Материалы с тегом «Гуманитарная помощь»
Сброшенные с воздуха коробки с гумпомощью убили пятерых человек в Газе
Пять человек погибли и десять получили ранения при сбросе коробок с гуманитарной помощью с воздуха на толпу беженцев в северной части Газы, сообщил телеканал Al Jazeera. Правительство Газы подтвердило гибель пятерых человек в результате инцидента. Там напомнили, что подобный способ сброса гумпомощи...
9 марта 2024
Власти Газы раскритиковали сброс гумпомощи после гибели пяти человек
Власти сектора Газа подвергли критике решение поставить гуманитарную помощь по воздуху после гибели пяти человек и призвали открыть наземные погранпереходы для её доставки. Об этом говорится в заявлении, распространённом офисом администрации палестинского анклава 8 марта. «Операции по сбросу...
9 марта 2024
Байден ошибочно пообещал гумпомощь с воздуха Украине вместо Палестины
Президент США Джо Байден заявил о планах переброски гуманитарной помощи по воздуху Украине, добавив, что имел в виду сектор Газа. Очередная оговорка американского лидера прозвучала 1 марта на встрече в Белом доме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. «В предстоящие дни мы вместе с нашими...
2 марта 2024
ЦАХАЛ: десятки жителей Газы погибли в давке при доставке гумпомощи
Десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь на север палестинского анклава, сообщила 29 февраля пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Множество людей окружили грузовики, в результате чего десятки людей погибли и получили ранение при...
29 февраля 2024
ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по доставке помощи в сектор Газа
Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о транспортировке гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщил 28 февраля телеканал Al Arabiya. «Достигнуто принципиальное соглашение между движением и Израилем о доставке [гуманитарной] помощи в Газу», — привёл телеканал слова представителя...
28 февраля 2024
Центр «Наследие» направил более 300 тонн гумпомощи с начала СВО
Центр «Наследие» в рамках программы «Наследие Донбасса» имени воина-интернационалиста Александра Спиридонова направил более 300 тонн гуманитарной помощи российским воинам в зону специальной военной операции на Украине. В частности, совместно с Троице-Одигитриевским ставропигиальным женским...
22 января 2024
Шахматист Карякин заявил, что в зоне спецоперации попал в серьёзное ДТП
Шахматист Сергей Карякин заявил, что во время недавней гуманитарной поездки в зону спецоперации попал в очень сильное ДТП в Херсонской области. Об этом сообщает «РИА Новости». Он отметил, что бывает в зоне спецоперации приблизительно один раз в месяц, а одна поездка недавно сложилась у него очень...
новость часа
2 января 2024
Гуманитарную партию российских удобрений для Нигерии отправили из Европы
Группа компаний «Уралхим» отправила в Нигерию гуманитарную партию удобрений в 34 тыс. тонн калия, сообщила пресс-служба консорциума. Партию погрузили на судно в порту Вентспилса в Латвии. Борт сейчас находится в пути к получателю. Поставку организовали при содействии Всемирной продовольственной...
28 декабря 2023
Иван Охлобыстин словил пулю во время обстрела в Донбассе
Актёр Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе, когда доставлял туда гуманитарную помощь. Артисту повезло, что пуля попала в бронежилет. Об этом его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина сообщила в социальной сети. Она рассказала, что артист и его жена Оксана Арбузова в очередной раз отправились в...
20 декабря 2023
Самолёт МЧС вылетел в Египет с 15 тоннами гумпомощи для жителей Газы
Самолёт Ил-76 МЧС России доставит ещё 15 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба ведомства. «МЧС России доставит очередную партию гумпомощи для населения Газы. На борту самолёта Ил-76 чрезвычайного ведомства — 15 тонн груза», — говорится в сообщении...
25 ноября 2023
МЧС доставит в Ереван 40 тонн гумпомощи для покинувших Нагорный Карабах
МЧС России доставит в Ереван 40 тонн гуманитарной помощи для жителей Нагорного Карабаха, сказано в Telegram-канале министерства. «Гуманитарная помощь направлена гражданам, вынужденно покинувшим территорию Нагорного Карабаха. Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в...
22 ноября 2023
В подконтрольном Киеву Запорожье нашли похищенную гуманитарную помощь
В подконтрольной Киеву части Запорожской области обнаружили 200 тонн ранее похищенной гуманитарной помощи для ВСУ. Об этом сообщил 21 ноября назначенный киевским режимом «глава областной администрации» Юрий Малашко. Киевский управленец написал в своём Telegram-канале, что скандал с хищением...
22 ноября 2023
МИД РФ назвал объём поступающей помощи в сектор Газа недостаточным
Объёмы поступающей гуманитарной помощи в сектор Газа являются недостаточными, а борьба с терроризмом в анклаве не должна противоречить нормам международного гуманитарного права. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с делегациями глав МИД нескольких стран Лиги арабских государств...
21 ноября 2023
МЧС России сообщило о доставке 27 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы
Спецборт МЧС России с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа прибыл в египетский аэропорт Эль-Ариша. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба МЧС России. Отмечается, что на борту самолёта МЧС России находится 27 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа (продукты, детское питание, одежда...
21 ноября 2023
Самолёт МЧС РФ вылетел в Египет для доставки в сектор Газа 27 тонн помощи
МЧС России 21 ноября доставит ещё 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства. Борт Ил-76 вылетел из Махачкалы в Египет. Гуманитарный груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Груз включает продукты питания, в...
21 ноября 2023
МЧС отправило ещё 30 тонн гумпомощи для сектора Газа
Россия доставит в Египет очередной груз с гуманитарной помощью для населения сектора Газа. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе МЧС. «Самолёт Ил-76 ведомства вылетел из аэропорта Грозного в египетский Эль-Ариш», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram канале. Борт доставит 30 тонн...
новость часа
18 ноября 2023
Самолёт МЧС доставил в Египет партию гумпомощи для сектора Газа
Спецборт МЧС России прибыл в Египет с партией гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Об этом 16 ноября сообщили в ведомстве. «Спецборт МЧС России доставил 21 тонну гуманитарной помощи в Арабскую Республику Египет», ― говорится в сообщении министерства в Telegram-канале. На борту самолёта...
16 ноября 2023
Израиль сообщил о прибытии в сектор Газа ещё 98 грузовиков с гумпомощью
В понедельник, 13 ноября, на территорию сектора Газа прибыло ещё 98 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях в соцсети X (ранее Twitter). По информации управления, 42 грузовика из этого числа привезли в...
14 ноября 2023
Иордания сбросила гуманитарную помощь Газе на парашютах
Иорданские самолёты во второй раз сбросили гуманитарную помощь с воздуха для поддержки полевого госпиталя Аммана в секторе Газа, сообщила 12 ноября газета The Times of Israel со ссылкой на военных. Издание отметило, что пакеты с гуманитарной помощью сбрасываются на парашютах. Эта операция стала...
12 ноября 2023
Песков: Россия и Египет поддерживают контакты по оказанию помощи в Газе
Россия продолжит поддерживать контакты с Египтом и палестинцами, чтобы и дальше оказывать гуманитарную помощь в секторе Газа, сообщил 7 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Конечно, российская сторона продолжит все контакты с палестинцами и египтянами с тем, чтобы дальше...
7 ноября 2023