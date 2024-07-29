Материалы с тегом «День ВМФ»
День ВМФ в Санкт-Петербурге завершился праздничным салютом
Празднование Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге завершилось праздничным салютом. С Большого пляжа Петропавловской крепости запустили торжественный артиллерийский фейерверк. По яркой традиции Дня ВМФ в Северной столице в 21:00 мск произошло повторное зажжение Ростральных колонн. В первый...
29 июля 2024
«Волонтёры Победы» сопроводили парад в День Военно-Морского Флота
«Волонтёры Победы» сопроводили Главный военно-морской парад, который прошёл 28 июля в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота. Гостей на Сенатской площади встречали добровольцы, в числе которых участники слёта «Послы Победы. Ленинград». Об этом сообщили в пресс-службе всероссийского...
28 июля 2024
Путин словами «на счастье» успокоил разбившего бокал иностранного гостя
Президент России Владимир Путин успокоил иностранного гостя, который случайно разбил бокал с шампанским на приёме в Адмиралтействе после парада победы в честь Дня Военно-Морского Флота. Глава государства собрал в Адмиралтействе командиров кораблей из КНР, Алжира и Индии. Также на мероприятии...
28 июля 2024
Путин встретился с иностранными участниками празднования Дня ВМФ
Президент России Владимир Путин встретился с главами иностранных делегаций, принимающих участие в праздновании Дня Военно-Морского флота, сообщили в пресс-службе Кремля. В здании Адмиралтейства собрались представители более 30 зарубежных государств. Во встрече приняли участие представители Алжира...
28 июля 2024
Бердянская федерация парусного спорта устроила памятный поход на День ВМФ
Бердянская федерация парусного спорта организовала памятный поход по Бердянскому заливу Азовского моря в честь Дня Военно-Морского Флота России, сообщил 28 июля корреспондент ИА Регнум. На месте гибели подорвавшегося на мине торпедного катера при освобождении Бердянска от фашистских захватчиков в...
28 июля 2024
Путин отметил особое отношение моряков к Родине
Президент России Владимир Путин, выступая 28 июля на параде в честь Дня Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге, отметил особое отношение моряков к Родине. «Поздравляю наших матросов и командиров. Высокая миссия Военно-морского флота определила их поистине священное отношение к Родине...
28 июля 2024
Путин: когда военные разных стран собираются вместе, они стремятся к миру
Когда военные разных стран собираются вместе, это указывает на желание сотрудничать и стремление к миру, заявил 28 июля президент России Владимир Путин на встрече с главами иностранных делегаций в Санкт-Петербурге. «Это знак того, что люди, которые собираются, военные люди, которые собираются...
28 июля 2024
Путин открыл памятник адмиралу Ушакову в Петербурге
Президент России Владимир Путин в День Военно-Морского Флота открыл памятник адмиралу Фёдору Ушакову в Санкт-Петербурге. Монумент расположен на площади Труда, перед Центральным военно-морским музеем. «Сегодня мы открываем памятник одному из наших выдающихся флотоводцев, праведному воину...
28 июля 2024
Путин принял доклад командующего парадом ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Президент России Верховный главнокомандующий Владимир Путин принял доклад главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева о готовности к проведению парада в честь Дня Военно-Морского Флота России. «Товарищ Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации! Военно-морской флот...
28 июля 2024
Путин предупредил об ответе на размещение вооружений США в Германии
Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) при размещении ракет США в Германии. Об этом 28 июля во время главного военно-морского парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге заявил президент России Владимир Путин. Глава государства обратил...
28 июля 2024
Корабли с «Калибрами» за время СВО ударили по более чем 200 объектам ВСУ
Корабли Военно-морского флота России, вооруженные «Калибрами», нанесли удары по более чем 200 критически важным объектам Вооружённых сил Украины в ходе СВО, сообщил 28 июля диктор на военно-морском параде в Санкт-Петербурге. «Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки флота, имеющие на...
28 июля 2024
Белоусов поздравил военных и ветеранов с Днём Военно-Морского Флота
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота, сообщили 28 июля в Минобороны. Он отметил, что в настоящее время личный состав ВМФ России успешно выполняет все поставленные задачи и вносит значительный вклад в достижение целей СВО...
28 июля 2024
Путин: США нагнетают напряжённость из-за полётов стратегической авиации РФ
Соединённые Штаты Америки нагнетают напряжённость из-за полётов российской стратегической авиации, хотя сами всё время патрулируют границы РФ. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Главном военно-морском параде ко Дню Военного-Морского Флота в Санкт-Петербурге...
28 июля 2024
Путин: Россия ответит на размещение американских ракет в Германии
Президент России Владимир Путин 28 июля во время выступления на главном военно-морском параде в честь ВМФ России предупредил, что в случае развертывания американского вооружения в Германии Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение своих ударных средств. Глава государства...
новость часа
28 июля 2024
Путин поздравил росийских военных на военно-морском параде с Днём ВМФ
Президент России Владимир Путин поздравил экипажи принимающих участие в главном военно-морском параде кораблей с Днём Военно-Морского Флота РФ, а также приветствовал корабли КНР, Индии и Алжира. «Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с днем Военно-морского флота!» — заявил глава государства в ходе...
28 июля 2024
В Санкт-Петербурге начался главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ
В Санкт-Петербурге начался главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-Морского Флота России. Об этом сообщило 28 июля Министерство обороны. Залп салютной батареи Петропавловской крепости дал сигнал к началу празднования Дня Военно-Морского Флота России. Катер с Верховным главнокомандующим...
28 июля 2024
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ в Петербурге. Трансляция
В День Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге проходит военно-морской парад. Его принимает президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин. День ВМФ России отмечают в последнее воскресенье июля. В этом году празднование пришлось на 28 июля. Помимо парада, в Петербурге в этот день...
28 июля 2024
Путин подписал указ о проведении военно-морского парада и салюта в День ВМФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада и салюта в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота. Документ опубликован 27 июля на официальном портале правовой информации. «В ознаменование славных побед Военно-морского флота, внёсших значительный...
27 июля 2024
Фрегат INS Tabar ВМС Индии прибыл в Санкт-Петербург
Фрегат INS Tabar («Боевой топор»), приписанный к западному военно-морскому командованию ВМС Индии прибыл в Санкт-Петербург на празднование Дня Военно-морского флота России. Об этом 27 июля сообщил телеканал РЕН ТВ. Фрегат пришвартовался на Английской набережной в Адмиралтейском районе Северной...
27 июля 2024