1 августа — в день памяти воинов, павших на полях Первой Мировой — президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко прибыли на остров Валаам. Они посетили Смоленский скит Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, где присутствовали на службе в храме Смоленской иконы Божией Матери.

Иван Шилов ИА Регнум

«В такой день, когда мы вспоминаем всех воинов, которые положили свою жизнь за Отечество, у нас это памятная дата, это стало традицией. Мы регулярно встречаемся здесь», — заявил Путин. А заодно и ответил на расспросы журналистов, касавшихся не столько дел духовных, сколько мирских. Прежде всего украинских.

Больше никакой Антироссии

Президента РФ попросили прокомментировать итоги третьего раунда Стамбульских переговоров. Того самого раунда, который многие эксперты сочли бессмысленным и бесполезным. Однако президент так не думает.

«Переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно если это стремление к миру», — говорит Путин. Что же касается результатов, то о них нужно спросить прежде всего родственников тех, кто возвращается домой в результате согласованных в Турции обменов пленными.

«А как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на Родину?», — риторически спросил президент. Имея в виду, конечно же, не только российских, но и украинских военных. Иногда складывается впечатление, что о них Путин заботится больше, чем Владимир Зеленский.

Если же говорить о негуманитарной части повестки, то здесь стороны сохранили разногласия в самих подходах. Так, Москва подходит к диалогу основательно и конструктивно.

Во-первых, пытается систематизировать процесс, предлагая создать специальные группы переговорщиков для обсуждения тем в онлайн-формате. Системно, постоянно, в спокойном режиме, — а не в ходе разовых встреч в Стамбуле, к которым приковано слишком большое внимание. Во-вторых, выдвигает четкие требования, задокументированные еще год назад — в июне 2024-го, на встрече с руководством МИД.

Речь в них идет не только о возврате российских территорий, но и о решении украинской проблемы как таковой — через превращение соседней страны в нормальное, стабильное государство, которое больше не станет Антироссией.

«Гуманитарный вопрос — это русский язык, это независимость и достойные условия развития православной церкви, христианской церкви на Украине. Всё это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного, вообще без всяких временных ограничений, мира», — сказал Путин. Ну и — если смотреть шире — в основу общеевропейской системы безопасности.

Страна на аутсорсе

Украинскому населению это самому должно быть интересно. История попытки Зеленского поставить под контроль институты внешнего управления страны — НАБУ и САП — показала, что хваленая евроинтеграция не смогла победить украинскую коррупцию. Даже усилила ее. Киев отдал борьбу с коррупцией на аутсорс внешним силам, но эти силы оказались заинтересованы не в снижении коррупции, а в использовании этой темы для контроля над самими же украинскими политиками и бизнесменами.

«То есть общество само должно хотеть и быть в состоянии бороться с коррупцией. А если общество влияет на такие процессы, это часть демократии. Но демократию нельзя привнести извне. Так же, как нельзя извне бороться с такими явлениями, как коррупция», — пояснил Путин.

По этой причине Украина вроде как заинтересована в прекращении вооруженной борьбы, а также в постепенном превращении в нормальное демократическое государство. Вместо этого киевский режим на пару с Западом превращает стамбульские переговоры в шоу. Требует саммит с Путиным, спекулирует на теме детей, рассуждает о миротворчестве. А потом все вместе — включая президента США Дональда Трампа — дружно твердят о разочаровании из-за отсутствия прогресса.

«Все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путём, нужно вести обстоятельные разговоры, и не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса», — объясняет Путин. У него самого же нет задачи кого-то очаровать или разочаровать. И уж тем более нет задачи ради очарования Дональда Трампа жертвовать национальными интересами, а также суверенитетом.

На укрепление независимости, в том числе и ее экономической составляющей, глава российского государства потратил годы — и потратил отнюдь не зря. «Сегодня особенно суверенитет играет, можно сказать, ключевую роль, в том числе и для экономического развития… Утрата суверенитета политического сейчас ведёт к утрате и экономического суверенитета, и к колоссальным потерям. Поэтому, я всегда об этом говорил, одна из ключевых задач, в том числе и задач СВО, — укрепление суверенитета России», — заявил Путин.

Мир с «Орешниками»

Собственно, свой суверенитет Москва сейчас и укрепляет. Не только и, — учитывая недоговороспособность киевского режима, — не столько даже за столом переговоров, сколько на поле боя. «Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, по всей: и в приграничной зоне, и в Донецкой республике, и в Луганской, и в Запорожье, и в Херсоне. Везде, на всех участках. Где-то больше, где-то меньше, но позитивная активность, благодаря, конечно, мужеству и героизму наших ребят», — заявил Путин.

Президент дал понять, что держит обстановку на фронте под личным контролем — он регулярно проводит совещания с высшим командованием, погружается в дела армии. Не только потому, что он Верховный главнокомандующий, и не только потому, что отвечает за всех сограждан. Но еще и потому, что именно российский солдат сейчас — главная надежда и опора российского дипломата. Именно наши бойцы на СВО заставляют западных «партнеров» постепенно переходить с языка ультиматумов на язык просьб.

«Совсем недавно, вспомните, наши недруги и недоброжелатели говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. А сегодня у них другая, одна, но пламенная страсть — остановить наше наступление во что бы то ни стало: либо обещаниями хорошей жизни, либо какими-то угрозами, либо довооружением, доукомплектованием ВСУ. Сначала остановить, а потом заняться этими вопросами», — считает Путин.

Свой вклад в смену западной риторики вложили и наши оружейники. Президент не случайно рассказал о начале серийного производства «Орешника» — первые комплексы уже поступили в войска. А значит новые не за горами, — и каждый, кто будет угрожать России войной, должен внимательно пересмотреть кадры боевого применения новой ракеты. Как те, что попали в прессу, так и те, что киевский режим скрывает от публики.

Это не значит, что Москва демонстрирует агрессию — выступление Путина на Валааме по сути глубоко миролюбиво. Он еще раз дал понять, что наша страна готова к дипломатическому решению. Но если оппоненты отказываются, если затягивают переговоры, Москва добьется целей СВО силой оружия. Она не будет ни на кого надеяться, не доверит третьим странам решать свои проблемы. Все сделает сама. Как и делала всегда.