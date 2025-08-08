Духовное управление мусульман (ДУМ) России и первый зампредседателя этой структуры Дамир Мухетдинов были оштрафованы по решению суда — соответственно на 50 тысяч и 5 тысяч рублей. Причиной стали экстремистские высказывания, которые содержатся в Энциклопедическом словаре «Ислам на Северном Кавказе».

Книга была выпущена в 2023 году в издательском доме «Медина», связанном с ДУМ. Главный редактор ИД — Дамир Мухетдинов. Книга «Ислам на Северном Кавказе» это уже 10-й том в серии «Ислам в Российской Федерации».

По данным портала мировых судей Москвы, дело, по которому привлекаемым лицом указан Мухетдинов Дамир Ваисович, было зарегистрировано 15 июля этого года. 7 августа было вынесено постановление о назначении административного наказания.

В эти же время было начато и завершено судебное дело, где привлекаемым лицом значится религиозная организация «Духовное управление мусульман Российской Федерации».

В обоих случаях дела рассматривались по части 2 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях — «Злоупотребление свободой массовой информации». Речь идёт о наказании за публичное распространение информация об экстремистских и террористических организациях — без указания на то, что организация ликвидирована или её деятельность запрещена в России.

«Политик» Басаев и «партизан» Хаттаб

В открытых источниках приводятся сканы из энциклопедии, которая санкционирована ДУМ, и выходила под редакцией Мухетдинова.

Так, например, в рассказе о «крупнейшем идеологе движения» дагестанских ваххабитов Багаудине Магомедове, указывается, что он в 1997 году «спасаясь от преследований» укрылся «на территории Чеченской республики Ичкерия». Это криминально-террористическое формирование упоминается так, как если бы это было легитимная «республика». Не упоминается и то, что «ичкерийские» структуры внесены в список экстремистских и террористических организаций.

Главу дагестанских ваххабитов Багаудина Магомедова по сути обеляют — после сообщения о том, что он издал фетву о дозволенности похищения людей, тут же делается оговорка: «Достоверных сведений, подтверждающих это сообщение, нет».

Приютивший Магомедова организатор терактов Шамиль Басаев назван «чеченским политическим деятелем». То же касается и другого, также ликвидированного руководителя бандформирований «экс-президента Ичкерии» Зелимхана Яндарбиева. Политическим деятелем назван и скрывающийся в эмиграции «ичкерийский Геббельс» Мовлади Удугов*. То, что он внесён в список террористов, также не упомянуто в издании ДУМ.

Просто «командиром отряда» назван террорист и наёмник Хаттаб — командир «Исламской международной миротворческой бригады», признанной террористической организацией, в том числе в США. Упоминание сепаратистских боевиков берётся в кавычки. Видимо, по мнению авторов, их не следует считать боевиками?

Террористические акции исламистов под руководством Хаттаба (на совести которого, как установил суд, взрывы в Буйнакске, Москве и Волгодонске) именуются «партизанской войной с федеральными войсками».

К маркировке запрещённых в России организаций авторы энциклопедии подошли выборочно. ИГИЛ** названа таковой. Но о том, что в списке запрещённых террористических организаций находится «Имарат Кавказ»**, не сказано. Хотя решение по «Имарату» Верховный суд России принял ещё в феврале 2010 года, за 13 лет до выхода энциклопедии в свет.

Говорится, что движение ваххабитов «подвергалось серьёзным репрессиям» после 1997 года, на это радикальное исламистское сообщество «обрушились с репрессиями». И, наконец, борьба с терроризмом на Северном Кавказе в 1999–2002 годах названа — внимание — «второй российско-чеченской войной».

Российские учёные одобряют?

Вызывает вопросы: почему издание с такими формулировками было спокойно и даже доброжелательно встречено в российской академической среде?

