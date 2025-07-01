Территория Луганской народной республики полностью освобождена от ВСУ — об этом 1 июля сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, доклад об освобождении республики на 100% пришёл «буквально два дня назад».

Иван Шилов ИА Регнум

23 июня поступали сообщения о том, что наши войска выбили противника из села Петровское (в украинской терминологии — Грековка) у границы ЛНР и Харьковской области. Выход на этот рубеж позволяет нашим военным развить дальнейшее наступление как в Харьковской области — для закрепления по реке Оскол, так и в ДНР — в направлении города Красный Лиман.

Российские военные продолжают теснить противника на других направлениях — в Донбассе и Сумской области, где постепенно оформляются очертания приграничных буферных зон.

Запад ДНР: фронт начинает сыпаться

Как и ранее, активно в нашу пользу меняется ситуация на участке фронта в 80-85 километрах к западу от Донецка. После освобождения села Комар близ границы с Днепропетровской областью бойцы группировки «Восток» форсировали реку Мокрые Ялы и заняли плацдарм на правом берегу.

В ходе штурма нашим военным удалось быстро выбить противника из села Красная Звезда (в украинских документах село именуется Зiрка — Звезда). Это уже пятый населённый пункт, занятый подразделениями «Востока» за минувшую неделю — после сел Комар, Перебудова, и двух посёлков — «тёзок» известных городов, Ялта и Запорожье.

Быстрые темпы наступления позволили взять под контроль важный с военной точки зрения район между рекой Волчьей и её левым притоком — Мокрыми Ялами. Командование ВСУ планировало превратить обе водные преграды в оборонительные рубежи, но быстрый «откат» фронта не позволил это сделать.

Наши войска продвигаются в направлении нескольких сёл у границы ДНР с Днепропетровской областью: Шевченко, Бурлацкого и Вольного поля.

Источники противника признают, что оборона ВСУ на юго-западе бывшей Донецкой области начала сыпаться. «Следующее обновление карты будет неутешительным», — отмечает киевский аналитический ресурс DeepState.

По информации с мест, враг стремится стабилизировать оборону в районе Поддубное-Мирное, где собираются подразделения, отступившие из района села Комар. Чтобы осложнить снабжение ВСУ в этом районе, наша авиация постоянно бьёт по тыловым коммуникациям. Так, был уничтожен мост через реку Волчья на трассе Н-15, по которому из Днепропетровской области шло снабжение группировки ВСУ на крайнем западе Донбасса.

Днепропетровская область: первое село в «буфере»

Параллельно с освобождением западных районов ДНР наши войска продвигаются на сопредельной территории, формируя защитный «буфер». По информации с мест, было занято село Дачное — первый населённый пункт на территории Днепропетровской области.

Украинские военные не пытались удерживать село и поспешно отступили, сообщают информированные источники ИА Регнум. «Всё выполнено по отработанной тактике, при слаженной работе всех сил: артиллерии, операторов-дронов и, конечно, штурмовой пехоты. Очаги сопротивления были заранее выявлены и подавлены, после чего противник начал отход, который ему тяжело обошёлся», — рассказал собеседник.

Анна Рыжкова ИА Регнум

С освобождением Дачного наши военные расширили буферную зону на 4 километра. При этом в Киеве, по традиции, игнорируют проблему. Представитель группировки ВСУ «Хортица» Виктор Трегубов заявил, что прорыва российских войск в Днепропетровской области «не зафиксировано». Но, отмечают источники с мест, на деле командиры противника трезво оценивают ситуацию и готовятся к обороне. Новая фортификационная линия ВСУ проходит на расстоянии 5-10 км от линии фронта. Оборонительные сооружения возведены по течению рек Волчья и Каменка. Центром обороны стало крупное село Новопавловка, разделённое рекой Волчьей на две части.

Вторую оборонительную линию в Днепропетровской области выстраивают в 5-10 километрах западнее первой. Здесь концентрируются резервы. В это же время подразделения ВСУ, которые отходят из сопредельных районов ДНР (от того же села Комар) стремятся всеми силами задержать продвижение ВС России — чтобы дать возможность выстроить новые укрепрайоны.

Константиновка: до окраин считанные километры

В последние дни всё чаще приходят сообщения из города Часов Яр к западу от Артёмовска. Бои за освобождение Часова Яра идут с апреля 2024 года. Большая часть города — уже под контролем наших войск, но враг продолжает упорное сопротивление. За последнюю неделю линия фронта в Часовом Яре и западнее города пришла в движение, констатировал глава ДНР Денис Пушилин.

Противника выбили из большей части района Шевченко в западной части Часова Яра. Этот квартал находится на удалении от основной части города, поэтому ВСУ удавалось удерживать его под контролем, рассказывают источники с мест. «Когда основная часть Часовярского огнеупорного комбината этой весной была освобождена, противник отвёл силы в район Шевченко, его зачистка продолжается. Также противник удерживает часть микрорайона «Южный», — пояснил собеседник ИА Регнум.

Фронт постепенно сдвигается к городу Констаниновка в 14 километрах к юго-западу от Часова Яра. «Собственно, до окраин Константиновки остаются какие-то километры», — отметил собеседник.

По информации с мест, линия фронта пришла в движение по линии от села Майское (севернее Часов Яра) до расположенного к югу от города посёлка Ступочки — который был освобождён в конце мая. Бои средней интенсивности продолжаются на западных окраинах Часова Яра— в сёлах Николаевка и Червоное. Здесь противник пытается стабилизировать линию фронта, вводя в бой резервы. Украинские источники признают, что наступление ВС России из района Часова Яра создаёт угрозу окружения Константиновки.

Ранее наши войска приблизились к восточным окраинам города — со стороны Красноармейска (Покровска) и с юга — из района Дзержинска (Торецка). Противник готовит Константиновку к обороне, оборудуя «укрепы» в городской промзоне и жилой застройке. Если город падёт, это даст возможность продвижения через Дружковку к Краматорску.

Огневой контроль над Сумами

Прошедшие дни были отмечены сообщениями с нового — сумского направления, где ВС России, продвигаясь от границ Курской области, создают зону безопасности.

Ожесточённые бои продолжаются в районе Юнаковки в 6 километрах южнее российской границы. Линия фронта проходит по центральной части села. Столкновения идут в сёлах Варачино и Андреевка.

Наступление пехоты и техники активно прикрывает авиация. Так, фронтовые бомбардировщики ВКС сбросили несколько авиабомб ФАБ-500 по скоплению противника в Андреевке. Местные источники сообщают — после «прилётов» произошло несколько сильных взрывов, по всей видимости был уничтожен склад боеприпасов.

Командование ВСУ продолжает бросать на этот участок фронта всё новые резервы, чтобы не допустить прорыва наших войск к Сумам — расстояние от границы до города по прямой не превышает 30 километров. Новая линия обороны севернее Сум возводится с опорой на господствующие высоты вдоль реки Олешня. Фортификации возводятся в районе трёх сёл на этой реке — Хотень, Писаревка и Иволжанское.

Даже если ВСУ смогут стабилизировать фронт по течению Олешни, у наших военных есть возможность установить огневой контроль над маршрутами снабжения противника в Сумах. По информации украинских источников, 22–23 июня наша артиллерия уже била по позициям ВСУ в районе села Песчаное, менее чем в километре от северных окраин Сум.

Как и на других участках фронта, в районе Сум украинские войска сталкиваются с нехваткой подготовленных резервов, оружия и боеприпасов. Украинские источники резюмируют: если бои на сумском направлении продолжатся с той же интенсивностью, то это создаст серьёзные проблемы для ВСУ.