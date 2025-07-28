Несмотря на аномальную жару в ДНР (на этой неделе температура достигнет 38 градусов при средних показателях в 24°C) и вопреки упорному сопротивлению противника, штурмовые подразделения ВС России продолжают операцию по окружению города Красноармейск и его пригородов.

Иван Шилов ИА Регнум

К последней неделе июля этот ключевой укреплённый район ВСУ на северо-западе Донбасса оказался в полуокружении. Группировке противника грозит попадание в «котёл»

На минувшей неделе бои велись по всей протяжённости Красноармейской дуги. На ряде направлений ВСУ были вынуждены оставить хорошо оборудованные оборонительные позиции.

В Минобороны России официально подтвердили: бойцы группировки войск «Центр» после тяжёлых боёв выбили противника из села Зверево к юго-западу от Красноармейска, и посёлка Новоэкономическое к северо-востоку от того же города. Новоэкономическое и Зверево оказываются «на кончиках клещей», сжимающихся вокруг группировки ВСУ.

Бои в селе Зверево начались в середине прошлой недели. Укрепившийся здесь неприятель был атакован одновременно с нескольких сторон.

Украинские источники жалуются, что на маршрутах снабжения войск в Зверево были замечены наши диверсионные группы, которые нарушили логистику и создали хаос в тылу.

Действия диверсантов увеличивают угрозу «дружественного огня», а также сильно осложняют работу украинских операторов БПЛА. Враг вынужден держать под наблюдением не только фронт у Покровска (как называют Красноармейск в киевских источниках), но и отдельные участки в тылу.

Застройка села Зверево плавно переходит в частный сектор посёлка Первое Мая (Леонтовичи). А он в свою очередь заканчивается непосредственно на юго-западных окраинах Красноармейска. В январе 2025 года за Зверево шли ожесточённые боевые действия, после чего ВСУ смогли вернуть себе часть потерянных позиций.

Сейчас, после нескольких дней столкновений, украинские войска отступили к городской застройке Красноармейска.

Успех был достигнут во многом за счёт эффекта неожиданности, отмечает фронтовой источник ИА Регнум.

«Не секрет, что противник сталкивается с большой нехваткой сил. Боеспособные соединения бросают туда-сюда с одного направления на другое. В результате возникает ситуация, когда можно отвлечь их, а потом перейти в наступление на другом участке, что и произошло. Неожиданная атака с нескольких сторон, подкреплений нет — и вээсушники отходят, это уже классика», — отметил собеседник издания.

Но контрнаступление противника на этом участке маловероятно из-за изменившийся конфигурации фронта, полагают источники ИА Регнум.

Освобождение Зверево позволяет взять под огневой контроль южные окраины красноармейского укрепрайона. В то же время, военные самолёты ВКС РФ наносят удары по укреплённым позициям противника в районах Шахтёрский и Лазурный на юге города.

Охват с севера

После того, как противник оставил укрепрайон в районе Новоэкономического, наши военные вплотную приблизились к восточным окраинам Димитрова (Мирнограда) — города-спутника Красноармейска.

Но пока что ВС России воздерживаются от лобовой атаки укреплённых позиций противника. Вместо этого силы группировки войск «Центр» уничтожают коммуникации противника.

Анна Рыжкова ИА Регнум Красноармейск (Покровск). ДНР. 28.07.2025

Как поясняют эксперты, главная задача сейчас — выявлять и уничтожать укрепрайоны ВСУ в промзоне и жилой застройке, создавая оптимальные условия штурма. Наступление развивается севернее агломерации Красноармейск-Димитров в направлении стратегически важного города Родинское, расположенного на трассе снабжения между Красноармейском и Харьковской области.

Отдельные источники сообщили о начале боевых действий непосредственно в черте Родинского. Но эти данные не подтверждаются сообщениями с мест. Однако украинские источники и официальные лица бьют тревогу, осознавая нависшую над Красноармейском угрозу окружения.

Накануне ВГА (военно-гражданские администрации) городов Славянск и Краматорск, пока ещё остающихся под контролем ВСУ, объявила о начале эвакуации гражданских лиц. Но источники с мест сообщают, что пока что у противника здесь есть резервы для контрнаступления и не он не планирует сдавать самый крупный укрепрайон в оккупированной ВСУ части Донбасса.

Второй опорный пункт нового буфера

Юго-западнее Красноармейска, близ границы ДНР и Днепропетровской области российские войска завершают зачистку территорий Донбасса, остающихся под контролем ВСУ.

Подразделения группировки войск «Восток» выбили противника из населённого пункта Зелёный Гай, бои за который продолжались на протяжении недели. Также российские войска завершили операцию по зачистке посёлка Шевченко и села Воскресенка. Достигнутый успех позволил штурмовым подразделениям занять село Малиевка в Днепропетровской области.

Это уже второй населённый пункт, занятый нашими войсками для создания буферной зоны на западных границах ДНР. Первым было село Дачное, откуда противника выбили в конце июня.

Успехи российских войск вызвали панику на украинских ресурсах. Жители Днепропетровска массово публикуют в Сети объявления о срочной сдаче жилья и продаже недвижимости. Однако пока что российские войска не форсируют боевые действия на территории Днепропетровской области, сосредотачивая усилия на другом, более важном направлении.

Всё ближе к Запорожью

На минувшей неделе продолжало развиваться наступление на «размороженном» участке фронта в Запорожской области. По информации с мест, продвигаясь вдоль левого берега Днепра наши военные выбили ВСУ из села Плавни. Фронт «отодвинут» к посёлку Степногорск, находящемуся в 39 километрах от города Запорожье. Появились сообщения, что бои переместились в черту Степногорска — в жилую застройку 3-го микрорайона, но наши источники уточняют: пока что речь идёт о боях по окраинам.

Взятие Степногорска штурмовыми подразделениями позволит создать плацдарм, позволяющий развить наступление непосредственно на Запорожье, отмечает фронтовой источник ИА Регнум.

«Запорожское направление в последние месяцы было не в приоритете у ВСУ, потому что резервы шли на тот же Красноармейск или в Сумскую область, например. Фронт был ослаблен, хотя направление тут прямое — на Запорожье, а город, по сути, не прикрыт», — полагает собеседник.

Впрочем, подчёркивает он, прежде чем говорит о перспективах продвижения к Запорожью, необходимо дождаться «определённых изменений» у Степногорска.

Тактика ВСУ по затягиванию военных действий не оправдывает себя, однако противник может попробовать вновь стабилизировать фронт на создаваемых в тылу линиях обороны.

Добавим, что американский «Институт по изучению войны» (ISW) обращает внимание, что обстановка на Запорожском направлении складывается для ВСУ критически. По данным аналитиков, передовые позиции российских войск теперь находятся всего в семи километрах южнее села Приморского и в 11 км от населённого пункта Веселянки.

Если сложившаяся тенденция на фронте сохранится, и штурмовые подразделения смогут продвинуться на расстояние в 5-7 км, южные районы Запорожья могут оказаться в зоне поражения российской артиллерии.

Однако такой прорыв невозможно будет осуществить, не взяв под контроль город Орехов — узел украинской обороны на запорожском направлении. В условиях преимущественно равнинного ландшафта контроль за большими населёнными пунктами приобретает стратегическое значение.