«Нужно подчеркнуть, что авторами словарных статей нового издания стали научные сотрудники Института истории, археологии и этнографии и Института языка, литературы и искусства им. Гамзата Цадасы в структуре ДФИЦ РАН, а также представители Дагестанского государственного университета», — подчёркивается в материале на сайте ДУМ, посвящённом презентации энциклопедии в Махачкале в июне 2023 г. ДФИЦ РАН — Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук.

Но первая презентация с присутствием Дамира Мухетдинова состоялась в Москве, в Институте востоковедения РАН.

На сайте ДУМ отмечается: от лица авторов словаря «Ислам на Северном Кавказе» выступал завцентром изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Владимир Бобровников. «По его словам, «Ислам на Северном Кавказе» отличает широта привлеченных авторов, ряд уникальных материалов по истории и современности развития ислама в регионе», — писал официальный ресурс Духовного управления мусульман.

«Более 40 задержанных вербовщиков»

Странно, что вопросы долго не возникали к самому ДУМ, отмечает религиовед Роман Силантьев, заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета. «В августе прошлого года три их имама были арестованы как вербовщики ИГИЛ — два в Тюменской области и один в Ульяновске», — напомнил Силантьев в комментарии ИА Регнум.

Действительно, в июне 2024 года стало известно, что силовик задержали имама мечети «Мубарак» в Ульяновске Марса Аббазова. А в августе прошлого года года сообщалось о задержании имама мечети в городе Казарово Тюменской области Арслана Абдуллы и Алишера Дедамирзаева, имама Тюменской соборной мечети имени Умара ибн аль-Хаттаба.

«Это только за прошлый год, всего таких задержанных вербовщиков более 40», — отмечает Силантьев.

Собеседник считает, что прокуратура, инициировавшая проверку словаря «Ислам на Северном Кавказе», могла «обидеться» из-за поведения Духовного управления мусульман в декабре 2023 года. Совет улемов — законоведов ДУМ издал фетву (разъяснение) о том, что правоверному позволяется иметь до четырёх жён.

Главный муфтий, председатель ДУМ шейх Равиль Гайнутдин заявил, что основная цель фетвы — защита женщин и детей в полигамном религиозном браке. Статья 14 Семейного кодекса России прямо запрещает многожёнство.

«ДУМ получило целых четыре предостережения от прокуратуры, прежде чем управления отозвало эту фетву. Причём, отозвало, но не ответило прокурорским органам, как того требует закон», — отмечает Силантьев. Он полагает, что такое отношение к российскому законодательству и требованиям надзорных органов не могло пройти даром для структуры шейха Гайнутдина.

Силантьев полагает: органы надзора могли заинтересоваться и другими книгами, которые выпустило ДУМ — «возможно, не единственный случай такой, у них литература очень плохого качества».

ДУМ длительное время привлекает к себе внимание и широкой общественности, и правоохранительных органов постоянными скандалами, которые она устраивает, подчёркивает Силантьев. Так, вспомним, что только после публикаций в прессе, Дамир Мухетдинов убрал из своего кабинета картину с ордынскими военачальниками, попирающими русских воинов после битвы на Калке. Это было тем более странно, что ислам не приветствует портретную живопись, не говоря уже о картинах, прославляющих язычников (монголо-татары, пришедшие на Русь исповедовали многобожие).

«А скандалы эти разрушают межрелигиозный мир, поскольку они заявляют, что их лидер муфтий Гайнутдин — это лидер всех российских мусульман. Некоторые этому верят и ассоциируют их реально с российским исламом, что в действительности не так. Лишь незначительная часть мусульман на них ориентируются», — считает собеседник.

По мнению Силантьева, проблема ДУМ, в том, что эта структура «в общем, отражает турецкий взгляд» на российский ислам. «По сути, турецкая организация и публикует она литературу с протурецкими, естественно, взглядами», — подчёркивает собеседник. Такие взгляды и нашли отражение в составленном ДУМ энциклопедии, где правоохранители нашли по сути «ретрансляцию террористической пропаганды», считает Силантьев.

*Организации, признанные террористическими, и запрещённые в России.

**Лица, внесённые в список террористов.