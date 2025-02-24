На постоянные выпады со стороны Илона Маска, Дональда Трампа и прочих уважаемых американских товарищей Владимир Зеленский решил ответить оптом 23 февраля, собрав для укрепления своей позиции всех ключевых украинских силовиков. На форум «Украина. Год 2025» прибыли сказать свое веское слово руководитель Службы внешней разведки, главком ВСУ, начальник ГУР, глава СБУ, но всё это было оправой для сияния Зеленского на большой пресс-конференции.

Иван Шилов ИА Регнум

А уже в ходе этого мероприятия он в чрезвычайно жесткой форме отказал по всем пунктам требований американцев, связанным с мирными переговорами и переводом Украины в режим урегулирования конфликта. Заранее отвергнув и возможное соглашение, которого могут достигнуть США и Россия.

«Если США — я в это не верю, но всё бывает — договорятся с россиянами о нас без нас, то успеха в этом соглашении не будет, если мы не подтвердим его условия», — отметил он, сославшись на некие интересы страны и народа.

Даже более того, выкатил ультиматум, заявив, что готов оставить свой пост в случае, если Украину примут в НАТО, то есть никогда.

Не поменялась позиция Зеленского и по экономической сделке: на условиях Трампа он ее подписывать не будет. Хотя практически одновременно спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что ожидает подписания соглашения с Украиной по природным ресурсам в течение недели и с той стороны никто больше не колеблется, поскольку им послали некий правильный сигнал.

Тем не менее свой отказ человек в зеленой майке мотивирует с той же легкостью, которую всегда демонстрировал его бывший патрон и кормилец, фактически сделавший актера президентом: главный жизненный принцип олигарха Игоря Коломойского — «долги отдают только трусы».

По словам «диктатора без выборов», признавать 500 миллиардов долларов помощи от США он не собирается, и более того, не признает даже сто миллиардов, выданных при Байдене. Поскольку это был грант, а не кредит, то «мы не будем возвращать гранты» — помощь, таким образом, предлагается считать безвозмездной. Формально это так и есть, если только не вспоминать, что природные ресурсы (речь изначально шла о редкоземельных металлах) украинское руководство предложило в качестве обеспечения продолжения военной помощи.

То есть загнало себя в эту ловушку самостоятельно. Теперь же утверждает, что Трамп нечестно хочет получить с Украины 100% надбавки с оказанной помощи, вернув за каждый доллар два, и такое подписывать нельзя, поскольку «это будут выплачивать десять поколений украинцев».

Специально обученные эксперты негодуют, напоминая, что между США и Украиной существует Хартия о стратегическом партнерстве, называя партнера очень нехорошими словами.

«Желательно было бы ее перечитать новой администрации США перед тем, как ставить партнеров в ситуацию, когда у них нет выбора — или подписывать, или что-то делать с этим соглашением, чтобы по крайней мере услышать друг друга. Если этого диалога нет, а есть принуждение, то, извините, а чем тогда США отличаются от страны-агрессора, которая также требует от нас каких-то безальтернативных вариантов? Понятно, что я сейчас не говорю о вторжении, но я говорю о самих методах разговора с суверенным государством», — гремит в издании «соросят» NV председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

И эта позиция может считаться базовой контраргументацией оппозиции Трампу, поскольку Шлинчак вообще-то всю жизнь был сидевшим на американских грантах журналистом, решившим сменить амплуа на другие гранты. А контора названа так же, как и основанный в годы Холодной войны институт в Вашингтоне, обучающий госуправленцев, лидеров разведки, национальной безопасности и дипломатии — будущих разрушителей государств.

Главный босс тоже решил показать независимость, поставив соглашение по недрам в зависимость от фактически прямого участия США в войне с Россией.

AP/TASS Владимир Зеленский во время пресс-конференции. Киев. 23.02. 2025 год

В частности, Зеленский потребовал, чтобы американцы прислали на Украину три десятка систем Patriot, которые прикрыли бы основные месторождения полезных ископаемых и другие объекты. Дали «стопроцентную защиту неба над Украиной», то есть начали сбивать российские ракеты и самолёты.

На подобное не был готов даже Байден, не говоря уже о Трампе.

При этом просроченный президент Украины отказался от прекращения огня без предоставления Киеву гарантий безопасности, которые и были немедленно перечислены. Так, коллективный Запад должен профинансировать украинскую армию численностью в 800 тысяч солдат, ввести иностранный воинский контингент и принять страну в Евросоюз, что тоже при нашей жизни не случится.

При этом Зеленский признал, что американцы придерживаются совершенно иного мнения и требуют остановить огонь без дополнительных условий. Соответственно, и Пентагон в очередной раз подтвердил, что не будет участвовать в отправке военной миссии на Украину. И, соответственно, это не будет вписано в «ископаемую» сделку, в которой, как заявил министр финансов США, гарантии безопасности содержаться не будут.

Точно так же без дополнительных условий американцы требуют проведения выборов, которые киевской стороной публично отрицаются как вредоносное деяние — в этом солидарна вся условная «партия войны», включая экс-президента Петра Порошенко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и бабушку украинской политики Юлию Тимошенко. Тем более, что действующая власть заблаговременно сделала всё необходимое, чтобы они в празднике демократии участвовать не смогли.

