кого архитекторы управляемого хаоса и войны на Украине приведут для смены политического режима «Студии 95 Квартал». И чтобы ответить на него, нам пригодится журнал Vogue, опубликовавший очень смешные, как считают многие, фотографии экс-главкома ВСУ и посла Украины в Британии Валерия Залужного.

Например, снимок, очень похожий на девочку с шоколадки «Аленка» — подпирающая пухлую щеку рука, мечтательно закаченные глаза.

Однако публикация в американском модном журнале была поддержана большим размещением комплиментарных обзоров в украинской прессе, которая пересказала колонку Залужного и оценила его внешний вид.

«Классика в действии. Залужный предстает в выверенном до деталей классическом луке. <…> Деловой стиль дополняют лакированные туфли, а поза с руками в карманах и скрещенными ногами добавляет уверенности и сдержанного шика»,— сообщают, например, «Факты», всегда бывшие самой тиражной украинской газетой «для народа».

Что же касается самой статьи, то она представляет собой характерную презентацию кандидата в отцы нации — краткая биография, общие рассуждения про идентичность («в нашей семье все говорили по-украински») и 10 тезисов, в которых раскрывается «программа».

Из всего этого текста очевидно следует то, что бывший генерал отстраивается от шестого президента и передает ему «привет». Месседж «государство — это мы» отстроен от знаменитого тезиса из инаугурационной речи Зеленского — «каждый из нас президент».

«Несмотря на все проблемы, мы продолжаем драться. Все вместе. И пока мы делаем свое дело, нам расписывают разные сценарии и видения. От вариантов окончания войны до сценариев проведения выборов. Это делают люди, которые часто сами являются частью нашего общества. Те, кто должен хотя бы попытаться что-то изменить. Но мы все еще стоим. А пока стоим — мы много весим для мира»,— вот толстый намек на всю действующую власть, которая и должна была «что-то изменить».

Есть «мы», к которым Залужный относит себя, и есть «они», к которым политтехнологи Валерия Федоровича отнесли и подлецов-соседей, и «союзников», думающих только о своей выгоде. Очевидно, опираясь на исследования общественного мнения.

Совершенно необходимо добавить, что опубликован этот материал в специальном выпуске «Лидеры», где, кроме экс-главкома есть еще один политик — новый премьер-министр Юлия Свириденко, женщина многих талантов, специально выращенная для такой работы в рамках грантовых программ.

В сопроводительном тексте поясняется, что фотосессия делалась еще когда героиня занимала должность вице-премьера и все совпадения случайны.

Однако, в противоположность Залужному, её история — это прямая реклама: как успешна она была на всех позициях, каким эффективным управленцем и переговорщиком является, какие колоссальные средства сумела привлечь, пользуясь полным доверием западных партнеров.

Скриншот сайта vogue.com

Таким образом, широкой аудитории показаны согласованные кандидаты на позиции президента и премьера: солидный, сильный, авторитетный в армии, но тупой мужчина в дорогом костюме от британской стороны; красивая, умная женщина, держащая в руках всю экономику и управляющая ей в интересах США — с американской.

А то, что франшиза журнала Vogue принадлежит структурам олигарха Рината Ахметова, некоторым образом указывает на то, что он и одобрен как главный спонсор и согласованный партнер политического тандема. Скорее всего, и размещением в СМИ занималась многолетняя помощница Ахметова во всех медиа-делах Наталья Емченко.

К этому стоит добавить, что аффилированный с американцами Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS в июне 2025 года показал, что в втором туре, если бы в него вышли Зеленский и Залужный, второй получил бы 41,4% голосов — против 27% у оппонента.

Лишь 15,7% голосовали бы против обоих.

В принципе, за эту часть электората и могут побороться представители «старой гвардии» — Юлия Тимошенко, Петр Порошенко*, Юрий Бойко.

Для них возможная смена власти уже не просто последний политический шанс — это последний шанс в жизни, поэтому долгожители украинской политики очень стараются.

Одна в очередной раз либо меняет прическу, поправляет лицо у пластического хирурга. Второй регулярно худеет (что при диабете дается очень нелегко), красуется на байке перед молодежью. Третий демонстрирует чудеса растяжки, пытаясь угодить всем.

Каждый из них сейчас по-своему пытается использовать «антикоррупционный майдан». Но заграничным кураторам Украины вряд ли нужна эта старая колода. На нее смотрят с безразличием рабовладельца, у которого есть целое племя молодых и сильных акторов.

Пока старой колодой пытаются играть привыкшие к ней руки олигархов. К примеру, Дмитрий Фирташ из Вены поддерживает Бойко и пристроившегося к новой власти экс-руководителя Администрации президента Сергея Левочкина.

Олигарх Виктор Пинчук из Лондона ставит на более молодое, но уже запятнанное поколение политиков — таких как бывший комик, а ныне хозяин крупнейшего благотворительного фонда Сергей Притула.

Ахметов не прочь поиграть в «разные корзины», поддерживая медийного командира Третьего штурмового корпуса Андрея Билецкого и экс-спикера Дмитрия Разумкова. Сидящий в СИЗО олигарх Игорь Коломойский пока вынужден играть только в самого себя, ну и немного в Александра Дубинского, который также сейчас сидит.

Все это рассчитано на игру среднего и мелкого уровня — завести людей в парламент, создавая систему противовесов, забрать под себя местные структуры власти. Тем более, что под давлением с Банковой Верховная Рада так и не проголосовала за назначение даты местных выборов на 25 октября 2025 года.

Очевидно, что правящая сейчас партия «Слуга народа» пролетит на них с треском. Но всегда найдутся те, кто подхватит падающую власть и выжмет своё из возможного.

«Да, внутренние противоречия есть и основания для смены власти тоже, но оператором этого процесса все равно будет внешний источник, который решит, «кто будет президентом, а кто мэром». Это будет невыборная история. Ресурсов для полноценной политической жизни в Украине просто не осталось. И история знает подобные примеры. В Германии, к примеру, после 1945 года выборов в бундестаг не было до 1949 года, пока общество не успокоилось. Для нормализации потребуется долгий процесс «демилитаризации» сознания украинцев», — поясняет ИА Регнум известный украинский социолог Евгений Копатько.

По его мнению, достаточно будет имитационных выборов, которые «весь цивилизованный мир» признает без проблем — так же, как когда-то нелигитимный третий тур президентских выборов 2004 года. Всегда под рукой есть и молдавский вариант, в котором перевес обеспечивается голосами уехавшего из страны меньшинства.

Но в любом случае, нынешнюю команду усиленно дегероизируют и задача следующего режима — сворачивать конфликт, выходить на переговоры, создавать отложенные решения. В «Уроке №8» Залужный закладывает пространство для маневра:

«Сражаясь с большим врагом один на один, думай: какую победу ты хочешь и можешь одержать сейчас, а какую в будущем. Решения имеют свое время. Это не всегда сейчас».

Вот аргумент, заготовленный для «ястребов» — смена приоритетов началась.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов