Встреча между Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, о которой грезили многие эксперты последние полгода, состоится менее чем через неделю. И пройдет она на Аляске.

Иван Шилов ИА Регнум

Не в Эр-Рияде, где встречались рабочие группы российских и американских дипломатов. Не в Стамбуле, где шли переговоры между российскими и украинскими делегациями. Не в Швейцарии, которая обычно принимает подобные встречи на высшем уровне. Не в ОАЭ, Катаре или Омане, где проходят самые чувствительные ближневосточные переговоры.

А на Аляске — американской территории, куда Владимир Путин прилетит прямиком из России, находящейся совсем рядом, через Берингов пролив.

Без посредников

И выбор места обуславливается не только тем, что до Аляски из России лететь 4 километра над водой — то есть никаких транзитных стран и минимальный риск для безопасности. Выбирая Аляску для своей исторической во всех отношениях встречи, Владимир Путин и Дональд Трамп посылают тем самым три важнейших сигнала.

Первым сигналом они заканчивают так называемую гонку посредников. Соревнование ряда держав за статус страны, на территории которой будет разрешаться конфликт. Не только российско-украинский. Не только российско-американский — важный, но не уникальный.

Но еще и конфликт глобальный — между США, которые представляют коллективный Запад, и Россией, являющейся политическим лидером государств, стремящихся к многополярному миру.

То есть, проще говоря, российско-американский переговорный процесс по важности равен Ялтинскому, Версальско-Вашингтонскому или Венскому. То, какими будут российско-американские договоренности, покажет, будет ли путь к многополярному миру простым — или же чреватым конфликтами.

Поэтому каждое мало-мальски серьезное государство хотело войти в историю международных отношений за счет принятия саммита. Однако Москва и Вашингтон решили обойтись без посредников. И тем самым показали всем, что Россия и США сами способны решать проблемы.

Им не нужен судья, наблюдатель или организатор — Кремль и Белый дом являются достаточно взрослыми в политическом плане игроками, способными самостоятельно провести и организовать такую встречу на территории друг друга.

Без саботажников

Вторым сигналом стала демонстрация Украине и Европе того, что встреча пройдет не только не у них (а Швейцария и Ватикан предлагались как потенциальное место саммита), но и без них.

Все многочисленные попытки киевского режима и Евросоюза втиснуться в переговорный процесс ни к чему не привели. Максимум, что они получили, — это участие США в намеченной на 9 августа встрече в Лондоне, где европейцы и украинцы будут обсуждать, как дальше жить.

Правда, от Америки туда поедет не комфортный для них госсекретарь Марко Рубио (все-таки представитель глубинного государства), а вице-президент США Джей Ди Вэнс. Один из наиболее скептически относящихся к Украине членов администрации Трампа. Тот самый, который и устроил Зеленскому публичную выволочку в Белом доме, спровоцировав скандал с Трампом.

И винить в этом Украина и Европа могут только себя. Киев и Брюссель изначально даже не скрывали того, что они стремятся любыми средствами сорвать российско-американские переговоры. Мирное же соглашение по Украине они рассматривают исключительно в форме капитуляции России, предусматривающей выплату репараций, сдачу территорий и даже введение каких-то элементов внешнего управления.

Понятно, что с подобным подходом и видением их участие в мирных переговорах привело бы к срыву мероприятия, потому что терпеть такое Россия не намерена.

В итоге они остались на обочине переговорного процесса. Для Киева это означает провал концепции «никаких переговоров об Украине без Украины», вынуждающий Зеленского сейчас идти на самоубийственный конфликт с Трампом (глава киевского режима уже раскритиковал встречу на Аляске), а для Европы — потерю остатков субъектности.

Ведь на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп будут не только решать украинский вопрос, но и определять новый формат системы безопасности в Европе. Определять без Европы.

Дипломатия отсылает к истории

Наконец, третьим сигналом, связанным с выбором места, стала демонстрация наличия между Россией и Соединенными Штатами общих знаменателей. Москва и Вашингтон показали, что они не являются заклятыми противниками хотя бы потому, что встречаются на пространстве общей российско-американской истории — то есть на Аляске.

Президент Владимир Путин не раз и не два в разговорах с американскими журналистами рассказывал о том, что у нас с США были в истории не только конфликты. И в очередной раз он умело использует историю для дипломатии, чтобы достичь в диалоге с Трампом стратегических целей России — и по СВО, и в экономике.

Императрица Екатерина II в свое время поддержала Тринадцать колоний — она заявила, что их отделение от Великобритании является «личной виной» британской короны и не противоречит интересам Российской Империи. Поэтому она выступила категорически против британской идеи о торговой блокаде Тринадцати колоний в ходе войны.

Во время Гражданской войны Россия тоже поддержала Вашингтон, и отчасти благодаря ее позиции в войну на стороне Юга не вступили европейские страны — та же Британия. Затем вместе с США мы сражались в Первой, а также во Второй мировой войне.

У нас были общие интересы, а на Аляске — даже общие земли и культура. До 1867 года Аляска была российской — и до сегодняшнего дня на территории этого штата есть и православные церкви, и русские традиции.

Власти Аляски чтут своих предков и не занимаются «дерусификацией», как некоторые европейские государства. Не сносят памятники, не переписывают историю. Ну и, естественно, за счет правильного мультикультурализма находят свое место.

«Веками Аляска была мостом между народами, и сегодня мы являемся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из важнейших регионов мира», — говорит губернатор Аляски Майк Данливи.

По словам сенатора США Лизы Мурковски, встреча на Аляске станет еще одной возможностью для Арктики стать местом встречи двух лидеров, которые соберутся для подписания важных соглашений.

До этого на Аляске проходили встречи президента Рональда Рейгана с папой римским Иоанном Павлом Вторым, а также с японским императором Хирохито. Сейчас же туда — в Русскую Америку — летит Владимир Путин.