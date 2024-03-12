Материалы с тегом «ВМФ России»
В Оманском заливе начались военно-морские учения России, Ирана и Китая
В Оманском заливе начались военно-морские учения России, Ирана и Китая «Морской пояс безопасности — 2024». Об этом 12 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. «Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников»...
12 марта 2024
Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Индийском океане
В северной части Индийского океана 12 марта стартует основной этап военно-морских учений «Морской пояс безопасности — 2024» с участием Ирана, России и Китая, сообщило 12 марта иранское агентство Tasnim. На учениях также будут присутствовать представители вооружённых сил Азербайджана, Казахстана...
11 марта 2024
Песков: открытых указов о назначении Моисеева главкомом ВМФ РФ не было
Открытых указов о назначении Героя России адмирала Александра Моисеева главнокомандующим ВМФ РФ не было, заявил 11 марта на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Есть указы с грифом «секретно», я не могу их комментировать. Каких-либо открытых указов, которые подлежат...
11 марта 2024
Адмирал Моисеев назначен врио главкома ВМФ РФ вместо Евменова
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, его место займёт Герой России адмирал Александр Моисеев, ранее командовавший Северным флотом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники. С 23 июня 2018 года по 3 мая 2019 года Моисеев был командующим Черноморским...
11 марта 2024
СМИ сообщили об отставке главкома ВМФ России адмирала Евменова
Главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова отправили в отставку. Об этом 10 марта сообщили источники «Известий». По их сведениям, его заменит адмирал Александр Моисеев, который командовал Северным флотом с 2019 года, когда Евменов стал главкомом. Николай Евменов —...
10 марта 2024
Российский фрегат «Маршал Шапошников» покинул Катар
Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота Военно-морских сил России после завершения программы делового захода в порту Хамад покинул Катар, сообщили 8 марта журналистам в пресс-службе ТОФ. Корабль во время стоянки в катарском порту участвовал в международной военно-морской выставке...
8 марта 2024
Соглашение о базе ВМФ РФ в Судане рассмотрит новый парламент
Соглашение о строительстве в Судане российской военно-морской базы будет рассматривать новый парламент страны, который будет сформирован после выборов в текущем году. Об этом 5 марта на полях Дипломатического форума в Анталье сообщил министр иностранных дел Судана Али Садик Али. «Мы придерживаемся...
5 марта 2024
Путин включил Северный флот в состав Ленинградского военного округа
Президент России Владимир Путин включил Северный флот в состав Ленинградского военного округа. Соответствующий указ главы государства опубликован 26 февраля на официальном портале правовой информации. «Установить следующее военно-административное деление Российской Федерации: Ленинградский военный...
26 февраля 2024
В США испугались за свои подводные кабели из-за российских подлодок
Бывший главнокомандующий силами НАТО Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg о якобы исходящей от России угрозе глубоко лежащим кабелям. По словам отставного адмирала американских ВМС, российские подводные лодки обладают способностью спускаться на большую глубину и якобы могут нарушить работу очень...
23 февраля 2024
Крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» прибыли на учения в Индию
Корабли ВМФ России крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» прибыли в Индию для участия в учениях MILAN-2024, сообщили 19 февраля в Министерстве обороны. «Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного ордена Нахимова крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал...
19 февраля 2024
Силы ВМФ пресекли атаку морских дронов ВСУ на российские гражданские суда
Силы Военно-морского флота России пресекли атаку морских дронов украинской армии на российские транспортные гражданские суда в Чёрном море, сообщили 10 февраля в Министерстве обороны. «Киевский режим осуществил попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в...
новость часа
10 февраля 2024
Зурабишвили назвала угрозой планы России по открытию базы ВМФ в Абхазии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала угрозой стратегической перспективе Чёрного моря планы открыть пункт постоянного базирования Военно-морского флота России в Очамчире в Абхазии. Об этом она заявила выступая в парламенте с ежегодным докладом. Выступление транслировали на сайте...
6 февраля 2024
Подлодку «Князь Пожарский» вывели из эллинга в Северодвинске
В Северодвинске состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного крейсера «Князь Пожарский». Об этом сообщило Министерство обороны России. «Сегодня, 3 февраля 2024 года, в Северодвинске на «Севмаше» состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного...
3 февраля 2024
Путин поздравил государственный архив ВМФ России с 300-летием
Президент Владимир Путин поздравил Российский государственный архив Военно-морского флота с 300-летием. Обращение главы государства 28 января опубликовали на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что архив основали в 1724 году и он считается одним из старейших в стране. В нём всегда работали...
28 января 2024
ВМФ в 2023 году получил 7,7 тыс. ракет «Циркон», «Калибр», «Уран»
Военно-морской флот (ВМФ) России в течение 2023 года получил более 7,7 тыс. ракет, в том числе крылатых ракет большой дальности «Циркон», «Калибр», «Уран», доложил 26 января на Едином дне приемки военной продукции заместитель министра обороны Алексей Криворучко. «Поставлены более 7700 единиц...
26 января 2024
В Петербурге заложили новейший противоминный корабль «Семён Агафонов»
В Санкт-Петербурге заложили новейший корабль противоминной обороны «Семён Агафонов» в рамках проекта 12 700 шифр «Александрит». Мероприятие прошло на Средне-Невском судостроительном заводе 18 января. Тральщик стал двенадцатым кораблём в рамках проекта. Самому кораблю решили присвоить имя Героя...
18 января 2024
ВМФ России могут открыть пункт базирования в Абхазии в 2024 году
Пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота России может начать работу уже в 2024 году. Об этом 12 января заявил секретарь совета безопасности республики Сергей Шамба. Как отметил в беседе с «РИА Новости» Шамба, сейчас в Очамчирской бухте, где будет находиться пункт базирования...
12 января 2024
Носитель «Цирконов» фрегат «Адмирал Головко» вошёл в состав Северного флота
Носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Головко» вошёл в состав Северного флота, сообщили 11 января в пресс-службе флота. «Сегодня состав Северного флота пополнился новым серийным фрегатом проекта 22 350 «Адмирал Головко». Фрегат завершил межфлотский переход из Санкт-Петербурга и...
11 января 2024
Главком ВМФ назвал американские корабли с «Томагавками» угрозой для России
Американские корабли и их патрулирование в море являются одной из угроз военной безопасности океанских и морских направлений России. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Он подчеркнул, что военные корабли являются носителями крылатых ракет...
10 января 2024
В России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты
В России сформируют пять дивизий и одну бригаду морской пехоты Военно-морского флота (ВМФ). Об этом 10 января сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. «В среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской...
10 января 2024