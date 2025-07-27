27 июля российский Военно-Морской Флот отмечает свой праздник. День ВМФ приурочен к последнему воскресенью месяца, а исторически отсылает к первой победе созданного Петром Великим российского флота в битве при Гангуте, 27 июля (7 августа) 1714 года. По уже сложившейся традиции в этот день проходят парады на главных базах четырёх флотов страны — в Кронштадте, Севастополе, Североморске и во Владивостоке.

Иван Шилов ИА Регнум

Россия демонстрирует — в том числе нашим союзникам и оппонентам — возможности ВМФ, обновлённого, а точнее возрождённого в первые десятилетия XXI века. Процесс пополнения и технологического переоснащения флота всегда находился на контроле президента Владимира Путина.

«Военно-Морской Флот играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите её национальных интересов в Мировом океане. И сегодня, и в перспективе наши корабли должны быть способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач», — отмечал глава государства на прошедшем в апреле совещании, где обсуждалась стратегия развития ВМФ до 2050 года.

На встрече, прошедшей в Петербурге, «в исторической морской столице России на Балтике», участвовали главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, профильные министры и представители бизнеса.

Президент отметил: за последние пять лет российский флот пополнился 49 кораблями различных классов, в 2020-2024 в состав ВМФ введены четыре стратегические подводные лодки проекта «Борей-А» и четыре многоцелевые подлодки проекта «Ясень-М».

На российских верфях — от Калининграда до Владивостока — идёт серийное строительство надводных кораблей и новых подводных ракетоносцев, в том числе новейших «Бореев» и «Ясеней», отметил президент.

Флот России вновь вошёл в число сильнейших военно-морских сил мира. Это признают и российские аналитики (по оценке ИМЭМО РАН, наш ВМФ на третьем месте в мире, после США и Китая), и наши прокси-противники: американский портал 19FortyFive также полагает, что военный флот России находится в тройке лидеров, после ВМС Китая и Соединённых Штатов. Британия, некогда «правившая морями», оказывается на нижних строчках топ-10.

Но нынешний статус нашей морской силы — это лишь отправная точка для развития, которое очерчено в стратегии развития ВМФ на ближайшие 25 лет. Показательно, что только за первые десять лет государство выделит на переоснащение флота 8,4 трлн рублей.

Противостояние с коллективным Западом, другие вызовы (в том числе технологические) требуют не только наращивания «мускулов» на всех океанских направлениях, но и технологической модернизации с учётом продолжающейся цифровой революции. Поэтому особое внимание в стратегии-2050 уделено развитию надводных и подводных беспилотных комплексов и других роботизированных систем. Будут «перезагружены» программы подготовки моряков, с учётом нового опыта, в том числе наработанного за время СВО.

Специальная военная операция вписала новые страницы в летопись боевой славы российского флота. Сейчас — когда идёт противостояние не просто с киевским режимом, а с совокупной мощью западных покровителей этого режима — безопасность морских и океанских рубежей защищают моряки на кораблях и подводных лодках, морские пехотинцы и бойцы береговых войск, экипажи авиации ВМФ.

Морская пехота, которую в годы Великой Отечественной войны враг называл «чёрной смертью» — за цвет бушлатов и за смелость на самых тяжёлых участках фронта, — продолжает бить современных последователей нацизма. Морпехи были на передовой при освобождении Мариуполя в 2022-м и проявили чудеса героизма, отражая вторжение ВСУ в Курскую область. Вспомним, как недавно Россия почтила память погибшего на передовой в курском приграничье гвардии генерал-майора, заместителя главкома ВМФ России Михаила Гудкова, командующего морской пехотой, ракетными и артиллерийскими береговыми войсками.

«Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов», — писал сообщивший о геройской гибели Гудкова губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Подвиги моряков — участников СВО продолжают дело сподвижников Фёдора Ушакова и Павла Нахимова, участников обороны Севастополя и балтийцев, прорывавших блокаду Ленинграда. Это даёт нашему обществу дополнительный повод для гордости. Поэтому День ВМФ стал всенародным праздником, который отмечают от Балтийска до Южно-Сахалинска, от Крыма до Чукотки.

Боевой путь русских моряков продолжает быть примером для молодых людей: к концу 2010-х конкурсы в высшие военно-морские образовательные учреждения вернулись к показателям советских времён и продолжают расти. Как и конкурсы во все военные и «силовые» вузы.

«Новый этап вашей службы начинается в год 80-летия Великой Победы, — обратился Верховный главнокомандующий к выпускникам высших военных учебных заведений на встрече 23 июня. — Сегодня мы также сражаемся за наше будущее, и участники специальной военной операции, все наши воины — это прямые наследники героев Великой Отечественной, всех поколений защитников тысячелетней России. Всегда помните, что вы продолжаете великое дело своих прадедов, дедов, отцов».

Молодым офицерам армии и флота предстоит приступать к работе в исторически непростых условиях — о чём говорил и президент на встрече с выпускниками военных вузов.

«Ряд западных политиков продолжают вынашивать планы нанесения России стратегического поражения — никак их история ничему не учит, продолжают направлять и сегодняшнему киевскому режиму оружие и деньги, оказывают военно-техническую и разведывательную поддержку, по сути, как прямые участники конфликта», — констатировал Путин. Твердя о «российской угрозе», руководство НАТО увеличивает военные бюджеты, провоцируя глобальную милитаризацию.

Но — и это также всегда подчёркивал Верховный главнокомандующий — у нашей страны всегда будет возможность ответить на угрозы извне. В том числе и на провокации с моря. Наш ВМФ не просто держит боевую форму на всех морских и океанских направлениях, а постоянно обновляется благодаря работе судоверфей и конструкторских бюро. Это не может не заставить потенциальных противников быть более осмотрительными.

Бывшим «владыкам морей» и тем, кто сейчас претендует на эту роль, не следует забывать уроков истории. Российский флот громил неприятеля на море, следуя не только завету Александра Суворова «воевать не числом, а умением», но и словам адмирала Ушакова: «Врагов не считают, их бьют».

Сейчас европейские политики обескровливают свои общества, повышая планку бюджетных расходов на новые танки, самолёты и боевые корабли. Но запугать нас этими «5% ВВП» не удастся — ведь у «двух союзников России», армии и флота, в арсенале не только новейшие вооружения, но и бесценные воинские традиции, и боевой дух.

Именно поэтому общество всегда — и особенно в решающие моменты, подобные тем, что мы переживаем сейчас, — чувствует неразрывную связь с теми, кто защищает страну. Поэтому 27 июня тысячи сограждан поздравляют моряков, выражая тем самым единство 146-миллионного народа и его защитников.