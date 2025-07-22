Украинская армия активно наращивает темпы строительства новых оборонительных линий. На ход работ обратили внимание военные аналитики, изучающие спутниковые снимки, которые публикуют коммерческие компании.

Иван Шилов ИА Регнум

Новая линия состоит из двух оборонительных рубежей, находящихся на расстоянии 10-15 километров друг от друга. Первый рубеж, в свою очередь, создаётся примерно в 10 км от действующей линии обороны.

На равнинных участках создаются заграждения в несколько рядов колючей проволоки или «егозы», что затрудняет перемещения пехоты и мобильной техники.

В состав оборонительной линии также входят по два-три противотанковых рва, усиленные бетонными заграждениями — «зубами дракона».

При этом заграждения соединяются стальными тросами и также обматываются проволокой для затруднения работы сапёров и инженерной техники.

Также противник создаёт укреплённые укрытия от беспилотников для бойцов пехоты и стремится использовать рельеф в свою пользу, пояснил ИА Регнум военный эксперт Александр Романенко.

Первоначально ВСУ начали подготовку обороны с создания второго, то есть более удалённого от линии фронта, рубежа обороны и к середине июля практически завершили его строительство.

Затем работы начались значительно ближе к линии фронта.

Но всё равно за пределами основных населённых пунктов северной части Донбасса, которые всё ещё остаются под контролем украинских войск.

Где строят

Масштаб создающейся линии впечатляет: укрепления протягиваются от Харьковской области (из района города Изюм) на юг — вплоть до Запорожской области. Ряд аналитиков полагает, что Киев рассматривает возможность отхода с части существующих оборонительных рубежей на Донбассе.

По появившимся в Сети данным, активные работы идут к западу от города Красноармейска (Покровска в украинской терминологии). Оборонительная линия состоит из противотанковых рвов, бетонных заграждений и так называемых «зубов дракона», окопов и траншей.

Сооружаются заградительные линии и в тылу Славянско-Краматорской агломерации.

Особое внимание при строительстве уделяется городу Доброполье, который за последние полгода превратился в важнейший логистический узел. Через него идёт движение военного транспорта из Харьковской области в Красноармейск и Славянск.

Анна Рыжкова ИА Регнум

По мере продвижения российских войск на красноармейском направлении вокруг Доброполья были вырыты несколько линий траншей.

В то же время часть оборонительных сооружений уже выходит за пределы Донбасса и располагается на территориях Харьковской и Днепропетровской областей. Этот регион отличается преимущественно равнинным характером местности, без крупных населённых пунктов.

«Есть участок на стыке границ ДНР и Днепропетровской области, в районе населённого пункта Шевченко. Анализ карт показывает, что там болотистая, труднопроходимая местность. Противник берёт и строит укрепления таким образом, чтобы фланг был прикрыт этим участком. Это просто как локальный пример», — указывает Романенко.

Основная, более удалённая линия обороны простирается от северных границ Донбасса вплоть до Харькова. За ней расположены несколько небольших населённых пунктов — Великий Бурлук, Шевченково и Изюм, — которые могут быть переоборудованы в «города крепости».

Зачем строят

Высказывается версия: сам факт создания оборонительных линий в глубоком тылу говорит о том, что украинское командование допускает отступление из нескольких городов ДНР: Северска, Красного Лимана и Димитрова (Мирнограда), Константиновки, Красноармейска, Славянска, Краматорска и Дружковки.

Однако это вовсе не значит, что Киев решил оставить свои позиции без боя, предположил в комментарии ИА Регнум военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский. Он скептически оценивает сформулированную выше версию о том, что командование ВСУ допускает скорый отход.

«Очень маловероятно, что они собрались куда-то бежать. К этому не было ни предпосылок, ни прецедентов. Почему строят так далеко? Инженерные работы вблизи фронта, в зоне досягаемости артиллерии и тактических дронов — самоубийство. Они бы хотели, быть может, её сделать ближе, но возможностей нет», — полагает эксперт.

Впрочем, работы можно считать признаком того, что вариант отступления как таковой в принципе рассматривается, добавил Михайловский. Хотя ранее в Киеве неоднократно заявляли о готовности воевать до последнего. Непосредственно в Донбассе у ВСУ всё ещё остаётся два рубежа обороны.

Первый — Красноармейская агломерация, которую готовили к штурму на протяжении последних шестидесяти месяцев. Второй — агломерация Славянска-Краматорска, к которой можно добавить лежащие южнее города Константиновка и Дружковка с их промзонами и жилыми кварталами.

Даже несмотря на постепенное проседание линии фронта в Донбассе, враг может навязать тяжёлые городские бои, по аналогии с тем, как была организована оборона Мариуполя, Авдеевки, Артёмовска и других «городов-крепостей». С другой стороны, за годы военных действий российские войска уже отладили тактику по окружению и блокированию гарнизонов противника, что и вынуждает Киев менять планы.

Поскольку удерживать фронт в таких условиях будет проблематично, противник пытается заранее, так сказать, изменить ландшафт в свою пользу. Однако перспективы у этого предприятия сомнительные, считает Михайловский.

«Судьба всех оборонительных линий, начиная с «линии Мажино», «линии Зигфрида» или Маннергейма, — их в итоге прорывают. Украинский конфликт не исключение. Уже была «линия Порошенко», тоже планировалась как резервная система укреплений примерно в 20 километрах от тогдашней линии разграничения. Наши войска «перескочили» её. Почему? Азбучная истина: замки охраняют не стены, а люди на стенах. А людей нет. Новую «линию Зеленского» может такая же судьба постигнуть», — добавляет эксперт.

Почему ВСУ уходят в глухую оборону

Напомним, что за время СВО противник уже пытался остановить российское наступление, создав оборонительную линию. В 2024 году ВСУ опирались на оборонительные узлы — Красноармейск, Курахово и Славянск/Краматорск. Год спустя украинские войска были выбиты из Курахово, а Красноармейск находится в полуокружении.

Если оборонительная линия и приостановила темпы российского наступления, то незначительно. По оценке аналитиков, с начала 2025 года ВС России освободили территорию площадью в 2395 квадратных километров, что превышает размеры некоторых небольших государств Европы.

При этом отмечается существенное ускорение темпов наступления: для сравнения, за весь прошлый год российские войска заняли 3388 квадратных километров. Если тенденция сохранится, ВСУ могут оставить более 4 тысяч кв. км к концу этого года.

Только в течение июня Вооружённые силы Украины оставили около двадцати населённых пунктов. Отмечается, что основной причиной таких потерь является нехватка личного состава. Украинское командование вынуждено выделять на оборону малых населённых пунктов отряды в 5-10 человек. Если аналогичные методы будут применены при организации обороны «линии Зеленского», её штурм станет куда более простой задачей.

«Главный вывод: если противник уходит в глухую оборону, значит — он отдаёт инициативу и, скорее всего, не планирует наступать. В противном случае эти ресурсы использовались бы в иных целях. Сдавать Донбасс без боя они не будут, это было бы странно, но и пытаться отбить утраченные позиции — не станут, а это почти признание поражения», — резюмирует Александр Романенко.

По состоянию на середину июля российские войска продолжают операцию по окружению Красноармейска и Константиновки, после чего смогут переключиться на блокирование Славянской агломерации, а значит — в ближайшие месяцы «линии Зеленского» предстоит испытание на прочность. Но если противник предпочтёт посылать подкрепления на новые оборудованные позиции, вместо существующей «неудобной» линии фронта, Красноармейск и другие города в обозримом будущем повторят судьбу Авдеевки.