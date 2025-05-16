Накануне поездки Зеленского в Анкару Киевский международный институт социологии сообщил о его невероятной популярности. По данным КМИС, задавшего соответствующие вопросы «по собственной инициативе», в период с марта по май 2025 года уровень доверия к первому лицу вырос с 69% до 74%, тогда как доля не доверяющих снизилась с 28% до 22%.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом, как сообщается, 71% украинцев высказался против проведения выборов после перемирия даже при наличии гарантий безопасности — граждане твердо уверены, что выборы следует проводить лишь после твердого мирного соглашения и окончания войны.

Послание миру читается вполне ясно: власть крепка и в смене не нуждается.

Тем не менее в Офисе президента на улице Банковой в Киеве о выборах крепко думают. И не просто думают, а планируют возможную кампанию со ставкой на технологии, способные обеспечить победу «всенародно любимого президента» в условиях, когда посол в Британии Валерий Залужный легко бьет его в любом формате.

По данным агентства SOCIS, за бывшего главнокомандующего ВСУ в первом туре готовы голосовать 36,1% избирателей, за просроченного президента — 24,3%. Во втором, если таковой случится, разрыв будет еще больше — 68,4% у Залужного против 31,5% у Зеленского. Так что в случае возвращения он вполне способен возглавить победоносную оппозицию, лояльную в первую очередь Букингемскому дворцу.

Хотя такую социологию (как правило, закрытую) народу предпочитают не показывать.

Основное направление интеллектуальной работы, ведущейся на базе министерства цифровой трансформации Украины, подсветил томящийся в СИЗО народный депутат (и самопровозглашенный кандидат в президенты) Александр Дубинский. И собственные источники ИА Регнум подтверждают, что совещание под руководством министра Михаила Фёдорова действительно имело место.

Ссылаясь на своих тайных агентов, 14 мая нардеп опубликовал контуры будущей кампании, главные акценты которой таковы.

Во-первых, для обеспечения победы в весьма сложных условиях понадобится использование административного ресурса. И основная роль здесь будет отведена армии, демобилизацию в которой предполагается отложить до проведения выборов.

«Это создаёт управляемый электоральный массив, где контроль за процессом можно осуществлять централизованно,— отмечает Дубинский. — Все военнослужащие, не включённые в реестры погибших или пропавших без вести, автоматически добавляются в списки избирателей. Таким образом планируется максимально расширить электоральное покрытие с минимальной юридической волокитой».

Учитывая, что в ВСУ находится порядка миллиона человек, а явка может быть на уровне 12-13 миллионов, идея выглядит вполне рабочей, хотя очевидно, что в полном объеме военнослужащих задействовать не получится. Тем более что порядка 200 тысяч человек находятся в «самоволке» вне своих частей

«Я думаю, что реальный ресурс будет составлять тысяч 600-700 максимум. Но это действительно хороший результат, который будет составлять, соответственно, процентов 5–6 на явку. Особенно если предположить, что они смогут исключить участие Залужного и Буданова, вне зависимости от того, вместе они будут участвовать или по отдельности. Неплохо, но не решающая история, к этой прибавке должна быть какая-то хорошая база», — комментирует для ИА Регнум политтехнолог Михаил Павлив, участвовавший на Украине во множестве избирательных кампаний.

Второе — формирование списков избирателей, в который включаются те же военнослужащие, только погибшие и пропавшие без вести. Но даст максимум несколько сотен тысяч «голосов», что тоже не имеет критического значения.

Третья часть плана — обеспечение голосования украинцев за рубежом. Как сообщает Дубинский (вероятнее всего, додумавший немалую часть «плана кампании» самостоятельно), речь идет об активизации лояльных волонтёрских и эмигрантских сетей, централизованный подвоз избирателей в посольства и консульства и организацию «сеточной» модели с материальным стимулированием.

Если предположить, что в европейских странах проживает от 5 до 8 миллионов украинцев, а около 60% из них старше 18 лет, это как минимум 3,5–4 миллиона избирателей. Причем явно нацеленных на продолжение военного противостояния, сохраняющего для них статус «временной защиты» в ЕС. Следовательно, с большой вероятностью готовых проголосовать именно за Зеленского.

То, что действующая власть это понимает, показывает резкое смягчение позиции по выдаче документов беженцам, в частности паспортов мужчинам призывного возраста. О принудительной выдаче их для последующей отправки на фронт больше никто не рассуждает.

Однако, согласно действующему законодательству, граждане Украины за пределами страны могут лично голосовать только в день выборов и только в посольствах и консульствах. А в мире всего несколько сотен украинских посольств.

То есть даже если предположить, что избиратели будут равномерно распределены по всем объектам, что является фикцией, это также будет означать, что каждый избирательный участок должен пропустить десятки тысяч человек в день. Идея обеспечить право всех пришедших в таком случае звучит весьма фантастично.

«Если сравнить с молдавским сценарием, то только в одной Италии для голосования граждан Молдовы было открыто 80 участков с лишним. Соответственно, если говорить о больших массивах проголосовавших, то это нужно десятки если не сотни участков открывать, — рассуждает Михаил Павлив. — А кто в Европе способен организовать настолько массовый подвоз, не знаю и не уверен, что это в принципе возможно. Буду сильно удивлен, если они смогут организовать там 500 тысяч голосов. То есть пока мы видим ресурс в пределах 10-11%, который они могут относительно уверенно контролировать. Опять же в зависимости от того, кто и как придет на голосование на заграничном избирательном округе».