Зеленский уверенно предположил, что американцев кто-то дезинформирует на эту тему, поэтому заявления высокопоставленных чиновников США о необходимости провести выборы являются «серьезной волной» давления на Украину с потенциально опасными последствиями.

«Вопрос выборов поднимала РФ. И вопрос выборов начал звучать сегодня в США. Но этого не было. И ни разу партнеры это не поднимали. Это такая волна. Я считаю, что она серьезная и она входит в опасные шаги того или иного формата давления на Украину, подготовки соответствующих документов, которые бы устраивали кого-то. Но не нас», — отметил он, снова загоняя оппонентов в рамки «нарративов Кремля».

Иными словами, Украина продолжает настаивать на условиях, которые полностью противоречат установкам США и Трампа, представляя их как чисто российский интерес. При этом глава киевского режима подтвердил, что в полемике с Вашингтоном рассчитывает на поддержку Европы.

Иное видение (раз с Зеленским говорить никто не хочет) попытаются донести до президента США на следующей неделе французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Британский политик представит план развертывания на Украине европейских военнослужащих.

Кроме того, Украина планирует созвать некий саммит в Европе, создав консолидированную позицию с оставшимися союзниками и предъявив ее Трампу. И эту уверенность дают «настоящие друзья Украины»: 24 февраля главы МИД стран ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала новый пакет помощи в размере 3,5 млрд евро, глава евродипломатии Кая Каллас поддержала отказ Зеленского проводить выборы, а в Киев прибыли лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции.

Если же Белый дом решит попросту отключить Украину от военной помощи, ему заранее показывают «самодостаточность» в вопросе обеспечения вооружениями. Что-то продолжит давать Европа, что-то производится на месте. В частности, на пресс-конференции были названы цифры в 2,2 млн FPV-дронов, 100 тыс. дальнобойных БПЛА и154 артиллерийские системы украинского производства.

«Мы сделаем больше в этом году. Это нам помогает выживать. Да, это не заменяет помощь Соединенных Штатов Америки, но это и не является целью — заменить помощь партнеров. С помощью лучше. И на прошлый год это было: мы — 40%, 30% — Европа, 30% — США… Думаю, что в этом году мы будем точно в 50 процентах. Да, у нас может быть дефицит, но мы будем бороться с ним», — подчеркнул Зеленский, и для придания веса его словам следующей же ночью был организован очередной налет дронов на объекты в России.

Таким образом, он в неожиданной спокойной форме и без лишних эмоций сообщил всемогущему хозяину (теперь практически объявленному врагом), что отдавать власть не собирается и готов к любым последствиям. Хотя, конечно, надеется на чудо.

Нетрудно заметить, что сейчас в общих чертах повторяется история общения Зеленского с Трампом в его прошлую каденцию. Тогда президент США в такой же жесткой манере продавливал назначение «своего» генпрокурора Украины, который должен был заниматься коррупцией семьи Байденов. Глава Белого дома с мая 2019 года несколько раз направлял своего специального посланника, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Он неоднократно встречался с помощником Зеленского Андреем Ермаком на Украине и в Испании, где обсуждал передачу компрометирующих материалов.

25 июля 2019 г. состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским, который впоследствии был обнародован и стал основанием для запуска процедуры импичмента, поскольку американский президент требовал от украинского президента срочно сделать что велено.

Кроме того, установив после Майдана жесткое внешнее управление, американцы точно так же, как и сейчас, постепенно брали под контроль стратегически важные отрасли и после прихода к власти «зеленых» требовали новых преференций и продвижения интересов ТНК.

Кроме того, у Трампа точно так же планировали заставить Украину выполнять Минские соглашения, чтобы противопоставить себя демократам: «Я несу мир, а демократы несут войну». И кстати, во время кампании на первый президентский срок он неоднократно хвалил президента России Владимира Путина как сильного лидера и призывал к улучшению отношений с Москвой. Даже была дана команда Госдепартаменту разработать планы немедленной отмены санкций против России, хотя они так и не были выполнены.

Тогда, в 2020-м Зеленский крепко уперся и, не желая портить отношения с Байденом, саботировал расследование в отношении его сына Хантера и компании Burisma. А как запись частного разговора попала в публичное поле — вообще отдельный интересный вопрос, но в итоге всё получилось: Трамп ушел, деньги дали.

Теперь эта линия поведения явно повторяется, только всё усугубляется четким пониманием скорого финала, в котором для Зеленского и его преданного окружения нет вообще ни одного позитивного сценария. Поэтому они вдруг вспомнили, что Украине нужны партнерство и помощь, «но не теряя достоинства, независимости».

Надежда на помощь Европы, которой, по самым позитивным оценкам, может хватить не более чем на полгода — надежда на чудо. Вдруг опять всё получится и Трамп куда-нибудь денется, а Россия поломается под тяжестью санкций, запретивших телеканал «Звезда», и как-то «само рассосется».

Но чуда, очевидно, не будет. Только лишние жертвы и разрушения для страны, которую натурально держат в заложниках упертого человека с расшатанной психикой и огромным самомнением, только что открывшего «второй фронт» — совсем как один австрийский художник в 40-х годах прошлого века.