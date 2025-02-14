Москва, 14 февраля, 2025, 18:07 — ИА Регнум. В кабинете заместителя председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) Дамира Мухетдинова заметили огромное полотно с изображением ордынцев, празднующих победу над русским войском после сражения на реке Калке. Подобная картина вызвала большой резонанс. Как отметила член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова, Мухетдинов и раньше привлекал к себе внимание общественности псевдоисторическими заявлениями, например, о якобы происхождении России из Орды и Хазарии, теперь же представитель ДУМ наглядно показал, что его вдохновляют изображения поверженных русских.

Как выяснили журналисты, картина написана художником Акжигитовым и называетя «Пир монгольских военачальников Чингисхана после победы над объединенным русско-половецким воинством 1223 года». Марина Ахмедова

«Не представляю, какое отношение Мухетдинов имеет к монголам, но чувствуется, что всадники, давящие копытами лошадей, русских дружинников, его вдохновляют. И знаете что? В ДУМ ведь, чуть что, сразу визжат, что критика в их адрес — посягательство на дружбу народов. Но все ж существуют картины, которые действительно за дружбу», — указала Марина Ахмедова в своём Telegram-канале.

Например, напомнила она, картина Кустодиева «Морозный день», на которой изображен татарский дворник, вполне олицетворяет в себе именно понятие о дружбе народов.

«Дворники московских дворов — татары — не раз упоминаются и в великих литературных произведениях. Известно, что в царской России они очень ценились и уважались. Во-первых, за порядочное исполнение служебных обязанностей, ведь татары — мусульмане — они не пили в отличие от русских дворников. А если пили, то сама татарская община строго наказывала их, ведь и она дорожила доверием русских. Дворники в те времена — не просто люди, которые мели двор. Они были ушами и глазами околоточных надзирателей, а также непосредственными помощниками городовых. Стоило городовому дунуть в свисток, сбегались все дворники и помогали взять преступника или остановить драку», — поведала Ахмедова.

До сих пор москвичи старшего поколения прекрасно помнят рассказы бабушек и дедушек о татарских дворниках, с которыми москвичи жили душа в душу.

«Может, Мухетдинов, закопавшись в псевдоисторических трудах, пропустил мимо классические произведения, но картина Кустодиева смотрелась бы лучше в его кабинете. И чтобы вы чего не подумали, мои родители в студенчестве тоже работали дворниками», — подчеркнула член СПЧ.

В сентябре исламовед Роман Силантьев попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина инициировать запрет Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман. Эксперт отметил, что структуры являются наиболее криминализированными религиозными организациями страны.

В 2024 году, при обсуждении вопроса о запрете ношения никабов, Мухетдинов заявил, что доводы сторонников запрета не выдерживают критики и что никаб якобы «на порядок более традиционен» для России, чем мини-юбки или декольте. Большинство российских муфтиев, напротив, поддержали идею запрета никабов.

Силантьев также напоминал о резонансных заявлениях Мухетдинова, сделанных в 2013 году. Комментируя внешний вид главы Чечни, Мухетдинов заявил, что Рамзан Кадыров «надел какие-то бусики». Муфтий Чечни Султан Мирзаев в ответ отметил, что Мухетдинов ничего не понимает в религиозной атрибутике и вообще не имеет никакого отношения к исламу.