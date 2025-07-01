Азербайджан обвинил Россию в «демонстративных, целенаправленных и внесудебных убийствах и актах насилия, совершенных правоохранительными органами РФ в отношении азербайджанцев по этническому принципу в Свердловской области».

Иван Шилов ИА Регнум

Поводом стала история с задержанием более десяти азербайджанцев в Екатеринбурге по возобновленным старым делам об убийствах. Жертвами, которых, кстати, тоже стали местные азербайджанцы — граждане России.

Большинство из арестованных сейчас — тоже россияне, но были и граждане независимого закавказского государства. Двое при аресте скончались, обстоятельства смерти сейчас выясняются: сердечный приступ или следствие насилия со стороны ОМОНа. История, конечно, печальная, но явно не объясняющая последующих событий.

Баку не просто заявил Москве протест — отменены все визиты чиновников и депутатов, концерты российских коллективов в Азербайджане, арестованы руководители российского «Спутник-Азербайджан».

В местных СМИ развернулась кампания по обличению «русского колониализма», звучат даже оскорбления Владимира Путина. Баку явно провоцирует конфликт и повышает ставки. Почему и зачем?

Объяснить все последствиями трагедии конца прошлого года, когда в небе над Грозным азербайджанский самолет случайно попал под огонь наших сил ПВО, отбивавших атаку украинских беспилотников, не получится. Та история хотя и не исчерпана, но Москва извинилась перед Баку и делала все, чтобы не допустить ухудшения отношений.

Сейчас же азербайджанские власти явно просто используют екатеринбургскую историю для нагнетания, не опасаясь того, что могут повредить как двусторонним отношениям, так и огромной азербайджанской диаспоре в России. То есть исходят из того, что Россия и сейчас будет со своей стороны сдерживаться и не станет отвечать по принципу взаимности?

Если это так, то это очень опасное заблуждение. Представление о том, что Россия заинтересована в Азербайджане больше, чем он в нас, не имеет ничего общего с реальностью. А уж высказывание русским претензий за «двести лет колониализма и угнетения» и вовсе смешны и опасны.

Десятимиллионная страна получила свою государственность благодаря СССР, ведь именно в нем был создан никогда ранее не существовавший Азербайджан. Да, это же касается и абсолютного большинства других бывших советских республик, и многие из них предпочли забыть об этом, превратив советский период в «годы оккупации».

Азербайджан долгие годы в основном удерживался от этого, но события последних лет привели к головокружению от успехов. Возвращение отторгнутого в начале 90-х Карабаха теперь подается чуть ли не как окончание периода манипуляции со стороны России, как будто мы сознательно использовали нерешенный карабахский вопрос для давления на Баку.

Ну а теперь, вернув военным путем Карабах, Азербайджан расправил крылья и, имея в союзниках Турцию, может без оглядки на бывшего старшего брата отстаивать свои интересы, в том числе и защищая своих сограждан и всех этнических азербайджанцев на территории России.

Но дело в том, что три миллиона живущих в России азербайджанцев в основном являются гражданами нашей страны, и никто другой не имеет права вмешиваться в наши внутренние дела. Тем более, когда речь идет о криминальных сообществах. А именно с таким и разбирались екатеринбургские правоохранители.

Никто не оправдывает превышения ими полномочий, если такое было — но даже это не дает Баку никакого права на совершенно беспочвенные и возмутительные обвинения во «внесудебных убийствах по национальному признаку».

Азербайджанская диаспора в России состоит из самых разных людей — от врачей до прокуроров. Больше всего в ней, конечно, торговцев, то есть коммерсантов, в том числе и тех, кто использует национальные связи для различного вида криминала — от коррупции до убийств.

Именно коррупция и стала, судя по всему, инструментом для закрытия того самого уголовного дела по убийству в Екатеринбурге. И сейчас многие диаспоры — естественно, не только азербайджанская — используются для устранения конкурентов, получения выгодных заказов, коррумпирования чиновников и силовиков.

И мы должны с пониманием относиться к тому, что соседнее независимое государство будет пытаться прикрывать их, шантажируя Россию ухудшением двусторонних отношений и приостановкой совместных проектов, например, транспортного коридора Север — Юг из России в Иран?

Понятно, что у России всегда есть рычаги давления, как прямые, так и косвенные. Но мы традиционно стараемся не прибегать к резким мерам, тем более в отношении бывших частей великой России. Но только до того момента, когда становится понятно, что иначе вразумить не получается.

Азербайджанская диаспора сейчас наверняка с ужасом наблюдает за тем, как Баку раскручивает спираль конфликта, и молится всем богам о том, чтобы правители прикаспийской республики остановились, не перешли грань и не утратили чувство реальности.