Другими словами, всё опять зависит от состава участников: Залужный как кандидат — провал Зеленского в любом формате. Кроме того, согласно исследованию Совета Европы, 15 из 16 украинцев за рубежом не стоят на консульском учете.

Именно поэтому подготовка к выборам и происходит именно в минцифры: решить проблему с заграничными избирателями можно только с помощью электронного голосования.

И на самом деле, введение в законодательство такого формата является центральным приоритетом. Еще в декабре 2024 г. европейское издание Politico писало о том, что Украина изучает европейские модели избирательного права, включая электронное голосование, именно в контексте выборов после окончания войны. И сообщила это Елена Шуляк, председатель Комитета по вопросам организации государственной власти в украинском парламенте.

По ее словам, Украина имеет огромные проблемы с избирателями, поскольку люди уехали за границу, и «нам необходимо понять, как мы можем провести выборы демократическим путем, используя лучшие и наиболее эффективные практики».

Далее, четвертый пункт в изложении Дубинского — «специальный порядок голосования для прифронтовых регионов», причем с участием жителей территории, подконтрольной ВС РФ. Комментировать его абсурдность особого смысла нет, единственное, на что обращает внимание Павлив, что и здесь можно из-под палки нарисовать что угодно и вбросить. Однако количество таких районов и избирательных участков весьма ограничено, чтобы обеспечить гарантированную победу в целом.

Пятый пункт — новый формат голосования в течение нескольких дней, укрупнение избирательных участков с сокращением их общего количества для лучшего контроля. Тоже весьма сомнительный.

«Написать это может только человек, который не знает, как происходит фальсификация на участках и коррекция голосов. Потому что опыт, практика украинских избирательных кампаний с контролем участковых комиссий показывает: укрупнение — это не упрощение, а сокращение инструментария для самого разного рода фальсификаций. То есть такой ход не гарантирует управляемость ситуации и не защищает от голосования за альтернативных кандидатов», — подчеркивает собеседникИА Регнум

Наконец, сообщается о таком решении, как «легитимация через международную конференцию»: за несколько дней до голосования или в его первый день проводится мероприятие, посвященное восстановлению Украины, с акцентом на инвестиции, гранты, кредиты и партнёрства.

Таким образом, легитимизация выборов будет встроена в тему будущего послевоенного устройства под общими лозунгами «Победитель Путина, который сумел объединить цивилизованный мир», «Вместе с Зеленским выстояли — вместе отстроим» и «Коней на переправе не меняют».

Символическая дата проведения выборов — 24 августа 2025 года, День Независимости Украины. А финансировать их предполагается за счет ушедшего в «цифру» игорного бизнеса, доходы которого резко возросли в последние два года и на который есть рычаги давления по линии министерства Фёдорова.

Всё в этом в целом соответствует действительности, однако стоит добавить, что некие конференции и форумы никогда не были суперсобытием, способным определить исход кампании. Тем более это не станет аргументом, который заставит избирателя проголосовать именно за Зеленского.

На данный момент расчет его окружения строится на том, что выполнение условий США (и в первую очередь колониальное «соглашение по недрам») позволит получить благословение сохранить власть. А быстрые выборы (а кампания за три месяца — это супербыстро) при закрытых границах и введении системы электронного голосования легитимизируют действующую систему власти «не меняя коней».

Однако Зеленский находится в весьма шаткой позиции.

Его международная поддержка всё больше выглядит как формальная вежливость. Прямых переговоров с «просроченным» ни Трамп, ни Путин вести не желают. Последний шанс хотя бы немного поправить дела в экономике — забрать с европейских счетов замороженные суверенные активы России, но для этого, как говорит «лучший друг» Макрон, «пока нет никакой правовой базы».

Индекс промпроизводства за 2024 год на Украине опустился на 29,9%, по данным минфина, а уровень цен производителей, по тем же данным, стал больше на 27,7%. Рост цен и нехватку средств ощущают на себе в первую очередь не власть и олигархи, а обычные люди. А к этому добавляется и сокращение привычных, базовых благ: летом в столичном Киеве может не быть горячей воды из-за дефицита газа.

С каждым днем территория, контролируемая Киевом, становится всё меньше. Армия РФ ведет наступление по всем направлениям, а зверская «бусификация» ежедневно доказывает, что тезис Зеленского про «единичные случаи» — враньё. Его стремление всё замкнуть на себе и единолично возглавлять все важные процессы, не допуская никакой конкуренции в медиаполе, в итоге сыграла против него: весь негатив тоже принадлежит лично «величайшему лидеру современности».

Выборы объективно нужны для смены власти хотя бы формально, но для этого должно быть какое-то перемирие либо мир, а он по факту возможен только на принятии российских условий.

«Поэтому для Зеленского единственный шанс — это затягивание военного конфликта для того, чтобы находиться при власти. Соединенные Штаты вряд ли будут его сейчас продавливать на выборы. Для Трампа сейчас самый лучший исход во всех делах — это просто выход из украинского кризиса. Пока фронт будет рушиться, пройдет где-то полгода-год. Каких-то ресурсов европейской помощи по 2-3 миллиарда хватит продержаться. За это время Зеленский может договориться с европейскими коллегами, вывести к ним те активы, которые еще не выведены. И сам втихую переехать», — говорит ИА Регнум известный украинский политолог Александр Лазарев.

В общем и России вряд ли интересно заканчивать войну так, чтобы украинский диктатор остался на троне и продолжал свою безумную политику в немного видоизмененном формате. Так что под кого могут быть использованы наработки минцифры — вопрос весьма неоднозначный.